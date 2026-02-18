We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Připraveni na kuchyni pracujicí pro vás?
Dvakrát zaklepejte a podívejte se, co je uvnitř
S funkcí InstaView™ můžete jídlo okamžitě zkontrolovat, aniž byste museli troubu otevřít.
Velký nepořádek? Žádný problém
Za pouhých 10 minut je trouba díky technologii EasyClean™ čistá a připravená k dalšímu použití.
Vaření za hranicemi vaši kuchyně
Pomocí aplikace LG ThinQ™ můžete kontrolovat průběh přípravy jídla odkudkoli z domu.
LG InstaView™
Podívejte se, co se vaří
Stačí dvakrát poklepat na sklo, abyste si jídlo prohlédli, aniž by došlo k úniku tepla z trouby.
EasyClean™
Vždy čistá trouba s technologií EasyClean™
Díky technologii EasyClean™ zůstane vnitřek trouby stále jako nový. Žádné chemikálie a žádné výpary.
Stiskněte tlačítko EasyClean™.
Obrázek dotyku tlačítka Easy Clean prstem.
Po spuštění programu se pára automaticky rozptýlí uvnitř trouby.
Obrázek páry vstřikované dovnitř trouby.
Zbytky jednoduše setřete hadříkem nebo ručníkem.
Obrázek otírání vnitřku trouby hadříkem.
LG ThinQ™
Seznamte se s novým kuchařským pomocníkem
Od jednoduchých funkcí, jako je předehřátí trouby, nastavení časovače a sledování aktuálního průběhu, až po složitější funkce, jako je diagnostika a řešení problémů na základě způsobu používání - LG ThinQ™ vám umožní provádět všechny tyto činnosti z telefonu.
Naskenujte čárový kód mraženého hotového jídla HMR pomocí funkce Scan to Cook v aplikaci ThinQ™ a vychutnejte si pohodlnou přípravu chutných pokrmů. Aplikace automaticky doporučí vhodný režim, teplotu i dobu přípravy, takže se nemusíte o nic starat.
Toto je obrázek ženy, která skenuje čárový kód na obalu potraviny pomocí svého chytrého telefonu.
S My Recipe v aplikaci LG ThinQ™ si můžete vytvořit a uložit vlastní recepty podle své chuti. Uložené recepty až se třemi kroky jednoduše odešlete do trouby a vaření proběhne téměř samo.
Žena si prohlíží recept na svém chytrém telefonu a vedle ní je obrazovka mobilního telefonu s recepty.
*Partnerské značky HMR jsou přidávány a budou se i nadále rozšiřovat.
Rozmanitý kuchař
Nová úroveň chuti ve vaší kuchyni
Vneste do svého příštího jídla gurmánskou chuť díky řadě prémiových funkcí.
Toto je obrázek dušených kuřecích prsou, smažených kuřecích křidélek, sušenek a steaku připraveného metodou sous vide vzduchem na stole. Níže jsou také uvedeny ikony představující funkce ProBake s konvekcí, sous vide vzduchem, smažení vzduchem a vaření v páře ProBake.
LG ProBake Convection® zajišťuje přesný a rovnoměrný ohřev každého stojanu. Trouba je vybavena topným tělesem v zadní části, které umožňuje dokonalé pečení a zapékání.
Sous Vide používá nízkou teplotu trouby a proudění vzduchu pro dosažení maximální šťavnatosti. Na rozdíl od standardní metody sous vide nepotřebuje cirkulaci vody a místo toho se spoléhá na řízené teplo, které zajišťuje další konzistenci při zpracování potravin.
Obrázek, vakuově balené maso se vaří vzduchem sous vide.
Připravte si své oblíbené křupavé pokrmy bez fritování v oleji pomocí horkovzdušného smažení.
Obrázek kuřecího křídla smaženého na vzduchu.
Pára pomáhá zachovat živiny a zvýraznit přirozenou chuť pokrmů.
Toto je obrázek dušeného lososa.
Režim na pizzu je speciálně navržena pro přípravu domácí nebo čerstvé pizzy i mražené pizzy. Vychutnejte si křupavější kůrku a chutnější náplň díky režimu pizza, který lze nastavit až na 300 ℃.
Obrázek pizzy pečené v troubě.
Inovativní design
Průvodce instalací vestavné trouby
Kliknutím získáte další podrobnosti o tom, jak se vestavná trouba hodí do vašeho prostoru, včetně průvodce rozměry a dalšími kritérii, na která je třeba dbát.
Průvodce, který ukazuje, jaké rozměry jsou v oblasti instalace potřeba.
Mezi zadní stěnou a podlahou instalační skříně je třeba vytvořit větrací otvor o průměru 50 mm a mezi oběma stranami trouby a skříně větrací otvor o průměru 5 mm.
Průvodce s vyznačením okraje potřebného pro instalaci trouby.
Abyste zabránili posunutí trouby při otevírání, dbejte na to, abyste troubu při instalaci přišroubovali na rovný povrch.
Průvodce s vyznačením dílů, které je třeba při instalaci trouby upevnit.
*Toto video je určeno pro velikost a instalaci výrobku a design se může lišit od skutečného výrobku.
Díly a příslušenství
Prohlédněte si podrobnosti o dílech, které obdržíte k instalaci.
Krabice na kuchyňském stole.
Příslušenství trouby Kolejnicový rošt a teleskopický výsuv.
Příslušenství trouby Drátěný rošt a plech na pečení.
Příslušenství trouby Hluboký plech
Stáhněte si návod k použití a nastavení výrobku.
