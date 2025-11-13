About Cookies on This Site

27palcový super přenosný dotykový displej LG StanbyME 2
27LX6TDGA EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

27palcový super přenosný dotykový displej LG StanbyME 2

27LX6TDGA EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

27palcový super přenosný dotykový displej LG StanbyME 2

27LX6TDGA
Front view of LG StanbyME 2 on the stand.
LG StanbyME 2 is hung on the wall using the wall strap.
LG StanbyME 2 propped up like a tablet using the folio cover.
Length, width, height, and depth dimensions of the LG StanbyME 2 and the stand.
45 degree side view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Rear view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Bottom view of the LG StanbyME 2 stand. Wheels beneath the stand are visible.
LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.
A person rolling their LG StanbyME 2 using the TV stand. The text explains how the Super Portable Screen has 4 hours of wireless playback and USB-C.
LG StanbyME 2 is hung on the wall to showcase its Motion Art Screen. Mood Maker is in use. An artwork is on display showing how it can be used as a stylish addition to any space.
LG StanbyME 2 is on a table. Let's Draw is in use. A person is creating artwork using just their finger and the touchscreen. The text talks about how you can use your screen as a digital canvas and display artwork through the Always On Display.
A group of friends playing a board game on the LG StanbyME 2 on the table. The Big Tablet Screen is featured. Text talks about playing directly on the touchscreen.
LG StanbyME 2. A hand interacting with the touch screen showing ease of use. The text talks about being able to connect your screen with other devices easily.
iF Design Award 2025 logo. Design Award Winner.
A girl with her puppy is watching a show on the LG StanbyME 2. The folio cover is used and the screen is propped up like a tablet.
Hlavní funkce

  • Odnímatelná, super přenosná obrazovka s USB-C a vestavěnou baterií s výdrží 4 hodiny přehrávání
  • Vyjádřete svůj styl s různými tématy od Mood Makeru
  • Použijte jako digitální plátno s Let's Draw
  • Hrajte deskové hry přímo na dotykové obrazovce
  • S HDMI a USB pro konfiguraci se dvěma monitory
  • Vítěz ceny iF Design Award za rok 2025
Další
Cena iF Design Award – vítěz

StanbyME 2

Dva displeje LG StanbyME 2 v moderním obývacím pokoji. Jeden displej StanbyME 2 je umístěn na stojanu, druhý je zavěšen na zdi a třetí je opřený o stůl pomocí krytu typu folio.

LG StanbyME 2,
Vytvořte si svůj vlastní svět

Super přenosná obrazovkaObrazovka Motion ArtVelký tabletový displej

Super přenosná obrazovka

Srolujte, zavěste, odpojte

Objevte různé způsoby, jak si užít obsah a vyjádřit svůj styl. Otočte obrazovku pomocí nastavitelného stojánku. Odpojte ji a zavěste. Nebo ji použijte jako tablet s krytem typu folio.

Žena sedí na svém venkovním balkóně a sleduje obsah na zařízení LG StanbyME 2 na rolovacím, nastavitelném stojanu.
Různé obytné prostory ukazující různé způsoby použití a využití obrazovky LG StanbyME 2. V některých prostorech je obrazovka opřena jako tablet pomocí krytu typu folio. V jiných prostorech je zavěšena na zdi jako stylový doplněk interiéru. Další prostory ukazují, jak lze obrazovku snadno namontovat na rolovací, nastavitelný televizní stojan.

*Obrazovka se automaticky nabíjí, když připojíte napájecí kabel k dokovací stanici a připevníte obrazovku k podstavci.

*Mobilita se může lišit v závislosti na podlaze.

*Produkt nevozte ani netáhněte venku, protože by mohlo dojít k poškození spodní části.

*Rozsah nastavení úhlu obrazovky: otáčení (±90), naklánění (±25), otočení (±90).

*Používejte pouze dodaný držák na zeď od společnosti LG. Při instalaci je třeba vzít v úvahu materiál stěny. V opačném případě může dojít k naklonění nebo pádu. Další informace naleznete v dodaném návodu.

*Při montáži na zeď buďte opatrní. Nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen.

Vychutnejte si dlouhou výdrž vestavěné baterie

Odpojte přenosný dotykový displej LG StanbyME 2 a sledujte obsah déle. Vezměte si displej kamkoli. Vylepšená výdrž baterie umožňuje až 4 hodiny bezdrátového přehrávání na jedno nabití.

Detailní záběr na odpojení obrazovky StanbyME 2 a přechod k modelu, který ji nese s pouzdrem a popruhem.

*Až 4 hodiny bezdrátového používání v režimu Eco/Low Power s vestavěnou baterií. Výdrž baterie se může lišit v závislosti na použití. Pro nabíjení je vyžadován minimální výkon 65 W nebo více. Zařízení musí podporovat USB PD.

*Při přenášení bez ochranného pouzdra může dojít k poškrábání displeje. Produkt může být poškozen nárazem při pádu. Toto zařízení není odolné proti vodě ani prachu. Dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může způsobit změnu barvy nebo problémy s displejem.

Detailní záběr kabelu USB-C připojeného k zařízení StanbyME 2.

Nyní s portem USB-C pro lepší konektivitu

Větší pohodlí. S novým portem USB-C můžete snadno nabíjet a připojit svůj displej.

*Podporuje USB 2.0, USB-C DP a DP ALT.

*Aby bylo možné připojit další zařízení, musí jejich port USB-C podporovat DP ALT.

*MacOS a iOS podporují pouze zrcadlení a nabíjení.

*Sluchátka a náhlavní soupravy USB-C nejsou podporovány.

Obrazovka Motion Art

Mood Maker vytváří atmosféru prostřednictvím pohyblivého umění

Vyjádřete svůj styl a vkus pomocí uměleckých děl prostřednictvím obsahu a témat, jako jsou hodiny, počasí, gramofon a další. Předveďte své oblíbené vizuální prvky na obrazovce, která může fungovat jako digitální fotorámeček.

Různé obytné prostory s obrazovkami LG StanbyME 2 na stěně. Na obrazovkách se zobrazuje obsah uměleckých plakátů.

Znění titulku: Umělecké plakáty dodají vašemu prostoru živý nádech.

Znění titulku: Umělecké plakáty dodají vašemu prostoru živý nádech.

Různé obytné prostory s obrazovkami LG StanbyME 2 na stěně. Na obrazovkách se zobrazuje obsah uměleckých plakátů.

Znění titulku: Gramofon navozuje náladu hudbou

Znění titulku: Gramofon navozuje náladu hudbou

Různé obytné prostory s obrazovkami LG StanbyME 2 na stěně. Na každé obrazovce je zobrazeno umělecké dílo v podobě gramofonu.

Znění titulku: Scenérie pro každodenní dávku přírody

Znění titulku: Scenérie pro každodenní dávku přírody

Různé obytné prostory s obrazovkami LG StanbyME 2 na stěně. Na obrazovkách jsou zobrazeny fotografie krajiny.

Název, datum a čas, stylový design

Název, datum a čas, stylový design

Různé obytné prostory s obrazovkami LG StanbyME 2. Na obrazovkách se zobrazují různé tematické hodiny a kalendáře.

*Doporučujeme použít držák na zeď dodávaný společností LG. Při instalaci je třeba zohlednit hmotnost produktu, jinak může dojít k jeho naklonění nebo pádu.

Logo iF Design Award 2025. Vítěz ceny za design.

Inovativní, oceněný design

Objevte oceněný StanbyME 2, náš umělecký rámeček na obrazovky, který je známý svým designem a funkčností.

Velká obrazovka tabletu

S aplikací Let's Draw proměňte své nápady v umění

Vytvářejte umění pomocí dotykové obrazovky a vystavujte svá mistrovská díla prostřednictvím funkce Always On Display.

Model kreslí na obrazovce StanbyME 2.

Model kreslí na obrazovce StanbyME 2.

*Dotykové pero není součástí balení. Pro StanbyME 2 není k dispozici žádné speciální dotykové pero.

*Před nákupem se ujistěte, že je dotykové pero od jiného výrobce kompatibilní.

StanbyME 2 s dotykovým displejem při používání.

Plně dotykový displej

Díky vestavěné 27palcové dotykové obrazovce je používání snadné a pohodlné a nabízí více možností, jak si obrazovku užít. Kreslete, objevujte vzdělávací obsah, hrajte hry a realizujte všechny své nápady pouhým dotykem.

*Dostupnost aplikací se může lišit podle regionu. Některé aplikace mohou vyžadovat samostatné předplatné.

Užijte si společné hraní deskových her

Užijte si hry jako Memory Game, Million Marble, Spot the Difference, Chess a další, a to i bez smartphonu. Hrajte přímo na dotykové obrazovce a užijte si neformální zábavu s rodinou a přáteli.

Tři obrázky ukazující StanbyME 2 používaný pro různé deskové hry v moderním obývacím prostoru třemi různými skupinami.

Tři obrázky ukazující StanbyME 2 používaný pro různé deskové hry v moderním obývacím prostoru třemi různými skupinami.

*Dostupnost aplikací se může lišit podle regionu. Pro některé aplikace může být vyžadováno předplatné.

Snadné připojení k jiným zařízením pomocí rozhraní HDMI a USB

Připojte svůj přenosný dotykový displej k celé řadě dalších zařízení. Od monitorů, notebooků, IPTV set-top boxů, mobilních zařízení, herních konzolí a dalších zařízení prostřednictvím integrovaných portů USB a HDMI.

StanbyME 2 připojený k jinému zařízení zobrazujícímu materiály ze schůzky.

StanbyME 2 připojený k jinému zařízení zobrazujícímu materiály ze schůzky.

*Kabel HDMI a další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.

Žena v jógové pozici se odrážela na obrazovce StanbyME 2.

Chytrá kamera pro cvičení, videohovory a další

Připojte kameru Smart Cam k přenosnému dotykovému displeji a využijte další funkce videa. Kameru můžete použít pro videohovory. Použijte ji při cvičení a porovnejte své pohyby s cvičebním videem.

*Smart Cam se prodává samostatně.

Zrcadlení a OTT pro plynulý zážitek ze zábavy

Přístup k vašemu oblíbenému obsahu a streamovacím službám i bez smartphonu. Používejte vestavěné aplikace OTT nebo zrcadlete a streamujte z iOS a Androidu s podporou AirPlay a Google Cast.

StanbyME 2 uprostřed s několika programy OTT uspořádanými kolem něj do tvaru sítě.

StanbyME 2 uprostřed s několika programy OTT uspořádanými kolem něj do tvaru sítě.

*Vyžaduje stejné připojení k síti (Wi-Fi).

*Služby OTT mohou vyžadovat samostatné předplatné a zakoupení.

*LG StanbyME 2 je displej, který pracuje na platformě LG webOS. Ačkoli nabízí přenosnost podobnou tabletu, jedná se o produkt, který využívá operační systém založený na televizi.

Rozpoznávání hlasu na dálku

StanbyME 2 rozpozná váš hlas i na dálku. Stačí říct „Hi LG“ a zařízení začne naslouchat vašim požadavkům i z větší vzdálenosti.

*Tato funkce je k dispozici po aktivaci funkce přímého rozpoznávání hlasu produktu a souhlasu s poskytnutím osobních údajů.

*Výkon rozpoznávání hlasu se může lišit v závislosti na okolním prostředí. Efektivní rozsah rozpoznávání se může lišit v závislosti na faktorech, jako je vzdálenost, hluk v pozadí a podmínky použití.

Magnetický dálkový ovladač s klipem

Ovládejte svůj přenosný dotykový displej pomocí praktického dálkového ovladače. Jeho magnety se připevní k boku displeje a krytu, takže je snadno dostupný a skladný.

Nové aktualizace až na 5 let s oceněným programem webOS Re:New

Udržujte operační systém svého zařízení aktuální. Získejte kompletní aktualizace a využijte výhod nejnovějších funkcí a softwaru pro StanbyME 2.

*Program webOS Re:New se vztahuje na model LG StanbyME 2 z roku 2025.

*Program webOS Re:New poskytuje podporu po dobu až pěti let, podmínkou je předinstalovaná verze webOS a harmonogram aktualizací se liší podle modelu a regionu.

alpha 8 AI Processor chip visible with LG logo on an orange-lit mechanical plate.

Nyní s procesorem Alpha 8 AI a rozlišením QHD pro váš displej

Překročte hranice Full HD a získejte kvalitu QHD i na 27palcovém přenosném dotykovém displeji s procesorem alpha 8 AI. Vychutnejte si pozoruhodný obraz a zvuk na pohodlném a přenosném displeji.

*Ve srovnání se stejným rokem u základního modelu Smart TV s procesorem Alpha 7 AI Gen8 na základě interního srovnání specifikací.

Funkce AI Brightness Control přizpůsobuje jas obrazovky jakémukoli osvětlení.

Získejte optimální nastavení jasu. Umělá inteligence reaguje na okolní světlo ve vašem prostoru a automaticky konfiguruje a upravuje nastavení obrazovky.

StanbyME 2 namontovaný na zdi v moderním obývacím prostoru rozděleném na denní a noční režim.

StanbyME 2 namontovaný na zdi v moderním obývacím prostoru rozděleném na denní a noční režim.

*Všechny televizory LG webOS 25 jsou vybaveny funkcí AI Brightness Control, s výjimkou těch, které nemají světelné senzory.

AI Sound Pro zajišťuje jemně vyladěný filmový zvuk

*Funkci AI Clear Sound je nutné aktivovat v nabídce Sound Mode (Režim zvuku).

*Zvuk se může lišit v závislosti na poslechovém prostředí.

Zvukové vlny vycházející ze zařízení StanbyME 2 s logy Dolby Vision a Dolby Atmos.

Dolby Vision a Dolby Atmos pro pohlcující obraz a zvuk

Vychutnejte si strhující obraz a zvuk díky technologiím Dolby Vision a Dolby Atmos. Díky bočním reproduktorům obrazovky si můžete vychutnat zážitek jako v kině Dolby v pohodlí domova.

*Příslušenství obsažené v balení se může lišit podle regionu. Smart Cam a reproduktor se prodávají samostatně. Před nákupem zkontrolujte obsah balení produktu.

*Obrázky výše na této stránce s podrobnostmi o produktu slouží pouze pro ilustrační účely. Přesnější zobrazení najdete v galerii obrázků.

*Všechny výše uvedené obrázky jsou simulované.

*Dostupnost služeb se liší podle regionu a země.

*Personalizované služby se mohou lišit v závislosti na zásadách aplikace třetí strany.

Tisk

Všechny specifikace

ČÁROVÝ KÓD 

  • Čárový kód

    8806096527979

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

  • Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)

    1 265 x 210 x 580

  • Hmotnost TV - balení (kg)

    21,0

  • Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

    623 x 364 x 28,5

  • Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)

    623 x 1 265 x 398

  • Rozměry - TV stojan (Š x H mm)

    398 x 398

  • Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

    4,3

  • Hmotnost TV - se stojanem (kg)

    15,2

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

