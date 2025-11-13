We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27palcový super přenosný dotykový displej LG StanbyME 2
Hlavní funkce
- Odnímatelná, super přenosná obrazovka s USB-C a vestavěnou baterií s výdrží 4 hodiny přehrávání
- Vyjádřete svůj styl s různými tématy od Mood Makeru
- Použijte jako digitální plátno s Let's Draw
- Hrajte deskové hry přímo na dotykové obrazovce
- S HDMI a USB pro konfiguraci se dvěma monitory
- Vítěz ceny iF Design Award za rok 2025
Super přenosná obrazovka
Srolujte, zavěste, odpojte
Objevte různé způsoby, jak si užít obsah a vyjádřit svůj styl. Otočte obrazovku pomocí nastavitelného stojánku. Odpojte ji a zavěste. Nebo ji použijte jako tablet s krytem typu folio.
*Obrazovka se automaticky nabíjí, když připojíte napájecí kabel k dokovací stanici a připevníte obrazovku k podstavci.
*Mobilita se může lišit v závislosti na podlaze.
*Produkt nevozte ani netáhněte venku, protože by mohlo dojít k poškození spodní části.
*Rozsah nastavení úhlu obrazovky: otáčení (±90), naklánění (±25), otočení (±90).
*Používejte pouze dodaný držák na zeď od společnosti LG. Při instalaci je třeba vzít v úvahu materiál stěny. V opačném případě může dojít k naklonění nebo pádu. Další informace naleznete v dodaném návodu.
*Při montáži na zeď buďte opatrní. Nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen.
Vychutnejte si dlouhou výdrž vestavěné baterie
Odpojte přenosný dotykový displej LG StanbyME 2 a sledujte obsah déle. Vezměte si displej kamkoli. Vylepšená výdrž baterie umožňuje až 4 hodiny bezdrátového přehrávání na jedno nabití.
*Až 4 hodiny bezdrátového používání v režimu Eco/Low Power s vestavěnou baterií. Výdrž baterie se může lišit v závislosti na použití. Pro nabíjení je vyžadován minimální výkon 65 W nebo více. Zařízení musí podporovat USB PD.
*Při přenášení bez ochranného pouzdra může dojít k poškrábání displeje. Produkt může být poškozen nárazem při pádu. Toto zařízení není odolné proti vodě ani prachu. Dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může způsobit změnu barvy nebo problémy s displejem.
*Podporuje USB 2.0, USB-C DP a DP ALT.
*Aby bylo možné připojit další zařízení, musí jejich port USB-C podporovat DP ALT.
*MacOS a iOS podporují pouze zrcadlení a nabíjení.
*Sluchátka a náhlavní soupravy USB-C nejsou podporovány.
Obrazovka Motion Art
Mood Maker vytváří atmosféru prostřednictvím pohyblivého umění
Vyjádřete svůj styl a vkus pomocí uměleckých děl prostřednictvím obsahu a témat, jako jsou hodiny, počasí, gramofon a další. Předveďte své oblíbené vizuální prvky na obrazovce, která může fungovat jako digitální fotorámeček.
*Doporučujeme použít držák na zeď dodávaný společností LG. Při instalaci je třeba zohlednit hmotnost produktu, jinak může dojít k jeho naklonění nebo pádu.
Velká obrazovka tabletu
S aplikací Let's Draw proměňte své nápady v umění
Vytvářejte umění pomocí dotykové obrazovky a vystavujte svá mistrovská díla prostřednictvím funkce Always On Display.
*Dotykové pero není součástí balení. Pro StanbyME 2 není k dispozici žádné speciální dotykové pero.
*Před nákupem se ujistěte, že je dotykové pero od jiného výrobce kompatibilní.
*Dostupnost aplikací se může lišit podle regionu. Některé aplikace mohou vyžadovat samostatné předplatné.
Užijte si společné hraní deskových her
Užijte si hry jako Memory Game, Million Marble, Spot the Difference, Chess a další, a to i bez smartphonu. Hrajte přímo na dotykové obrazovce a užijte si neformální zábavu s rodinou a přáteli.
*Dostupnost aplikací se může lišit podle regionu. Pro některé aplikace může být vyžadováno předplatné.
Snadné připojení k jiným zařízením pomocí rozhraní HDMI a USB
Připojte svůj přenosný dotykový displej k celé řadě dalších zařízení. Od monitorů, notebooků, IPTV set-top boxů, mobilních zařízení, herních konzolí a dalších zařízení prostřednictvím integrovaných portů USB a HDMI.
*Kabel HDMI a další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
*Smart Cam se prodává samostatně.
Zrcadlení a OTT pro plynulý zážitek ze zábavy
Přístup k vašemu oblíbenému obsahu a streamovacím službám i bez smartphonu. Používejte vestavěné aplikace OTT nebo zrcadlete a streamujte z iOS a Androidu s podporou AirPlay a Google Cast.
*Vyžaduje stejné připojení k síti (Wi-Fi).
*Služby OTT mohou vyžadovat samostatné předplatné a zakoupení.
*LG StanbyME 2 je displej, který pracuje na platformě LG webOS. Ačkoli nabízí přenosnost podobnou tabletu, jedná se o produkt, který využívá operační systém založený na televizi.
Rozpoznávání hlasu na dálku
StanbyME 2 rozpozná váš hlas i na dálku. Stačí říct „Hi LG“ a zařízení začne naslouchat vašim požadavkům i z větší vzdálenosti.
*Tato funkce je k dispozici po aktivaci funkce přímého rozpoznávání hlasu produktu a souhlasu s poskytnutím osobních údajů.
*Výkon rozpoznávání hlasu se může lišit v závislosti na okolním prostředí. Efektivní rozsah rozpoznávání se může lišit v závislosti na faktorech, jako je vzdálenost, hluk v pozadí a podmínky použití.
Magnetický dálkový ovladač s klipem
Ovládejte svůj přenosný dotykový displej pomocí praktického dálkového ovladače. Jeho magnety se připevní k boku displeje a krytu, takže je snadno dostupný a skladný.
Nové aktualizace až na 5 let s oceněným programem webOS Re:New
Udržujte operační systém svého zařízení aktuální. Získejte kompletní aktualizace a využijte výhod nejnovějších funkcí a softwaru pro StanbyME 2.
*Program webOS Re:New se vztahuje na model LG StanbyME 2 z roku 2025.
*Program webOS Re:New poskytuje podporu po dobu až pěti let, podmínkou je předinstalovaná verze webOS a harmonogram aktualizací se liší podle modelu a regionu.
*Ve srovnání se stejným rokem u základního modelu Smart TV s procesorem Alpha 7 AI Gen8 na základě interního srovnání specifikací.
Funkce AI Brightness Control přizpůsobuje jas obrazovky jakémukoli osvětlení.
Získejte optimální nastavení jasu. Umělá inteligence reaguje na okolní světlo ve vašem prostoru a automaticky konfiguruje a upravuje nastavení obrazovky.
*Všechny televizory LG webOS 25 jsou vybaveny funkcí AI Brightness Control, s výjimkou těch, které nemají světelné senzory.
AI Sound Pro zajišťuje jemně vyladěný filmový zvuk
*Funkci AI Clear Sound je nutné aktivovat v nabídce Sound Mode (Režim zvuku).
*Zvuk se může lišit v závislosti na poslechovém prostředí.
*Příslušenství obsažené v balení se může lišit podle regionu. Smart Cam a reproduktor se prodávají samostatně. Před nákupem zkontrolujte obsah balení produktu.
*Obrázky výše na této stránce s podrobnostmi o produktu slouží pouze pro ilustrační účely. Přesnější zobrazení najdete v galerii obrázků.
*Všechny výše uvedené obrázky jsou simulované.
*Dostupnost služeb se liší podle regionu a země.
*Personalizované služby se mohou lišit v závislosti na zásadách aplikace třetí strany.
Všechny specifikace
ČÁROVÝ KÓD
Čárový kód
8806096527979
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)
1 265 x 210 x 580
Hmotnost TV - balení (kg)
21,0
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
623 x 364 x 28,5
Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)
623 x 1 265 x 398
Rozměry - TV stojan (Š x H mm)
398 x 398
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
4,3
Hmotnost TV - se stojanem (kg)
15,2
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
