Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
32" 4K UHD IPS dotykový chytrý monitor Swing s pojízdným stojanem
32U889SA EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

32" 4K UHD IPS dotykový chytrý monitor Swing s pojízdným stojanem

32U889SA EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

32" 4K UHD IPS dotykový chytrý monitor Swing s pojízdným stojanem

32U889SA-W
Čelní pohled s dálkovým ovládáním
boční pohled pod úhlem +30 stupňů s výškou monitoru nastavenou dolů
Čelní pohled
Čelní pohled s displejem otočeným o 90 stupňů
Čelní pohled s výškou monitoru nastavenou dolů
Boční pohled pod úhlem -15°
Boční pohled pod úhlem -30°
Boční pohled pod úhlem -30° na monitor nakloněný v úhlu +25°
Boční pohled pod úhlem -30 stupňů s výškou monitoru nastavenou dolů
Boční pohled pod úhlem -30 stupňů s monitorem nakloněným o -25 stupňů a výškou nastavenou směrem dolů
Zadní pohled
Zadní pohled pod úhlem +15 stupňů
Boční pohled pod úhlem +15°
Boční pohled pod úhlem +15 stupňů s výškou monitoru nastavenou dolů
Boční pohled zleva
Čelní pohled s dálkovým ovládáním
boční pohled pod úhlem +30 stupňů s výškou monitoru nastavenou dolů
Čelní pohled
Čelní pohled s displejem otočeným o 90 stupňů
Čelní pohled s výškou monitoru nastavenou dolů
Boční pohled pod úhlem -15°
Boční pohled pod úhlem -30°
Boční pohled pod úhlem -30° na monitor nakloněný v úhlu +25°
Boční pohled pod úhlem -30 stupňů s výškou monitoru nastavenou dolů
Boční pohled pod úhlem -30 stupňů s monitorem nakloněným o -25 stupňů a výškou nastavenou směrem dolů
Zadní pohled
Zadní pohled pod úhlem +15 stupňů
Boční pohled pod úhlem +15°
Boční pohled pod úhlem +15 stupňů s výškou monitoru nastavenou dolů
Boční pohled zleva

Hlavní funkce

  • 32" 4K UHD dotyková obrazovka s živými barvami a snadným nastavením ovládání
  • Flexibilní a všestranný díky možnosti náklonu, otočení, nastavení výšky a 360° pohybu
  • Snadná mobilita díky pojízdné základně a skrytému prostoru pro kabely pro čistý vzhled
  • Snadný přístup k oblíbeným streamovacím aplikacím a cloudovým herním službám díky webOS
  • Snadné sdílení obsahu pomocí AirPlay 2 a Screen Share pro plynulé sledování
  • Připojení, nabíjení a přenos dat pomocí tří portů USB typu C
Další

Oceněná dokonalost

Logo CES 2025 Innovation Awards

CES 2025 Innovation Awards

Čestné uznání

Periferie a příslušenství k počítačům

Obrázek loga ocenění CES 2025 Honoree

CES Innovation Awards – Honoree

Program webOS Re:New

v oblasti kyberbezpečnosti

Obrázek loga AVForums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

"webOS 24 nabízí elegantní, rychlé a snadno použitelné prostředí, které je svěží a nepřeplácané“

Obrázek ocenění za design

iF Design Award – Vítěz

webOS 24 UX

Logo LG Smart Monitor Swing.

Logo LG Smart Monitor Swing.

Bezproblémová flexibilita pro práci i zábavu

Užijte si výkonnou flexibilitu s monitorem LG Smart Monitor s dotykovou obrazovkou, který je vybaven otočným stojanem pro ideální nastavení do různých úhlů a poloh. Vychutnejte si plynulé ovládání dotykové obrazovky, velký 31,5" displej a ohromující kvalitu obrazu 4K pro práci i zábavu.

Na obrázku je žena s dítětem používající LG Smart Monitor Swing, trojice lidí u stolu se dívá na LG Smart Monitor Swing, muž se svým psem sleduje obrazovku LG Smart Monitor Swing a další muž pracuje na LG Smart Monitor Swing.

Na obrázku je žena s dítětem používající LG Smart Monitor Swing, trojice lidí u stolu se dívá na LG Smart Monitor Swing, muž se svým psem sleduje obrazovku LG Smart Monitor Swing a další muž pracuje na LG Smart Monitor Swing.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Na tomto obrázku žena při práci používá LG Smart Monitor Swing.

Flexibilita podporuje produktivitu

Na obrázku je žena a tři děti, které si hrají na zařízení LG Smart Monitor Swing.

31,5" 4K UHD IPS s dotykovou obrazovkou

In the left image, a LG Smart Monitor Swing in an office displays various charts, while in the right image, a LG Smart Monitor Swing at home is playing a movie.

Práce a zábava s webOS

Čelní pohled na dva displeje LG Smart Monitor Swing s webOS, jeden v horizontální orientaci zobrazující domovskou obrazovku a druhý ve vertikální orientaci zobrazující vertikální video s rozhraním sociálních médií.

Flexibilní stojan na kolečkách

LG Smart Monitor Swing využívá scénáře pro každou potřebu

Na ilustraci pracuje žena, která používá LG Smart Monitor Swing.
A Working Mom’s Day with Den pracující matky se Swingem 
Muž drží v jedné ruce klávesnici a druhou rukou se dotýká obrazovky LG Smart Monitor Swing.
Den podnikavce se Swingem 
Muž sleduje video na LG Smart Monitor Swing se svým psem.
Tvůrce obsahu se Swingem 
Na monitoru LG Smart Monitor Swing se přehrává živé video o e-commerce.
Den týmu malého podniku se Swingem 
V obchodním domě se na monitoru LG Smart Monitor Swing přehrává reklama na produkt.
Den maloobchodního manažera se Swingem 

31,5" dotykový displej 4K UHD IPS

Realistické obraz na dosah ruky

Ponořte se do živých barev a detailů s naším 31,5" 4K UHD IPS displejem. Intuitivní dotyková obrazovka nabízí snadné ovládání a umožňuje rychlý přístup k nastavením. Užijte si jasný obraz a přesné barvy díky širokému barevnému gamutu 95 % DCI-P3 a jasu 350 nitů. Zažijte ohromující čistotu a realistický obraz, který oživí váš obsah.

Na obrázku je žena a tři děti, které si hrají na zařízení LG Smart Monitor Swing.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Jas: 350 nitů (typ.), barevný gamut: DCI-P3 95% (Typ.).

Snadné nastavení, přizpůsobivé jakémukoli zobrazení

Inteligentní monitor je vybaven flexibilním stojanem s torzním pružinovým kloubem, který umožňuje nastavení náklonu, otočení, výšky a režimu na výšku pro snadné přizpůsobení úhlu. Silná čtvercová základna zajišťuje stabilitu a elegantní šedobílý odstín se dokonale hodí do jakékoli domácnosti nebo pracoviště. 

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Stojan je navržen tak, aby unesl hmotnost hlavy od 4 kg do 6,5 kg. Poškození způsobené překročením této hmotnosti není kryto zárukou.

Pojízdný stojan se skrytým adaptérem

Robustní kolečka umožňují snadný přesun kamkoli potřebujete, a to při zachování plynulého a stabilního pohybu. Skrytý adaptér navíc udržuje kabely úhledně schované, což zajišťuje čistý a uspořádaný vzhled.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Vestavěný adaptér se může lišit v závislosti na zemi.

Flexibilita podporuje produktivitu

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

USB-C

Centrum produktivity se snadným připojením

Tři porty USB-C umožňují výstup na displej, přenos dat a nabíjení zařízení (až 65 W). To umožňuje podporu vašeho notebooku pomocí jediného kabelu.

Notebook je připojen k obrazovce LG Smart Monitor Swing přes USB-C. Nabíjí přes USB-C a zároveň zobrazuje stejnou obrazovku.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Správné fungování vyžaduje kabel USB-C, který je součástí balení, pro připojení portu USB-C k monitoru. Upozorňujeme, že obsah balení se může v jednotlivých zemích lišit.

Aplikace LG Switch

Snadná optimalizace díky aplikaci LG Switch

Aplikace LG Switch optimalizuje monitor pro práci i volný čas. Pomocí klávesnice a myši lze rychle procházet a vybírat chytré funkce a pomocí klávesových zkratek plynule přepínat mezi počítačem a webOS. Navíc můžete snadno rozdělit displej až na 6 částí, změnit design motivu nebo spustit platformu pro videohovory pomocí klávesové zkratky.

Quick Control

Seznamte se s praktickou funkcí Quick Control na zařízení LG Smart Monitor Swing, která umožňuje snadný přístup k nabídkám pomocí jednoduchých úkonů s klávesnicí a myší. Umožňuje také plynulé přepínání mezi PC a webOS pomocí klávesových zkratek.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Aplikace LG Switch je určena pouze pro PC.

* Chcete-li si stáhnout nejnovější verzi aplikace LG Switch, navštivte stránky LG.com.

AirPlay 2 + Sdílení obrazovky + Bluetooth

Zrcadlení přímo z vašich zařízení

Snadno sdílejte obsah z chytrého zařízení na náš monitor pomocí AirPlay 2* (pro zařízení Apple), Screen Share** (pro zařízení Android). Připojte se okamžitě a vychutnejte si plynulé sledování a poslech zvuku na větší obrazovce jen na několik klepnutí.

Stejná obrazovka je sdílena na monitoru LG Smart Monitor Swing, notebooku, tabletu a chytrém telefonu pomocí AirPlay 2 a funkce Screen Share.

* Apple a související značky a loga jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Podporované funkce se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.

* Chcete-li s tímto monitorem používat AirPlay a HomeKit, doporučujeme nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS. Apple, AirPlay a HomeKit jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích a regionech. Štítek Works with Apple Home je ochranná známka společnosti Apple Inc.

* Sdílení obrazovky: podporováno v systémech Android nebo Windows 10 a novějších.

* Připojte zařízení ke stejné síti jako monitor.

webOS

Domácí kancelář bez počítače

Systém webOS umožňuje vzdálený přístup k počítači a Cloud PC prostřednictvím služby Remote PC. Tato funkce umožňuje využívat různé služby domácí kanceláře, včetně videokonferencí a cloudových aplikací, a to vše bez počítače.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Výše uvedená klávesnice, myš, náhlavní souprava a herní ovladač, webová kamera (typ Pogo) nejsou součástí balení (prodávají se samostatně).

* Remote PC je k dispozici pouze na počítačích s operačním systémem Windows 10 Pro nebo novějším.

* Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné souvisejících streamovacích služeb. Samostatné streamovací služby mohou vyžadovat platbu za předplatné a nejsou poskytnuty (kupují se samostatně).

* Funkce Remote PC je podporována v systému Windows 10 Pro nebo novějších verzích a je kompatibilní s počítači třetích stran, které podporují vzdálené připojení k počítači, včetně LG gram.

* Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Nová aktualizace každý rok po dobu 5 let
díky oceňovanému programu webOS Re:New

Využijte výhod nejnovějších funkcí a softwaru s každoročními aktualizacemi – až čtyřmi za pět let. Systém webOS, který získal ocenění CES Innovation Award v kategorii kyberbezpečnost, chrání při každé aktualizaci vaše soukromí a data.

* webOS Re:New Program se vztahuje na modely LG Smart Monitor, které budou uvedeny na trh v roce 2025 a budou vybaveny verzí webOS 24.

* Modely LG Smart Monitor budou mít v plánu aktualizovat nikoli verzi webOS 25, ale webOS 26.

* Aktualizace a harmonogram některých funkcí, aplikací a služeb se mohou lišit podle modelu a oblasti.

* Aktualizace systému webOS jsou k dispozici až čtyřikrát během pěti let od data uvedení produktu na trh. Dostupnost funkcí a harmonogram aktualizací se může lišit v závislosti na modelu a regionu.

webOS

Bezproblémové procházení kanálů

Díky systému webOS si užijete bezproblémový přístup k rozmanitému obsahu prostřednictvím aplikací, jako jsou Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV a bezplatných kanálů LG Channels. Získejte personalizovaná doporučení, prozkoumejte aplikace jako Sport, Hry a LG Fitness a vše snadno ovládejte pomocí dálkového ovladače nebo dotyku. Téměř bezrámečkové provedení tří stran tenkého bílého těla zvyšuje pohlcení, zatímco dva 5W stereo reproduktory poskytují křišťálově čistý zvuk pro dokonalý zážitek ze sledování.

Díky systému webOS si užijete bezproblémový přístup k rozmanitému obsahu prostřednictvím aplikací, jako jsou Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV a bezplatných kanálů LG Channels. Získejte personalizovaná doporučení, prozkoumejte aplikace jako Sport, Hry a LG Fitness a vše snadno ovládejte pomocí dálkového ovladače nebo dotyku.

Díky systému webOS si užijete bezproblémový přístup k rozmanitému obsahu prostřednictvím aplikací, jako jsou Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV a bezplatných kanálů LG Channels. Získejte personalizovaná doporučení, prozkoumejte aplikace jako Sport, Hry a LG Fitness a vše snadno ovládejte pomocí dálkového ovladače nebo dotyku.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Integrované streamovací služby a aplikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.

* Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné streamovacích služeb. Na některé služby se mohou vztahovat další poplatky, protože nejsou zahrnuty v ceně a vyžadují samostatné předplatné.

* Každému registrovanému účtu poskytuje řadu přizpůsobených aplikací a služeb, včetně hudby, sportu, domácí kanceláře a cloudových her.

Hra

Přejděte přímo do hry

Nepotřebujete herní konzoli – hrajte přes LG Smart Monitor. Přístup ke cloudovým hrám přímo z aplikace Home a rychlé připojení ke streamovacím aplikacím pro herní obsah.

Music

Hudba

Přizpůsobeno vašemu hudebnímu vkusu

Vychutnejte si podmanivou hudbu na míru díky dvěma 5W stereo reproduktorům. Můžete snadno vyhledávat hudbu a rychle přistupovat k naposledy přehrávaným skladbám ze streamovacích služeb. Doporučuje také oblíbené skladby na základě vašich preferencí.

Sport

Sledujte své sportovní týmy

Support your team with personalised service. It shows updated information on your favourite sports team based on your profile.

Podpořte svůj tým personalizovanými službami. Na základě vašeho profilu zobrazuje aktualizované informace o vašem oblíbeném sportovním týmu.

LG Fitness

Personalizované domácí fitness

Transformujte svůj obývák na osobní posilovnu s LG Fitness. Užijte si širokou škálu cvičení, sledujte své pokroky a dosahujte svých cílů, a to vše z pohodlí své pohovky.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Výše uvedená klávesnice, myš, náhlavní souprava a herní ovladač nejsou součástí balení (prodávají se samostatně).

* Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné souvisejících streamovacích služeb. Samostatné streamovací služby mohou vyžadovat platbu za předplatné a nejsou poskytnuty (kupují se samostatně).

* Dostupnost herního portálu se může lišit v závislosti na regionu. V nepodporovaných regionech budou uživatelé přesměrováni na stávající Gaming Hub.

* Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Regulace jasu

Inteligentní jas v jakémkoli světle

Regulace jasu detekuje zdroje světla v prostoru a automaticky upravuje jas obrazovky pro ostrý a jasný obraz, ať už je den nebo noc.

Obrázek vlevo zobrazuje vzhled ve dne s funkcí úpravy jasu, zatímco obrázek vpravo zobrazuje vzhled v noci se stejnou funkcí.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Dynamické mapování tónů

Oživte jas a kontrast

Užijte si obraz tak, jak byl zamýšlen, díky funkci Dynamické mapování tónů, která upravuje jas a kontrast pro optimální detaily a realističnost. Filmy a hry ožívají díky bohatému pohlcení a konzistentní kvalitě veškerého obsahu.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* K dispozici pouze při vstupu videosignálu HDR.

Na obrazovce LG Smart Monitor Swing se zobrazuje rozhraní ThinQ Home Dashboard.

Ovládací panel ThinQ Home Dashboard

Jednoduché ovládání spotřebičů

Ovládací panel ThinQ Home Dashboard vám usnadňuje život. Pomocí dálkového ovladače můžete na jedné obrazovce snadno kontrolovat a spravovat stav spotřebičů a zařízení LG.

* Chcete-li využívat funkce ThinQ, nainstalujte si do svého smartphonu aplikaci „LG ThinQ“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store a připojte se k síti Wi-Fi. Podrobné pokyny k použití naleznete v nápovědě aplikace.

* Pro registraci spotřebičů v aplikaci LG ThinQ je nutné mít doma bezdrátový internet.

* Skutečné funkce aplikace LG ThinQ se mohou lišit v závislosti na produktu a modelu.

* Tento produkt je v aplikaci LG ThinQ registrován jako TV. Registrovaný název zařízení můžete změnit v aplikaci LG ThinQ.

* Prostřednictvím aplikace LG ThinQ můžete používat funkce ovládání hlasitosti, ukazatele a napájení.

Hlasové ovládání pomocí ovladače Magic Remote

With the ThinQ app, you can easily control the monitor remotely using voice commands via Alexa, ensuring that the smart monitor serves as more than just a display. It becomes a central hub for all your entertainment and productivity needs, elevating your overall multimedia experience. All of this requires only the Magic Remote.

Pomocí aplikace ThinQ lze monitor snadno ovládat na dálku hlasovými příkazy přes službu Alexa, takže chytrý monitor neslouží jen jako displej. Stane se centrálním uzlem pro všechny vaše potřeby v oblasti zábavy a produktivity, čímž posunuje váš celkový multimediální zážitek. K tomu všemu je zapotřebí pouze ovladač Magic Remote.

Žena zvyšuje hlasitost monitoru LG Smart Monitor Swing pomocí ovladače Magic Remote.

* Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

* Pro správnou funkci je třeba připojit LG Smart Monitor k aplikaci ThinQ app.

* Obrázky na obrazovce se mohou lišit od skutečné aplikace. Služby se mohou lišit v závislosti na regionu/zemi nebo verzi aplikace.

* Můžete změnit nastavení jazyka a regionu ve 22 jazycích pro 146 zemí: angličtina / korejština / španělština / francouzština / němčina / italština / portugalština / ruština / polština / turečtina / japonština / arabština (Saúdská Arábie / SAE) / vietnamština / thajština / švédština / tchajwanština / indonéština / dánština / nizozemština / norština / řečtina / hebrejština (např. USA/angličtina).

** Dálkový ovladač je součástí balení.

** Dálkový ovladač Magic Remote se prodává samostatně a může se lišit v závislosti na zemi. 

** K dispozici je funkce Alexa. Podrobnosti naleznete ve specifikacích produktu.

Productivity across workspaces

Produktivita napříč pracovními prostory

Zvyšte svou pracovní efektivitu díky univerzálnímu monitoru

Zažijte svobodu při plánování svého podnikání. Díky svým všestranným funkcím, nastavitelnému stojanu a rozšířené konektivitě je zařízení dokonalým společníkem, který se snadno přizpůsobí vašim potřebám v jakémkoli pracovním prostředí. Ať už pracujete v kanceláři, u klienta nebo na dálku, toto řešení vám umožní pracovat chytřeji, rychleji a efektivněji.

Čtyři lidé sedí kolem stolu a účastní se porady přes LG Smart Monitor Swing.

Osobní kancelář: Náš inteligentní monitor podporuje univerzální řešení pro malé prezentace a schůzky ve vaší osobní kanceláři.

Muž drží bundu, zatímco žena se dotýká obrazovky LG Smart Monitor Swing, aby si prohlédla informace o bundě.

Malé podniky: Náš inteligentní monitor umožňuje snadnou a efektivní spolupráci a tvorbu nápadů pouhým dotykem.

Pacient leží v nemocniční posteli a vedle něj stojí dva zdravotníci. Vedle lékaře je umístěn LG Smart Monitor Swing.

Nemocnice: Náš inteligentní monitor lze nastavit tak, aby pacienti mohli pohodlně sledovat výsledky svých testů, aniž by se museli hýbat.

Muž hraje golf v krytém golfovém centru, vedle něj je umístěn monitor LG Smart Monitor Swing, který zobrazuje data.

Golfový simulátor: Umístěte náš chytrý monitor do požadovaného vnitřního prostoru a snadno si vytvořte vlastní golfové cvičiště.

Žena si v kavárně prohlíží banner s informacemi o akci zobrazený na LG Smart Monitor Swing.

Maloobchod: Náš inteligentní monitor zobrazuje propagační videa nebo bannery k akcím, díky čemuž je účinným propagačním nástrojem pro firmy.

Muž ve VIP salónku čte zprávy na zařízení LG Smart Monitor Swing.

VIP salonek: Náš inteligentní monitor slouží jako soukromá obrazovka pro čekající zákazníky v saloncích a poskytuje zprávy nebo dokumenty k prohlížení ve VIP salonku.

Žena kontroluje graf na monitoru LG Smart Monitor Swing v hotelovém pokoji.

Hotelový pokoj: Náš inteligentní monitor vám pomůže zůstat produktivní díky integrovanému systému webOS, který nabízí vaše oblíbené aplikace a služby pro produktivitu, abyste mohli pracovat bez přerušení.

Dítě v pokojíčku sleduje online výuku na monitoru LG Smart Monitor Swing.

Učení na dálku: Náš inteligentní monitor nabízí velký displej s vysokým rozlišením a flexibilní stojan, díky čemuž se můžete doma lépe soustředit na studium a zvýšit svou produktivitu.

Čtyři lidé sedí kolem stolu a účastní se porady přes LG Smart Monitor Swing.
Muž drží bundu, zatímco žena se dotýká obrazovky LG Smart Monitor Swing, aby si prohlédla informace o bundě.
Pacient leží v nemocniční posteli a vedle něj stojí dva zdravotníci. Vedle lékaře je umístěn LG Smart Monitor Swing.
Muž hraje golf v krytém golfovém centru, vedle něj je umístěn monitor LG Smart Monitor Swing, který zobrazuje data.
Žena si v kavárně prohlíží banner s informacemi o akci zobrazený na LG Smart Monitor Swing.
Muž ve VIP salónku čte zprávy na zařízení LG Smart Monitor Swing.
Žena kontroluje graf na monitoru LG Smart Monitor Swing v hotelovém pokoji.
Dítě v pokojíčku sleduje online výuku na monitoru LG Smart Monitor Swing.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Tisk

Klíčová vlastnost

  • Úhlopříčka obrazovky [palce]

    31,5

  • Rozlišení

    3840 x 2160 (UHD)

  • Typ panelu

    IPS

  • Poměr stran

    16:9

  • Barevný gamut (typ.)

    DCI-P3 95%​

  • Jas (typ.) [cd/m²]

    350

  • Zakřivení panelu

    Ne

  • Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

    60

  • Doba odezvy

    5ms (GtG at Faster)

  • Nastavení polohy displeje

    Náklon / Výška / Otočení / Otočení (na výšku)

Všechny specifikace

INFORMACE

  • Název produktu

    32U889SA-W

  • Modelový rok

    2025

DISPLEJ

  • Úhlopříčka obrazovky [palce]

    31,5

  • Poměr stran

    16:9

  • Typ panelu

    IPS

  • Doba odezvy

    5ms (GtG at Faster)

  • Rozlišení

    3840 x 2160 (UHD)

  • Rozteč pixelů [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Barevná hloubka (počet barev)

    1.07B

  • Pozorovací úhel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jas (typ.) [cd/m²]

    350

  • Kontrastní poměr (typ.)

    1000 : 1​

  • Barevný gamut (typ.)

    DCI-P3 95%​

  • Zakřivení panelu

    Ne

  • Barevný gamut (min.)

    DCI-P3 90%​

  • Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

    60

  • Jas (min.) [cd/m²]

    280

  • Kontrastní poměr (min.)

    700 : 1

  • Barevná hloubka (Bit)

    10

  • Úhlopříčka obrazovky [cm]

    80

KONEKTIVITA

  • Vstup zvuku

    Ne

  • D-Sub

    Ne

  • Vestavěný KVM

    Ne

  • DVI-D

    Ne

  • HDMI

    Ano 2x (2.0) - HDCP 2.2

  • Daisy Chain

    Ne

  • DisplayPort

    Ne

  • Thunderbolt

    Ne

  • USB-C

    Ano 3x

  • Výstup pro sluchátka

    Ne

  • LAN (RJ-45)

    Ne

  • Vstup pro mikrofon

    Ne

  • SPDIF výstup (optický digitální zvukový výstup)

    Ne

  • USB Downstream

    Ano (USB-C 2x)

  • USB Upstream

    Ano (USB-C 1x)

  • USB-C (napájení)

    65 W

FUNKCE

  • HDR 10

    Ano

  • AMD FreeSync™

    Ne

  • Automatický jas

    Ano

  • Color Weakness

    Ne

  • Inteligentní úspora energie

    Ano

  • PIP

    Ne

  • PBP

    Ne

  • Ochrana proti blikání (Flicker Safe)

    Ano

  • NVIDIA G-Sync™

    Ne

  • Crosshair

    Ne

  • Režim čtení

    Ano

  • Počítadlo FPS

    Ne

  • Dolby Vision™

    Ne

  • VESA DisplayHDR™

    Ne

  • Automatické přepínání vstupů obrazu

    Ne

  • Kamera

    Ne

  • Mikrofon

    Ne

  • HDR Efekt

    Ne

DESIGN

  • Nastavení polohy displeje

    Náklon / Výška / Otočení / Otočení (na výšku)

  • Montáž na stěnu [mm]

    VESA 100 x 100

ZVUK

  • Maxx Audio

    Ne

  • Bohaté basy

    Ne

  • Reproduktory

    5 W / 2ch.

ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST

  • Rozměry balení (š x v x h) [mm]

    900 x 617 x 337

  • Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]

    727,4 x 1312,3 x 420

  • Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]

    727,4 x 437,4 x 27,8

  • Hmotnost balení [kg]

    21,2kg

  • Hmotnost bez stojanu [kg]

    6,1kg

NAPÁJENÍ

  • Spotřeba energie (režim spánku)

    0,5 W

  • Typ

    Externí napájení (adaptér)

  • Výstup stejnosměrného proudu

    100~240 Vac, 50/60Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

  • Adaptér

    Ano

  • HDMI

    Ano

  • Dálkový ovladač

    Ano (Slim Remote)

  • USB-C

    Ne

INTELIGENTNÍ FUNKCE

  • Úplný webový prohlížeč

    Ano

  • Home dashboard (ovládací panel)

    Ano

  • App Store - LG obchod

    Ano

  • LG ThinQ®

    Ano

  • Dálkový ovladač Magic

    Možno dokoupit zvlášť

  • Zrcadlení

    Ano

  • Operační systém

    Ano (webOS)

  • Wi-Fi

    Ano

  • Spolupracuje s

    AirPlay

APLIKACE

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Ne

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás

Najít prodejnu v okolí

Vyzkoušejte tento produkt ve svém okolí.