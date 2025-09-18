We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32" 4K UHD IPS dotykový chytrý monitor Swing s pojízdným stojanem
32U889SA-W
()
Hlavní funkce
- 32" 4K UHD dotyková obrazovka s živými barvami a snadným nastavením ovládání
- Flexibilní a všestranný díky možnosti náklonu, otočení, nastavení výšky a 360° pohybu
- Snadná mobilita díky pojízdné základně a skrytému prostoru pro kabely pro čistý vzhled
- Snadný přístup k oblíbeným streamovacím aplikacím a cloudovým herním službám díky webOS
- Snadné sdílení obsahu pomocí AirPlay 2 a Screen Share pro plynulé sledování
- Připojení, nabíjení a přenos dat pomocí tří portů USB typu C
Oceněná dokonalost
AVForums Editor’s Choice 2024/25
webOS 24
"webOS 24 nabízí elegantní, rychlé a snadno použitelné prostředí, které je svěží a nepřeplácané“
Bezproblémová flexibilita pro práci i zábavu
Užijte si výkonnou flexibilitu s monitorem LG Smart Monitor s dotykovou obrazovkou, který je vybaven otočným stojanem pro ideální nastavení do různých úhlů a poloh. Vychutnejte si plynulé ovládání dotykové obrazovky, velký 31,5" displej a ohromující kvalitu obrazu 4K pro práci i zábavu.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
LG Smart Monitor Swing využívá scénáře pro každou potřebu
31,5" dotykový displej 4K UHD IPS
Realistické obraz na dosah ruky
Ponořte se do živých barev a detailů s naším 31,5" 4K UHD IPS displejem. Intuitivní dotyková obrazovka nabízí snadné ovládání a umožňuje rychlý přístup k nastavením. Užijte si jasný obraz a přesné barvy díky širokému barevnému gamutu 95 % DCI-P3 a jasu 350 nitů. Zažijte ohromující čistotu a realistický obraz, který oživí váš obsah.
Na obrázku je žena a tři děti, které si hrají na zařízení LG Smart Monitor Swing.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Jas: 350 nitů (typ.), barevný gamut: DCI-P3 95% (Typ.).
Snadné nastavení, přizpůsobivé jakémukoli zobrazení
Inteligentní monitor je vybaven flexibilním stojanem s torzním pružinovým kloubem, který umožňuje nastavení náklonu, otočení, výšky a režimu na výšku pro snadné přizpůsobení úhlu. Silná čtvercová základna zajišťuje stabilitu a elegantní šedobílý odstín se dokonale hodí do jakékoli domácnosti nebo pracoviště.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Stojan je navržen tak, aby unesl hmotnost hlavy od 4 kg do 6,5 kg. Poškození způsobené překročením této hmotnosti není kryto zárukou.
Pojízdný stojan se skrytým adaptérem
Robustní kolečka umožňují snadný přesun kamkoli potřebujete, a to při zachování plynulého a stabilního pohybu. Skrytý adaptér navíc udržuje kabely úhledně schované, což zajišťuje čistý a uspořádaný vzhled.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Vestavěný adaptér se může lišit v závislosti na zemi.
Flexibilita podporuje produktivitu
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
USB-C
Centrum produktivity se snadným připojením
Tři porty USB-C umožňují výstup na displej, přenos dat a nabíjení zařízení (až 65 W). To umožňuje podporu vašeho notebooku pomocí jediného kabelu.
Notebook je připojen k obrazovce LG Smart Monitor Swing přes USB-C. Nabíjí přes USB-C a zároveň zobrazuje stejnou obrazovku.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Správné fungování vyžaduje kabel USB-C, který je součástí balení, pro připojení portu USB-C k monitoru. Upozorňujeme, že obsah balení se může v jednotlivých zemích lišit.
Aplikace LG Switch
Snadná optimalizace díky aplikaci LG Switch
Aplikace LG Switch optimalizuje monitor pro práci i volný čas. Pomocí klávesnice a myši lze rychle procházet a vybírat chytré funkce a pomocí klávesových zkratek plynule přepínat mezi počítačem a webOS. Navíc můžete snadno rozdělit displej až na 6 částí, změnit design motivu nebo spustit platformu pro videohovory pomocí klávesové zkratky.
Quick Control
Seznamte se s praktickou funkcí Quick Control na zařízení LG Smart Monitor Swing, která umožňuje snadný přístup k nabídkám pomocí jednoduchých úkonů s klávesnicí a myší. Umožňuje také plynulé přepínání mezi PC a webOS pomocí klávesových zkratek.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Aplikace LG Switch je určena pouze pro PC.
* Chcete-li si stáhnout nejnovější verzi aplikace LG Switch, navštivte stránky LG.com.
AirPlay 2 + Sdílení obrazovky + Bluetooth
Zrcadlení přímo z vašich zařízení
Snadno sdílejte obsah z chytrého zařízení na náš monitor pomocí AirPlay 2* (pro zařízení Apple), Screen Share** (pro zařízení Android). Připojte se okamžitě a vychutnejte si plynulé sledování a poslech zvuku na větší obrazovce jen na několik klepnutí.
Stejná obrazovka je sdílena na monitoru LG Smart Monitor Swing, notebooku, tabletu a chytrém telefonu pomocí AirPlay 2 a funkce Screen Share.
* Apple a související značky a loga jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Podporované funkce se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.
* Chcete-li s tímto monitorem používat AirPlay a HomeKit, doporučujeme nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS. Apple, AirPlay a HomeKit jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích a regionech. Štítek Works with Apple Home je ochranná známka společnosti Apple Inc.
* Sdílení obrazovky: podporováno v systémech Android nebo Windows 10 a novějších.
* Připojte zařízení ke stejné síti jako monitor.
webOS
Domácí kancelář bez počítače
Systém webOS umožňuje vzdálený přístup k počítači a Cloud PC prostřednictvím služby Remote PC. Tato funkce umožňuje využívat různé služby domácí kanceláře, včetně videokonferencí a cloudových aplikací, a to vše bez počítače.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Výše uvedená klávesnice, myš, náhlavní souprava a herní ovladač, webová kamera (typ Pogo) nejsou součástí balení (prodávají se samostatně).
* Remote PC je k dispozici pouze na počítačích s operačním systémem Windows 10 Pro nebo novějším.
* Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné souvisejících streamovacích služeb. Samostatné streamovací služby mohou vyžadovat platbu za předplatné a nejsou poskytnuty (kupují se samostatně).
* Funkce Remote PC je podporována v systému Windows 10 Pro nebo novějších verzích a je kompatibilní s počítači třetích stran, které podporují vzdálené připojení k počítači, včetně LG gram.
* Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Nová aktualizace každý rok po dobu 5 let
díky oceňovanému programu webOS Re:New
Využijte výhod nejnovějších funkcí a softwaru s každoročními aktualizacemi – až čtyřmi za pět let. Systém webOS, který získal ocenění CES Innovation Award v kategorii kyberbezpečnost, chrání při každé aktualizaci vaše soukromí a data.
* webOS Re:New Program se vztahuje na modely LG Smart Monitor, které budou uvedeny na trh v roce 2025 a budou vybaveny verzí webOS 24.
* Modely LG Smart Monitor budou mít v plánu aktualizovat nikoli verzi webOS 25, ale webOS 26.
* Aktualizace a harmonogram některých funkcí, aplikací a služeb se mohou lišit podle modelu a oblasti.
* Aktualizace systému webOS jsou k dispozici až čtyřikrát během pěti let od data uvedení produktu na trh. Dostupnost funkcí a harmonogram aktualizací se může lišit v závislosti na modelu a regionu.
webOS
Bezproblémové procházení kanálů
Díky systému webOS si užijete bezproblémový přístup k rozmanitému obsahu prostřednictvím aplikací, jako jsou Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV a bezplatných kanálů LG Channels. Získejte personalizovaná doporučení, prozkoumejte aplikace jako Sport, Hry a LG Fitness a vše snadno ovládejte pomocí dálkového ovladače nebo dotyku. Téměř bezrámečkové provedení tří stran tenkého bílého těla zvyšuje pohlcení, zatímco dva 5W stereo reproduktory poskytují křišťálově čistý zvuk pro dokonalý zážitek ze sledování.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Integrované streamovací služby a aplikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.
* Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné streamovacích služeb. Na některé služby se mohou vztahovat další poplatky, protože nejsou zahrnuty v ceně a vyžadují samostatné předplatné.
* Každému registrovanému účtu poskytuje řadu přizpůsobených aplikací a služeb, včetně hudby, sportu, domácí kanceláře a cloudových her.
Hra
Přejděte přímo do hry
Nepotřebujete herní konzoli – hrajte přes LG Smart Monitor. Přístup ke cloudovým hrám přímo z aplikace Home a rychlé připojení ke streamovacím aplikacím pro herní obsah.
Sport
Sledujte své sportovní týmy
Support your team with personalised service. It shows updated information on your favourite sports team based on your profile.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Výše uvedená klávesnice, myš, náhlavní souprava a herní ovladač nejsou součástí balení (prodávají se samostatně).
* Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné souvisejících streamovacích služeb. Samostatné streamovací služby mohou vyžadovat platbu za předplatné a nejsou poskytnuty (kupují se samostatně).
* Dostupnost herního portálu se může lišit v závislosti na regionu. V nepodporovaných regionech budou uživatelé přesměrováni na stávající Gaming Hub.
* Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Regulace jasu
Inteligentní jas v jakémkoli světle
Regulace jasu detekuje zdroje světla v prostoru a automaticky upravuje jas obrazovky pro ostrý a jasný obraz, ať už je den nebo noc.
Obrázek vlevo zobrazuje vzhled ve dne s funkcí úpravy jasu, zatímco obrázek vpravo zobrazuje vzhled v noci se stejnou funkcí.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Dynamické mapování tónů
Oživte jas a kontrast
Užijte si obraz tak, jak byl zamýšlen, díky funkci Dynamické mapování tónů, která upravuje jas a kontrast pro optimální detaily a realističnost. Filmy a hry ožívají díky bohatému pohlcení a konzistentní kvalitě veškerého obsahu.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* K dispozici pouze při vstupu videosignálu HDR.
* Chcete-li využívat funkce ThinQ, nainstalujte si do svého smartphonu aplikaci „LG ThinQ“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store a připojte se k síti Wi-Fi. Podrobné pokyny k použití naleznete v nápovědě aplikace.
* Pro registraci spotřebičů v aplikaci LG ThinQ je nutné mít doma bezdrátový internet.
* Skutečné funkce aplikace LG ThinQ se mohou lišit v závislosti na produktu a modelu.
* Tento produkt je v aplikaci LG ThinQ registrován jako TV. Registrovaný název zařízení můžete změnit v aplikaci LG ThinQ.
* Prostřednictvím aplikace LG ThinQ můžete používat funkce ovládání hlasitosti, ukazatele a napájení.
Hlasové ovládání pomocí ovladače Magic Remote
With the ThinQ app, you can easily control the monitor remotely using voice commands via Alexa, ensuring that the smart monitor serves as more than just a display. It becomes a central hub for all your entertainment and productivity needs, elevating your overall multimedia experience. All of this requires only the Magic Remote.
Žena zvyšuje hlasitost monitoru LG Smart Monitor Swing pomocí ovladače Magic Remote.
* Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.
* Pro správnou funkci je třeba připojit LG Smart Monitor k aplikaci ThinQ app.
* Obrázky na obrazovce se mohou lišit od skutečné aplikace. Služby se mohou lišit v závislosti na regionu/zemi nebo verzi aplikace.
* Můžete změnit nastavení jazyka a regionu ve 22 jazycích pro 146 zemí: angličtina / korejština / španělština / francouzština / němčina / italština / portugalština / ruština / polština / turečtina / japonština / arabština (Saúdská Arábie / SAE) / vietnamština / thajština / švédština / tchajwanština / indonéština / dánština / nizozemština / norština / řečtina / hebrejština (např. USA/angličtina).
** Dálkový ovladač je součástí balení.
** Dálkový ovladač Magic Remote se prodává samostatně a může se lišit v závislosti na zemi.
** K dispozici je funkce Alexa. Podrobnosti naleznete ve specifikacích produktu.
Productivity across workspaces
Zvyšte svou pracovní efektivitu díky univerzálnímu monitoru
Zažijte svobodu při plánování svého podnikání. Díky svým všestranným funkcím, nastavitelnému stojanu a rozšířené konektivitě je zařízení dokonalým společníkem, který se snadno přizpůsobí vašim potřebám v jakémkoli pracovním prostředí. Ať už pracujete v kanceláři, u klienta nebo na dálku, toto řešení vám umožní pracovat chytřeji, rychleji a efektivněji.
Osobní kancelář: Náš inteligentní monitor podporuje univerzální řešení pro malé prezentace a schůzky ve vaší osobní kanceláři.
Malé podniky: Náš inteligentní monitor umožňuje snadnou a efektivní spolupráci a tvorbu nápadů pouhým dotykem.
Nemocnice: Náš inteligentní monitor lze nastavit tak, aby pacienti mohli pohodlně sledovat výsledky svých testů, aniž by se museli hýbat.
Golfový simulátor: Umístěte náš chytrý monitor do požadovaného vnitřního prostoru a snadno si vytvořte vlastní golfové cvičiště.
Maloobchod: Náš inteligentní monitor zobrazuje propagační videa nebo bannery k akcím, díky čemuž je účinným propagačním nástrojem pro firmy.
VIP salonek: Náš inteligentní monitor slouží jako soukromá obrazovka pro čekající zákazníky v saloncích a poskytuje zprávy nebo dokumenty k prohlížení ve VIP salonku.
Hotelový pokoj: Náš inteligentní monitor vám pomůže zůstat produktivní díky integrovanému systému webOS, který nabízí vaše oblíbené aplikace a služby pro produktivitu, abyste mohli pracovat bez přerušení.
Učení na dálku: Náš inteligentní monitor nabízí velký displej s vysokým rozlišením a flexibilní stojan, díky čemuž se můžete doma lépe soustředit na studium a zvýšit svou produktivitu.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Klíčová vlastnost
Úhlopříčka obrazovky [palce]
31,5
Rozlišení
3840 x 2160 (UHD)
Typ panelu
IPS
Poměr stran
16:9
Barevný gamut (typ.)
DCI-P3 95%
Jas (typ.) [cd/m²]
350
Zakřivení panelu
Ne
Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
60
Doba odezvy
5ms (GtG at Faster)
Nastavení polohy displeje
Náklon / Výška / Otočení / Otočení (na výšku)
Všechny specifikace
INFORMACE
Název produktu
32U889SA-W
Modelový rok
2025
DISPLEJ
Úhlopříčka obrazovky [palce]
31,5
Poměr stran
16:9
Typ panelu
IPS
Doba odezvy
5ms (GtG at Faster)
Rozlišení
3840 x 2160 (UHD)
Rozteč pixelů [mm]
0.18159 x 0.18159
Barevná hloubka (počet barev)
1.07B
Pozorovací úhel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jas (typ.) [cd/m²]
350
Kontrastní poměr (typ.)
1000 : 1
Barevný gamut (typ.)
DCI-P3 95%
Zakřivení panelu
Ne
Barevný gamut (min.)
DCI-P3 90%
Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
60
Jas (min.) [cd/m²]
280
Kontrastní poměr (min.)
700 : 1
Barevná hloubka (Bit)
10
Úhlopříčka obrazovky [cm]
80
KONEKTIVITA
Vstup zvuku
Ne
D-Sub
Ne
Vestavěný KVM
Ne
DVI-D
Ne
HDMI
Ano 2x (2.0) - HDCP 2.2
Daisy Chain
Ne
DisplayPort
Ne
Thunderbolt
Ne
USB-C
Ano 3x
Výstup pro sluchátka
Ne
LAN (RJ-45)
Ne
Vstup pro mikrofon
Ne
SPDIF výstup (optický digitální zvukový výstup)
Ne
USB Downstream
Ano (USB-C 2x)
USB Upstream
Ano (USB-C 1x)
USB-C (napájení)
65 W
FUNKCE
HDR 10
Ano
AMD FreeSync™
Ne
Automatický jas
Ano
Color Weakness
Ne
Inteligentní úspora energie
Ano
PIP
Ne
PBP
Ne
Ochrana proti blikání (Flicker Safe)
Ano
NVIDIA G-Sync™
Ne
Crosshair
Ne
Režim čtení
Ano
Počítadlo FPS
Ne
Dolby Vision™
Ne
VESA DisplayHDR™
Ne
Automatické přepínání vstupů obrazu
Ne
Kamera
Ne
Mikrofon
Ne
HDR Efekt
Ne
DESIGN
Nastavení polohy displeje
Náklon / Výška / Otočení / Otočení (na výšku)
Montáž na stěnu [mm]
VESA 100 x 100
ZVUK
Maxx Audio
Ne
Bohaté basy
Ne
Reproduktory
5 W / 2ch.
ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměry balení (š x v x h) [mm]
900 x 617 x 337
Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]
727,4 x 1312,3 x 420
Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]
727,4 x 437,4 x 27,8
Hmotnost balení [kg]
21,2kg
Hmotnost bez stojanu [kg]
6,1kg
NAPÁJENÍ
Spotřeba energie (režim spánku)
0,5 W
Typ
Externí napájení (adaptér)
Výstup stejnosměrného proudu
100~240 Vac, 50/60Hz
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Adaptér
Ano
HDMI
Ano
Dálkový ovladač
Ano (Slim Remote)
USB-C
Ne
INTELIGENTNÍ FUNKCE
Úplný webový prohlížeč
Ano
Home dashboard (ovládací panel)
Ano
App Store - LG obchod
Ano
LG ThinQ®
Ano
Dálkový ovladač Magic
Možno dokoupit zvlášť
Zrcadlení
Ano
Operační systém
Ano (webOS)
Wi-Fi
Ano
Spolupracuje s
AirPlay
APLIKACE
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Ne
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Názory zákazníků
Naše tipy pouze pro vás
Registrace zařízení
Když své zařízení zaregistrujete, získáte k němu rychlejší podporu.
Podpora pro zařízení
Najděte návod k obsluze, řešení problémů a záruku na své zařízení LG.
Podpora pro objednávky
Sledujte svou objednávku a zkontrolujte často kladené dotazy k objednávce.
Žádost o opravu
O opravu můžete požádat pohodlně online.
Živý chat
Chatujte s produktovými specialisty LG a získejte pomoc při nakupování, slevy a nabídky v reálném čase
Autorizovaný servis LG
Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko LG
Pošlete nám e-mail
Odeslání e-mailu servisní podpoře LG
Zavolejte nám
Obraťte se přímo na zástupce naší podpory.
Najít prodejnu v okolí
Doporučené produkty