We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32" herní monitor LG UltraGear™ GX8 OLED 4K UHD | 32GX850A s duálním režimem, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare panel
32" herní monitor LG UltraGear™ GX8 OLED 4K UHD | 32GX850A s duálním režimem, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare panel
Špičková kvalita ověnčená oceněními
Digital Trends 2025
Nejlepší monitory podle čtenářů pro gamery a uživatele vyžadující vysoký výkon
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Sytější černá, realistické barvy
VESA DisplayHDR™ True Black 400 poskytuje hlubokou a konzistentní úroveň černé, která zůstává neměnná v různých prostředích. S barevným gamutem DCI-P3 98.5 % (typicky) a barevnou přesností Delta E ≦2 zajišťuje, že barvy jsou zobrazeny s realistickými detaily, přesně tak, jak bylo původně zamýšleno.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Účinná ochrana před modrým světlem
Užívejte si hraní bez omezení díky snížené hladině škodlivého modrého světla. LG WOLED využívá pokročilou technologii, která snižuje vyzařování modrého světla a zároveň zachovává živé a realistické barvy certifikované společností UL pro nízký obsah modrého světla platinum, což umožňuje živé herní barvy pro komfortnější zážitek ze sledování.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Panely LG OLED získaly od UL certifikáty Flicker-Free, Discomfort Glare Free a Low Blue Light.
* Číslo certifikátu: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
* Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na výpočetním prostředí nebo podmínkách uživatele.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Omračující rychlost, pohlcující hraní
Díky ultrarychlé odezvě 0,03 ms (GtG), která snižuje inverzní ghosting a poskytuje rychlou odezvu, si můžete vychutnat zcela nový herní výkon.
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
* Pro aktivaci doby odezvy 0,03 ms zvolte možnost „Rychlejší režim“. (Nastavení hry → Doba odezvy → Rychlejší režim).
Duální režim s volitelnými možnostmi
přepíná mezi 330 Hz a 165 Hz
Díky certifikaci VESA Certified Dual-Mode můžete jednoduše přepínat mezi rozlišením UHD 165 Hz pro graficky náročné hry a FHD 330 Hz pro rychlou akci. Vychutnejte si duální režim s volitelnými možnostmi a snadno si vyberte svou oblíbenou velikost obrazovky ze dvou obnovovacích frekvencí (165 Hz, 330 Hz) pomocí funkce On-Screen Display. Navíc můžete pomocí funkce LG Switch snadno přepínat mezi fyzickými klávesami a klávesovými zkratkami, což optimalizuje herní zážitek napříč všemi žánry.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Výkon „duálního režimu“ se může lišit v závislosti na typu hry, specifikacích grafické karty a konfiguraci počítače.
Plynulý pohyb,
nekonečné hraní
Minimalizujte trhání a prodlevy díky technologii AMD FreeSync™ Premium Pro a oficiálně ověřené kompatibilitě G-SYNC® testované společností NVIDIA na 4K herním monitoru. Zažijte výrazně redukované trhání obrazu a zasekávání pro plynulé, křišťálově čisté hraní.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.
* V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.
Dynamic Action Sync
Snížení zpoždění na vstupu díky funkci Dynamic Action Sync umožňuje hráčům zachytit kritické okamžiky v reálném čase a rychle reagovat.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Chytřejší ovládání, plynulé přepínání díky LG Switch
S aplikací LG Switch můžete optimalizovat monitor pro hraní her i každodenní použití. Snadno spravujte nastavení monitoru – upravujte kvalitu obrazu a jas a poté nastavení okamžitě aplikujte pomocí klávesové zkratky. Aplikace také umožňuje přepínat mezi 330 Hz a 165 Hz v duálním režimu, rozdělit obrazovku na 11 rozvržení,a spustit platformu pro videohovory jedním kliknutím, což ještě více usnadňuje nastavení.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Kompaktní a elegantní
Vyzkoušejte naše šestiúhelníkové osvětlení a prakticky bezrámečkový čistý design ze všech čtyř stran, který obsahuje plně nastavitelný podstavec s možností nastavení náklonu, natočení do strany, otočení a výšky. Přehledný stojan ve tvaru L a široká možnost otáčení jsou navrženy tak, aby minimalizovaly využití prostoru na stole a efektivně eliminovaly mrtvý prostor.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Všechny specifikace
INFORMACE
Název produktu
32GX850A-B
Modelový rok
2025
DISPLEJ
Úhlopříčka obrazovky [palce]
31,5
Poměr stran
16:9
Typ panelu
OLED
Doba odezvy
0,03 ms (GTG)
Rozlišení
3840 x 2160
Rozteč pixelů [mm]
0,1814 mm x 0,1814 mm
Barevná hloubka (počet barev)
1,07 B
Pozorovací úhel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jas (typ.) [cd/m²]
275
Kontrastní poměr (typ.)
1 500 000 : 1
Barevný gamut (typ.)
DCI-P3 98,5% (CIE1976)
Zakřivení panelu
Ne
Barevný gamut (min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
165
Jas (min.) [cd/m²]
250
Kontrastní poměr (min.)
1 200 000 : 1
Úhlopříčka obrazovky [cm]
79,9
KONEKTIVITA
Vestavěný KVM
Ne
HDMI
Ano 2x (v 2.1)
DisplayPort
Ano 1x
Verze DP
1,4
Thunderbolt
Ne
Výstup pro sluchátka
3-pólový (pouze zvuk)
LAN (RJ-45)
Ne
USB Downstream
Ano (2x / ver. 3.0)
USB Upstream
Ano (1x / ver. 3.0)
FUNKCE
HDR 10
Ano
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Color Weakness
Ano
Inteligentní úspora energie
Ano
Kalibrované barvy z výroby
Ano
PIP
Ne
PBP
Ne
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
HW kalibrace
HW Calibration Ready
DAS režim
Ano
Stabilizace černé
Ano
Crosshair
Ano
Režim čtení
Ano
Počítadlo FPS
Ano
VRR
Ano
Dolby Vision™
Ne
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Technologie Mini-LED
Ne
Technologie Nano IPS™
Ne
Přetaktování
Ne
Uživatelsky definovaná klávesa
Ano
Automatické přepínání vstupů obrazu
Ano
RGB LED osvětlení
Ne
Kamera
Ne
Mikrofon
Ne
HDR Efekt
Ano
DESIGN
Nastavení polohy displeje
Náklon / Natočení / Nastavení výšky / Otočení
Montáž na stěnu [mm]
VESA 100 x 100
ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměry balení (š x v x h) [mm]
973 x 183 x 544 mm
Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]
714,1 x 620,9 x 249,8 mm (Horní pozice) / 714,1 x 510,9 x 249,8 mm (Dolní pozice)
Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]
714,1 x 411,8 x 65,0 mm
Hmotnost při přepravě [kg]
13,2 kg
Hmotnost balení [kg]
9,1 kg
Hmotnost bez stojanu [kg]
4,9 kg
NAPÁJENÍ
Spotřeba energie (režim spánku)
0,5 W
Spotřeba energie (ErP)
32 W
Typ
Externí napájení (adaptér)
Výstup stejnosměrného proudu
100~240 Vac, 50/60Hz
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Adaptér
Ano
Zobrazovací port
Ano
HDMI
Ano (verze 2.1)
INTELIGENTNÍ FUNKCE
LG ThinQ®
Ne
Dálkový ovladač Magic
Ne
Operační systém
Ne
APLIKACE
Duální ovladač
Ano
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Ano
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
Názory zákazníků
Naše tipy pouze pro vás
Registrace zařízení
Když své zařízení zaregistrujete, získáte k němu rychlejší podporu.
Podpora pro zařízení
Najděte návod k obsluze, řešení problémů a záruku na své zařízení LG.
Podpora pro objednávky
Sledujte svou objednávku a zkontrolujte často kladené dotazy k objednávce.
Žádost o opravu
O opravu můžete požádat pohodlně online.
Živý chat
Chatujte s produktovými specialisty LG a získejte pomoc při nakupování, slevy a nabídky v reálném čase
Autorizovaný servis LG
Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko LG
Pošlete nám e-mail
Odeslání e-mailu servisní podpoře LG
Zavolejte nám
Obraťte se přímo na zástupce naší podpory.