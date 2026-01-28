About Cookies on This Site

32" herní monitor LG UltraGear™ GX8 OLED 4K UHD | 32GX850A s duálním režimem, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare panel

32" herní monitor LG UltraGear™ GX8 OLED 4K UHD | 32GX850A s duálním režimem, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare panel

32GX850A-B
čelní pohled
Boční pohled pod úhlem -15°
boční pohled z +15°
pohled zprava s nastavením náklonu
pohled na monitor zepředu se sníženým stojanem
pohled zprava
pohled zprava s nastavením náklonu
pohled shora
pohled shora s natočením doprava
pohled shora s natočením doleva
pohled zezadu
zadní natočený pohled zleva
detailní pohled zezadu na držák stojanu
detailní pohled zezadu na konektory
detailní pohled na základnu stojanu
Hlavní funkce

  • 32" 4K UHD OLED (3840 × 2160)
  • Doba odezvy 0.03 ms (GtG)
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400
  • Duální režim (UHD 165 Hz – FHD 330 Hz)
  • AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Téměř bezrámečkové provedení
Další

Špičková kvalita ověnčená oceněními

Logo ceny Digital Trends Award

Digital Trends 2025

Nejlepší monitory podle čtenářů pro gamery a uživatele vyžadující vysoký výkon

Logo LG UltraGear™ GX8.

Logo LG UltraGear™ GX8.




32" herní monitor OLED 4K
s duálním režimem

Přední snímek herního monitoru UltraGear™ OLED 32GX850A

Přední snímek herního monitoru UltraGear™ OLED 32GX850A

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Přehled funkcí herního monitoru zdůrazňující: 32" OLED 4K, OLED s MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Duální režim, 0,03 ms GtG, Glare panel.

Přehled funkcí herního monitoru zdůrazňující: 32" OLED 4K, OLED s MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Duální režim, 0,03 ms GtG, Glare panel.

Displej

Displej

Dramatická scéna z fantasy hry, na které je zobrazen zahalený válečník stojící před zasněženým horským masivem s textem „32" OLED 4K“ v pravém dolním rohu.

Dramatická scéna z fantasy hry, na které je zobrazen zahalený válečník stojící před zasněženým horským masivem s textem „32" OLED 4K“ v pravém dolním rohu.

Vaše bojiště, zdokonalené
na 32" 4K OLED

Úchvatný 32" 4K OLED (3840 × 2160) UltraGear GX8 zlepšuje čistotu obrazu a detaily. OLED 4K přispívá k ostřejšímu zobrazení a nabízí poutavější zážitek.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Snímky planet jsou jasnější a ostřejší na OLED monitorech značky LG.

OLED s MLA+

Vynikající OLED displej je vybaven technologií Micro Lens Array+ (MLA+), která zvyšuje jas a výkon optimalizací účinnosti světla a minimalizací světelných ztrát. Výsledkem je jasný a živý obraz s až o 37,5 % vyšším jasem (SDR) ve srovnání s našimi předchozími modely s MLA.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Sytější černá, realistické barvy

VESA DisplayHDR™ True Black 400 poskytuje hlubokou a konzistentní úroveň černé, která zůstává neměnná v různých prostředích. S barevným gamutem DCI-P3 98.5 % (typicky) a barevnou přesností Delta E ≦2 zajišťuje, že barvy jsou zobrazeny s realistickými detaily, přesně tak, jak bylo původně zamýšleno.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Účinná ochrana před modrým světlem

Užívejte si hraní bez omezení díky snížené hladině škodlivého modrého světla. LG WOLED využívá pokročilou technologii, která snižuje vyzařování modrého světla a zároveň zachovává živé a realistické barvy certifikované společností UL pro nízký obsah modrého světla platinum, což umožňuje živé herní barvy pro komfortnější zážitek ze sledování.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Panely LG OLED získaly od UL certifikáty Flicker-Free, Discomfort Glare Free a Low Blue Light.

* Číslo certifikátu: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

* Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na výpočetním prostředí nebo podmínkách uživatele. 

rychlost

rychlost

Monitor zobrazující závod velmi rychlých motocyklů na neonově osvětlených ulicích města, který zdůrazňuje plynulý pohyb při obnovovací frekvenci 165 Hz.

Plynulý pohyb
při hře díky obnovovací
frekvenci 165 Hz

Pro plynulý a křišťálově čistý obraz s obnovovací frekvencí 165 Hz a minimalizovaným rozmazáním pohybu. Pronikněte do pohlcujícího hraní s každým snímkem.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Omračující rychlost, pohlcující hraní

Díky ultrarychlé odezvě 0,03 ms (GtG), která snižuje inverzní ghosting a poskytuje rychlou odezvu, si můžete vychutnat zcela nový herní výkon.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

* Pro aktivaci doby odezvy 0,03 ms zvolte možnost „Rychlejší režim“. (Nastavení hry → Doba odezvy → Rychlejší režim).

Duální režim s volitelnými možnostmi
přepíná mezi 330 Hz a 165 Hz

Díky certifikaci VESA Certified Dual-Mode můžete jednoduše přepínat mezi rozlišením UHD 165 Hz pro graficky náročné hry a FHD 330 Hz pro rychlou akci. Vychutnejte si duální režim s volitelnými možnostmi a snadno si vyberte svou oblíbenou velikost obrazovky ze dvou obnovovacích frekvencí (165 Hz, 330 Hz) pomocí funkce On-Screen Display. Navíc můžete pomocí funkce LG Switch snadno přepínat mezi fyzickými klávesami a klávesovými zkratkami, což optimalizuje herní zážitek napříč všemi žánry.

Rytíř a závodní auto s rozlišením 165 Hz WQHD a 330 Hz WFHD.

Rytíř a závodní auto s rozlišením 165 Hz WQHD a 330 Hz WFHD.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Výkon „duálního režimu“ se může lišit v závislosti na typu hry, specifikacích grafické karty a konfiguraci počítače.

Technologie

Technologie

Plynulý pohyb,
nekonečné hraní

Minimalizujte trhání a prodlevy díky technologii AMD FreeSync™ Premium Pro a oficiálně ověřené kompatibilitě G-SYNC® testované společností NVIDIA na 4K herním monitoru. Zažijte výrazně redukované trhání obrazu a zasekávání pro plynulé, křišťálově čisté hraní.

Scéna ze závodní hry, ve které jasně zelený sportovní vůz vede na trati a za ním jede několik dalších vozů, vše díky funkci AMD FreeSync Premium Pro.

Scéna ze závodní hry, ve které jasně zelený sportovní vůz vede na trati a za ním jede několik dalších vozů, vše díky funkci AMD FreeSync Premium Pro.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.

* V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.

Dynamic Action Sync

Snížení zpoždění na vstupu díky funkci Dynamic Action Sync umožňuje hráčům zachytit kritické okamžiky v reálném čase a rychle reagovat.

Black Stabilizer

Stabilizátor černé barvy Black Stabilizer pomáhá hráčům odhalovat odstřelovače číhající v nejtemnějších zákoutích a rychle se orientovat v bleskových explozích.

Crosshair

Cílový bod je zafixován na střed, aby se zvýšila přesnost střelby.

Počítadlo FPS

Počítadlo FPS názorně ukazuje, jak dobře se vše načítá. Ať už editujete videa, hrajete hry nebo sledujete film, počítá se každý snímek a díky počítadlu FPS budete mít údaje v reálném čase.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Chytřejší ovládání, plynulé přepínání díky LG Switch

S aplikací LG Switch můžete optimalizovat monitor pro hraní her i každodenní použití. Snadno spravujte nastavení monitoru – upravujte kvalitu obrazu a jas a poté nastavení okamžitě aplikujte pomocí klávesové zkratky. Aplikace také umožňuje přepínat mezi 330 Hz a 165 Hz v duálním režimu, rozdělit obrazovku na 11 rozvržení,a spustit platformu pro videohovory jedním kliknutím, což ještě více usnadňuje nastavení. 

Krátké video představující funkci LG Switch monitorů LG UltraGear, která umožňuje plynulé přepínání vstupních zdrojů a vylepšené ovládání pro optimalizovaný herní zážitek v řadě monitorů 2025 UltraGear.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Kompaktní a elegantní

Vyzkoušejte naše šestiúhelníkové osvětlení a prakticky bezrámečkový čistý design ze všech čtyř stran, který obsahuje plně nastavitelný podstavec s možností nastavení náklonu, natočení do strany, otočení a výšky. Přehledný stojan ve tvaru L a široká možnost otáčení jsou navrženy tak, aby minimalizovaly využití prostoru na stole a efektivně eliminovaly mrtvý prostor. 

Pohled na přední a zadní stranu herního monitoru UltraGear™ 32GX850A, na jehož obrazovce je zobrazena futuristická závodní scéna.

Pohled na přední a zadní stranu herního monitoru UltraGear™ 32GX850A, na jehož obrazovce je zobrazena futuristická závodní scéna.

Ikony pro náklon, výšku, otočení, natočení a montáž na stěnu.

Ikony pro náklon, výšku, otočení, natočení a montáž na stěnu.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Tisk

Všechny specifikace

INFORMACE

  • Název produktu

    32GX850A-B

  • Modelový rok

    2025

DISPLEJ

  • Úhlopříčka obrazovky [palce]

    31,5

  • Poměr stran

    16:9

  • Typ panelu

    OLED

  • Doba odezvy

    0,03 ms (GTG)

  • Rozlišení

    3840 x 2160

  • Rozteč pixelů [mm]

    0,1814 mm x 0,1814 mm

  • Barevná hloubka (počet barev)

    1,07 B

  • Pozorovací úhel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jas (typ.) [cd/m²]

    275

  • Kontrastní poměr (typ.)

    1 500 000 : 1

  • Barevný gamut (typ.)

    DCI-P3 98,5% (CIE1976)

  • Zakřivení panelu

    Ne

  • Barevný gamut (min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

    165

  • Jas (min.) [cd/m²]

    250

  • Kontrastní poměr (min.)

    1 200 000 : 1

  • Úhlopříčka obrazovky [cm]

    79,9

KONEKTIVITA

  • Vestavěný KVM

    Ne

  • HDMI

    Ano 2x (v 2.1)

  • DisplayPort

    Ano 1x

  • Verze DP

    1,4

  • Thunderbolt

    Ne

  • Výstup pro sluchátka

    3-pólový (pouze zvuk)

  • LAN (RJ-45)

    Ne

  • USB Downstream

    Ano (2x / ver. 3.0)

  • USB Upstream

    Ano (1x / ver. 3.0)

FUNKCE

  • HDR 10

    Ano

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Color Weakness

    Ano

  • Inteligentní úspora energie

    Ano

  • Kalibrované barvy z výroby

    Ano

  • PIP

    Ne

  • PBP

    Ne

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • HW kalibrace

    HW Calibration Ready

  • DAS režim

    Ano

  • Stabilizace černé

    Ano

  • Crosshair

    Ano

  • Režim čtení

    Ano

  • Počítadlo FPS

    Ano

  • VRR

    Ano

  • Dolby Vision™

    Ne

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Technologie Mini-LED

    Ne

  • Technologie Nano IPS™

    Ne

  • Přetaktování

    Ne

  • Uživatelsky definovaná klávesa

    Ano

  • Automatické přepínání vstupů obrazu

    Ano

  • RGB LED osvětlení

    Ne

  • Kamera

    Ne

  • Mikrofon

    Ne

  • HDR Efekt

    Ano

DESIGN

  • Nastavení polohy displeje

    Náklon / Natočení / Nastavení výšky / Otočení

  • Montáž na stěnu [mm]

    VESA 100 x 100

ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST

  • Rozměry balení (š x v x h) [mm]

    973 x 183 x 544 mm

  • Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]

    714,1 x 620,9 x 249,8 mm (Horní pozice) / 714,1 x 510,9 x 249,8 mm (Dolní pozice)

  • Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]

    714,1 x 411,8 x 65,0 mm

  • Hmotnost při přepravě [kg]

    13,2 kg

  • Hmotnost balení [kg]

    9,1 kg

  • Hmotnost bez stojanu [kg]

    4,9 kg

NAPÁJENÍ

  • Spotřeba energie (režim spánku)

    0,5 W

  • Spotřeba energie (ErP)

    32 W

  • Typ

    Externí napájení (adaptér)

  • Výstup stejnosměrného proudu

    100~240 Vac, 50/60Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

  • Adaptér

    Ano

  • Zobrazovací port

    Ano

  • HDMI

    Ano (verze 2.1)

INTELIGENTNÍ FUNKCE

  • LG ThinQ®

    Ne

  • Dálkový ovladač Magic

    Ne

  • Operační systém

    Ne

APLIKACE

  • Duální ovladač

    Ano

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Ano

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

