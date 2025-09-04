34" UltraWide displej 21:9 WFHD (2560×1080) s technologií IPS

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34" displej IPS 21:9 WFHD (2560 × 1080)
Displej 21:9 UltraWide™ Full HD
Lepší zobrazení, lepší výsledky
Displej UltraWide™ Full HD (2560 × 1080) poskytuje více horizontálního prostoru než standardní monitor FHD (1920 × 1080). Téměř bezrámečkový design nabízí nepřerušovaný širší obraz. To umožňuje efektivnější multitasking bez přepínání mezi okny.
*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
sRGB 99% (Typ.)
Díky 99% pokrytí spektra DCI-P3 se jedná o ideální řešení pro přesné zobrazení barev.
*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
Aplikace LG Switch
Bleskové přepínání
Můžete pohotově rozdělit celý displej až na šest sekcí, změnit design motivu nebo dokonce spustit platformu pro videohovory pomocí namapované klávesové zkratky. Podporuje také režimy PBP a PIP pro efektivní multitasking s více vstupními zdroji.
* Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.
* Chcete-li si stáhnout nejnovější aplikaci LG Switch, vyhledejte ji v nabídce podpory webu LG.com.
1ms MBR
Zřetelný pohyb díky 1ms MBR
1ms MBR snižuje rozmazání pohybu a ghosting, čímž zajišťuje plynulejší hraní a jasnější obraz v rychlých scénách.
ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
* 1ms redukce rozmazání pohybu (MBR, Motion Blur Reduction) způsobuje snížení jasu a při aktivaci nelze používat následující funkce: AMD FreeSync™.
* Při použití 1ms MBR se může objevit blikání obrazovky.
Vytvořeno pro pohodlí, navrženo pro produktivitu
Režim čtečky
Upravuje teplotu barev a jas, aby pomohl snížit únavu očí při dlouhodobém prohlížení dokumentů.
Flicker Safe
Flicker Safe snižuje neviditelné blikání na obrazovce a poskytuje příjemnější pracovní prostředí pro vaše oči.
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.
*Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
Elegantní stojan se štíhlou základnou
Minimalistický design s elegantním stojanem
Elegantní stojan ve tvaru písmene L je navržen pro ergonomické pohodlí s nastavitelným náklonem. Je také kompatibilní s nástěnným držákem VESA 100 × 100, což umožňuje flexibilní instalaci a efektivní využití pracovního prostoru.
Klíčová vlastnost
Rozlišení
2560 x 1080
Typ panelu
IPS
Poměr stran
21:9
Barevný gamut (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Zakřivení panelu
Ne
Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
100
Doba odezvy
5ms (GtG at Faster)
Nastavení polohy displeje
Náklon
Všechny specifikace
INFORMACE
Název produktu
34U511A-B
DISPLEJ
Poměr stran
21:9
Typ panelu
IPS
Doba odezvy
5ms (GtG at Faster)
Rozlišení
2560 x 1080
Rozteč pixelů [mm]
0.3124 x 0.310 mm
Barevná hloubka (počet barev)
16.7M
Pozorovací úhel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Kontrastní poměr (typ.)
1000:1
Barevný gamut (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Zakřivení panelu
Ne
Barevný gamut (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
100
Jas (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrastní poměr (min.)
700:1
Úhlopříčka obrazovky [cm]
86,4
KONEKTIVITA
HDMI
Ne
DisplayPort
Ano 1x (HDCP 2.2)
Verze DP
1.4
Výstup pro sluchátka
3-pólový (pouze zvuk)
LAN (RJ-45)
Ne
SPDIF výstup (optický digitální zvukový výstup)
Ne
FUNKCE
AMD FreeSync™
Ne
Automatický jas
Ne
Color Weakness
Ano
Inteligentní úspora energie
Ano
Ochrana proti blikání (Flicker Safe)
Ano
NVIDIA G-Sync™
Ne
Stabilizace černé
Ano
Crosshair
Ano
Režim čtení
Ano
Počítadlo FPS
Ne
VRR
Ne
Super rozlišení+
Ano
Dolby Vision™
Ne
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Automatické přepínání vstupů obrazu
Ano
HDR Efekt
Ne
DESIGN
Nastavení polohy displeje
Náklon
Montáž na stěnu [mm]
VESA 100 x 100
ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměry balení (š x v x h) [mm]
910 x 200 x 461 mm
Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]
816,5 x 486,7 x 220,0 mm
Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]
816,5 x 365,3 x 45,5 mm
Hmotnost balení [kg]
7,6 kg
Hmotnost bez stojanu [kg]
6,0 kg
NAPÁJENÍ
Spotřeba energie (režim spánku)
0,5 W
Spotřeba energie (ErP)
36 W
Typ
Externí napájení (adaptér)
Výstup stejnosměrného proudu
100~240 Vac, 50/60Hz
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Adaptér
Ano
HDMI
Ano 1x (v 1.4 / HDCP 2.2)
Dálkový ovladač
Ne
APLIKACE
Duální ovladač
Ne
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Ne
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Ne
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
