Volně stojící parní myčka nádobí LG| A | 14 sad nádobí QuadWash™ | Bílá
EU_DF975HWS_MEZ00721739.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Volně stojící parní myčka nádobí LG| A | 14 sad nádobí QuadWash™ | Bílá

EU_DF975HWS_MEZ00721739.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Volně stojící parní myčka nádobí LG| A | 14 sad nádobí QuadWash™ | Bílá

DF975HWS
Pohled zepředu na volně stojící parní myčku nádobí LG pro 14 sad nádobí
Front open view
Front view
top open view
top open view
front open view
right view
right open view
right open view
right open view
left view
Top open view
left side
side view
back
Hlavní funkce

  • LG ThinQ™– inteligentní funkce přes Wi-Fi
  • TrueSteam™ hygienická pára (méně kapek lepší sušení)
  • Automatické otevření dvířek
  • Systém QuadWash™ se 4 ostřikovacími rameny
  • Flexibilní plnění EasyRack+™
  • Energetická účinnost třídy A
Další

Připraveni na kuchyni pracujicí pro vás?

Pára TrueSteam™ se uvnitř myčky dostane na celý povrch nádobí a zanechá jej zářivě čisté. Pára také redukuje skvrny od vody.

Zářivě lesklé nádobí, méně skvrn od vody

Pára TrueSteam™ se uvnitř myčky dostane na celý povrch nádobí a zanechá jej zářivě čisté. Pára také pomáhá redukovat skvrny od vody.

Intenzivní proudy vody z ramen myčky v detailním záběru.

Čisté z každého úhlu

Díky ramenům s více směry pohybu a vysokotlakým tryskám zajišťuje QuadWash™ maximální účinnost mytí.

Interiér kuchyně s částečně otevřenou myčkou a aplikací LG ThinQ™ zobrazující oznámení o dokončení cyklu.

Maximální pohodlí

Stáhněte si nové mycí programy pro své hrnce, pánve, skleněné nádobí a další z aplikace LG ThinQ™.

Certifikováno TÜV

Odstraní 99,99 % běžných bakterií v domácnosti.

*Výsledky založené na testu TUV s modelem LG DB475TXS. Test byl proveden programem Eco s použitím 6 druhů bakterií (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). Výsledek se může lišit podle skutečného použití.

TrueSteam™

Bezpečné a hygienické stravování

Vysokoteplotní pára, která se skládá z malých částic, snadno odstraňuje skvrny z nádobí.

Ušetřete čas s parním předmytím

TrueSteam™ za vás snadno opláchne nádobí a uvolní tuhé, připečené potraviny.

Myčka s plně otevřenými dvířky, odhalující špinavé nádobí uvnitř.

Pára TrueSteam™ se dostane na celý povrch nádobí

S technologií TrueSteam™ se můžete spolehnout, že veškeré nádobí bude zářivě čisté.

Vnitřní pohled na parní myčku s kompletním pokrytím pro důkladné mytí.

Méně skvrn od vody

TrueSteam™ zanechává nádobí zářivě čisté a zároveň snižuje počet skvrn od vody až o 30%.*

Sklenice na víno s vodními skvrnami na jedné straně a čirou a čistou na druhé straně po umytí párou.

*Ve srovnání s modelem LG bez páry.

Na základě počítání vodních skvrn mezi modelem LG DFB325 (pára) a DFB415 (bez páry) podle interních testovacích metod LG.

QuadWash™

Výkonné a jemné mytí

QuadWash™ využívá čtyři vícesměrná ramena k důkladnému sprchování každé položky, zatímco Dual Zone Wash umožňuje zvolit různé úrovně tlaku pro horní a spodní patro.

Dvouzónové mytí

Intenzitu vody pro horní a spodní koš nastavte odděleně, abyste mohli jemně umýt sklenice a důkladně vydrhnout hrnce či pánve v jedné dávce.

Vnitřek myčky nádobí s šetrným mytím horního koše a výkonným mytím spodního koše.

EasyRack™Plus

Maximální flexibilita

Tento systém přihrádek, který se snadno plní i ve spěchu, je možné upravit tak, aby si poradil s nádobím všech velikostí.

LG ThinQ™

Připojte se a buďte smart.

Nechte se upozornit na dokončení mycího programu prostřednictvím aplikace LG ThinQ™.

Smartphone zobrazuje LG ThinQ™ v kuchyni spolu se třemi funkcemi aplikace: Cykly stahování, Oznámení a Chytrá diagnostika.

Více možností mytí na dosah ruky

Stáhněte si nové mycí programy z aplikace LG ThinQ™ a užijte si více možností.

Muž drží hrnec vedle myčky, zatímco chytrý telefon zobrazuje cyklus hrnců v aplikaci ThinQ™.

Buďte smart

Přizpůsobte si nastavení myčky nádobí pomocí aplikace LG ThinQ™ ve svém chytrém telefonu.

Žena se dívá na svůj mobilní telefon v kuchyni a smartphone ukazuje nastavení personalizace v aplikaci ThinQ™.

Výkonná a tichá

Navrženo s menším počtem pohyblivých částí, vychutnejte si tichý a spolehlivý provoz od značky, které důvěřujete.

Muž, který držel spící dítě ve spoře osvětlené kuchyni, v pozadí tiše pracuje myčka.

Inovativní design

Kuchyň s myčkou, troubou, digestoří a indukční varnou deskou LG.

Styl a harmonie

Nerezový vnitřek myčky.

Z nerezové oceli

Dvířka myčky se automaticky otevřou po dokončení mycího cyklu, aby se nádobí přirozeně vysušilo.

Automatické otevření dvířek

Časté otázky

Q.

Jaký druh mycího prostředku bych měl použít pro myčku?

A.

Pro myčky nádobí byste měli používat mycí prostředky určené pro myčky nádobí, nikoli běžné mycí prostředky. Existují tři typy takových detergentů: prášek, tekutý a tabletový. Každý prací prostředek může mít různé rychlosti rozpouštění a čisticí schopnosti v závislosti na typu pracího prostředku a výrobci, proto si nezapomeňte zkontrolovat informace o produktu a používejte doporučené množství pracího prostředku uvedené výrobcem na základě vloženého množství a znečištění.

Q.

Musím před použitím myčky nádobí předmýt?

A.

Myčky nádobí LG využívají silný proud vody mycích ramen QuadWash™ spolu s technologií TrueSteam™ k důkladnému mytí nádobí bez nutnosti předmytí. Lehké předmytí pouze vodou k odstranění velkých částeček jídla z nádobí však může pomoci s jeho účinnějším čištěním. Získejte maximum z čisticích schopností vaší myčky předmytím podle potřeby. Stačí odstranit velké zbytky jídla a ihned naplnit myčku.

Q.

Jaký je chytrý způsob plnění myčky nádobí?

A.

Spodní koš: Hrnce a pánve naložené dnem vzhůru, jídelní talíře, polévkové talíře a dezertní talíře

 

Střední koš: Sklenice, šálky, podšálky a sklenice na víno

 

Horní koš: Příbory, jako jsou lžičky, dezertní lžíce, polévkové lžíce a vidličky

 

Při vkládání nádobí do košů je důležité je mírně naklonit voda díky tomu může správně proudit.

 

TIP: Pokud objemný hrnec ve spodním koši blokuje rameno, snadno to opravte pomocí funkce nastavení výšky koše."

Q.

Mohu mýt plastové nádoby v myčce nádobí?

A.

Ano, ale pouze pokud jsou vyrobeny z tepelně odolných plastů; běžné plasty se mohou při praní při vysokých teplotách deformovat.

Q.

Jak se mohu zbavit vodních skvrn na mém nádobí?

A.

Funkce TrueSteam™ a změkčovač vody v myčkách LG mohou účinně odstranit vodní skvrny z nádobí.

 

Použití leštidla navíc snižuje povrchové napětí kapiček vody, což je vynikající pro sušení nádobí a prevenci skvrn.

 

Leštící prostředek se přidává automaticky při sušení. Je však třeba jej doplňovat: zvedněte klapku na dávkovači prostředku a naplňte jej na maximální úroveň."

Q.

Co mohu dělat s pachy jídla po použití?

A.

Doporučujeme vyčistit filtr jednou za 1-2 týdny, aby se odstranily pachy.

 

TIP: Chcete-li sterilizovat vnitřek myčky, nalijte 200 až 300 ml bílého octa do mělké misky, umístěte ji do horního koše a spusťte automatický cyklus.

Q.

Lze tuto myčku nainstalovat mimo domov?

A.

Tento produkt je vnitřní spotřebič pouze pro domácí použití a nelze jej používat pro komerční (kavárny atd.), průmyslové nebo laboratorní účely.

 

(Nelze jej instalovat ani pro výzkumné účely ve školních vědeckých laboratořích a podobně, ani za účelem čištění chemikálií.)

 

Ve výše uvedených případech je možné nainstalovat tento produkt pro účel vystavení a ne pro skutečný provoz.

Přehled

Tisk

ROZMĚRY

DF975HWS-pp
Kapacita (sad nádobí)
14
Rozměry výrobku – Š x V x H (mm)
600 x 850 x 600
Typ displeje
LED
Košíky na příbory
Ne

Všechny specifikace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Typ displeje

    LED

  • Typ instalace

    Volně stojící

  • Typ panelu

    Ovládání nahoře

  • Kapacita (sad nádobí)

    14

VZHLED

  • Barvy

    Bílá

  • Ukazatel stavu

    3 kontrolky

  • Ukazatel zbývajícího času

    Ne

  • Materiál vany

    Nerezová

VLASTNOSTI ROŠTU

  • Košíky na příbory

    Ne

  • Výškově nastavitelný 3. rošt

    Ano (nastavitelný)

PROGRAMY/PŘÍDAVNÉ MOŽNOSTI

  • Auto

    Ano

  • Zrušit

    Ano

  • Zámek ovládání

    Ano

  • Odložený start

    Ano

  • Šetrný

    Ano

  • Stažení programů

    Ano

  • Duální zóna

    Ano

  • Eco

    Ano

  • Spořič energie

    Ano

  • Expresní

    Ano

  • Extra sušení

    Ano

  • Poloviční naplnění

    Ano

  • Vysoce intenzivní

    Ne

  • Vysoká tep.

    Ano

  • Intenzivní

    Ano

  • Čisticí program

    Čištění spotřebiče- Podržte tlačítko (Steam) 3 sekundy

  • Normální

    Ne

  • Přídavné možnosti

    8

  • Počet mycích cyklů (programů)

    10

  • Osvěžení

    Ano

  • Leštění

    Ano

  • Pára

    Ano

  • Turbo

    Ano

  • 3 v 1

    Ne

  • Sušení plus

    Ne

TECHNICKÉ PARAMETRY

  • Délka standardního programu

    299

  • Délka expresníhoprogramu

    57

  • Třída akustického výkonu (v rozsahu A až D)

    B

  • Hlučnost

    43

  • Délka turbo programu

    79

  • Spotřeba vody na 1 cyklus (l)

    9,5

  • Třída energetické účinnosti

    A

HLAVNÍ FUNKCE

  • Smart Rack+™

    Ano (horní stojan_Částečně skládací / Spodní stojan_Plně skládací)

  • Antibakteriální péče

    Ano

  • Aqua-Stop

    Ano

  • Automatické otevírání dveří

    Ano

  • Dávkovač mycího prostředku a prostředku pro oplachování

    Ano

  • DirectDrive Motor™

    Ano

  • Inverter Direct Drive motor

    Ano

  • Počet ostřikovacích ramen

    3

  • QuadWash™

    Ano

  • Sytém mytí SenseClean

    Ano

  • Senzor úrovně znečištění

    Ano

  • TrueSteam™

    Ano

  • Systém mytí Vario

    Ano

  • Změkčovač vody

    Ano

ROZMĚRY/HMOTNOST

  • Nastavitelné nožičky (mm)

    30

  • Rozměry balení - ŠxVxH (mm)

    680 x 890 x 665

  • Hmotnost s obalem (kg)

    52

  • Rozměry výrobku – Š x V x H (mm)

    600 x 850 x 600

  • Hmotnost výrobku (kg)

    48

NAPÁJENÍ

  • Frekvence (Hz)

    50

  • Spotřeba energie (W)

    1 600 - 1 800

  • Napětí (V)

    220 - 240

SMART TECHNOLOGIE

  • NFC

    Ne

  • Proaktivní péče o zákazníky

    Ne

  • Dálkové ovládání

    Ne

  • Vzdálená správa

    Ano

  • Smart Diagnosis

    Ano

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Ano

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

