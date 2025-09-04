Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner
27TQ615S_NEW ERP.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner

27TQ615S_NEW ERP.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner

27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ
LG 27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner, 27TQ615S-PZ

Hlavní funkce

  • TV monitor, úhlopříčka 27", DVB-T2 tuner
LED TV monitor LG

Užijte si TV a monitor v jednom balení

LED TV monitor LG je vytvořen pro dvojí účel, který kombinuje TV a počítačový monitor, a představuje tak nový způsob spojení technologie s životním stylem.

LED TV monitor LG umožňuje užívat si televizi i monitor současně.

Nevztahuje se

Full HD IPS displej přináší ohromující vizuální zážitek
IPS displej s rozlišením Full HD

Dopřejte si ohromující vizuální zážitek

27" Full HD (1920 X 1080) IPS displej vám umožní vychutnávat si skvělou kvalitu obrazu, které dosahuje přesností barev, vizuálním kontrastem a ostrostí obrazu.
TV monitor LG podporuje čistý obraz při širokých pozorovacích úhlech.
Široké pozorovací úhly

Čistý obraz při širokých pozorovacích úhlech

LG TV monitor s technologií IPS přináší přesné barvy v širokém rozsahu svislých i vodorovných pozorovacích úhlů. Stejnou projekci obrazu zažijete vestoje i vleže.
Režim Kino

Vytvořte si domácí kino

Chcete-li sledovat film ve svém vlastním prostředí, plná viditelnost režimu Cinema (Kino) vám umožní zachytit všechny důležité okamžiky, a to dokonce i v tmavých scénách.

  • VYPNUTO
  • ZAPNUTO
Připojte se k Wi-Fi síti pomocí webOS a získejte přístup k video obsahu pomocí vestavěných aplikací pro streamovací služby.
webOS Smart TV

Chytrý přístup k obsahu

S TV monitorem webOS můžete prozkoumávat různé televizní pořady a filmy pomocí jednoduchého připojení k vaší Wi-Fi síti. Pomocí vestavěných aplikací pro streamovací služby si také můžete vychutnat přizpůsobený video obsah vytvořený na základě historie sledování.

*Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné ke streamovacím službám.
*Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.

AirPlay + Screen Share + Bluetooth
AirPlay + Screen Share + Bluetooth

Chytré bezdrátové připojení

Svůj obsah z chytrého zařízení můžete snadno sdílet na monitor pomocí aplikace AirPlay (pro zařízení Apple) nebo Screen Share (pro zařízení Android). Také si můžete vychutnat velkolepý zvuk díky párování Bluetooth.

*AirPlay: Zrcadlení obsahu a streamování ze zařízení se systémy iOS, iPadOS a macOS.
*Screen Share: Podporováno na systémech Android nebo Windows ve verzi 8.1 a vyšší.
*Zařízení se systémem Android musí být připojena ke stejné síti Wi-Fi jako monitor.

2× 5W stereofonní reproduktor

Dokonalý zážitek

Užívejte si filmy a hry s realistickým stereofonním zvukem. S integrovanými stereofonními reproduktory nebudete potřebovat kolem monitoru žádné další reproduktory.

ohromující zážitek díky dvěma 5W stereofonním reproduktorům

Montáž na stěnu

Stylový a praktický

Zkuste připevnit svůj TV monitor podle možností vašeho interiéru, abyste ušetřili místo.

stylový a praktický díky možnosti připevnění na stěnu

Tisk

Všechny specifikace

ZVUK

  • AVL (Automatické vyrovnávání hlasitosti)

    ANO

  • Dolby Surround

    NE

  • Ekvalizér

    ANO

  • SRS

    NE

  • Reproduktor

    ANO

  • Reproduktor_výstup (jednotka)

    5 W

  • Virtuální prostorový zvuk

    ANO

NAPÁJENÍ

  • AC vstup

    100~240 V stříd., 50/60 Hz

  • DC výstup

    Bude doplněno

  • Spotřeba energie (DC vypnuto)

    Bude doplněno

  • Spotřeba energie (režim spánku)

    Bude doplněno

  • Spotřeba energie (typ.)

    Bude doplněno

  • Typ

    Externí napájení (adaptér)

MECHANICKÉ

  • Odnímatelná základna

    ANO

  • Barva (zadní kryt)

    Černá

  • Barva (přední skříňka)

    Černá

  • Barva (základna stojanu)

    Černá

  • Otočení

    NE

  • Natáčení

    NE

  • Náklon

    NE

  • Montáž na stěnu

    75 × 75

PŘÍSLUŠENSTVÍ

  • Adaptér

    ANO

  • Baterie (dálkové ovládání)

    ANO

  • D-Sub

    NE

  • DVI-D

    NE

  • HDMI

    ANO(2ea)

  • PC audio kabel

    NE

  • Napájecí kabel

    Podle země

  • RCA 3linkový (typ konektoru)

    NE

  • RCA 5linkový (typ konektoru)

    NE

  • RF kabel

    NE

  • Dálkové ovládání

    ANO

FUNKCE

  • Stabilizátor tmavého prostředí

    NE

  • Bluetooth Audio

    ANO

  • Hry součástí televizoru

    NE

  • Synchronizace dynamické akce

    NE

  • Úspora energie

    ANO

  • Režim Eye Comfort

    ANO

  • Ochrana před blikáním

    NE

  • Herní režim

    NE

  • MaxxAudio

    NE

  • Motion Eye Care

    ANO

  • Hudba

    ANO

  • PIP (obraz v obraze)

    NE

  • Fotografie a video

    ANO

  • Sdílení obrazovky (zrcadlení Wi-Fi)

    ANO

  • Inteligentní úspora energie

    ANO

  • Time Machine Ready

    NE

  • USB AutoRun

    NE

  • Hry USB (stažení)

    NE

  • USB přehrávač médií

    ANO

ROZLIŠENÍ

  • Komponentní (video)

    NE

  • Kompozitní (video)

    NE

  • HDMI (PC)

    1360 × 768 (nativní)

  • HDMI (Video)

    480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

OSD

  • Země

    35

  • Číslo jazyka

    63

TUNER

  • Analogový

    PAL/SECAM B/G,D/K,I

  • Digitální

    DVB-T/T2, DVB-C

  • Jiné

    DVB-S/S2

SÍŤ

  • Bluetooth

    ANO

  • LAN

    ANO

  • Wi-Fi

    ANO

DISPLEJ

  • Velikost (palce)

    27

  • Velikost (cm)

    68.57

  • Poměr stran

    16 : 9

  • Typ podsvícení

    Plošné

  • Jas (typ.)

    250 (typ.), 160 (min.)

  • Bitů barvy

    8 bitů

  • Barevná hloubka (Počet barev)

    16,7 M

  • Barevný gamut (typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Kontrastní poměr (typ.)

    1000 : 1

  • Kontrastní poměr s DFC

    Mega

  • Typ panelu

    Široké pozorovací úhly

  • Rozteč pixelů

    0.3114x0.3114

  • Rozlišení

    1920x1080

  • Doba odezvy

    14ms

  • Pozorovací úhel (CR ≥ 10)

    178º (P/L), 178º (N/D)

KONEKTIVITA

  • Audio vstup

    NE

  • Slot CI

    ANO

  • Komponentní

    NE

  • Kompozitní

    NE

  • D-Sub

    NE

  • DVI-D

    NE

  • DisplayPort

    NE

  • HDMI

    ANO (2ea)

  • HDMI (hor. frekvence)

    30 kHz~83 kHz

  • HDMI (ver. frekvence)

    58 Hz~62 Hz

  • Výstup pro sluchátka

    NE

  • Mikrofonový vstup

    NE

  • Optický výstup

    ANO

  • RCA vstup

    ANO

  • RCA výstup

    NE

  • S-Video

    NE

  • SCART

    NE

  • Výstup reproduktoru

    NE

  • USB

    Ano (USB 2.0 1EA)

  • [Umístění]

    Zadní/boční (USB VSTUP)

ROZMĚRY/HMOTNOST

  • Rozměry při přepravě (Š × V × H)

    748 x 160 x 447

  • Rozměry včetně stojanu (Š × V × H)

    612 x 423.1 x 152.5

  • Rozměry bez stojanu (Š × V × H)

    612 x 368.5 x 73.9

  • Uložení na paletě (20 stop / 40 stop / 40 stop HC)

    468/975/1125

  • Hmotnost při přepravě

    5.6

  • Hmotnost včetně stojanu

    3.75

  • Hmotnost bez stojanu

    3.5

STANDARDNÍ

  • BIS (pro Indii)

    NE

  • CCC (pro Čínu)

    NE

  • CE

    ANO

  • DTS (kanál DTS 2.0)

    ANO

  • Dolby Audio

    ANO

  • EPA

    NE

  • EPEAT (USA)

    NE

  • ErP

    ANO

  • FCC-B

    NE

  • HDMI

    ANO(2ea)

  • ISO 13406-2

    NE

  • ISO 9241-307

    NE

  • KC (pro Korejskou republiku)

    NE

  • SEMKO

    NE

  • TCO

    NE

  • TUV-Ergo

    NE

  • TUV-GS

    NE

  • TUV-TYP

    NE

  • UL (cUL)

    NE

  • Standardní montáž na stěnu VESA

    NE

  • Windows

    NE

SMART TV_WEBOS TV

  • webOS verze

    22

  • SoC

    K8AP

  • Spuštění (Nedávné / domovská stránka / Moje aplikace)

    ANO

  • Live Zoom

    NE

  • Multiview

    NE

  • Quick Start

    ANO

SMARTTV_OBCHOD NA OBSAH(CONTENT STORE)

  • 3D (3D obsah)

    NE

  • Aplikace a hry

    ANO

  • Filmy (VoD – video na vyžádání)

    ANO

  • Moje stránka

    NE

  • Premium

    ANO

  • Televizní pořady (Catch-up)

    ANO

SMARTTV_ŽIVÉ MENU

  • Kanály

    ANO

  • Doporučeno

    ANO

  • Záznamy

    NE

SMARTTV_ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU

  • Přirozená řeč

    ANO

  • Převod textu na řeč

    NE

  • dálkové

    NE

SMARTTV_DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MAGIC REMOTE

  • Režim 3

    ANO

  • Gesta prsty

    NE

  • Gesta rukou

    NE

  • Univerzální ovládání

    NE

  • kapesní fototisk

    NE

SMARTTV_ZÁZNAMY

  • Externí paměť

    NE

  • Interní paměť

    NE

SMARTTV_ČASOVÝ POSUN(ŽIVÉ PŘEHRÁVÁNÍ)

  • Externí paměť

    NE

SMARTTV_SLEDOVÁNÍ A ZÁZNAM

  • Externí vstup Záznam

    NE

  • Externí vstup Sledování a záznam

    NE

  • Chytrá funkce Používání a záznam

    NE

  • TV Sledování a záznam

    NE

SMARTTV_PLÁNOVÁNÍ NAHRÁVÁNÍ

  • Živé menu (doporučeno)

    NE

  • Manuální

    NE

  • Záznam seriálů

    NE

  • Hlas

    NE

SMARTTV_MOBILNÍ APLIKACE

  • LG TV Aplikace Plus

    ANO

  • LG TV Aplikace Remote

    NE

  • Aplikace Smart Share

    NE

SMARTTV_SDÍLENÍ MÉDIÍ

  • „Bluetooth bezdrátová sluchátka

    ANO

  • Kodek DivX

    NE

  • Vytáčení Google

    ANO

  • LG Cloud

    NE

  • Síťový prohlížeč souborů (DLNA)

    ANO (ne DLNA)

SMARTTV_SDÍLENÍ OBRAZOVKY

  • MHL

    NE

  • Miracast

    ANO

  • WiDi

    ANO

SMARTTV_WEBOVÝ PROHLÍŽEČ

  • Webový prohlížeč

    ANO

SMARTTV_SLUŽBA HBB

  • BBC CRB

    ANO

  • HbbTV (v1.1)

    NE

  • HbbTV (v1.5)

    NE

  • HbbTV (v2.0)

    ANO

  • Tivu zapnuto

    ANO

SMARTTV_VESTAVĚNÉ ROZHRANÍ WI-FI/PŘIPRAVENO PRO WI-FI

  • Mobilní TV zapnuto

    ANO

  • Simplink (HDMI CEC)

    ANO

  • Vestavěné rozhraní Wi-Fi / Připraveno pro Wi-Fi

    Vestavěné rozhraní Wi-Fi

  • WiFi Direct

    ANO

TV_FUNKCE

  • ARC-PC

    stejné jako ARC-Video

  • ARC-Video

    16:9 – DTV, ATV, AV, Komponentní, HDMI / Just Scan – DTV, Komponentní, HDMI (720p↑) / Nastavení podle programu – DTV, ATV, AV, Component, HDMI / 4:3 – DTV, ATV, Komponentní AV, HDMI / Zoom – DTV, ATV, AV, Komponentní, HDMI / Cinema Zoom – DTV, ATV, AV, Komponentní, HDMI

  • Zvukový komentář (zrakově postižení)

    ANO

  • Zvukové navádění

    ANO

  • Auto / Manuální hodiny

    ANO

  • Automatické vypnutí / Automatický režim spánku

    ANO

  • Titulek

    NE

  • EPG

    ANO

  • F-engine

    NE

  • Hotelový režim

    NE

  • Inteligentní automatika

    NE

  • Zámek tlačítek

    NE

  • Čas zapnutí/vypnutí

    ANO

  • Obrazový režim

    Vivid / Standard / Eko / Kino / Sport / Hra / Expert (světlá místnost) / Expert (tmavá místnost)

  • Plug&Play

    DDC2B

  • RS232C

    NE

  • Dálkové ovládání

    ANO

  • Časovač režimu spánku

    ANO

  • TV Linker

    NE

  • Teletext

    ANO

  • Trojitá XD jednotka

    NE

  • Klonování přes USB

    ANO

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

  • Umístění tlačítka

    Dole (uprostřed)

  • Počet tlačítek (včetně tlačítka zapnutí)

    1 tlačítko

  • Typ tlačítka

    Dotek 1 tlačítka

  • Barva LED (režim zapnuto)

    Vypnuto

  • Barva LED (pohotovostní režim)

    Červená

OBECNÁ FUNKCE(TV MNT)

  • DDC/CI

    NE

  • HDCP

    ANO

  • Inteligentní automatika

    NE

  • Zámek tlačítek

    NE

  • Plug & Play

    DDC2B

  • Dálkové ovládání

    ANO

  • sRGB

    NE

KRABICE KOSMETICKÁ

  • Krabice Typ potisku

    Ekologická

  • Držadlo

    Ne (otvor pro ruku)

  • Balící materiál

    EPS

  • Typ stohování

    Lícem dolů

  • Typ balení stojanu

    Odejmutí základny

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás