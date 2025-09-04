27"| LG TV monitor| DVB-T2 tuner

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Užijte si TV a monitor v jednom balení
LED TV monitor LG umožňuje užívat si televizi i monitor současně.
Nevztahuje se
Vytvořte si domácí kino
*Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné ke streamovacím službám.
*Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.
*AirPlay: Zrcadlení obsahu a streamování ze zařízení se systémy iOS, iPadOS a macOS.
*Screen Share: Podporováno na systémech Android nebo Windows ve verzi 8.1 a vyšší.
*Zařízení se systémem Android musí být připojena ke stejné síti Wi-Fi jako monitor.
Dokonalý zážitek
ohromující zážitek díky dvěma 5W stereofonním reproduktorům
Stylový a praktický
stylový a praktický díky možnosti připevnění na stěnu
Všechny specifikace
ZVUK
AVL (Automatické vyrovnávání hlasitosti)
ANO
Dolby Surround
NE
Ekvalizér
ANO
SRS
NE
Reproduktor
ANO
Reproduktor_výstup (jednotka)
5 W
Virtuální prostorový zvuk
ANO
NAPÁJENÍ
AC vstup
100~240 V stříd., 50/60 Hz
DC výstup
Bude doplněno
Spotřeba energie (DC vypnuto)
Bude doplněno
Spotřeba energie (režim spánku)
Bude doplněno
Spotřeba energie (typ.)
Bude doplněno
Typ
Externí napájení (adaptér)
MECHANICKÉ
Odnímatelná základna
ANO
Barva (zadní kryt)
Černá
Barva (přední skříňka)
Černá
Barva (základna stojanu)
Černá
Otočení
NE
Natáčení
NE
Náklon
NE
Montáž na stěnu
75 × 75
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Adaptér
ANO
Baterie (dálkové ovládání)
ANO
D-Sub
NE
DVI-D
NE
HDMI
ANO(2ea)
PC audio kabel
NE
Napájecí kabel
Podle země
RCA 3linkový (typ konektoru)
NE
RCA 5linkový (typ konektoru)
NE
RF kabel
NE
Dálkové ovládání
ANO
FUNKCE
Stabilizátor tmavého prostředí
NE
Bluetooth Audio
ANO
Hry součástí televizoru
NE
Synchronizace dynamické akce
NE
Úspora energie
ANO
Režim Eye Comfort
ANO
Ochrana před blikáním
NE
Herní režim
NE
MaxxAudio
NE
Motion Eye Care
ANO
Hudba
ANO
PIP (obraz v obraze)
NE
Fotografie a video
ANO
Sdílení obrazovky (zrcadlení Wi-Fi)
ANO
Inteligentní úspora energie
ANO
Time Machine Ready
NE
USB AutoRun
NE
Hry USB (stažení)
NE
USB přehrávač médií
ANO
ROZLIŠENÍ
Komponentní (video)
NE
Kompozitní (video)
NE
HDMI (PC)
1360 × 768 (nativní)
HDMI (Video)
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
OSD
Země
35
Číslo jazyka
63
TUNER
Analogový
PAL/SECAM B/G,D/K,I
Digitální
DVB-T/T2, DVB-C
Jiné
DVB-S/S2
SÍŤ
Bluetooth
ANO
LAN
ANO
Wi-Fi
ANO
DISPLEJ
Velikost (palce)
27
Velikost (cm)
68.57
Poměr stran
16 : 9
Typ podsvícení
Plošné
Jas (typ.)
250 (typ.), 160 (min.)
Bitů barvy
8 bitů
Barevná hloubka (Počet barev)
16,7 M
Barevný gamut (typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Kontrastní poměr (typ.)
1000 : 1
Kontrastní poměr s DFC
Mega
Typ panelu
Široké pozorovací úhly
Rozteč pixelů
0.3114x0.3114
Rozlišení
1920x1080
Doba odezvy
14ms
Pozorovací úhel (CR ≥ 10)
178º (P/L), 178º (N/D)
KONEKTIVITA
Audio vstup
NE
Slot CI
ANO
Komponentní
NE
Kompozitní
NE
D-Sub
NE
DVI-D
NE
DisplayPort
NE
HDMI
ANO (2ea)
HDMI (hor. frekvence)
30 kHz~83 kHz
HDMI (ver. frekvence)
58 Hz~62 Hz
Výstup pro sluchátka
NE
Mikrofonový vstup
NE
Optický výstup
ANO
RCA vstup
ANO
RCA výstup
NE
S-Video
NE
SCART
NE
Výstup reproduktoru
NE
USB
Ano (USB 2.0 1EA)
[Umístění]
Zadní/boční (USB VSTUP)
ROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměry při přepravě (Š × V × H)
748 x 160 x 447
Rozměry včetně stojanu (Š × V × H)
612 x 423.1 x 152.5
Rozměry bez stojanu (Š × V × H)
612 x 368.5 x 73.9
Uložení na paletě (20 stop / 40 stop / 40 stop HC)
468/975/1125
Hmotnost při přepravě
5.6
Hmotnost včetně stojanu
3.75
Hmotnost bez stojanu
3.5
STANDARDNÍ
BIS (pro Indii)
NE
CCC (pro Čínu)
NE
CE
ANO
DTS (kanál DTS 2.0)
ANO
Dolby Audio
ANO
EPA
NE
EPEAT (USA)
NE
ErP
ANO
FCC-B
NE
HDMI
ANO(2ea)
ISO 13406-2
NE
ISO 9241-307
NE
KC (pro Korejskou republiku)
NE
SEMKO
NE
TCO
NE
TUV-Ergo
NE
TUV-GS
NE
TUV-TYP
NE
UL (cUL)
NE
Standardní montáž na stěnu VESA
NE
Windows
NE
SMART TV_WEBOS TV
webOS verze
22
SoC
K8AP
Spuštění (Nedávné / domovská stránka / Moje aplikace)
ANO
Live Zoom
NE
Multiview
NE
Quick Start
ANO
SMARTTV_OBCHOD NA OBSAH(CONTENT STORE)
3D (3D obsah)
NE
Aplikace a hry
ANO
Filmy (VoD – video na vyžádání)
ANO
Moje stránka
NE
Premium
ANO
Televizní pořady (Catch-up)
ANO
SMARTTV_ŽIVÉ MENU
Kanály
ANO
Doporučeno
ANO
Záznamy
NE
SMARTTV_ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU
Přirozená řeč
ANO
Převod textu na řeč
NE
dálkové
NE
SMARTTV_DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MAGIC REMOTE
Režim 3
ANO
Gesta prsty
NE
Gesta rukou
NE
Univerzální ovládání
NE
kapesní fototisk
NE
SMARTTV_ZÁZNAMY
Externí paměť
NE
Interní paměť
NE
SMARTTV_ČASOVÝ POSUN(ŽIVÉ PŘEHRÁVÁNÍ)
Externí paměť
NE
SMARTTV_SLEDOVÁNÍ A ZÁZNAM
Externí vstup Záznam
NE
Externí vstup Sledování a záznam
NE
Chytrá funkce Používání a záznam
NE
TV Sledování a záznam
NE
SMARTTV_PLÁNOVÁNÍ NAHRÁVÁNÍ
Živé menu (doporučeno)
NE
Manuální
NE
Záznam seriálů
NE
Hlas
NE
SMARTTV_MOBILNÍ APLIKACE
LG TV Aplikace Plus
ANO
LG TV Aplikace Remote
NE
Aplikace Smart Share
NE
SMARTTV_SDÍLENÍ MÉDIÍ
„Bluetooth bezdrátová sluchátka
ANO
Kodek DivX
NE
Vytáčení Google
ANO
LG Cloud
NE
Síťový prohlížeč souborů (DLNA)
ANO (ne DLNA)
SMARTTV_SDÍLENÍ OBRAZOVKY
MHL
NE
Miracast
ANO
WiDi
ANO
SMARTTV_WEBOVÝ PROHLÍŽEČ
Webový prohlížeč
ANO
SMARTTV_SLUŽBA HBB
BBC CRB
ANO
HbbTV (v1.1)
NE
HbbTV (v1.5)
NE
HbbTV (v2.0)
ANO
Tivu zapnuto
ANO
SMARTTV_VESTAVĚNÉ ROZHRANÍ WI-FI/PŘIPRAVENO PRO WI-FI
Mobilní TV zapnuto
ANO
Simplink (HDMI CEC)
ANO
Vestavěné rozhraní Wi-Fi / Připraveno pro Wi-Fi
Vestavěné rozhraní Wi-Fi
WiFi Direct
ANO
TV_FUNKCE
ARC-PC
stejné jako ARC-Video
ARC-Video
16:9 – DTV, ATV, AV, Komponentní, HDMI / Just Scan – DTV, Komponentní, HDMI (720p↑) / Nastavení podle programu – DTV, ATV, AV, Component, HDMI / 4:3 – DTV, ATV, Komponentní AV, HDMI / Zoom – DTV, ATV, AV, Komponentní, HDMI / Cinema Zoom – DTV, ATV, AV, Komponentní, HDMI
Zvukový komentář (zrakově postižení)
ANO
Zvukové navádění
ANO
Auto / Manuální hodiny
ANO
Automatické vypnutí / Automatický režim spánku
ANO
Titulek
NE
EPG
ANO
F-engine
NE
Hotelový režim
NE
Inteligentní automatika
NE
Zámek tlačítek
NE
Čas zapnutí/vypnutí
ANO
Obrazový režim
Vivid / Standard / Eko / Kino / Sport / Hra / Expert (světlá místnost) / Expert (tmavá místnost)
Plug&Play
DDC2B
RS232C
NE
Dálkové ovládání
ANO
Časovač režimu spánku
ANO
TV Linker
NE
Teletext
ANO
Trojitá XD jednotka
NE
Klonování přes USB
ANO
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
Umístění tlačítka
Dole (uprostřed)
Počet tlačítek (včetně tlačítka zapnutí)
1 tlačítko
Typ tlačítka
Dotek 1 tlačítka
Barva LED (režim zapnuto)
Vypnuto
Barva LED (pohotovostní režim)
Červená
OBECNÁ FUNKCE(TV MNT)
DDC/CI
NE
HDCP
ANO
Inteligentní automatika
NE
Zámek tlačítek
NE
Plug & Play
DDC2B
Dálkové ovládání
ANO
sRGB
NE
KRABICE KOSMETICKÁ
Krabice Typ potisku
Ekologická
Držadlo
Ne (otvor pro ruku)
Balící materiál
EPS
Typ stohování
Lícem dolů
Typ balení stojanu
Odejmutí základny
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
