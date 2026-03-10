LG SkyRibbon en el Estadio Riyadh Air Metropolitano

LG redefine la experiencia en el Riyadh Air Metropolitano con la tecnología LG SkyRibbon

El Atlético de Madrid y LG refuerzan su alianza tecnológica con un proyecto pionero que marca un antes y un después en la experiencia audiovisual de los estadios deportivos. La instalación de la nueva tecnología LG SkyRibbon, una solución única en el mundo con casi 2.000 m² de superficie, sitúa al Riyadh Air Metropolitano como el primer recinto global en incorporar este innovador sistema, diseñado a medida para transformar la manera en que los aficionados viven cada partido.

Una colaboración consolidada que impulsa la innovación

Desde hace más de ocho años, LG se ha convertido en un socio tecnológico clave del Atlético de Madrid, acompañando al club en su objetivo de ofrecer una experiencia de estadio cada vez más inmersiva y conectada. Esta nueva fase del proyecto reafirma ese compromiso conjunto por la excelencia, combinando la visión del club con la capacidad de innovación y desarrollo a medida de LG.

LG SkyRibbon: una nueva categoría en señalización digital

La tecnología LG SkyRibbon representa una nueva categoría dentro de las soluciones de LED exterior. Diseñada específicamente para ubicarse sobre un nivel alto, esta instalación ha sido creada en respuesta a un reto arquitectónico complejo: optimizar la visibilidad y la integración estructural en una zona de geometría variable.

El resultado es una estructura ovalada y cónica, con más de 400 metros de perímetro y 4,4 metros de altura, que alcanza una superficie cercana a los 2.000 m². Gracias a un desarrollo técnico conjunto entre los equipos de ingeniería de LG y el departamento de I+D global, el LG SkyRibbon logra adaptarse a curvaturas e inclinaciones únicas, integrándose de forma natural en el diseño del estadio.

Tecnología avanzada, diseño a medida

El LG SkyRibbon es la primera solución LED del mundo capaz de generar formas tridimensionales complejas como conos o estructuras helicoidales, manteniendo una calidad de imagen sobresaliente. Su ligereza —hasta un 68% menor que las soluciones convencionales— permitió reducir el peso total en unas 18 toneladas respecto a la propuesta inicial, garantizando una instalación segura y eficiente.

Además, el sistema requiere un 50% menos de cableado, lo que simplifica la instalación y reduce costes operativos. A ello se suma una luminosidad superior y un ángulo de visión optimizado para todos los espectadores, asegurando una experiencia visual uniforme e inmersiva desde cualquier punto del estadio.

Una experiencia envolvente dentro y fuera del campo

Este proyecto se complementa con un despliegue tecnológico más amplio que refuerza el carácter innovador del Riyadh Air Metropolitano. Entre las soluciones instaladas se incluyen:

Una gran pantalla LED en la sala de prensa.

Cuatro cilindros LED exteriores —dos de gran formato y dos más pequeños—.

Un banner LED en el acceso VIP de la puerta 34.

Un túnel LED en la salida de jugadores.

Dos pantallas LED en el Tunnel Club by Riyadh Air, una con una curvatura especial para adaptarse completamente a la estructura del espacio.

Sistemas LED adicionales en la entrada del túnel de vestuarios destinado a los futbolistas.

Con esta segunda fase, la superficie total de soluciones visuales de LG en el estadio alcanza los 3.000 m², consolidando al recinto como uno de los más avanzados tecnológicamente.

Tecnología, emoción y experiencia de marca

Esta renovación no sólo transforma la manera en que los aficionados viven el fútbol, sino que también refuerza la identidad del estadio como un espacio icónico donde la tecnología y la emoción se unen para crear una experiencia inolvidable.

Gracias a esta colaboración, LG vuelve a demostrar su capacidad para ofrecer soluciones tecnológicas a medida, combinando innovación, diseño y fiabilidad, y reafirmando su liderazgo global en el sector audiovisual profesional del mundo deportivo.

Url a nuestra web: Pantallas de Uso Profesional para Negocios | LG España para Empresas