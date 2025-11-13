About Cookies on This Site

UHD | TV Hospitality | 50" I LG France
Vue avant avec image de remplissage
Fonctionnalités principales

  • UHD
  • TV Hospitality
  • 50"
  • LG France
Plus

TV d’hôtel 4K UHD avec solutions Pro:Centric

Une TV est accrochée au mur de la chambre d’hôtel et l’écran de TV est lumineux et net.

* 65 pouces

* Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.

Pro:Centric Cloud

Pro:Centric Cloud améliore la convivialité du système de gestion de contenu de l'entreprise et de l'utilisation du cloud, renforçant ainsi le fonctionnement des solutions tierces. Il offre également divers modèles de conception, ce qui permet d’améliorer la collecte de données et la plateforme d’analyse grâce à un tableau de bord attrayant. En plus de nouvelles fonctionnalités, LG Channels* offre un moyen pratique d’accéder à un vaste contenu auprès des chaînes des fournisseurs de contenu (CP, Content Provider), dont des chaînes TV qui ne nécessitent pas de périphérique ou d’abonnement additionnels. Et le Créateur d’application mobile vous permet de simplifier le processus de configuration des services de concierge sur un appareil mobile pour les invités. À travers cette fonctionnalité, la demande du client sera satisfaite immédiatement.

La femme travaille via Pro:Centric Cloud.

* Pris en charge actuellement en Allemagne, Espagne, France, Finlande, Irlande, Autriche, Italie, Suisse et au Portugal. Veuillez vous adresser à l’équipe des ventes locale pour les autres pays de l’UE.

La TV d’hôtel LG fonctionne avec
Google Cast

Profitez d’un accès rapide à vos appareils personnels grâce à un code QR pratique sur la TV d’hôtel LG pour diffuser vos programmes OTT préférés sur grand écran, et profitez d’un paiement sécurisé avec l’effacement automatique des informations personnelles pour une tranquillité d’esprit. De plus, avec un appairage persistant, connectez vos appareils une fois et restez connecté tout au long du séjour !

Les clients de l’hôtel utilisent Google Cast pour appairer un smartphone avec la TV dans la chambre afin d’accéder au contenu.

* Google Cast est une marque déposée de Google LLC.

Compatible avec Airplay

Avec Apple AirPlay, les clients peuvent diffuser du contenu sur les TVs d’hôtel intelligentes LG Pro:Centric, directement depuis leur iPhone ou iPad, qu’il s’agisse de regarder des films et des programmes depuis leurs applications préférées ou de partager ce qui se trouve sur leurs appareils Apple, y compris des photos, des vidéos personnelles, des jeux et plus encore. Les clients scannent simplement un code QR unique à l’écran après s’être enregistrés pour appairer leur iPhone ou iPad directement et en toute sécurité à la TV de la chambre pendant toute la durée du séjour.

Un client de l’hôtel appaire son iPhone à la TV dans la chambre via AirPlay.

TV Casting : AirServer

Profitez d’un niveau amélioré de divertissement et de confort avec la  TV d’hôtel LG dotée d’AirServer intégré. Les clients peuvent connecter leurs appareils personnels avec une connexion instantanée au code QR et profiter de leurs programmes OTT* préférés sur une TV grand écran. Il offre un appairage persistant, donc une fois l’appairage terminé, les clients n’ont pas besoin d’appairer à nouveau les appareils pendant leur séjour. Plus important encore, les informations personnelles des clients sont automatiquement supprimées au moment du départ, garantissant la confidentialité et la sécurité.

Un client de l’hôtel utilise les services OTT en associant son smartphone à la TV dans la chambre via la connexion par code QR.

* Abonnement requis.

Accès facile à l’application Netflix

Découvrez une grande variété de contenus vidéo Netflix sur UM662H avec Pro:Centric Direct. Profitez du confort de votre chambre et d’un service de streaming qui offre des milliers de sélections.

Les contenus de l’hôtel tels que l’application Netflix s’affichent sur le téléviseur à l’intérieur de la chambre d’hôtel.

* Abonnement à Netflix requis.

Pro:Centric Direct

La solution de gestion pour les contenus d’hôtel Pro:Centric Direct propose des outils d’édition simples qui facilitent les services et le contrôle à distance basé sur le réseau IP d’un simple clic. La solution Pro:Centric Direct permet aux utilisateurs d’éditer leur interface facilement en fournissant une interface personnalisée et de gérer efficacement chaque TV dans la pièce. La dernière version PCD offre un contrôle en salle basé sur l’IoT qui constituera votre point de départ afin de vous préparer aux générations suivantes via l’intelligence artificielle.

Un homme gère les contenus et les paramètres des téléviseurs dans l’hôtel à l’aide de la solution Pro:Centric Direct via un serveur.

* Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction des versions PCD.

Faible profondeur pour un look élégant

Dotée d’un design ultra fin, la série UM662H s’intègre de manière harmonieuse à votre intérieur, offrant une atmosphère moderne au client.

Le UM662H est facilement installé dans la chambre d’hôtel, et la vue latérale est agrandie pour une meilleure vision.

* Pour les TV de 43", 50" (55" : 57,5 mm, 65" : 57,7 mm, 75" : 59,9 mm)

Revêtement conforme

Les TVs des hôtels ou complexes ne peuvent pas éviter l’exposition à des environnements avec du sel, de la poussière, de la poudre de fer et de l’humidité, ce qui peut entraver les performances au fil du temps. Le revêtement conforme sur la carte de circuit principale (carte d’alimentation) réduit considérablement ces risques de tels environnements en protégeant les téléviseurs du sel, de la poussière, de la poudre de fer, de l’humidité, etc.

La carte de circuit du UM662H est recouverte d’un revêtement conforme pour protéger l’écran de TV, y compris dans un environnement salé ou humide.

Un homme et une femme jouent à des jeux et la scène du jeu affichée sur l’écran de TV est représentée de façon réaliste.

Game Optimizer

Le Game Optimizer de LG vous permettra d’entrer et de rester dans l’action grâce notamment à la sélection du mode de jeu et au réglage de l’image.

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.