LG PRÉSENTE, À L’OCCASION DU MWC 2018 LE LG V30S THINQ DOTÉ DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le tout dernier smartphone de LG, amélioré grâce à l’ajout de fonctionnalités d'intelligence artificielle, apporte confort et aspect pratique à l’expérience mobile.

BARCELONE, 25 février 2018 — LG Electronics (LG) présentera cette semaine son premier appareil mobile ThinQ au Mobile World Congress (MWC) 2018 qui se tient à Barcelone. Mis au point sur les bases de la plateforme du LG V30, le LG V30SThinQ intègre de nouvelles technologies dotées de l’intelligence artificielle dans les fonctionnalités les plus fréquemment utilisées liées aux besoins et au comportement d’utilisation des consommateurs d’aujourd’hui. ThinQ, présenté lors du CES 2018 permet d’identifier tous les appareils ménagers, appareils électroniques grand public et services de LG qui utilisent l’intelligence artificielle. Avec la perspective de devenir une entreprise d’intelligence artificielle centrée sur l’utilisateur, LG souhaite que ThinQ permette à l’intelligence artificielle de devenir une technologie accessible et moins intimidante.

Vision AI rend la photographie intuitive

Vision AI comprend trois nouvelles fonctionnalités intelligentes pour l’appareil photo : AI CAM, QLens et Bright Mode qui automatisent et améliorent les prises de vues réalisées avec le smartphone pour satisfaire les photographes novices, mais aussi les plus expérimentés.

AI CAM analyse les objets présents dans le cadre et propose le meilleur mode de prise de vue parmi huit catégories : portrait, nourriture, animaux, paysage, ville, fleurs, lever et coucher de soleil. Chaque mode améliore les caractéristiques de l’objet en prenant en compte des facteurs, tels que l’angle de vue, les couleurs, les reflets, l’éclairage et les niveaux de saturation.

QLens utilise pleinement les capacités de reconnaissance d’images de la technologie d’intelligence artificielle pour scanner les QR codes afin d’améliorer l’expérience d’achat en ligne. A l’aide de QLens, il est maintenant possible de prendre une photo d’un article qui vous intéresse afin d’obtenir les noms des sites sur lesquels vous pouvez acheter ce produit en ligne au meilleur prix ainsi que des recommandations sur des articles similaires. Cette fonctionnalité permet aussi d’effectuer une recherche d’images afin de découvrir des images similaires comme par exemple sur des articles de mode, de célébrités ou encore d’obtenir des informations détaillées sur des monuments.

Les photographies en basse lumière sur le LG V30SThinQ sont considérablement améliorées grâce à Bright Mode. Au lieu de mesurer uniquement la luminosité ambiante comme c’est le cas avec la plupart des appareils photos de smartphones, cette fonctionnalité d’intelligence artificielle utilise des algorithmes pour éclaircir les images dans le but d’obtenir de plus belles photos sans bruit numérique.

Voice AI : Google Assistant performant

Avec un support de commandes vocales pour plus de 50 fonctions, QVoice peut être utilisé pour effectuer les tâches les plus souvent exécutées sans même déverrouiller le smartphone. En travaillant avec Google Assistant, LG a mis au point 32 commandes Voice AI exclusives qui permettent une activation directe de la plupart des fonctions populaires sans devoir parcourir les nombreuses options du menu. Voice AI permet également aux utilisateurs de contrôler les fonctions qui ne sont pas compatibles avec l’Assistant Google.

Plus de mémoire, plus de stockage, plus de couleurs

Le LG V30SThinQ donne une nouvelle dimension à la nomenclature « phare » grâce à des fonctionnalités améliorées qui satisferont les clients les plus exigeants. Grâce aux 6 Go de mémoire vive, l’appareil est plus rapide et plus performant même lorsque plusieurs tâches sont ouvertes. De plus, avec des capacités de stockage de 128 Go dans le LG V30SThinQ et de 256 Go dans le LG V30S+ThinQ les utilisateurs ne manqueront pas d’espace de stockage. Il est aussi possible d’insérer une carte microSD dans le téléphone afin d’obtenir jusqu’à 2 To d’espace supplémentaire.

Le LG V30SThinQ, qui est toujours le smartphone le plus fin et le plus léger parmi ceux qui possèdent des écrans de 6 pouces ou plus, est aussi résistant et durable, puisqu'il a passé avec succès les tests 14 MIL-STD 810G approuvés par le Département de la Défense américain. La couleur New Moroccan Blue du LG V30SThinQ a été rehaussée avec du vert, tandis que le LG V30S+ThinQ est disponible dans une couleur raffinée, le New Platinum Gray. La finition lenticulaire à l'arrière de ces deux appareils offre différentes teintes en fonction des conditions d’éclairage.

Développement de l’intelligence artificielle du smartphone

L’ensemble des technologies d’intelligence artificielle présent dans le LG V30SThinQ constitue les prémices de la nouvelle stratégie de l’entreprise de créer des smartphones plus intelligents et de placer les besoins des consommateurs au premier plan. Alors que le LG V30SThinQ offre de telles fonctionnalités avancées et novatrices, les appareils LG G6 et LG V30 déjà existants disposeront, eux, des principales fonctionnalités d’intelligence artificielle grâce aux futures mises-à-jour. D’autres smartphones LG seront pris en compte pour les futures mises à jour portant sur l’intelligence artificielle, en fonction du matériel et de différents facteurs afin d’offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

« De nombreuses entreprises parlent de l’intelligence artificielle, mais nous, nous sommes déjà en train d’honorer notre promesse en intégrant une technologie intelligente dans le LG V30SThinQ et dans les fonctionnalités les plus fréquemment utilisées par nos clients afin de leur offrir un tout nouveau niveau de confort qui n’était pas disponible auparavant dans un smartphone de ce calibre », a expliqué Hwang Jeong-hwan, Président de LG Mobile Communications Company. « Et nous continuerons à intégrer de nouvelles capacités d’intelligence artificielle pour améliorer la facilité d’utilisation et pour montrer à nos clients que nous nous engageons à offrir une formidable expérience utilisateur qui se poursuit longtemps après l’achat d’un téléphone LG. »

LG présentera ses produits au MWC 2018, sur son stand situé au Hall 3 de Fira Gran Via du 26 février au 1er mars.

Principales caractéristiques techniques :

Chipset : Plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon ™ 835

Écran : 6 pouces, Quad HD+, OLED FullVision (2880 x 1440 / 538 ppp)

Mémoire : V30SThinQ: 6 Go RAM / 128 Go ROM / microSD (jusqu’à 2 To) V30S+ThinQ: 6 Go RAM / 256 Go ROM / microSD (jusqu’à 2 To)

Appareil photo : Arrière avec double capteur : 16 mégapixels angle standard (F1.6 / 71°) / 13 mégapixels grand angle (F1.9 / 120°) Frontal : 5 mégapixels grand angle (F2.2 / 90°)

Applications dotées de l’intelligence artificielle : AI CAM / QVoice / QLens / Bright Mode / AI Haptic / Assistant Google

Batterie : 3300 mAh

Système d’exploitation : Android 8.0 Oreo

Dimensions : 151,7 x 75,4 x 7,3 mm

Poids : 158 g

Réseau : LTE-A 4 bandes CA

Connexion Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 compatible)

Couleurs : New Moroccan Blue, New Platinum Gray

Autres caractéristiques : Résistant à l’eau et à la poussière IP68 / Conforme aux tests MIL-STD 810G / Quad DAC Hi-Fi 32 bits / HDR10 / Crystal Clear Lens / Google Daydream / UX 6.0+ / Reconnaissance vocale / Reconnaissance faciale / Capteur d’empreintes digitales / Technologie Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 / Chargement sans fil

* Les caractéristiques techniques/fonctionnalités peuvent varier en fonction des marchés.

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur sur les technologies de l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers, employant 77 000 personnes travaillant dans 125 pays différents dans le monde. LG a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires total de 47.9 milliards USD (KRW 55.4 mille milliards) et comprend quatre divisions : Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Entertainment (Électronique Grand Public) et Véhicule Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2016 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

LG Electronics France a été créée en 1991. Elle emploie aujourd’hui environ 300 personnes. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2015 LG France a vendu plus de 2.3 millions de produits.

À propos de LG Electronics Mobile Communications Company

LG Electronics Mobile Communications Company est un leader mondial et un précurseur de tendance dans l’industrie mobile et des technologies portables «wearables» grâce à ses technologies disruptives et ses designs innovants. L’entreprise développe continuellement des technologies de base hautement compétitives, dans les domaines de l'affichage, de l'optique caméra, de l'audio et de la batterie. LG crée des smartphones et des technologies portables qui correspondent aux modes de vie d'un large éventail de consommateurs, partout dans le monde. LG cherche à fournir une expérience mobile qui dépasse la portée des smartphones traditionnels. Pour plus d'informations, visitez www.LG.com