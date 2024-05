LA SATISFACTION DE LA RELATION CLIENT ET L’AMÉLIORATION DES TECHNOLOGIES AU COEUR DE LA STRATÉGIE MOBILE DE LG

Le LG V30S ThinQ vient renforcer la gamme de produits mobiles de LG.

Barcelone, 27 février 2018 : Lors du Mobile World Congress 2018 (MWC) à Barcelone, le Président de la division mobile de LG Electronics Inc., Hwang Jeong-Hwan, a évoqué l’importance de répondre aux besoins principaux des consommateurs en se concentrant sur les technologies de bases afin d’améliorer la confiance à l’égard de la marque. Selon Hwang Jeong-Hwan, les produits milieu et haut de gamme basés sur des appareils aboutis, tels que le V30S ThinQ, jouent un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif.

« La plupart des utilisateurs de smartphones souhaitent aujourd’hui vivre une expérience utilisateur qui reflète parfaitement leur manière de vivre et de travailler », a expliqué M. Hwang. « Les clients de LG attendent de nos téléphones qu’ils excellent dans quatre technologies principales que nous appelons l’« ABCD » des fonctionnalités : l’audio, la batterie, l’appareil photo et l’écran (display). Nous privilégierons ces fonctionnalités non seulement dans nos nouveaux flagship, mais également dans nos produits milieu haut-de-gamme, en commençant avec le LG V30S ThinQ que nous présentons ici, à Barcelone. »

En exploitant les plateformes déjà connues et bien accueillies des smartphones de LG tels que les logiciels incrémentiels et les mises à jour esthétiques, LG offre à ses clients actuels une expérience plus durable et plus satisfaisante. Les fonctionnalités astucieuses et les options de couleurs uniques permettent aux appareils LG de se démarquer des produits concurrents et d’attirer l’attention des nouveaux clients. De plus, l’amélioration de la qualité de fabrication des produits et du service après-vente, telles que les mises à jour continues des fonctionnalités dotées de l’intelligence artificielle, donne aux clients des raisons supplémentaires de se tourner vers LG lors de l’achat d’un nouveau smartphone.

La très bonne qualité audio, fonctionnalité très souvent négligée dans les smartphones haut de gamme, est l’un des principaux atouts des téléphones LG. La technologie de pointe Quad DAC Hi-Fi de LG sera continuellement améliorée et développée dans les futurs appareils. De plus, LG met une priorité absolue sur le développement de meilleures technologies de batteries en partenariat avec le leader du secteur, LG Chem. Les appareils photo des smartphones LG sont à la pointe de l’innovation avec de meilleurs objectifs et des performances améliorées en faible éclairage. L’appareil photo des smartphones LG deviendra également plus intelligent grâce à l’apport de l’intelligence artificielle permettant d’éliminer une grande partie des conjectures afin de prendre la photo parfaite. LG est déjà le leader mondial des écrans électroniques grand public, et les investissements dans le domaine de la recherche et du développement pour les technologies LCD et OLED seront donc significatifs.

« Le marché des smartphones a considérablement évolué au cours des dix dernières années et le défi, désormais, est de définir notre stratégie pour les dix prochaines années », a déclaré M. Hwang. « Il y a très peu d’entreprises qui possèdent, comme LG, l’expérience et la diversité des connaissances des produits. Nous avons l’intention d’accroitre notre empreinte dans le domaine de la téléphonie mobile et de prospérer dans cet environnement grâce à nos capacités d’intelligence artificielle avant-gardistes. »

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur sur les technologies de l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers, employant 77 000 personnes travaillant dans 125 pays différents dans le monde. LG a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires total de 47.9 milliards USD (KRW 55.4 mille milliards) et comprend quatre divisions : Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Entertainment (Électronique Grand Public) et Véhicule Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2016 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

LG Electronics France a été créée en 1991. Elle emploie aujourd’hui environ 300 personnes. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2015 LG France a vendu plus de 2.3 millions de produits.

À propos de LG Electronics Mobile Communications Company

LG Electronics Mobile Communications Company est un leader mondial et un précurseur de tendance dans l’industrie mobile et des technologies portables «wearables» grâce à ses technologies disruptives et ses designs innovants. L’entreprise développe continuellement des technologies de base hautement compétitives, dans les domaines de l'affichage, de l'optique caméra, de l'audio et de la batterie. LG crée des smartphones et des technologies portables qui correspondent aux modes de vie d'un large éventail de consommateurs, partout dans le monde. LG cherche à fournir une expérience mobile qui dépasse la portée des smartphones traditionnels. Pour plus d'informations, visitez www.LG.com