¹Fitur dapat bervariasi berdasarkan model dan ukuran layar. Harap lihat masing-masing halaman produk untuk spesifikasi terperinci.

²Gambar layar simulasi.

³Dukungan untuk beberapa fitur dapat bervariasi berdasarkan wilayah dan negara.

⁴Layar LG OLED G5 berukuran 83/77/65/55 inci hanya dapat digunakan dengan game atau input PC yang mendukung 165Hz. Dan bekerja hingga 144Hz pada input Dolby Vision.

⁸HGiG adalah grup sukarelawan perusahaan dari industri game dan layar TV yang bertemu untuk menetapkan dan menyediakan pedoman publik guna meningkatkan pengalaman bermain game konsumen dalam HDR.​ Dukungan untuk HGiG dapat bervariasi berdasarkan negara.

⁶VRR bekerja antara 60Hz hingga 165Hz, dan merupakan spesifikasi HDMI 2.1 yang tersertifikasi. Performa aktual dapat bervariasi tergantung pada pengaturan, koneksi jaringan, dan lingkungan penggunaan.

⁷Dukungan untuk Gaming Portal mungkin berbeda di setiap negara.

Dukungan untuk layanan game cloud dan game dalam Gaming Portal mungkin berbeda di setiap negara.

Sebagian layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

⁸clearMR adalah program sertifikasi VESA untuk mengevaluasi performa buram gerakan pada layar.

Dukungan untuk fitur ini dapat bervariasi tergantung modelnya. ClearMR 10000: Tersertifikasi untuk LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inci).

ClearMR 9000: Bersertifikasi untuk LG OLED M5(83, 77, 65 inci), LG OLED G5(48 inci), LG OLED C5.

⁹4K 144Hz berlaku untuk LG OLED M5 83/77/65 inci. 144Hz hanya berfungsi dengan game atau input PC yang mendukung 144Hz.

LG OLED M5 97-Inci mendukung 120Hz.

144Hz adalah refresh rate maksimum berdasarkan variable refresh rate (VRR).

LG OLED TV nirkabel mengacu pada konektivitas antara Zero Connect Box dan layar.

Penempatan Zero Connect Box di dalam lemari dapat mengakibatkan gangguan sinyal, tergantung pada bahan dan ketebalan lemari.

Zero Connect Box harus dipasang lebih rendah dari receiver nirkabel TV.

Perangkat harus dihubungkan melalui kabel ke Zero Connect Box.

Diperlukan sambungan kabel daya ke layar TV dan Zero Connect Box.

True Wireless didasarkan pada validasi NVIDIA G-SYNC® Compatible untuk mengurangi gangguan, input lag rendah, dan kinerja bebas kedipan.

¹⁰Validasi Nvidia G-Sync dan AMD FreeSync berdasarkan input lag yang rendah, pengurangan gangguan, dan kinerja bebas kedipan.