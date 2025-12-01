About Cookies on This Site

Ruang tamu berkelas di apartemen penthouse. Pemandangan kota yang indah terlihat dari luar jendela. Seorang pria duduk di sofa sambil menonton acara di TV yang terpasang di dinding.

Apa acara TV gaya hidup terbaik untuk Anda?

Apa pun gaya hidup Anda, ada LG TV yang dibuat khusus untuk Anda. Dari menikmati konten berkualitas tinggi seperti sinema, olahraga, dan permainan hingga menemukan desain yang sempurna, temukan LG TV yang sesuai untuk Anda.

Apa yang penting dalam TV gaming?

Lag dan video tersendat memang tidak menyenangkan. Untuk petualangan dan pertempuran yang paling menegangkan, gerakan halus adalah kuncinya. Refresh rate yang tinggi dan teknologi VRR sangat penting untuk pengalaman bermain game yang lancar.

Apa itu refresh rate?

Refresh rate adalah frekuensi tampilan Anda diperbarui dengan gambar baru per detik. Diukur dalam Hz (Hertz), metrik ini merupakan indikator seberapa lancar kinerja layar Anda. Refresh rate 120Hz berarti layar diperbarui 120 kali per detik. Semakin tinggi refresh rate, semakin halus gerakannya, yang paling terasa saat bermain game cepat atau menonton konten berkecepatan tinggi.⁴

Perbandingan berdampingan antara game mobil balap dan perbedaan refresh rate. Di satu sisi, refresh rate-nya lebih rendah sehingga menghasilkan motion blur yang lebih parah. Di sisi lain, refresh rate-nya tinggi sehingga mobil terlihat sepenuhnya fokus.

Apa itu VRR (Variable Refresh Rate)?

VRR adalah teknologi yang menyinkronkan refresh rate game dengan layar Anda secara real-time. Jika refresh rate tidak sinkron, hal ini dapat menyebabkan screen tearing dan video tersendat. Format yang paling populer adalah Nvidia G-Sync dan AMD FreeSync Premium. Bagi para gamer, fitur ini wajib dimiliki untuk permainan yang lancar dan imersif.⁵

Tangan memegang game controller di depan TV dengan game balap mobil di layar. Logo VRR (variable refresh rate) terlihat.

Mengapa LG TV bagus untuk bermain game?

LG TV sangat cocok untuk bermain game dengan refresh rate tinggi hingga 165Hz untuk pengalaman bermain game yang lancar. Gaming Portal kami mengubah TV Anda menjadi hub game, dan layar kami yang lebih besar menawarkan pengalaman yang lebih imersif. TV True Wireless kami memungkinkan Anda menghubungkan semua perangkat dengan mudah ke Zero Connect Box, menciptakan pengaturan gaming nirkabel yang lancar dengan input lag yang sangat rendah, Nvidia G-Sync compatible dan bersertifikat AMD FreeSync.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Refresh rate tinggi hingga 165Hz

Pengalaman bermain game terbaik dengan kompatibilitas G-Sync, VRR 165Hz, Waktu Respons Piksel 0,1ms, AMD FreeSync Premium, dan sertifikasi ClearMR 10000. Bahkan saat bermain secara nirkabel, mainkan game Anda tanpa hambatan di 144Hz atau gerakan kabur.² ³ ⁵ ⁶

Game balap mobil yang tampak hidup, fokus penuh tanpa blur gerakan yang mengganggu. Logo Nvidia G-Sync dan logo 165Hz terlihat jelas. Sertifikasi gaming lainnya juga terlihat di bagian bawah, menunjukkan performa gaming LG TV yang luar biasa.

Game nirkabel dengan input lag yang sangat rendah hingga 144Hz dalam 4K

Temukan kegembiraan bermain game nirkabel berperforma tinggi di LG True Wireless TV dengan Nvidia G-Sync compatible dan bersertifikasi AMD Freesync.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

TV LG OLED M5 dengan layar game yang sedang dimainkan, menampilkan gameplay yang mulus dan tanpa hambatan. Zero Connect Box terlihat, namun menyatu baik dengan ruangan. Logo Nvidia G-Sync dan AMD FreeSync Premium terlihat. Sertifikasi gaming juga terlihat.

Pengaturan impian bersih Anda untuk bermain game nirkabel

Rasakan kebebasan yang lebih besar dengan pengaturan gaming nirkabel. Nikmati lingkungan yang bebas gangguan dan lebih banyak fleksibilitas dalam menata ruang Anda.⁹

Ruang game dengan pengaturan permainan nirkabel. LG True Wireless TV terpasang di dinding dengan game beresolusi tinggi di layarnya. PC, kursi game, mainan, dan lampu neon juga terlihat. Logo Nvidia G-Sync dan logo 144Hz terlihat.

Portal Game mengubah TV Anda menjadi pusat game terbaik

Mainkan ribuan game langsung di LG TV Anda dengan akses ke aplikasi GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid! Nikmati berbagai macam pengalaman bermain game - mulai dari game AAA dengan gamepad hingga game kasual yang dapat dimainkan dengan remote Anda.⁷

Layar beranda Portal Game. Kursor bergerak dan klik untuk menampilkan banyak judul game populer, dan fungsi tambahan untuk memilih game, tergantung pada jenis pengontrol yang Anda miliki, apakah itu game pad atau remote control.

Bermain di layar yang lebih besar, nikmati permainan yang lebih mendalam

Layar yang lebih besar berarti lebih banyak keseruan. Jelajahi Ultra Big TV kami dan bawa pengalaman bermain game Anda ke tingkat berikutnya.³

Ruang tamu dengan LG Ultra Big TV yang besar terpasang di dinding. Di layarnya terdapat game balap mobil. Karena ukuran layarnya, konten terasa jauh lebih imersif.

Jelajahi TV gaming dan temukan yang sesuai untuk Anda

Bandingkan fitur-fitur secara mudah untuk memilih TV terbaik bagi Anda.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
Gambar produk LG OLED M5
OLED M5 (TV Nirkabel Terbaik untuk gaming)
Gambar produk LG OLED G5
OLED G5
Gambar produk LG QNED85
QNED85
Gambar produk LG OLED C5
OLED C5
True wirelessTrue wireless ---
DisplayLG SIGNATURE OLED (97 Inci) LG OLED evo (83, 77, 65 inci)LG OLED evo LG QNED evoLG OLED evo
UkuranHingga 97 inci (97, 83, 77, 65 inci)Hingga 97 inci (97, 83, 77, 65, 55, 48 inci)Hingga 100 inci (100, 86, 75, 65, 55, 50 inci)Hingga 83 inci (83, 77, 65, 55, 48, 42 inci)
null120Hz120Hz120Hz120Hz
G-Sync Compatible (Nvidia)-
FreeSync Compatible (AMD)
VRR (Variable Refresh Rate)Hingga 144HzHingga 165HzHingga 144HzHingga 144Hz
Fitur HDMIALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
GerakanClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
GameGaming Portal, Game Dashboard & OptimizerGaming Portal, Game Dashboard & OptimizerGaming Portal, Game Dashboard & OptimizerGaming Portal, Game Dashboard & Optimizer
Pelajari Selengkapnya

¹Fitur dapat bervariasi berdasarkan model dan ukuran layar. Harap lihat masing-masing halaman produk untuk spesifikasi terperinci.

²Gambar layar simulasi.

³Dukungan untuk beberapa fitur dapat bervariasi berdasarkan wilayah dan negara.

⁴Layar LG OLED G5 berukuran 83/77/65/55 inci hanya dapat digunakan dengan game atau input PC yang mendukung 165Hz. Dan bekerja hingga 144Hz pada input Dolby Vision.

⁸HGiG adalah grup sukarelawan perusahaan dari industri game dan layar TV yang bertemu untuk menetapkan dan menyediakan pedoman publik guna meningkatkan pengalaman bermain game konsumen dalam HDR.​ Dukungan untuk HGiG dapat bervariasi berdasarkan negara.

⁶VRR bekerja antara 60Hz hingga 165Hz, dan merupakan spesifikasi HDMI 2.1 yang tersertifikasi. Performa aktual dapat bervariasi tergantung pada pengaturan, koneksi jaringan, dan lingkungan penggunaan.

⁷Dukungan untuk Gaming Portal mungkin berbeda di setiap negara.

Dukungan untuk layanan game cloud dan game dalam Gaming Portal mungkin berbeda di setiap negara.

Sebagian layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

⁸clearMR adalah program sertifikasi VESA untuk mengevaluasi performa buram gerakan pada layar.

Dukungan untuk fitur ini dapat bervariasi tergantung modelnya. ClearMR 10000: Tersertifikasi untuk LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inci).

ClearMR 9000: Bersertifikasi untuk LG OLED M5(83, 77, 65 inci), LG OLED G5(48 inci), LG OLED C5.

⁹4K 144Hz berlaku untuk LG OLED M5 83/77/65 inci. 144Hz hanya berfungsi dengan game atau input PC yang mendukung 144Hz.

LG OLED M5 97-Inci mendukung 120Hz.

144Hz adalah refresh rate maksimum berdasarkan variable refresh rate (VRR).

LG OLED TV nirkabel mengacu pada konektivitas antara Zero Connect Box dan layar.

Penempatan Zero Connect Box di dalam lemari dapat mengakibatkan gangguan sinyal, tergantung pada bahan dan ketebalan lemari.

Zero Connect Box harus dipasang lebih rendah dari receiver nirkabel TV.

Perangkat harus dihubungkan melalui kabel ke Zero Connect Box.

Diperlukan sambungan kabel daya ke layar TV dan Zero Connect Box.

True Wireless didasarkan pada validasi NVIDIA G-SYNC® Compatible untuk mengurangi gangguan, input lag rendah, dan kinerja bebas kedipan.

¹⁰Validasi Nvidia G-Sync dan AMD FreeSync berdasarkan input lag yang rendah, pengurangan gangguan, dan kinerja bebas kedipan.