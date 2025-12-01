About Cookies on This Site

Ruang tamu berkelas di apartemen penthouse. Pemandangan kota yang indah terlihat dari luar jendela. Seorang pria duduk di sofa sambil menonton acara di TV yang terpasang di dinding.

Apa acara TV gaya hidup terbaik untuk Anda?

Apa pun gaya hidup Anda, ada LG TV yang dibuat khusus untuk Anda. Dari menikmati konten berkualitas tinggi seperti sinema, olahraga, dan permainan hingga menemukan desain yang sempurna, temukan LG TV yang sesuai untuk Anda.

Apa yang membuat sebuah TV bagus untuk menayangkan film?

Aksi menegangkan, momen-momen berintensitas tinggi, dan emosi yang kaya terekam dalam close-up—detail-detail inilah yang tak boleh dilewatkan saat menonton film. Demi imersi yang sempurna, setiap elemen harus dirender dengan presisi tertinggi. Teknologi HDR memungkinkan hal ini, dengan kedalaman warna yang ditingkatkan dan kontrol kontras yang lebih halus.¹

Apa itu HDR?

HDR (High Dynamic Range) adalah standar teknologi yang memungkinkan rentang kontras dan ekspresi warna yang lebih luas. Pada konten yang mendukung HDR, setiap frame dapat terlihat lebih cerah dan lebih hidup. Dolby Vision™ dianggap sebagai standar HDR tertinggi yang mampu mengekspresikan lebih dari 68 miliar warna dengan kecerahan maksimum 10.000 nits. Metadata dinamisnya juga menyediakan warna dan kecerahan yang dioptimalkan untuk setiap adegan demi pengalaman menonton sinematik.
Adegan seorang astronaut melarikan diri dari ledakan yang terbelah dua. Di satu sisi, warna dan kontrasnya buram, ini disebut SDR. Di sisi lain, tajam dan jelas, ini disebut HDR.

Apa yang membuat TV dengan Dolby Vision™ istimewa?

Dengan TV yang didukung Dolby Vision™, Anda dapat menikmati konten yang diolah dalam Dolby Vision™ dari Netflix, Apple TV, dan lainnya. Dolby Vision™ memiliki rentang warna 68 miliar yang mencegah color banding dan memungkinkan kontrol kecerahan serta ekspresi warna yang lebih presisi. Nikmati kualitas sinematik bahkan di luar bioskop.¹ ²

Ruang tamu dengan LG TV yang terpasang di dinding. TV menayangkan sebuah film, warna, kejernihan, dan kontrasnya yang luar biasa. Logo Dolby Vision juga terlihat.

Mengapa LG TV bagus untuk menonton film? 

Dolby Vision™ menghidupkan film di bioskop rumah Anda. FILMMAKER MODE dengan Ambient Light Compensation menyesuaikan dengan pencahayaan sekitar untuk menghasilkan kualitas gambar yang memenuhi standar pembuat film terbaik. Dolby Atmos menghadirkan suara surround, membuat Anda merasa seperti berada di tengah keramaian. Dan dengan LG True Wireless TV, Anda akhirnya dapat membangun bioskop nirkabel impian Anda dan menikmati kualitas visual 4K 144Hz tanpa kehilangan kualitas suara di kenyamanan rumah Anda sendiri.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

Lengkapi pengaturan sinema bersih Anda dengan LG True Wireless TV

Bebaskan ruang Anda dari gangguan kabel yang berantakan. Ciptakan pengaturan menonton film ideal untuk pengalaman menonton film yang imersif. ⁷ ⁸

Ruang tamu mewah dan bergaya di apartemen bertingkat tinggi. LG True Wireless TV dan Soundbar terpasang di dinding. Film sedang diputar di layar TV. Tidak ada kabel yang terlihat. Zero Connect Box tersembunyi di bawah meja samping.

TV True Wireless pertama dunia berkualitas gambar LG OLED G5

TV True Wireless dengan transfer video dan audio 4K 144Hz. 

Nikmati kejernihan 4K tanpa kehilangan visual, bahkan saat menonton secara nirkabel. Teknologi True Wireless kami dengan transfer video dan audio 4K 144Hz memastikan kualitas visual tanpa gangguan.⁷ ⁸

LG Wireless TV dengan LG Soundbar di bioskop rumah premium. Sebuah film sedang diputar di layar.

Para pembuat film papan atas memilih LG OLED

LG OLED memenuhi beberapa standar sinema tertinggi. Dengarkan bagaimana para profesional industri ternama secara pribadi lebih menyukai inovasi dan kualitas LG OLED.

Wawancara sutradara Sean Baker. Kutipannya disorot. Warna hitamnya kaya. Secara keseluruhan, ini sungguh gambaran yang luar biasa. Wawancara sinematografer Natasha Braier. Kutipannya disorot, itu terutama karena hanya LG OLED yang mewakili warna yang saya maksud dengan spektrum yang kaya. Wawancara Sinematografer Walter Volpatto. Kutipannya disorot. Ini memungkinkan reproduksi warna terperinci dan kontras akan dipertahankan sebagaimana dimaksudkan pembuatnya.

Jelajahi TV untuk menonton film, temukan yang sesuai

Bandingkan fitur-fitur secara mudah untuk memilih TV terbaik bagi Anda.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Gambar produk LG OLED M5
OLED M5 (TV Nirkabel Terbaik untuk film)
Gambar produk LG OLED G5
OLED G5
Gambar produk LG OLED C5
OLED C5
True wirelessTrue wireless --
DisplayLG SIGNATURE OLED (97 Inci) LG OLED evo (83, 77, 65 inci)LG OLED evo LG OLED evo
UkuranHingga 97 inci (97, 83, 77, 65 inci)Hingga 97 inci (97, 83, 77, 65, 55, 48 inci)Hingga 83 inci (83, 77, 65, 55, 48, 42 inci)
Prosesor Prosesor AI alpha 11 Gen2Prosesor AI alpha 11 Gen2Prosesor AI alpha 9 Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate (83, 77, 65 inci)Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 inci)Brightness Booster (83, 77, 65, 55 inci)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
WarnaPerfect Black, Perfect ColorPerfect Black, Perfect ColorPerfect Black, Perfect Color
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Pelajari Selengkapnya

¹Fitur dapat bervariasi berdasarkan model dan ukuran layar. Harap lihat masing-masing halaman produk untuk spesifikasi terperinci.

²Hasil ini bukan merupakan dukungan terhadap LGE atau produk-produknya. Kunjungi https://www.tomsguide.com/ untuk keterangan lebih rinci.

³Gambar layar simulasi.

⁴Model LG OLED mendukung Dolby Vision™, HDR10, dan HLG. Model LG QNED mendukung HDR10 dan HLG.

⁵Ambient FILMMAKER MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc.

Mendukung Ambient FILMMAKER MODE dengan Dolby Vision.

Ambient FILMMAKER MODE berjalan secara otomatis pada AppleTV+ dan aplikasi Amazon Prime video.

⁶Dukungan untuk beberapa fitur dapat bervariasi berdasarkan wilayah dan negara.

⁷4K 144Hz berlaku untuk LG OLED M5 83/77/65 inci. 144Hz hanya berfungsi dengan game atau input PC yang mendukung 144Hz.

LG OLED M5 97-Inci mendukung 120Hz.

144Hz adalah refresh rate maksimum berdasarkan variable refresh rate (VRR).

LG OLED TV nirkabel mengacu pada konektivitas antara Zero Connect Box dan layar.

Penempatan Zero Connect Box di dalam lemari dapat mengakibatkan gangguan sinyal, tergantung pada bahan dan ketebalan lemari.

Zero Connect Box harus dipasang lebih rendah dari receiver nirkabel TV.

Perangkat harus dihubungkan melalui kabel ke Zero Connect Box.

Diperlukan sambungan kabel daya ke layar TV dan Zero Connect Box.

True Wireless didasarkan pada validasi NVIDIA G-SYNC® Compatible untuk mengurangi gangguan, input lag rendah, dan kinerja bebas kedipan.

⁸Pertama di dunia yang dibuat berdasarkan TV tradisional yang memiliki tuner untuk penyiaran.

Kehilangan visual dari hasil pengujian internal dengan ISO/IEC 29170-2 dengan kinerja aktual tergantung pada pengaturan, kondisi lingkungan, dan penggunaan.