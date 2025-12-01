About Cookies on This Site

Ruang tamu berkelas di apartemen penthouse. Pemandangan kota yang indah terlihat dari luar jendela. Seorang pria duduk di sofa sambil menonton acara di TV yang terpasang di dinding.

Apa acara TV gaya hidup terbaik untuk Anda?

Apa pun gaya hidup Anda, ada LG TV yang dibuat khusus untuk Anda. Dari menikmati konten berkualitas tinggi seperti sinema, olahraga, dan permainan hingga menemukan desain yang sempurna, temukan LG TV yang sesuai untuk Anda.

Apa yang membuat LG TV menjadi pilihan tepat bagi penggemar desain?

Lebih dari sekadar layar, LG TV juga dapat menjadi elemen desain tambahan yang sesuai dengan ruang Anda dan mencerminkan gaya hidup Anda dan selera dengan beragam konten dan fitur pintar lainnya untuk personalisasi.

Bagi Anda yang ingin mendesain dan mempersonalisasi ruang sesuai selera

Susun, pajang, dan ekspresikan selera Anda dengan LG Gallery+. Pilih jenis konten yang ingin ditampilkan di TV Anda dan berikan sentuhan personal yang sesungguhnya pada setiap ruangan.

Interior rumah yang elegan. Berbagai karya seni dipajang. Di dinding tengah terdapat LG TV dengan karya seni yang populer di layarnya. TV itu tampak seperti lukisan dari museum.

Dengan LG Gallery+, atur ruang sesuai selera Anda

Ubah layar Anda menjadi kanvas hidup, menampilkan 100 karya seni, pemandangan imersif, dan video ambiens. Pembaruan pustaka secara berkala akan memperkaya ruang Anda, bahkan saat Anda tidak sedang menonton TV. ⁸

LG TV yang terpasang di dinding dengan beragam konten yang ditampilkan di layar, mulai dari seni klasik, seni modern, 3D, dan lainnya. Logo mitra konten juga ditampilkan. Lencana gratis di sudut bertuliskan konten gratis selama satu bulan.

Personalisasikan galeri Anda dengan berbagai cara

Sesuaikan galeri beranda Anda dengan pilihan musik, visual, dan lainnya. Pilih apa yang ingin Anda tampilkan di TV sesuai preferensi Anda saat ini.

Sinkronkan musik dan visual dengan perasaan Anda

Padukan musik latar dengan visual untuk menciptakan suasana sesuai keinginan Anda. Pilih dari musik yang telah ditetapkan sebelumnya atau hubungkan perangkat seluler Anda melalui Bluetooth untuk memutar lagu Anda sendiri.

Panduan tentang cara mengatur LG TV agar dapat memutar musik sesuai suasana hati agar selaras dengan visual.
LG TV yang terpasang di dinding dengan ponsel di latar depan. Proses pengaturan Google Photos di LG TV ditampilkan.

Akses Google Photos dengan mudah dan pamerkan kenangan Anda

Hubungkan akun Google Photos Anda ke TV dengan mudah hanya menggunakan ponsel. Personalisasi ruang Anda dengan mudah menggunakan konten dari album foto Anda sendiri.¹¹

Papan informasi ditampilkan di LG TV yang terpasang di dinding. Berbagai fungsi ditampilkan, mulai dari informasi cuaca terbaru, peringatan olahraga, penjadwal TV, Home Hub, hingga Google Calendar.

Tetap perbarui dengan dasbor personalisasi all-in-one 

Lihat informasi penting sekilas. Dapatkan informasi cuaca terbaru, peringatan olahraga, lihat kalender Anda, dan bahkan atur notifikasi untuk Home Hub, reservasi tontonan, dan banyak lagi.¹²

Bagi mereka yang ingin membuat ruang surealis

Tingkatkan ruang Anda dengan desain mewah TV nirkabel transparan pertama di dunia. Saksikan visual TV berpadu dengan realita untuk pengalaman menonton surealis yang tiada duanya.³

LG OLED T4 di sebuah apartemen mewah. Jendela-jendelanya menghadap cakrawala kota dan lautan. LG OLED T4 dalam mode transparan menampilkan gambar sebuah kapal pesiar. Karena posisi TV dan transparansi layarnya, kapal pesiar tersebut tampak seperti mengapung di luar lautan.

Bagi Anda yang menginginkan gaya minimalis ramping dengan teknologi terkini

Singkirkan kabel yang berantakan dan dapatkan tampilan yang sangat bersih dengan true wireless TV 4K 144Hz kami. Hubungkan semua perangkat ke Zero Connect Box dan sederhanakan pengaturan Anda dengan transmisi nirkabel canggih.⁴

LG OLED evo AI M5
LG OLED M5 TV dan LG Soundbar di ruang tamu sebuah apartemen mewah. Zero Connect Box tersembunyi di bawah meja samping.

Location Free (Bebas Lokasi)

Zero Connect Box mudah dipasang. Tanpa perlu koneksi TV langsung, Anda dapat dengan bebas mendesain ruang Anda.⁵

Clutter Free (Bebas Kesemrawutan)

Ubah ruangan Anda menjadi semenarik mungkin. Jaga semuanya tetap bersih dan rapi tanpa kabel yang berserakan.

Hassle Free (Bebas Repot)

Hubungkan semua perangkat Anda ke Zero Connect Box, bukan ke TV, dan ciptakan pengaturan hiburan yang sempurna dengan mudah.

Bagi Anda yang menginginkan tampilan ramping dan mulus

Apabila Anda memasang TV di dinding, bezelnya yang sempit dan desainnya yang mulus, memastikan tidak ada celah.⁶

Ruang tamu dengan TV LG OLED G5 yang terpasang di dinding dan LG Soundbar terlihat dari samping. Sudut ini menonjolkan Desain Satu Dinding dan bagaimana bezel serta desainnya menyatu dengan dinding.

Bagi mereka yang menginginkan layar portabel

Tonton konten di mana saja dan kapan saja dengan desain portabel LG StanbyMe. Nirkabel dan dengan dudukan fleksibel untuk mobilitas dan kenyamanan terbaik yang dapat Anda nikmati di mana pun Anda berada.⁷

Layar Gaya Hidup LG
Seorang wanita sedang berlatih yoga di rumahnya yang luas. Di sampingnya terdapat TV LG StanbyME yang diletakkan di atas dudukan. TV tersebut dalam posisi vertikal dan sedang memutar video instruksi yoga yang sedang diikuti wanita tersebut.

Temukan pilihan terbaik untuk penggemar desain seperti Anda

Bandingkan fitur-fitur secara mudah untuk memilih TV terbaik bagi Anda.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
Gambar produk LG OLED T4
OLED T4
Gambar produk LG OLED M5
OLED M5
Gambar produk LG OLED G5
OLED G5
DisplayLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 Inci) LG OLED evo (83, 77, 65 inci)LG OLED evo
True wirelessTrue wireless True wireless -
DesainOLED TV Transparan pertama di DuniaOne Wall DesignOne Wall Design (97, 83, 77, 65, 55 inci)
Ukuran77 inciHingga 97 inci (97, 83, 77, 65 inci)Hingga 97 inci (97, 83, 77, 65, 55, 48 inci)
Prosesor Prosesor AI alpha 11 Gen2Prosesor AI alpha 11 Gen2Prosesor AI alpha 11 Gen2

Tips Cerdas Memilih TV Anda

Berapa ukuran TV yang tepat untuk ruangan Anda? >

Seperti apa kualitas gambar TV yang bagus? >

Bagaimana AI TV menyempurnakan Smart TV? >

Jelajahi Semua Panduan Membeli TV >

¹Fitur dapat bervariasi berdasarkan model dan ukuran layar. Harap lihat masing-masing halaman produk untuk spesifikasi terperinci.

²Dukungan untuk beberapa fitur dapat bervariasi berdasarkan wilayah dan negara.

³TV transparan pertama di dunia dibandingkan dengan TV tradisional yang memiliki tuner untuk penyiaran.

Transparansi produk yang ditentukan oleh pengujian internal adalah 43%, ini dapat bervariasi tergantung pada lingkungan dan kondisi penggunaan sebenarnya.

⁴4K 144Hz berlaku untuk LG OLED M5 83/77/65 inci. 144Hz hanya berfungsi dengan game atau input PC yang mendukung 144Hz.

LG OLED M5 97-Inci mendukung 120Hz.

144Hz adalah refresh rate maksimum berdasarkan variable refresh rate (VRR).

LG OLED TV nirkabel mengacu pada konektivitas antara Zero Connect Box dan layar.

Penempatan Zero Connect Box di dalam lemari dapat mengakibatkan gangguan sinyal, tergantung pada bahan dan ketebalan lemari.

Zero Connect Box harus dipasang lebih rendah dari receiver nirkabel TV.

Perangkat harus dihubungkan melalui kabel ke Zero Connect Box.

Diperlukan sambungan kabel daya ke layar TV dan Zero Connect Box.

True Wireless didasarkan pada validasi NVIDIA G-SYNC® Compatible untuk mengurangi gangguan, input lag rendah, dan kinerja bebas kedipan.

⁵Gambar yang ditampilkan di Location-Free adalah LG Signature OLED M5 TV.

⁶Ukuran bezel berbeda berdasarkan seri dan ukuran.

LG OLED G5 97/83/77/65/55 inci memiliki fitur One Wall Design.

LG OLED G5 48 inci menampilkan Desain Ultra Slim.

Tergantung pada lingkungan pemasangan, mungkin ada sedikit celah antara TV dan dinding. Persyaratan instalasi bervariasi. Lihat panduan instalasi untuk detailnya.

⁷Adegan simulasi sedang ditampilkan.​

Layar produk menampilkan gambar simulasi yang mungkin berbeda dari produk sebenarnya.​

Baterai internal mendukung penggunaan nirkabel hingga 3 jam (3 jam berdasarkan penggunaan dalam mode standar tetapi penggunaan baterai dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan).​

StanbyME hanya mendukung konten berbasis Wi-Fi, jadi harus terhubung ke jaringan nirkabel.​

Layar produk menampilkan gambar simulasi yang mungkin berbeda dari produk sebenarnya.​

Mode layar vertikal mungkin bekerja secara berbeda tergantung pada aplikasi yang digunakan.

Produk ini tidak tahan air.

Layar beranda dan aplikasi yang didukung mungkin berbeda di setiap negara dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.​