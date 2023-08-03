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4K Ultra HD ブルーレイ™ディスクプレーヤー

仕様

レビュー

サポート

4K Ultra HD ブルーレイ™ディスクプレーヤー

UP970

4K Ultra HD ブルーレイ™ディスクプレーヤー

UP970
プリント

全てのスペック

基本仕様

外形寸法(W×H×D) ㎝

43.0×4.55×20.5

本体質量（kg）

1.65

電源

本体消費電力(標準値)

17W

本体待機消費電力

0.5W以下

電源入力

100-240V, 50/60Hz

ネットワーク

有線

○(10Base-T/100Base-TX)

無線

○(802.11ac b/g/n(2.4GHz/5GHz))

出入力端子

USB

○(USB2.0)

HDMI音声出力

LAN端子

HDMI映像・音声出力

○(HDMI2.0a)

光デジタル入力

映像機能

1080pアップスケーリング

4Kアップスケーリング

BT.2020/BT.709

xvYCC

HDR10

HDR→SDR変換

SIMPLINK

ブルーレイ3D

再生メディア*

ブルーレイ

BD-ROM（SL/DL/TL）：Ultra HD Blu-ray / Blu-ray 3D、BD-R（SL/DL/LTH）：BDMV / BDAV、BD-RE（SL/DL）：BDMV / BDAV

DVD

DVD-ROM（SL/DL）、DVD-R（SL/DL）：DVD-Video / AVCREC/AVCHD、DVD-RW：DVD-Video / DVD-VR / ACVREC / ACVHD、DVD+R（SL/DL） / DVD+RW：DVD-Video

CD

Audio CD/CD-R/CD-RW

対応ファイル形式

対応する映像記録方式

MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 AVC(H.264) / SMPTE VC1(VC-9) /H.265 / Xvid / MKV / AVCREC / AVCHD / M4V / 3GP / MP4 / MOV / FLV / VOB / TS / DAT

対応する音声記録方式

LPCM / Dolby Digital / Dolby Atmos* / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / DTS / DTS-HD Master Audio / MPEG1/2 L2 / MP3 / WMA / AAC / FLAC

対応する画像記録方式

JPEG / GIF / PNG / MPO

プレミアムコンテンツ

YouTube

Netflix

付属品

リモコン

リモコン用乾電池

取扱説明書

保証書

その他

JANコード

49-89027-011502

保証期間

ご購入日から1年間