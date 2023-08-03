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全部入りなのにコンパクト！快適操作のキャップレス防水（※）スマートフォン

仕様

レビュー

サポート

全部入りなのにコンパクト！快適操作のキャップレス防水（※）スマートフォン

Optimus it L-05D

全部入りなのにコンパクト！快適操作のキャップレス防水（※）スマートフォン

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

高さ約124mm×幅約62mm×厚さ約10.0mm(最厚部 約12.6mm)

質量

約132g

ディスプレイ

約4.0インチ IPSディスプレイ （480×800ドット）

OS

Android™ 4.0

CPU

MSM8960(1.5GHz Dual Core)

バッテリー

約1650mAh

連続通話時間

3G 約400分 / GSM 約390分

連続待受時間

LTE 約260時間 / 3G 約330時間 / GSM 約260時間

メモリー

内蔵 8GB

本体色

White / Pink / Black / Purple

外部メモリー

microSD™（2GBまで）／microSDHC™（32GBまで）

FOMAハイスピード対応

○（受信時最大14Mbps 送信時最大5.7Mbps）

FOMAプラスエリア

カメラ関連機能

カメラ有効画素数

約820万画素/約32万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）

動画/最大記録サイズ（外側）

1920×1088

カメラ（静止画）記録サイズ

最大3264ｘ2446

その他機能

ワンセグ

おサイフケータイ

Wi-Fiテザリング

○(最大接続台数：8台)

WORLD WING

（3G ○ / GSM ○）

赤外線通信

Bluetooth

防水

IPX5/7等級

エリアメール

通信事業者

docomo

Yes