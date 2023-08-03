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全部入りなのにコンパクト！快適操作のキャップレス防水（※）スマートフォン
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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高さ約124mm×幅約62mm×厚さ約10.0mm(最厚部 約12.6mm)
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質量
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約132g
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ディスプレイ
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約4.0インチ IPSディスプレイ （480×800ドット）
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OS
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Android™ 4.0
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CPU
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MSM8960(1.5GHz Dual Core)
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バッテリー
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約1650mAh
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連続通話時間
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3G 約400分 / GSM 約390分
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連続待受時間
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LTE 約260時間 / 3G 約330時間 / GSM 約260時間
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メモリー
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内蔵 8GB
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本体色
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White / Pink / Black / Purple
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外部メモリー
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microSD™（2GBまで）／microSDHC™（32GBまで）
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FOMAハイスピード対応
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○（受信時最大14Mbps 送信時最大5.7Mbps）
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FOMAプラスエリア
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○
カメラ関連機能
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カメラ有効画素数
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約820万画素/約32万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）
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動画/最大記録サイズ（外側）
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1920×1088
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カメラ（静止画）記録サイズ
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最大3264ｘ2446
その他機能
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ワンセグ
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○
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おサイフケータイ
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○
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Wi-Fiテザリング
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○(最大接続台数：8台)
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WORLD WING
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（3G ○ / GSM ○）
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赤外線通信
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○
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Bluetooth
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○
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防水
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IPX5/7等級
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エリアメール
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○
通信事業者
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docomo
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Yes
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