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4.5インチ True HD IPSディスプレイ × 1.5GHzデュアルコアCPUのXi（クロッシィ）対応ハイスペックスマートフォン

仕様

レビュー

サポート

4.5インチ True HD IPSディスプレイ × 1.5GHzデュアルコアCPUのXi（クロッシィ）対応ハイスペックスマートフォン

Optimus LTE L-01D

4.5インチ True HD IPSディスプレイ × 1.5GHzデュアルコアCPUのXi（クロッシィ）対応ハイスペックスマートフォン

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

高さ約133mm×幅約68mm×厚さ約10.7mm（最厚部 約11.4mm）

質量

約140g

連続待受時間

3G 約300時間 / GSM 約240時間 / LTE 約240時間

バッテリー

約1800mAh

サブディスプレイ

Xi

OS

Android™ 2.3

連続通話時間

3G 約340分 / GSM 約240分

ディスプレイ

約4.5インチ HD IPSディスプレイ（720×1280ドット）

CPU

APQ8060（1.5GHz Dual Core）

メモリー

ROM 4GB / RAM 1GB

カメラ有効画素数（外側）

約810万画素

カメラ有効画素数（内側）

約130万画素

カメラ最大記録サイズ

静止画 8M（3264×2448） / 動画 Full HD（1920×1088）

Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n 準拠

Bluetooth

○（3.0）

その他機能

おサイフケータイ

eトリセツ

spモード

DLNS（DTCP-IP）

○（－）

ドコモマーケット

おくだけ充電

赤外線通信

防水

GSM

Bluetooth

○（3.0）

mini UIM

通信事業者

docomo

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