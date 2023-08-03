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4.5インチ True HD IPSディスプレイ × 1.5GHzデュアルコアCPUのXi（クロッシィ）対応ハイスペックスマートフォン
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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高さ約133mm×幅約68mm×厚さ約10.7mm（最厚部 約11.4mm）
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質量
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約140g
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連続待受時間
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3G 約300時間 / GSM 約240時間 / LTE 約240時間
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バッテリー
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約1800mAh
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サブディスプレイ
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－
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Xi
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○
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OS
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Android™ 2.3
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連続通話時間
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3G 約340分 / GSM 約240分
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ディスプレイ
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約4.5インチ HD IPSディスプレイ（720×1280ドット）
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CPU
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APQ8060（1.5GHz Dual Core）
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メモリー
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ROM 4GB / RAM 1GB
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カメラ有効画素数（外側）
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約810万画素
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カメラ有効画素数（内側）
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約130万画素
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カメラ最大記録サイズ
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静止画 8M（3264×2448） / 動画 Full HD（1920×1088）
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Wi-Fi
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IEEE802.11b/g/n 準拠
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Bluetooth
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○（3.0）
その他機能
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おサイフケータイ
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○
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eトリセツ
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○
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spモード
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○
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DLNS（DTCP-IP）
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○（－）
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ドコモマーケット
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○
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おくだけ充電
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－
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赤外線通信
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－
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防水
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－
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GSM
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○
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Bluetooth
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○（3.0）
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mini UIM
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－
通信事業者
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docomo
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Yes
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