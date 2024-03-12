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Bluetooth ® 3.0対応5段キー&かな対応の新型ロール式キーボード

仕様

レビュー

サポート

Bluetooth ® 3.0対応5段キー&かな対応の新型ロール式キーボード

KBB-710

Bluetooth ® 3.0対応5段キー&かな対応の新型ロール式キーボード

プリント

全てのスペック

主な仕様

接続方式

Bluetooth®無線方式

適合規格

Bluetooth®3.0

電波周波数

2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

電波方式

FHSS,GFSK,DQPSK,8DPSK

通信距離

最大約10m

動作温度

0℃~40℃

バッテリー

単四形アルカリ乾電池

質量(g)

161

本体カラー

ブラック

キータイプ

パンタグラフタイプ

キーピッチ

16mm

ペアリング

3台まで同時に接続可能(ワンタッチ切り替え)

対応OS

Android

Android 4.0～8.1

iOS

iOS 7.0～9.3.5

Mac

OS X10.7～10.11

Windows

Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10

外形寸法

展開時

W274mm×D117mm×H21mm

折りたたみ時

W274mm×D31.7mm×H30.7mm