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KBB-710
Bluetooth ® 3.0対応5段キー&かな対応の新型ロール式キーボード
全てのスペック
主な仕様
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接続方式
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Bluetooth®無線方式
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適合規格
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Bluetooth®3.0
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電波周波数
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2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)
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電波方式
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FHSS,GFSK,DQPSK,8DPSK
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通信距離
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最大約10m
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動作温度
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0℃~40℃
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バッテリー
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単四形アルカリ乾電池
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質量(g)
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161
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本体カラー
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ブラック
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キータイプ
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パンタグラフタイプ
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キーピッチ
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16mm
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ペアリング
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3台まで同時に接続可能(ワンタッチ切り替え)
対応OS
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Android
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Android 4.0～8.1
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iOS
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iOS 7.0～9.3.5
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Mac
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OS X10.7～10.11
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Windows
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Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10
外形寸法
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展開時
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W274mm×D117mm×H21mm
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折りたたみ時
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W274mm×D31.7mm×H30.7mm
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