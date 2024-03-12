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いつでも、どこでも楽しめるタブレットLG G Pad 8.0 L Edition

仕様

レビュー

サポート

いつでも、どこでも楽しめるタブレットLG G Pad 8.0 L Edition

LGT01

いつでも、どこでも楽しめるタブレットLG G Pad 8.0 L Edition

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

1.2GHz クアッドコア

スピーカー

Single

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約210.8×124.2×9.95mm

質量

356g

OS

Android™ 5.0.2(Lollipop)

カラー

ブラック

バッテリー

4,200mAh

ディスプレイ

8.0インチ (1280×800)

メモリ

ROM 8GB / RAM 1GB

外部メモリ

microSD™(最大128GB)

カメラ有効画素数（外側）

約500万画素

カメラ有効画素数（内側）

約130万画素

通信方式

LTE対応モデル

Bluetooth

Bluetooth® 4.0

Wi-Fi

IEEE802.11 a/b/g/n 準拠

サービス/機能対応表

LINE

Google Play

SMS機能

周波数帯

4G(LTE)

2100MHz (B1) / 850 MHz (B26)