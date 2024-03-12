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LGT01
いつでも、どこでも楽しめるタブレットLG G Pad 8.0 L Edition
全てのスペック
主な仕様
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CPU
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1.2GHz クアッドコア
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スピーカー
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Single
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約210.8×124.2×9.95mm
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質量
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356g
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OS
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Android™ 5.0.2(Lollipop)
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カラー
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ブラック
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バッテリー
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4,200mAh
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ディスプレイ
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8.0インチ (1280×800)
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メモリ
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ROM 8GB / RAM 1GB
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外部メモリ
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microSD™(最大128GB)
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カメラ有効画素数（外側）
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約500万画素
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カメラ有効画素数（内側）
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約130万画素
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通信方式
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LTE対応モデル
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Bluetooth
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Bluetooth® 4.0
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Wi-Fi
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IEEE802.11 a/b/g/n 準拠
サービス/機能対応表
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LINE
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○
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Google Play
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○
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SMS機能
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○
周波数帯
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4G(LTE)
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2100MHz (B1) / 850 MHz (B26)
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出張修理・宅配修理を承ります
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