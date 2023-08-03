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画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用 ウルトラワイドモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用 ウルトラワイドモニター

34WN780-B

画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用 ウルトラワイドモニター

front view with the monitor arm on the right
LG UltraWide Monitor Ergo
Ergo stand
アームスタンドを標準付属

自在な配置で快適な作業環境

従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下-25～25度、高さ調整130mmに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。
A desk with enough space to put everything on that you need for your work even after the monitor placed on the desk

デスク周りを
すっきりと

ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。
3440×1440ウルトラワイド画面

より広く表示して
作業性をアップ

2560×1440(QHD)の約133％横長いウルトラワイド画面によって、高精細かつ広く快適な作業空間と視野を提供します。

34" 21:9 UltraWide™ QHD display with IPS, sRGB 99% Typical, and HDR

HDR for detailed contrast comparing to the conventional one
HDR10

映像をより鮮明に

HDR対応モニターは従来の液晶ディスプレイと比べて明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。

* 画像はイメージです。

伸長 / 引き込み 0～180mm

スイベル± 280˚

高さ 0～130mm

チルト -25～25度

*上記の数値は機能で利用可能な範囲です。

多様な<br>インターフェース1

豊富な端子類

多様な
インターフェース

Usage of Easy Cable Management

簡単なケーブル管理

Usage of C-Clamp

Cクランプとグロメット

Usage of One Click Mount

ワンクリック
マウント

*詳細な設置手順については、LG.com のサポートページで製品マニュアルをご覧ください。

OnScreen Control features consisting of Screen Split, Monitor Setting, 5:9 Preview

OnScreen Control機能で広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。

*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです

Reader Mode reduces Blue light than Conventional screen and creates a screen with a color temperature similar to that of paper.
ブルーライト低減モード

目にやさしい色合いで表示

眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。
Clear screen of Flicker Safe compared to Flickering screen.

フリッカーセーフ

従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた“ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。

* 画像はイメージです。

端子図

お客様のために、できることの全てを

カスタマーサービス

詳しくはこちら

買ったあとも安心

安心保証･無輝点保証

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対象エリアぐんぐん拡大中！

無料出張修理サービス

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プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

34

解像度

3440×1440

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -25º ~ 後 : 25º) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整(-280º ~ 280º)

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraWide™

発売

2020

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2325×0.2325

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

解像度

3440×1440

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

34

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.8m)

AC-DC アダプター

1

ケーブルホルダー

1

電源コード

1 (1.5m)

電源延長ケーブル

1 (1.2m)

クイックセットアップガイド

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

7W+7W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

67W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

45W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -25º ~ 後 : 25º) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整(-280º ~ 280º)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

940×268×516

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

817×365×46

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

817×482～612×406

梱包時重量[kg]

15.2

スタンド非装着時重量[kg]

6.9

スタンド装着時重量[kg]

10.8

SMART機能

その他

JAN:49-89027-018136

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)

USBアップストリーム

1 (USB 3.0)

公式サイトで購入

front view with the monitor arm on the right

34WN780-B

画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用 ウルトラワイドモニター

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