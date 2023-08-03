39.7インチ 5K2K Nano IPS 曲面型ウルトラワイドモニター

映像入力、データ転送、接続機器の充電*(最大96W)が同時にできるThunderbolt™4(USB4 Gen3x2)に対応。最大40Gbpsのデータ転送や5120×2160＠72Hzまでの映像データ、最大96Wの電源供給に対応します。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、ダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USB入力機器やUSBストレージデバイスを接続でき、配線の自由度が上がります。

