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39.7インチ 5K2K Nano IPS 曲面型ウルトラワイドモニター
編集作業を1画面で
* 画像はイメージです。
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Nano IPSディスプレイ
パネルのバックライトにナノメートルサイズの微細な粒子を使用し、より純度の高い極めてナチュラルな色再現が可能に。粒子が余分な黄色を吸収し、極めて純度の高い色彩を再現します。
* キャリブレーションセンサーは別売です。
Thunderbolt™4と
マルチポート
thunderbolt
* 画像はイメージです。
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* 本機はUSB Type-C™ケーブル、ならびにDisplayPortケーブルではデイジーチェーン接続はできません。
* 本機はThunderbolt™ 4、またはThunderbolt™ 3ケーブルでのみ、デイジーチェーン接続が可能です。
-
リーダーモード
-
Live Color Low Blue Light
画質をそのままに、
快適な視聴体験を
TÜV Rheinlandによって｢ちらつきのないモニター｣かつ｢低ブルーライト｣モニターとして認定されています。
* 画像はイメージです。
自動輝度調整
(周囲光センサー)
*画像はイメージです。
快適な作業空間
ワンクリックスタンド
高さ: 110mm / チルト: -5～20˚
スイベル: -15～15˚
* 画像はイメージです。
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AMD FreeSync™テクノロジー
AMD社のFreeSyncに対応したAPU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。
ブラック スタビライザー
暗くて見えにくい部分を認識し、明るく映し出すことで、闇に潜むターゲットを見つけやすくすることで、ゲームを有利に展開することができます。また、ユーザーの好みで明るさ調整いただけます。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
39.7
-
解像度
-
5120×2160
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
曲率
-
2,500R
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
72
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / スイベル調整(左 : 15°~右 : 15°)
全てのスペック
-
製品名
-
LG UltraWide™
-
発売
-
2021
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
LG Calibration Studio
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
曲率
-
2,500R
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.1815×0.1815
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
72
-
解像度
-
5120×2160
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
39.7
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
自動輝度調整
-
○
-
自動入力切換
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
ハードウェアキャリブレーション
-
ハードウェアキャリブレーション対応
-
Nano IPS™テクノロジー
-
○
-
その他機能
-
Low Blue Light
-
PBP
-
2PBP
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
LG Calibration Studio
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.55m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
Thunderboltケーブル
-
1 (1.5m)
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(Energy Star標準)
-
57W
-
消費電力(最大値)
-
88W
-
消費電力(待機時)
-
1.2W以下
-
消費電力(標準値)
-
80W
-
タイプ
-
内蔵電源
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / スイベル調整(左 : 15°~右 : 15°)
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
1050×510×250
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
947×419×115
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
947×615×283
-
梱包時重量[kg]
-
16.6
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
10.2
-
スタンド装着時重量[kg]
-
12.3
-
Rich Bass
-
○
-
内蔵スピーカー
-
10W+10W(ステレオ)
-
その他
-
JAN:49-89027-019416
-
デイジーチェーン
-
○(3840×2160@60Hz)
-
DisplayPort
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
Thunderbolt™
-
2(入力×1 / 出力×1)
-
Thunderbolt™ データ転送
-
○
-
Thunderbolt™ 最大解像度
-
5120×2160@72
-
Thunderbolt™ Power Delivery
-
96W
-
USBダウンストリーム
-
2 (USB 3.0)
-
USBアップストリーム
-
Thunderbolt™×1
-
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