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39.7インチ 5K2K Nano IPS 曲面型ウルトラワイドモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

39.7インチ 5K2K Nano IPS 曲面型ウルトラワイドモニター

40WP95C-W

39.7インチ 5K2K Nano IPS 曲面型ウルトラワイドモニター

正面画像
VGP2024 金賞

VGP2024
金賞

40WP95C-W

カテゴリー：PCモニター(10万円以上20万円未満)

LG UltraWide™ Monitor Curved

LG UHD Monitor 4K

より広域な作業領域を提供

さまざまなフィールドで活躍するプロクリエイター向け
ディスプレイ
39.7インチ 曲面型ウルトラワイド
5K2K Nano IPS ディスプレイ
カラー
HDR10
DCI-P3 98% (標準値)
接続性
Thunderbolt™ 4
5K デイジーチェーン
快適性
Live Color Low Blue Light (TÜV Rheinland)
エルゴノミックデザイン
39.7 インチ 5K2K UltraWide™

編集作業を1画面で

39.7インチの大画面と5K2Kの広大な表示領域が、多くの情報表示が必要な動画や画像の編集作業で威力を発揮。正確な色再現と、さまざまな情報を一画面上に表示できることで、高い作業効率環境を提供します。

* 画像はイメージです。

鮮やかで正確な色再現
Nano IPS™ 曲面ディスプレイ

鮮やかで正確な色再現

純度の高い極めてナチュラルな色再現が可能なNano IPSによって、デジタルシネマ規格の広色域なDCI-P3を98%をカバー。より正確で鮮やかな映像で表示します。

* 画像はイメージです。

Nano IPSディスプレイ

パネルのバックライトにナノメートルサイズの微細な粒子を使用し、より純度の高い極めてナチュラルな色再現が可能に。粒子が余分な黄色を吸収し、極めて純度の高い色彩を再現します。

DCI-P3 98%

一般的に多く使用される色空間｢sRGB｣よりも広色域なデジタルシネマ規格「DCI-P3」を98%をカバー。より忠実で細やかな色合いの表示を可能にします。

ハードウェア・キャリブレーションに対応

モニターの色合いを継続的に正しい色合いで表示できるようハードウェアキャリブレーションに対応。

HDR10

映像用のHDR10に対応。ゲームや動画を高コントラストな美しい映像で再現します。

* キャリブレーションセンサーは別売です。

高い接続性

Thunderbolt™4と
マルチポート

映像入力、データ転送、接続機器の充電*(最大96W)が同時にできるThunderbolt™4(USB4 Gen3x2)に対応。最大40Gbpsのデータ転送や5120×2160＠72Hzまでの映像データ、最大96Wの電源供給に対応します。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、ダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USB入力機器やUSBストレージデバイスを接続でき、配線の自由度が上がります。

thunderbolt

pictogram-data

最大40GB/sのデータ転送

Power-delivery

最大96Wの電力供給

Display

最大5K2Kディスプレイ

* 画像はイメージです。

Thunderbolt™ と DisplayPort のデイジーチェーン接続で、生産的なワークステーションを構築しましょう。
5K デイジーチェーン

生産性を高める
ワークステーション

Thunderbolt 4出力を搭載。デイジーチェーンで2画面に表示させることができ、さらに広域な表示を可能にします。

* 画像はイメージです。
* 本機はUSB Type-Cケーブル、ならびにDisplayPortケーブルではデイジーチェーン接続はできません。
* 本機はThunderbolt 4、またはThunderbolt™ 3ケーブルでのみ、デイジーチェーン接続が可能です。

  • リーダーモード
  • Live Color Low Blue Light
Live Color Low Blue Light

画質をそのままに、
快適な視聴体験を

鮮やかな色合いを極限まで維持しながら、ブルーライトを抑えるLG独自のLive Color Low Blue Lightに対応。
TÜV Rheinlandによって｢ちらつきのないモニター｣かつ｢低ブルーライト｣モニターとして認定されています。

* 画像はイメージです。

自動輝度調整
(周囲光センサー)

表示環境の明るさを感知できる環境光センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動的に明るさを調整し、快適な作業環境を提供します。
センサーが光に反応し、暗い場所では画面を暗くします。
日中
センサーが光に反応し、明るい場所では画面を明るくします。
夜間

*画像はイメージです。

快適な作業空間

組み立てはとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。110mmの高さ調整、左15ﾟ/右15ﾟのスイベル(横角度調整)、前：-5ﾟ～後：20ﾟのチルト(縦角度調整)、に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

ワンクリックスタンド

高さ: 110mm / チルト: -5～20˚

スイベル: -15～15˚

* 画像はイメージです。

没入型のゲーム体験

没入型のゲーム体験

* 画像はイメージです。

AMD FreeSync™テクノロジー

AMD社のFreeSyncに対応したAPU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

DAS(Dynamic Action Sync)モード

本来映像を画面に出力する際に一度格納される「フレームバッファ」を通さず映像をダイレクトに出力することで、遅延を最小限に抑えます。

ブラック スタビライザー

暗くて見えにくい部分を認識し、明るく映し出すことで、闇に潜むターゲットを見つけやすくすることで、ゲームを有利に展開することができます。また、ユーザーの好みで明るさ調整いただけます。

Rich Bass対応スピーカー

10W+10Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。さらに、低音をより豊かに再現するRich Bass機能を搭載。内蔵スピーカーながら重厚かつリッチなサウンドを提供します。

端子図

お客様のために、できることの全てを

カスタマーサービス

詳しくはこちら

買ったあとも安心

安心保証･無輝点保証

詳しくはこちら

対象エリアぐんぐん拡大中！

無料出張修理サービス

詳しくはこちら
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

39.7

解像度

5120×2160

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

曲率

2,500R

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

72

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / スイベル調整(左 : 15°~右 : 15°)

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraWide™

発売

2021

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

コントラスト比(標準値)

1000:1

曲率

2,500R

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.1815×0.1815

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

72

解像度

5120×2160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

39.7

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

自動輝度調整

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ハードウェアキャリブレーション

ハードウェアキャリブレーション対応

Nano IPS™テクノロジー

その他機能

Low Blue Light

PBP

2PBP

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.55m)

クイックセットアップガイド

Thunderboltケーブル

1 (1.5m)

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(Energy Star標準)

57W

消費電力(最大値)

88W

消費電力(待機時)

1.2W以下

消費電力(標準値)

80W

タイプ

内蔵電源

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / スイベル調整(左 : 15°~右 : 15°)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

1050×510×250

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

947×419×115

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

947×615×283

梱包時重量[kg]

16.6

スタンド非装着時重量[kg]

10.2

スタンド装着時重量[kg]

12.3

サウンド

Rich Bass

内蔵スピーカー

10W+10W(ステレオ)

SMART機能

その他

JAN:49-89027-019416

出入力端子

デイジーチェーン

○(3840×2160@60Hz)

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

Thunderbolt™

2(入力×1 / 出力×1)

Thunderbolt™ データ転送

Thunderbolt™ 最大解像度

5120×2160@72

Thunderbolt™ Power Delivery

96W

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)

USBアップストリーム

Thunderbolt™×1