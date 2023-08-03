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27インチUltraFine™ 5Kモニター
* MacやiPad Proに使⽤可能なUSB Type-C™は、パッケージに同梱のUSB Type-C™ケーブルで接続できます。
* Thunderbolt™2、USB Type-C™は5K表示できません。
* VESA マウントブラケットはパッケージに含まれていません。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
解像度
-
5120×2880
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 99% (CIE1976)
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
応答速度
-
14ms (GTG)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整
全てのスペック
-
製品名
-
4K
-
発売
-
2019
-
JANコード
-
49-89027-015524
-
RoHS
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
輝度 (最小) [cd/m²]
-
-
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域 (最小)
-
-
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 99% (CIE1976)
-
コントラスト比 (最小)
-
-
-
コントラスト比(標準値)
-
1,100:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.11685×0.11685
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
解像度
-
5120×2880
-
応答速度
-
14ms (GTG)
-
画面サイズ [cm]
-
-
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(Energy Star標準)
-
45.65W
-
消費電力(最大値)
-
200W
-
消費電力(待機時)
-
1W以下
-
消費電力(標準値)
-
140W
-
タイプ
-
内蔵電源
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
743×573×315
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
626×375×54
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
626×464～574×240
-
梱包時重量[kg]
-
13.5
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
6.4
-
スタンド装着時重量[kg]
-
8.5
-
カメラ
-
○
-
マイク
-
○
-
Rich Bass
-
○
-
内蔵スピーカー
-
5W+5W(ステレオ)
-
その他付属品
-
壁掛けカバー
-
電源コード
-
1
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
Thunderboltケーブル
-
1 (2m)
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.5m)
-
ウォールマウントカバー
-
○
-
Thunderbolt™
-
×1
-
Thunderbolt™ データ転送
-
○
-
Thunderbolt™ 最大解像度
-
5120×2880×60
-
Thunderbolt™ Power Delivery
-
94W
-
USBダウンストリーム
-
USB Type-C™×3(USB3.0)
-
USBアップストリーム
-
Thunderbolt™×1
-
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