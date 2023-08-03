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27インチUltraFine™ 5Kモニター

特色

ギャラリー

仕様

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サポート

お取り扱い店舗

27インチUltraFine™ 5Kモニター

27MD5KL-B

27インチUltraFine™ 5Kモニター

macOSに最適化1
LG UltraFine™ディスプレイ

macOSに最適化

macOSに最適化。Macユーザーに快適なディスプレイ環境を提供します。
鮮やかで高精細 1
27インチ IPS 5K ディスプレイ

鮮やかで高精細

4Kモニターの約50％広い5K(5120×2160)解像度が広大な表示領域を提供。色鮮やかで広視野角な218PPIもの高精細なIPSパネルが、繊細で、美しく、くっきりとしたディティールを再現します。
ワイドカラー、高輝度1
DCI-P3 99％、500cd/㎡

ワイドカラー、高輝度

DCI-P3 99％および500cd/㎡の輝度に対応するLG UltraFine™ 5Kディスプレイは、幅広い色域と豊かな色彩で鮮明なテキストと実物そのままの映像を映し出します。
どのMacにも使えるユニバーサルポート1

Thunderbolt™3

どのMacにも使えるユニバーサルポート

USB3.0の8倍もの転送速度40Gbpsを実現するThunderbolt™3を搭載。5Kの映像、音声、データの転送と同時に最大94Wまでの充電が可能です。Thunderbolt™3、Thunderbolt™2、USB Type-C™*を搭載したMacやiPad Proと接続ができます。

* MacやiPad Proに使⽤可能なUSB Type-C™は、パッケージに同梱のUSB Type-C™ケーブルで接続できます。

* Thunderbolt™2、USB Type-C™は5K表示できません。

macOSに最適化1
ディスプレイコントロール

macOSに最適化

モニターの物理ボタンを使用することなく、macOSから輝度、音量、詳細なディスプレイの設定が出来ます。
クリアな映像と生き生きとしたサウンド1
webカメラと高出力スピーカー

クリアな映像と生き生きとしたサウンド

迫力ある低音を実現するRich Bassを備えた5W 5Wの高出力スピーカー、webカメラ、マイクを搭載。リッチなメディア体験を提供します。映像観賞だけでなく、ビデオチャットやオンラインチャットなど、幅広いエンターテインメントとコミュニケーションに適した環境を提供します。
画面をベストポジションで1
調整可能なスタンド

画面をベストポジションで

高さ調節(110mm)、チルト角調整(-5～25ﾟ)が可能なエルゴノミックスタンドで、ベストなポジションで画面をご覧いただけます。

お客様のために、できることの全てを

カスタマーサービス

詳しくはこちら

買ったあとも安心

安心保証･無輝点保証

詳しくはこちら

対象エリアぐんぐん拡大中！

無料出張修理サービス

詳しくはこちら

* VESA マウントブラケットはパッケージに含まれていません。

プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27

解像度

5120×2880

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 99% (CIE1976)

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

14ms (GTG)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整

全てのスペック

情報

製品名

4K

発売

2019

その他

JANコード

49-89027-015524

安全規格

RoHS

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

画面サイズ [インチ]

27

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

輝度 (最小) [cd/m²]

-

表示色

約10.7億色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

DCI-P3 99% (CIE1976)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

1,100:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.11685×0.11685

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

5120×2880

応答速度

14ms (GTG)

画面サイズ [cm]

-

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(Energy Star標準)

45.65W

消費電力(最大値)

200W

消費電力(待機時)

1W以下

消費電力(標準値)

140W

タイプ

内蔵電源

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

743×573×315

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

626×375×54

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

626×464～574×240

梱包時重量[kg]

13.5

スタンド非装着時重量[kg]

6.4

スタンド装着時重量[kg]

8.5

機能

カメラ

マイク

サウンド

Rich Bass

内蔵スピーカー

5W+5W(ステレオ)

アクセサリー

その他付属品

壁掛けカバー

電源コード

1

クイックセットアップガイド

Thunderboltケーブル

1 (2m)

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

ウォールマウントカバー

出入力端子

Thunderbolt™

×1

Thunderbolt™ データ転送

Thunderbolt™ 最大解像度

5120×2880×60

Thunderbolt™ Power Delivery

94W

USBダウンストリーム

USB Type-C™×3(USB3.0)

USBアップストリーム

Thunderbolt™×1

公式サイトで購入

27MD5KL-B

27インチUltraFine™ 5Kモニター

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