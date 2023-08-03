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使いやすさを追求した23.8”WQHDモニター仕事を快適にするフレキシブルスタンドを採用
FHDの約1.8倍の表示領域
多くの専門家が好んで使用するとされる、発色が鮮やかで自然な色彩表現が特⾧のIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーすることで。写真加工・動画編集などのアートワークでも正確な色再現を発揮します。また、IPSの特⾧として斜めから見た時の褪色が少なく、どの角度から見ても鮮やかに見ることができます。
FHDの約1.8倍の表示領域1
-
従来
-
HDR10 / sRGB 99%
(Typ.)
映像をより鮮明に
*画像はイメージです。
-
OFF
-
ON
ブルーライト低減モード
*画像はイメージです。
-
ちらつき
-
フリッカーセーフ
フリッカーセーフ
*画像はイメージです。
DisplayPortデイジーチェーン
DisplayPortデイジーチェーン1
*PCのUSB Type-C(Display Port Alternate Mode）またはDisplayPortがVer1.2以上に対応している必要があります。
USB Type-C™
デスク周りをすっきりと
デスク周りをすっきりと
映像入力、データ転送、接続機器の充電*(最大65W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、また、USBハブとしてダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USB入力機器やUSBストレージデバイスを接続でき、配線の自由度が上がります。さらにUSB Type-C、HDMI、DisplayPortの計3系統の映像入力端子を搭載しています。
pc lazyloaded
*USB Type-C™ポートをモニターに接続し、正常に動作するためには、パッケージに同梱されているUSB Type-C™ケーブルが必要です。
* 画像はイメージです。
-
従来
-
DAS
映像をよりリアルタイムに表示
* 画像はイメージです。
-
OFF
-
ON
暗いシーンの視認性を向上
* 画像はイメージです。
人間工学に基づいたデザイン
簡単で快適に
130mmの高さ調整、前-5～後35ﾟのチルト、左右178ﾟ/178ﾟのスイベル、左右90ﾟ回転のピボット機能に対応。使用環境に合わせて快適で見やすい画面の配置が可能です。
/jp/images/monitor/24QP750-B/mnt-24qp750-10-1-ergonomic-design-d.jpg
*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです
本製品はグリーン購入法の対象製品です。
仕様
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画面サイズ [インチ]
-
23.8
-
解像度
-
2560×1440
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
75
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 35ﾟ) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整(355°) / ピボット(左90ﾟ/右90ﾟ)
全てのスペック
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製品名
-
PC Monitor
-
発売
-
2021
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
表示色
-
約1,677万色
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.2058×0.2058
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
75
-
解像度
-
2560×1440
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
23.8
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
自動入力切換
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
色覚調整
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
ケーブルホルダー
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
140W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W
-
消費電力(標準値)
-
24W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 35ﾟ) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整(355°) / ピボット(左90ﾟ/右90ﾟ)
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
614×490×185
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
540×321×42
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
540×376～506×240
-
梱包時重量[kg]
-
8.1
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
3.4
-
スタンド装着時重量[kg]
-
5.5
-
その他
-
JAN:49-89027-018624
-
デイジーチェーン
-
○(2560×1440@60Hz)
-
DisplayPort
-
2(入力×1 / 出力×1)
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
1
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
USB Type-C™
-
1
-
USB Type-C™ データ転送量
-
○
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
2560×1440@75Hz
-
USB Type-C™ PD(Power Delivery)
-
65W
-
USBダウンストリーム
-
2 (USB 3.0)
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-
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オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
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月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
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月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
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24QP750-B
使いやすさを追求した23.8”WQHDモニター仕事を快適にするフレキシブルスタンドを採用