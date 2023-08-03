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27.6インチ 16:18 DualUpモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

27.6インチ 16:18 DualUpモニター

28MQ780-B

27.6インチ 16:18 DualUpモニター

モニターアームが右側にある正面画像

VGP2022 SUMMER

【ライフスタイル分科会】企画賞

21インチ相当の16:9モニターを縦に2つ並べた作業領域、アームスタンドにより高効率のデスクトップ環境を実現したモニターの商品企画に対して

VGP2022 SUMMER【ライフスタイル分科会】

PCモニター（7万円以上20万円未満）受賞
LG DualUpモニター
LG DualUpモニター
2倍の画面で体験も2倍
WQHDを2枚、縦に並べたのと同等の解像度2560×2880で、画像や映像制作において、多数のソフトウェアを表示させるクリエイターや開発者の生産性を高めるために開発されました。

高画質/高解像度

SDQHD (2560 x 2880) Nano IPS
DCI-P3 98% (Typ.) & HDR10

アームスタンド

Ergonomic Stand with C-Clamp
Various Movement of Display

接続性

Body Copy can be up to 250 characters.

画面は大きく、スペースは小さく

21インチ相当の16:9モニターを縦に2つ並べた縦横比16:18が高い設置性と効率性の高い作業環境を提供します。

DualUpモニターは、モニター1台分の小さなスペースしか占有しませんが、16:18アスペクト比、画面1つで21.5インチモニター2枚分です。

多様に動かせるディスプレイ

フレキシブルな配置が可能なアームスタンド

左335ﾟ/右335ﾟのスイベル(横角度調整)、前：-25ﾟ～後：25ﾟのチルト角(縦角度調整)、130mmの高さ調整、ピボットに対応。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置でき、ケーブル類はすべてスタンドに格納が可能です。
Nano IPSディスプレイは、幅広い色スペクトル、DCI-P3 の色域の 98% をサポートし、HDR10 により鮮やかな色彩を再現します。
DCI-P3 98% / Nano IPS / HDR 10

より正確な色合いの表示

デジタルシネマ規格のDCI-P3を98%(標準値)カバーするNano IPSテクノロジーを採用し、より正確な色合いで表示します。またHDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。
LGのTÜV Rheinland Eyesafe®ディスプレイ認証取得済みLive Color Low Blue Lightは、ブルーライトから目を保護します。
画質をそのままに､快適な視聴体験を

Live Color Low Blue Light

鮮やかな色合いを極限まで維持しながら、ブルーライトを抑えるLG独自のLive Color Low Blue Lightに対応。
TÜV Rheinlandによって｢ちらつきのないモニター｣かつ｢低ブルーライト｣モニターとして認定されています。

*TÜV Rheinland 認定 ID (Low Blue Light - ハードウェア・ソリューション):1111250391

センサーが光に反応し、明るい場所では画面を明るく、暗い場所では画面を暗くします。
自動輝度センサー

自動的に画面の明るさを調整

環境光センサーを内蔵。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整します。明るい環境下では画面を明るくして見やすく、暗い環境では、画面の眩しさによる目への負担を軽減するよう明るさを抑えて表示します。

作業の効率性を追求したPCモニターの新たな提案

Webブラウザや情報量が多いテキストファイルなども、縦長の画面によって多く表示できるため、スクロールの手間が省け、効率的な作業を実現できます。また、PBPにも対応しているので、二つの映像ソースを縦に同時に表示することもできます。

mnt-dualup-ergo-28mq780-07-2-1-programmer

Webブラウザや情報量が多いテキストファイルなども、縦長の画面によって、一度に多く表示でき、スクロールの手間が省けることで、効率的な作業が可能です。

mnt-dualup-ergo-28mq780-07-2-4-office-worker

Webブラウザや情報量が多いテキストファイルなども、縦長の画面によって、一度に多く表示でき、スクロールの手間が省けることで、効率的な作業が可能です。

USB Type-C™

簡単な操作と接続性

ノートパソコン対応の USB Type-C™ポートからケーブル1本で4K映像入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)がすべて同時に行えます。

ディスプレイ

ディスプレイ

電源供給**

電源供給**

データ

データ

操作と接続が簡単な USB Type-C™

*正常に動作させるために、USB Type-C™ ポートでモニターに接続する同梱の USB Type-C™ ケーブルが必要になります。

PBP/KVM切換機能

KVM(キーボード/ビデオ/マウス)切換機能によって、モニターのUSBダウンストリーム端子にキーボードやマウスを接続すれば、PBP(ピクチャーバイピクチャー)で表示された2台のデバイスを操作できます。

1台のPCでピクチャーバイピクチャー

2本の映像信号ケーブルを2つの端子(HDMI、DisplayPort、USAB Type-C)いずれかで接続すれば、デュアルモニターとして使用することもできます。

*パッケージに付属しているUSB Type-C™ケーブル、HDMIケーブル、USB2.0アップストリームケーブルで接続できます。
**DisplayPortケーブルは別売です。

小さな占有スペースで

柔軟なワークステーション

デザインはコンパクトで、デスクのわずかな面積しか占有せず、設置も簡単です。

デスク周りを
すっきりと

WQHDを縦に2台並べたのと同等の解像度（2560×2880）で、画面比率16：18の縦に長い新しいスタイルのモニターとして、広域な表示領域による高い生産性と、アームスタンドによる自在な画面配置によって、快適な姿勢での作業環境を提供します。
C クランプとグロメット

ワンクリックマウント

端子図

*設置手順については、LG.com のサポートページで取扱説明書をご覧ください。
*画像はイメージです。

お客様のために、できることの全てを

カスタマーサービス

詳しくはこちら

買ったあとも安心

安心保証･無輝点保証

詳しくはこちら

対象エリアぐんぐん拡大中！

無料出張修理サービス

詳しくはこちら

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27.6

解像度

2560×2880

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:18

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -25ﾟ~後 : 25ﾟ) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整(左 : 335°~右 : 335°) / 伸縮調整 / ピボット(左90º)

全てのスペック

情報

製品名

DualUp

発売

2022

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:18

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.18195×0.18195

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

2560×2880

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

27.6

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

自動輝度調整

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

Nano IPS™テクノロジー

その他機能

Low Blue Light

PBP

2PBP

ブルーライト低減モード

Super Resolution+

ユーザー定義キー

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (2m)

AC-DC アダプター

1

電源コード

1 (1.5m)

電源延長ケーブル

1 (1.4m)

クイックセットアップガイド

USBケーブル(A-B)

USB Type-Cケーブル

1 (1.8m)

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

7W+7W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(Energy Star標準)

28.31W

消費電力(最大値)

190W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

40W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -25ﾟ~後 : 25ﾟ) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整(左 : 335°~右 : 335°) / 伸縮調整 / ピボット(左90º)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

745×240×557

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

482×550×45

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

482×843×461

梱包時重量[kg]

13.2

スタンド非装着時重量[kg]

4.3

スタンド装着時重量[kg]

9

SMART機能

その他

JAN:49-89027-021426

出入力端子

KVMスイッチ機能

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

2560×2880@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

90W

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)

USBアップストリーム

1 (USB 2.0)