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プロゲーマーのために生まれた24.5インチ360Hz ゲーミングモニター

仕様

レビュー

サポート

プロゲーマーのために生まれた24.5インチ360Hz ゲーミングモニター

25GR75FG-B

プロゲーマーのために生まれた24.5インチ360Hz ゲーミングモニター

正面画像
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

24.5

解像度

1920×1080

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

sRGB 97% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

400

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

360

応答速度

1ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整 / ピボット

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraGear™

発売

2023

安全規格

RoHS

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

-

-

輝度(標準値) [cd/m²]

400

表示色

約1,677万色

-

-

色域(標準値)

sRGB 97% (CIE1931)

-

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2829 × 0.2802

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

360

解像度

1920×1080

応答速度

1ms (GTG Faster設定時)

-

-

画面サイズ [インチ]

24.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

自動入力スイッチ

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

FPSカウンター

HDR10

HDR10効果

モーションブラーリダクション

ULMB (G-SYNC)

NVIDIA G-SYNC™

G-SYNC Compatible

その他機能

UltraGear Lighting

ブルーライト低減モード

RGB LED照明

UltraGear Lighting

ユーザー定義キー

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

VRR(可変リフレッシュレート)

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

72W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

68W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整 / ピボット

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

630×155.5×541

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

557×333×48

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

557×386～495×242

梱包時重量[kg]

7.5

スタンド非装着時重量[kg]

4.1

スタンド装着時重量[kg]

6

付属品

AC-DCアダプタ

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

保証書

USBケーブル

1 (1.8m)

接続性

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極

USBダウンストリーム

USB Type-A×2(USB3.0)

USBアップストリーム

USB Type-A×1(USB3.0)