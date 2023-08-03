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165Hz対応 27インチ WQHD IPS 1ms(GTG) ゲーミングモニター
速度
リフレッシュレート 165Hz※
IPS 1ms (GTG)
画質
27インチWQHD (2560×1440)
HDR10 / sRGB99% (標準値)
機能
NVIDIA® G-SYNC® Compatible※
AMD FreeSync™ Premium
テクノロジー
※DisplayPortのみ165Hzまで対応。HDMI接続時は144Hzまでの対応となります。 ※NVIDIA G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。※画像はイメージです。
毎秒165コマの表示に対応
※DisplayPortのみ165Hzまで対応。HDMI接続時は144Hzまでの対応となります。 ※画像はイメージです。
※1ms 応答時間を有効にするには [高速モード] を選択してください(ゲームモード → 応答時間 → 高速モード)。 ※画像はイメージです。
ちらつきやカクつきを軽減
滑らかなゲーミング体験に焦点を当てたテクノロジー。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
ゲーマーのためのデザイン
また高さ調整、チルト(縦角度調整)、ピボットにも対応し、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置ができます。
ゲーマー向け設計。
※画像はイメージです。
DASモード
本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DAS(Dynamic Action Sync)モード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）
ブラックスタビライザー
映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
※画像はイメージです。
全てのスペック
-
画面サイズ
-
27インチ
-
アスペクト比
-
16:9
-
パネル・タイプ
-
IPS
-
表面処理
-
アンチグレア
-
有効表示領域（幅×高さ）
-
597×336 (mm)
-
解像度
-
2560×1440
-
画素ピッチ
-
0.2331×0.2331(mm)
-
表示色
-
約1,677万色
-
視野角(水平/垂直)
-
178° / 178°(CR≧10)
-
輝度(標準値)
-
300cd/㎡
-
コントラスト比(標準値)
-
1,000:1
-
応答速度
-
1ms(GTG)
-
色域 (標準値)
-
sRGB 99%
-
HDMI
-
48-144Hz
-
DisplayPort
-
48-165Hz
-
HDMI入力
-
2
-
DisplayPort入力
-
1 (Ver.1.4)
-
ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)
-
1
-
スピーカー
-
－
-
HDR10
-
○
-
HDCP
-
○ (HDCP2.2)
-
Flicker Safe
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション済
-
○
-
FreeSync™ Premium テクノロジー
-
○
-
NVIDIA G-SYNC Compatible
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync) モード
-
○
-
1ms Motion Blur Reduction
-
○ (144/165Hz)
-
Black Stabilizer
-
○
-
クロスヘア
-
○
-
FPSカウンター
-
○
-
OnScreen Control
-
○
-
OSD操作ボタン
-
OSDジョイスティック
-
チルト
-
前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ
-
高さ調節
-
110mm
-
ピボット表示
-
○ (右90º)
-
マウント規格
-
100×100mm
-
セット（スタンド付き）
-
614×460-570×291
-
セット（スタンドなし）
-
614×372×51
-
梱包時
-
691×513×185
-
セット（スタンド使用時）
-
6.19
-
セット（スタンドなし）
-
4.05
-
梱包時
-
8.55
-
消費電力(標準時)
-
45W
-
消費電力(最大)
-
48W
-
省電力/スリープ・モード
-
0.3W
-
電源OFF時
-
0.3W
-
入力
-
100-240V, 50/60Hz
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
AC-DCアダプタ
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.8m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
保証書
-
○
-
JANコード
-
49-89027-023840
-
VCCI
-
○(クラスB)
-
UL(cUL)
-
○
-
TUV-TYPE
-
○
-
FCC-B
-
○
-
CE
-
○
-
ROHS指令
-
○
-
J-Moss
-
○
-
保証に関して
-
■3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
■無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。※黒点を除く
-
パネルに関して
-
液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
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