Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
165Hz対応 27インチ WQHD IPS 1ms(GTG)　ゲーミングモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

165Hz対応 27インチ WQHD IPS 1ms(GTG)　ゲーミングモニター

27GR75Q-B

165Hz対応 27インチ WQHD IPS 1ms(GTG)　ゲーミングモニター

front view
Born to Game.
「LG UltraGear」はIPSパネルで1ms(GTG)の応答速度を実現し、美しさと速さを両立した「勝つためのゲーミングモニター」です。あらゆるゲームジャンルを美しく、リアルに表現することで、臨場感あふれるゲーミング体験をご提供いたします。

速度

リフレッシュレート 165Hz※
IPS 1ms (GTG)

画質

27インチWQHD (2560×1440)
HDR10 / sRGB99% (標準値)

機能

NVIDIA® G-SYNC® Compatible※
AMD FreeSync™ Premium
テクノロジー

※DisplayPortのみ165Hzまで対応。HDMI接続時は144Hzまでの対応となります。 ※NVIDIA G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。※画像はイメージです。

リフレッシュレート 165Hz

毎秒165コマの表示に対応

通常のモニター(60Hz)の倍以上となる毎秒165コマ(165Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。
  • 60Hz
  • 165Hz

※DisplayPortのみ165Hzまで対応。HDMI接続時は144Hzまでの対応となります。 ※画像はイメージです。

圧倒的スピード、ゲーミングへの没入。
IPS 1ms (GTG)

美しさと速さを
両立

広視野角かつ発色が鮮やかで自然な色再現が特長のIPSパネル。そのIPSパネルの応答速度がGTGで1msに対応。自然で美しい映像表現に加え、高速な動きの映像もくっきりと再現します。

※1ms 応答時間を有効にするには [高速モード] を選択してください(ゲームモード → 応答時間 → 高速モード)。 ※画像はイメージです。

ちらつきやカクつきを軽減

滑らかなゲーミング体験に焦点を当てたテクノロジー。

※画像はイメージです。

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

AMD社の対応APU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

NVIDIA® G-SYNC® Compatible※

NVIDIA G-SYNC Compatibleの認証を取得。GeForce GTX10シリーズ、GeForce RTXシリーズでもティアリング、スタッタリングを抑えます。
※対応映像端子：DisplayPort
真のカラーで実戦さながらの対戦を体感。
HDR10 / sRGB99%(標準値)

よりリアルな映像体験

PCゲームやコンソールゲーム機、ブルーレイやVODサービスなどの映像で増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

※画像はイメージです。

ゲーマーのためのデザイン

3辺フレームレスデザインが没入感あふれるゲーム体験を提供します。
また高さ調整、チルト(縦角度調整)、ピボットにも対応し、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置ができます。

ゲーマー向け設計。

※画像はイメージです。

ボーダレスデザインのモニター。

フレームレスデザイン

3辺フレームレス
傾斜調節可能なモニター。

チルト

-5~15°
高さ調節可能なモニター。

高さ調整

110mm
ピボット調節可能なモニター。

ピボット

右90°

DASモード

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DAS(Dynamic Action Sync)モード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

ブラックスタビライザー

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。

FPS カウンター

ソフトウェアを別途インストールしなくても、画面端にフレーム/秒 (FPS) を表示させてゲーム中に確認できます。
※FPSカウンターが有効になっていると、クロスヘア機能は使用できません。
※FPSカウンターはモニターの最大リフレッシュレートを超える値を表示する場合があります。

※画像はイメージです。

プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

27インチ

アスペクト比

16:9

パネル・タイプ

IPS

表面処理

アンチグレア

有効表示領域（幅×高さ）

597×336 (mm)

解像度

2560×1440

画素ピッチ

0.2331×0.2331(mm)

表示色

約1,677万色

視野角(水平/垂直)

178° / 178°(CR≧10)

輝度(標準値)

300cd/㎡

コントラスト比(標準値)

1,000:1

応答速度

1ms(GTG)

色域 (標準値)

sRGB 99%

垂直走査周波数

HDMI

48-144Hz

DisplayPort

48-165Hz

出入力端子

HDMI入力

2

DisplayPort入力

1 (Ver.1.4)

ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)

1

スピーカー

スピーカー

機能

HDR10

HDCP

○ (HDCP2.2)

Flicker Safe

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

工場出荷時キャリブレーション済

FreeSync™ Premium テクノロジー

NVIDIA G-SYNC Compatible

DAS(Dynamic Action Sync) モード

1ms Motion Blur Reduction

○ (144/165Hz)

Black Stabilizer

クロスヘア

FPSカウンター

OnScreen Control

筐体仕様

OSD操作ボタン

OSDジョイスティック

チルト

前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ

高さ調節

110mm

ピボット表示

○ (右90º)

マウント規格

100×100mm

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

614×460-570×291

セット（スタンドなし）

614×372×51

梱包時

691×513×185

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

6.19

セット（スタンドなし）

4.05

梱包時

8.55

電源

消費電力(標準時)

45W

消費電力(最大)

48W

省電力/スリープ・モード

0.3W

電源OFF時

0.3W

入力

100-240V, 50/60Hz

アクセサリー

電源コード

1 (1.5m)

AC-DCアダプタ

1

DisplayPortケーブル

1 (1.8m)

クイックセットアップガイド

保証書

その他

JANコード

49-89027-023840

安全/不要輻射

VCCI

○(クラスB)

UL(cUL)

TUV-TYPE

FCC-B

CE

ROHS指令

J-Moss

ご注意・ご案内

保証に関して

■3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
■無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。※黒点を除く

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。