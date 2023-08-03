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OLED 8K120HZ
リフレッシュレート88"
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OLED evo 4K
ブライトネスブースターモデル120HZ
リフレッシュレート65"
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OLED evo 4K
ブライトネスブースターマックスモデル120HZ
リフレッシュレート77" 65" 55"
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OLED evo 4K
ブライトネスブースターモデル120HZ
リフレッシュレート83" 65" 55"
48" 42"
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OLED 4K120HZ
リフレッシュレート77" 65" 55"
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OLED 4K60HZ
リフレッシュレート65" 55" 48"
48/42C2はブライトネスブースター非対応です。
*保証 1 年目はパネル、部品、サービスマン人件費がカバーされます。
*保証 2～5 年目はパネルのみがカバーされ、サービスマン人件費はお客様のご負担となります。
*パネル 5 年保証は 88Z2、77G2、65G2、55G2 が対象です。
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フロアスタ
ンドデザイン
88"ギャラリーデザイン
ウォールマウント
77"
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イーゼルデザイン
フルビュー
ラインビュー
kvadrat
(クヴァドラ社）
プレミアムファブリック
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スリムベゼル
ギャラリーデザイン
ウォールマウント軽量
複合繊維素材
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スリムベゼル軽量
複合繊維素材
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スリムベゼル
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スリムベゼル
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ダイナミックトーンマッピングプロ
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ダイナミックトーンマッピングプロ
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ダイナミックトーンマッピングプロ
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ダイナミックトーンマッピングプロ
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ダイナミックトーンマッピング
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ダイナミックトーンマッピング
*HDR 10 Pro は、すべての 2022 年モデルの有機ELテレビで対応しています。
*100% カラー精度は、すべての 2022 年 OLED 製品でサポートされています。100％ のカラーボリュームは、ART90 Easelを除くすべての 2022 年 OLED 製品でサポートされています。
*AI 映像プロ は、すべての 2022 年 モデルの有機ELテレビで対応しています。
*Dolby Vision の Precision Detail は、2022 年 6 月のリリースまでに Dolby Vision IQ の更新の一部として利用可能となります (具体的な時期は国により異なります)。
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4.2 ch / 80W
88"4.2 ch / 60W
77"
バーチャル7.1.2
サウンド
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4.2 ch / 80W
バーチャル5.1.2ch
サウンド
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4.2 ch / 60W
バーチャル7.1.2ch
サウンド
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2.2 ch / 40W2.0 ch / 20W
バーチャル7.1.2ch
サウンド
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2.0 ch / 20W
バーチャル5.1.2ch
サウンド
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2.0 ch / 20W
バーチャル5.1.2ch
サウンド
*AI サウンドプロは、すべての 2022 年 OLED 製品でサポートされています。
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Airplay 3
ハンズフリー
音声コントロール
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AirPlay 3
ハンズフリー
音声コントロール
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Airplay 3
ハンズフリー
音声コントロール
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Airplay 3
ハンズフリー
音声コントロール
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Airplay 3
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Airplay 3
*Google アシスタント、Amazon Alexa、Apple Airplay 2 は、すべての 2022 年 OLED 製品でサポートされていますが、利用できるサービスは地域により異なる場合があります。
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VRR
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VRR
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VRR
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VRR
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VRR
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* HGiG、ALLM、eARC は、すべての OLED 製品でサポートされています。
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Wi-Fi 6HDMI 2.1 - 4端子
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Wi-Fi 5HDMI 2.1 - 4端子
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Wi-Fi 6HDMI 2.1 - 4端子
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Wi-Fi 5HDMI 2.1 - 4端子
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Wi-Fi 5HDMI 2.0 - 2端子
HDMI 2.1 - 2端子
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Wi-Fi 5HDMI 2.0 - 3端子