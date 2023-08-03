LG QNED MiniLED では、このテレビの革新的なディスプレイ技術により、高輝度でも息をのむような色が維持されるだけでなく、高い一貫性で再現されます。色の一貫性は、±30°の角度で測定した色と明るさに関して、表示の一貫性を表したものです。100%の色の一貫性により、LG QNED MiniLED テレビで見ているものはすべて、広角から見ても豊かなオリジナルカラーで表示されます。

