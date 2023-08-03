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液晶テレビの新カテゴリーLG QNED MiniLED
MiniLED バックライトに、量子ドットテクノロジーとナノセルカラーテクノロジーを組み合わせることにより、従来の液晶テレビを飛躍的に進化させた液晶テレビの新カテゴリー。より明るく、より深い黒を再現するとともに、鮮やかな色の表現力が進化しました。
MiniLED
輝度・コントラストの進化
独自の調光技術により正確なバックライト制御を行うことで、輝度・コントラストが従来の4K液晶テレビよりも向上しています。
正確なバックライト制御
色再現・解像度の進化
光を別の波長（色）の光に変換する微細な半導体結晶である量子ドットをシート状にしたものをパネルに組み込み、ナノセルカラーテクノロジーで強化することにより、より鮮明な色を表現することができます。
色再現・解像度の進化
±30度の角度で見ても同じ色
LG QNED MiniLED では、このテレビの革新的なディスプレイ技術により、高輝度でも息をのむような色が維持されるだけでなく、高い一貫性で再現されます。色の一貫性は、±30°の角度で測定した色と明るさに関して、表示の一貫性を表したものです。100%の色の一貫性により、LG QNED MiniLED テレビで見ているものはすべて、広角から見ても豊かなオリジナルカラーで表示されます。
2台のLG QNED Mini LED を並べて表示し、カフェの前にある、色とりどりの風船の画像の正面と、中心から外れた視聴角度を示しています。画像は、両方の角度から一貫して鮮明で正確なままです。