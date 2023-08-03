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【2019年度モデル対応】マジックリモコン

仕様

レビュー

サポート

【2019年度モデル対応】マジックリモコン

AN-MR19BA

【2019年度モデル対応】マジックリモコン

プリント

全てのスペック

対応モデル

OLED 77W9PJA

OLED 65W9PJA

OLED 65E9PJA

OLED 55E9PJA

OLED 77C9PJA

OLED 65C9PJA

OLED 55C9PJA

OLED 65B9PJA

OLED 55B9PJA

65SM9000PJB

55SM9000PJB

75SM8600PJB

65SM8100PJB

55SM8100PJB

49SM8100PJB

65UM7500PJA

○（別売）

55UM7500PJA

○（別売）

43UM7500PJA

○（別売）

65UM7300EJA

○（別売）

55UM7300EJA

○（別売）

50UM7300EJA

○（別売）

43UM7300EJA

○（別売）

55UM7380PJE

○（別売）

43UM7380PJE

○（別売）

49UM7100PJA

○（別売）