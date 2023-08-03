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壁掛けスリムマウント

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壁掛けスリムマウント

WB21LMB

壁掛けスリムマウント

プリント

全てのスペック

寸法と重量

本体サイズ

幅7.4×高さ28.6×奥行き1.3cm

本体質量

約1.2kg

最大荷重

50kg

対応モデル [JP]

43NANO76JPA

43UP8000PJB

43UQ9100PJD

43UR8000PJB

50NANO76JPA

50NANO85JPA

50QNED80JQA

50QNED80JRA

50UP8000PJB

50UQ9100PJD

50UR7500PJC

50UR8000PJB

55NANO76JPA

55NANO90JPA

55NANO95JNA

55NANO96JPA

55QNED80JQA

55QNED80JRA

55QNED85JQA

55UP8000PJB

55UQ9100PJD

55UR7500PJC

55UR8000PJB

65NANO76JPA

65NANO90JPA

65NANO96JPA

65QNED80JRA

65QNED85JQA

65QNED90JPA

65UP8000PJB

65UQ9100PJD

65UR7500PJC

65UR8000PJB