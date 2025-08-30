We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG webOS UHD Signage 43UL3Q-E
LG webOS UHD Signage
*Todas las imágenes de esta página son solo ilustrativas.
Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD
Con la resolución UHD, el color y los detalles del contenido se ven vívidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión proporciona un contenido nítido.
Alto rendimiento con LG webOS 6.1
LG webOS 6.1 está disponible en la serie UL3Q para una ejecución fluida de múltiples tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario con una interfaz gráfica de usuario intuitiva*
*GUI: Interfaz gráfica de usuario
Fácil instalación con diseño de bisel uniforme
La serie UL3Q presenta biseles horizontales y verticales perfectamente equilibrados, creando una solución de visualización visualmente armoniosa. Su diseño especializado simplifica la instalación en entornos comerciales y ofrece una experiencia visual verdaderamente inmersiva. Los sofisticados biseles simétricos realzan el atractivo estético de cualquier espacio, transformando pantallas comunes en elegantes puntos focales.
Experiencia de visualización adaptable
Disfrute de una mayor flexibilidad con el innovador soporte de inclinación vertical/vertical del UL3Q. Ya sea que se instale en altura o en posición baja, cada pantalla se puede ajustar para adaptarse mejor a la altura de los ojos del espectador, lo que facilita la interacción independientemente de la altura de instalación. Esta versatilidad optimiza tanto la eficiencia espacial como la comodidad visual, ofreciendo información clara desde diversos ángulos de visión.
*No se admiten pantallas de 76”/86”.
**Esta pantalla se inclina hasta 15 grados; no exceda este rango para evitar daños.
Monitoreo y control remotos
Esta solución de monitoreo web es intuitiva y cómoda. Permite al usuario tener acceso completo en cualquier lugar y en cualquier momento desde su teléfono móvil y PC en un entorno con acceso a la red, con acceso a datos actuales y históricos. Permite al usuario monitorear la unidad, realizar ajustes y controlarla remotamente en tiempo real.
Sensor de brillo integrado
El sensor frontal del UL3Q ajusta automáticamente el brillo para adaptarse a las diferentes condiciones de iluminación, lo que ayuda a optimizar la calidad de visualización y la eficiencia energética sin intervención manual. Esta función adaptativa ayuda a mantener un rendimiento constante de la pantalla, a la vez que fomenta el ahorro de energía, ofreciendo una experiencia visual mejorada que responde a los cambios ambientales.
Arquitectura de seguridad avanzada
El UL3Q incorpora la tecnología Enhanced Kernel Protection (EKP) de LG, que protege los datos críticos del acceso no autorizado y posibles amenazas a la seguridad. Este compromiso con la seguridad de la información está validado por la certificación ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, que brinda a las empresas la confianza de que su contenido y operaciones confidenciales permanecen protegidos en el exigente panorama de seguridad actual.
Sostenibilidad galardonada
La serie UL3Q representa el compromiso ESG de LG Display: "Una vida mejor para todos". Esta dedicación de toda la compañía a la responsabilidad ambiental nos ha hecho merecedores de la prestigiosa medalla Platino EcoVadis 2025, lo que nos sitúa entre el 1% de las mejores empresas mundiales en excelencia en sostenibilidad.
LG ConnectedCare
El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare*, una solución en la nube proporcionada por LG. Gestiona de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallos y servicios de control remoto, lo que contribuye a la estabilidad operativa de sus negocios.
*La disponibilidad del servicio 'LG ConnectedCare' varía según la región y debe adquirirse por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas de LG en su región.
Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.
Key Feature
- Resolución: 3840 × 2160 (UHD)
- Brillo: 350 nits (típico)
- Pantalla boca arriba/abajo con soporte de inclinación
- Alto rendimiento con webOS 6.1
- Seguridad mejorada
- Sostenibilidad para ESG
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
86"
Tecnología de paneles
ADS
Tipo de luz de fondo
Direct
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840x2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
350nit (Typ.)
Relación de contraste
1,200:1
Dinámica CR
1,000,000:1
Gama de colores
DCI 80%
Ángulo de visión (AxV)
178 x 178
Profundidad de color (cantidad de colores)
Advanced 10bit, 1.07 Billion colors
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
1%
Vida útil
30,000Hrs (Min)
Horas de operación (Horas/Día)
16/7
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
O(3), HDCP2.2/1.4
Entrada RS232C
O(1), 4pin Phone-jack
Entrada RJ45 (LAN)
O(1)
Entrada USB
USB2.0 Type A(2)
Salida de audio
O(1)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
12.9mm Even
Peso (Cabezal)
31.8
Peso empaquetado
42.6
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1926.6 X 1098 X 60
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
2080 X 220 X 1255
Interfaz de montaje estándar VESA
600 x 400
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
8GB
Llave local de operación
O (Power On/Off only)
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS6.1
Etiqueta de video
O(4, Max One HDMI input)
Certificación Cisco
O(TBD)
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C)
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Built-In Power
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
205 W
Máx.
287 W
BTU (Unidad Térmica Británica)
699.489BTU/Hr(Typ.), 979.284BTU/Hr(Max.)
Ahorro de energía inteligente (70%)
143.5W
DPM
0.5 W
Apagado
0.5 W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
O (10W X 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB
EMC
FCC Class "B" / CE
ErP/Energy Star
NA(New ERP)/O
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Easy setup guide, Warranty Card, Phone to D-Sub9 Gender
