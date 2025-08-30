LG webOS UHD Signage 75UL3Q-E

About Cookies on This Site

75UL3Q-E
Características clave

  • Resolución: 3840 × 2160 (UHD)
  • Brillo: 350 nits (típico)
  • Pantalla boca arriba/abajo con soporte de inclinación
  • Alto rendimiento con webOS 6.1
  • Seguridad mejorada
  • Sostenibilidad para ESG
Más

LG webOS UHD Signage

Una pantalla de señalización se instala en la pared de una sala de reuniones y muestra claramente el contenido.

*Todas las imágenes de esta página son solo ilustrativas.

Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD

Con la resolución UHD, el color y los detalles del contenido se ven vívidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión proporciona un contenido nítido.

Alto rendimiento con LG webOS 6.1

LG webOS 6.1 está disponible en la serie UL3Q para una ejecución fluida de múltiples tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario con una interfaz gráfica de usuario intuitiva*

*GUI: Interfaz gráfica de usuario

Fácil instalación con diseño de bisel uniforme

La serie UL3Q presenta biseles horizontales y verticales perfectamente equilibrados, creando una solución de visualización visualmente armoniosa. Su diseño especializado simplifica la instalación en entornos comerciales y ofrece una experiencia visual verdaderamente inmersiva. Los sofisticados biseles simétricos realzan el atractivo estético de cualquier espacio, transformando pantallas comunes en elegantes puntos focales.

Un UL3Q se monta en la pared en orientación horizontal y el otro en orientación vertical, con una imagen ampliada que muestra el grosor uniforme del bisel del UL3Q.

Experiencia de visualización adaptable

Disfrute de una mayor flexibilidad con el innovador soporte de inclinación vertical/vertical del UL3Q. Ya sea que se instale en altura o en posición baja, cada pantalla se puede ajustar para adaptarse mejor a la altura de los ojos del espectador, lo que facilita la interacción independientemente de la altura de instalación. Esta versatilidad optimiza tanto la eficiencia espacial como la comodidad visual, ofreciendo información clara desde diversos ángulos de visión.

*No se admiten pantallas de 76”/86”.

**Esta pantalla se inclina hasta 15 grados; no exceda este rango para evitar daños.

Un UL3Q se instala en el techo de la tienda con inclinación hacia abajo y el otro se monta debajo del mostrador con inclinación hacia arriba; ambos muestran el contenido.

Monitoreo y control remotos

Esta solución de monitoreo web es intuitiva y cómoda. Permite al usuario tener acceso completo en cualquier lugar y en cualquier momento desde su teléfono móvil y PC en un entorno con acceso a la red, con acceso a datos actuales y históricos. Permite al usuario monitorear la unidad, realizar ajustes y controlarla remotamente en tiempo real.

La serie UL3Q se puede controlar y monitorear remotamente a través de Control Manager en dispositivos móviles o portátiles.

Sensor de brillo integrado

El sensor frontal del UL3Q ajusta automáticamente el brillo para adaptarse a las diferentes condiciones de iluminación, lo que ayuda a optimizar la calidad de visualización y la eficiencia energética sin intervención manual. Esta función adaptativa ayuda a mantener un rendimiento constante de la pantalla, a la vez que fomenta el ahorro de energía, ofreciendo una experiencia visual mejorada que responde a los cambios ambientales.

Un UL3Q está montado en la pared; se muestra un primer plano del sensor de brillo ubicado en la parte frontal inferior de la pantalla.

Arquitectura de seguridad avanzada

El UL3Q incorpora la tecnología Enhanced Kernel Protection (EKP) de LG, que protege los datos críticos del acceso no autorizado y posibles amenazas a la seguridad. Este compromiso con la seguridad de la información está validado por la certificación ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, que brinda a las empresas la confianza de que su contenido y operaciones confidenciales permanecen protegidos en el exigente panorama de seguridad actual.

La serie UL3Q ofrece funciones de seguridad para proteger los datos importantes del acceso o ataques externos.

Sostenibilidad galardonada

La serie UL3Q representa el compromiso ESG de LG Display: "Una vida mejor para todos". Esta dedicación de toda la compañía a la responsabilidad ambiental nos ha hecho merecedores de la prestigiosa medalla Platino EcoVadis 2025, lo que nos sitúa entre el 1% de las mejores empresas mundiales en excelencia en sostenibilidad.

LG ConnectedCare

El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare*, una solución en la nube proporcionada por LG. Gestiona de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallos y servicios de control remoto, lo que contribuye a la estabilidad operativa de sus negocios.

*La disponibilidad del servicio 'LG ConnectedCare' varía según la región y debe adquirirse por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas de LG en su región.

El empleado de LG está supervisando de forma remota la serie UL3Q instalada en otra ubicación.

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    86"

  • Tecnología de paneles

    ADS

  • Tipo de luz de fondo

    Direct

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3840x2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    350nit (Typ.)

  • Relación de contraste

    1,200:1

  • Dinámica CR

    1,000,000:1

  • Gama de colores

    DCI 80%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178 x 178

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    Advanced 10bit, 1.07 Billion colors

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    1%

  • Vida útil

    30,000Hrs (Min)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    16/7

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    O(3), HDCP2.2/1.4

  • Entrada RS232C

    O(1), 4pin Phone-jack

  • Entrada RJ45 (LAN)

    O(1)

  • Entrada USB

    USB2.0 Type A(2)

  • Salida de audio

    O(1)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    12.9mm Even

  • Peso (Cabezal)

    31.8

  • Peso empaquetado

    42.6

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1926.6 X 1098 X 60

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    2080 X 220 X 1255

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    600 x 400

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    8GB

  • Llave local de operación

    O (Power On/Off only)

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS6.1

  • Etiqueta de video

    O(4, Max One HDMI input)

  • Certificación Cisco

    O(TBD)

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C)

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Built-In Power

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    205 W

  • Máx.

    287 W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    699.489BTU/Hr(Typ.), 979.284BTU/Hr(Max.)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    143.5W

  • DPM

    0.5 W

  • Apagado

    0.5 W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    O (10W X 2)

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ErP/Energy Star

    NA(New ERP)/O

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Easy setup guide, Warranty Card, Phone to D-Sub9 Gender

