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AI Fresh
LG AI-kylfunktioner lär sig dina vanor och optimerar kylningen automatiskt för att hjälpa maten att hålla sig fräsch längre och använda energi smartare.
*Produktbilder är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Hitta rätt vitvaror för ditt utrymme
AI-funktioner som passar dig
Med LG:s intelligenta AI Inverter™ anpassar sig Smart&Fresh smidigt efter din dagsrytm. Genom att analysera dina användningsmönster och optimera kyleffekten garanteras både jämn fräschhet och hög energieffektivitet. Den är designad för att passa perfekt i ditt hem – utan att kompromissa med förvaring, fräschör eller användarvänlighet – samtidigt som den ger ett rent och integrerat utseende.
AI Fresh
Kylning som förutser dina behov
Genom att analysera dina vanor och mönster för när dörren öppnas, kan den kombinerade kyl/frysen förutse perioder av intensiv användning. Med hjälp av LG:s AI Inverter Compressor™ ökar den kylprestandan ungefär två timmar i förväg, vilket bibehåller en stabil temperatur och ger en jämn fräschhet.
AI-energisparläge
Spara energi – behåll matens fräschhet
AI Saving Mode analyserar hur ofta dörren öppnas och justerar automatiskt kylningen under de perioder då kylskåpet används mindre. Tack vare LG:s AI Inverter Compressor™ regleras effekten med hög precision. Det minskar onödig energiförbrukning, samtidigt som maten håller sig fräsch och smakrik längre.
Kapacitet
Mer utrymme på samma yta
LG:s kombinerade kyl/frysar är designade för maximal utrymmesoptimering och levererar både pålitlig prestanda och intuitiv användarvänlighet. Allt från flexibla hyllor och smart dörrförvaring till dedikerade fack för flaskor och vardagsvaror är noggrant uttänkt. Det gör det enkelt att hålla ordning och ta tillvara på varje kvadratcentimeter.
*Produktbilder är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
FRESHConverter+™
Förinställda temperaturer för optimal fräschhet
FRESHConverter+™ håller maten fräsch längre med hjälp av enkla, förinställda temperaturlägen. Det gör att du kan förvara kött, fisk och ost under optimala förhållanden, helt anpassade efter varje råvaras unika behov.
FAQ
Q.
Hur maximerar Smart&Fresh förvaringen på en kompakt yta?
A.
Smart&Fresh optimerar den invändiga layouten med hjälp av justerbara hyllor, infällbara hyllplan, flyttbara dörrfack och multizon-fack. Denna struktur förbättrar den användbara förvaringsvolymen samtidigt som den behåller ett yteffektivt yttre djup som passar väl ihop med köksinredningen.
Q.
Minskar den totala kapaciteten på grund av ett smalare djup?
A.
Även om designen är anpassad för att ligga mer i linje med köksskåpen, är den invändiga layouten konstruerad för att bibehålla en praktisk förvaringskapacitet för vardagsbruk. Den totala kapaciteten (i liter) varierar beroende på modell och bör väljas utifrån ditt hushålls behov.
Q.
Vilken storlek på kylfrys behöver jag?
A.
Rätt storlek på kylfrys beror på hushållets storlek och dina förvaringsvanor. Som en allmän guide:
Höga kombinerade kylfrysar på 304–387 liter passar bra för 1–2 personer.
Smala multi-door-modeller (flerdörrars) på 506–530 liter är idealiska för hushåll på 3–4 personer.
Multi-door- eller "American style"-modeller på 635–750 liter rekommenderas för större hushåll.
När du väljer kapacitet bör du tänka på hur ofta du handlar, hur mycket färsk respektive fryst mat du förvarar samt ditt tillgängliga köksutrymme.
Minimum ventilation clearance must still be maintained in accordance with the installation guide.
Q.
Vilken storlek på kylfrys behöver jag?
A.
Före köp bör du säkerställa:
Tillgänglig bredd, höjd och djup
Nödvändigt ventilationsutrymme
Utrymme för dörröppning
Förvaringskapacitet (liter)
Energiklass
Se de detaljerade installationsmåtten som finns på varje produktsida för att säkerställa att modellen passar din kökslayout.
Produktbilder är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
1) Zero Clearance ( Placering dikt an vägg)
För optimal prestanda rekommenderar LG ett avstånd på 4 mm eller mer mellan kylfrysas sidor och väggen.
Om avståndet är mindre än 4 mm kan dörren ta emot väggen när den öppnas.
2) AI Fresh
Baserat på data som samlats in under tre veckor sänker AI Fresh temperaturen i kyldelen med 1 grad när dörren öppnas ofta.
Om kylens inställda temperatur är 1 °C eller 2 °C kommer denna funktion inte att aktiveras.
AI Fresh stöds endast via appen LG ThinQ, och LG ThinQ kan ha vissa begränsningar gällande kompatibla miljöer och användningsmetoder.
3) AI Saving Mode (AI-energisparläge)
AI-energisparläget kan justeras i två steg (upp till 1 % för steg 1 och upp till 5 % för steg 2), och sparandegraden varierar beroende på produktens energimärkning och specifikationer.
Den specifika sparandegraden för varje steg kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.
Detaljerade testuppgifter för sparandegraden är följande:
1. Testmodell: GBBW322CEV
2. Testförhållanden: Frys på -18 °C, kylskåp på 3 °C, utan innehåll (obelastat)
3. Installationsförhållanden: Rumstemperatur på 25 °C, luftfuktighet på 55 %
4. Testmetod: 8 timmars öppning, 16 timmar utan öppning. Totalt antal öppningar under öppningstimmarna: Kylskåp 28 gånger, frys 6 gånger. Energiresultaten för varje steg av AI-energisparläget under 3 dagar omvandlas till 24-timmars energiförbrukning och jämförs.
5. När AI-energisparläget används kan avfrostningscykeln och kompressorns hastighet anpassas efter den omgivande miljön. Att använda steg 2 kan leda till en temperaturökning inuti frysen och kylskåpet.
6. Testresultaten har verifierats av TÜV Rheinland Inc. med hjälp av deras specifika testmetod, men de kan variera beroende på den faktiska användningsmiljön.
7. AI-energisparläget stöds endast via appen LG ThinQ, och LG ThinQ kan ha vissa begränsningar gällande kompatibla miljöer och användningsmetoder.
4) FRESHConverter+™
Temperaturinställningen kan ändras genom att trycka på valknappen. Det finns tre olika lägen: Kött (-3 °C), Fisk (0 °C) och Ost (2 °C).
Baserat på LG:s interna testresultat med LG:s egna testmetod för att mäta den genomsnittliga temperaturfluktuationen i FRESHConverter+™-facket utan innehåll och vid en inställning på 25 °C.
Resultaten kan variera beroende på förändringar i utomhustemperaturen eller den inställda inomhustemperaturen.