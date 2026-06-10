Produktbilder är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

1) Zero Clearance ( Placering dikt an vägg)

För optimal prestanda rekommenderar LG ett avstånd på 4 mm eller mer mellan kylfrysas sidor och väggen.

Om avståndet är mindre än 4 mm kan dörren ta emot väggen när den öppnas.

2) AI Fresh

Baserat på data som samlats in under tre veckor sänker AI Fresh temperaturen i kyldelen med 1 grad när dörren öppnas ofta.

Om kylens inställda temperatur är 1 °C eller 2 °C kommer denna funktion inte att aktiveras.

AI Fresh stöds endast via appen LG ThinQ, och LG ThinQ kan ha vissa begränsningar gällande kompatibla miljöer och användningsmetoder.

3) AI Saving Mode (AI-energisparläge)

AI-energisparläget kan justeras i två steg (upp till 1 % för steg 1 och upp till 5 % för steg 2), och sparandegraden varierar beroende på produktens energimärkning och specifikationer.

Den specifika sparandegraden för varje steg kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.

Detaljerade testuppgifter för sparandegraden är följande:

1. Testmodell: GBBW322CEV

2. Testförhållanden: Frys på -18 °C, kylskåp på 3 °C, utan innehåll (obelastat)

3. Installationsförhållanden: Rumstemperatur på 25 °C, luftfuktighet på 55 %

4. Testmetod: 8 timmars öppning, 16 timmar utan öppning. Totalt antal öppningar under öppningstimmarna: Kylskåp 28 gånger, frys 6 gånger. Energiresultaten för varje steg av AI-energisparläget under 3 dagar omvandlas till 24-timmars energiförbrukning och jämförs.

5. När AI-energisparläget används kan avfrostningscykeln och kompressorns hastighet anpassas efter den omgivande miljön. Att använda steg 2 kan leda till en temperaturökning inuti frysen och kylskåpet.

6. Testresultaten har verifierats av TÜV Rheinland Inc. med hjälp av deras specifika testmetod, men de kan variera beroende på den faktiska användningsmiljön.

7. AI-energisparläget stöds endast via appen LG ThinQ, och LG ThinQ kan ha vissa begränsningar gällande kompatibla miljöer och användningsmetoder.

4) FRESHConverter+™

Temperaturinställningen kan ändras genom att trycka på valknappen. Det finns tre olika lägen: Kött (-3 °C), Fisk (0 °C) och Ost (2 °C).

Baserat på LG:s interna testresultat med LG:s egna testmetod för att mäta den genomsnittliga temperaturfluktuationen i FRESHConverter+™-facket utan innehåll och vid en inställning på 25 °C.

Resultaten kan variera beroende på förändringar i utomhustemperaturen eller den inställda inomhustemperaturen.