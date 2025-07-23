Skip to Content Skip to Accessibility Help
QuadWash™ inbyggd diskmaskin för 14 kuvert, Energy A-10%

EU_DU386FV_Label_MEZ00721708.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

QuadWash™ inbyggd diskmaskin för 14 kuvert, Energy A-10%

DU386FV
Huvudfunktioner

  • Energy A-10%: En diskmaskin som ger dig en mer energieffektiv livsstil.
  • QuadWash™: 4 sprayarmar med multiriktade rörelser så att vattnet kommer åt varenda skrymsle i diskmaskinen.
  • Med Auto Open Dry öppnas dörren automatiskt så att disken lufttorkas naturligt.

Livsstilsbild av en inbyggd diskmaskin installerad i ett kök med trädesign.

Skinande rent, snabbt klart för middag

LG inbyggd diskmaskin i ett vitt kök, delvis öppet. Energieffektivitet A-10% på etiketten anger energieffektivitet A-10%.

Energieffektivitet A-10%

Spara pengar och håll disken fläckfri med en diskmaskin designad för energieffektivitet

Närbild på kraftfulla vattenstrålar inuti en LG diskmaskin, som visar upp rengöringsteknik för grundliga diskresultat.

QuadWash™

Lämnar ingen smutsig disk efter sig

Diskmaskinsluckan öppnas automatiskt

Auto Open Dry

När cykeln är klar öppnas luckan automatiskt för naturlig torkning

Kök med delvis öppen LG-diskmaskin. Smartphone visar LG ThinQ™-appen som bekräftar att programmet är klart och smart styrning.

LG ThinQ™

Anslut för en smartare tvätt

Energieffektivitet i toppklass

Specialdesignade LG Inverter DD-motorer kan öka energieffektiviteten med 54 % och är certifierade av klass A enligt EU:s energieffektivitetsstandarder¹⁾.

LG inbyggd diskmaskin i ett vitt kök, delvis öppet. A-10%-etiketten anger energieffektivitetsgrad A-10%.

1) Energieffektivitet

-Jämfört med LG-modellen. Baserat på energiförbrukningen för Eco Course mellan LG-modellen DBC335 (klass A) och DBC425 (klass E), enligt LG:s interna test.

QuadWash™

Kraftfull och skonsam rengöring

QuadWash™ använder fyra multiriktade spolarmar för att noggrant spraya varje föremål, medan Dual Zone Wash låter dig välja olika trycknivåer för varje korg.

Filmklipp av intensiva vattenströmmar från roterande diskmaskinsblad i närbild.

EasyRack™Plus

Flexibel design inuti diskmaskinen

EasyRack™ Plus använder tre justerbara ställ, fällbara pinnar och vertikala rörelser för att passa disk av alla storlekar.

En person höjer diskmaskinens diskställ för att skapa mer utrymme under och förvarar sedan stekpannor på det nedre stället.

Höjdjusterbar tredje hylla

Extra utrymme för viktiga föremål, från långa bestick till små espressokoppar.

Hopfällbar sidogaller

Fyll köksredskapen på ditt sätt, oavsett om det är en kastrull eller en stor skål.

LG ThinQ™

Håll dig uppkopplad, håll dig skinande ren

Få ett meddelande när din tvättcykel är klar via LG ThinQ™⁴⁾-appen.

En smartphone visar LG ThinQ™ i ett kök tillsammans med 3 appfunktioner: Ladda ner cykler, Aviseringar och Smart Diagnosis.

4) LG ThinQ™

-ThinQ™-funktionerna kan variera beroende på produkt och land. Kontrollera med din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet av tjänster.

- När du ansluter till diskmaskinen för första gången måste den vara i samma Wi-Fi-miljö, och därefter måste diskmaskinen alltid fungera inom den registrerade Wi-Fi-miljön.

Ladda ner fler sätt att rengöra

Med LG ThinQ™ kan du ladda ner nya diskprogram för att få fler rengöringsalternativ. (kastruller och stekpannor, grytor, glas och natttvätt)

Städa på ditt sätt

Du kan anpassa inställningarna för din diskmaskin från din smarta enhet.

Låg ljudnivå

Lugn rengöring, tyst utförd

Med LG:s brusreduceringsteknik diskas din disk tyst medan du kopplar av i lugn och ro⁵⁾.

Man håller ett sovande barn medan en tyst diskmaskin går i bakgrunden

5) Låg ljudnivå

- Ljudnivå: 41 dB eller lägre, baserat på LG:s interna testresultat.

- Baserat på interna testresultat (ljudeffektnivå, PWL-mätning) under ECO-läge + Energisparläge + AOD-alternativinställningar (januari 2019).

- Ljudnivåerna mäts som ett genomsnitt över hela diskmaskinscykeln, inklusive fördisk, huvuddisk, sköljning och torksteg.

- Ljudnivåerna kan variera beroende på driftsläget cykel och användningsförhållanden.

Innovativ design

Diskmaskinens insida i rostfritt stål.

Helt i rostfritt stål

Diskmaskinsluckan öppnas automatiskt efter att tvättcykeln är klar för att torka disken naturligt.

Auto Open Dry

Delar och tillbehör

Se information om de delar du får för installation

Lådorna på köksbordet.

Illustration av tratt

Tratt

Bild på ikon för ljudrem (sida)

Ljudrem (sida)

Illustration av fuktspärrtejp

Fuktspärrtejp

Illustration av sidofästbara skruvar

Sidofästbara skruvar (Φ4,5x12mm)

Illustration av övre och mellersta panelfästen

Installationsfästen

Illustration av nedre panelfästen

Fästskruvar för fäste (Φ4x12mm)

Illustration av träskruvar.

Nedre lock

Vanliga frågor

Q.

Vilken typ av diskmedel ska jag använda till min diskmaskin?

A.

För diskmaskiner bör du använda diskmaskinspecifika diskmedel, inte vanliga diskmedel. Det finns tre typer av sådana diskmedel: pulver, flytande diskmedel och tabletter. Varje diskmedel kan ha olika upplösningshastigheter och rengöringsförmåga beroende på typ av diskmedel och tillverkare, så se till att kontrollera produktinformationen och använd den rekommenderade mängden diskmedel som anges av tillverkaren baserat på mängden diskmedel och smutsgrad.

Q.

Behöver jag fördiska disken innan jag använder diskmaskinen?

A.

LG-diskmaskiner använder det kraftfulla vattenflödet från sina QuadWash™ tornado-spolarmar, tillsammans med TrueSteam™, för att rengöra disken noggrant utan behov av fördiskning. En lätt fördisk med bara vatten för att ta bort stora matpartiklar från disken kan dock hjälpa till att rengöra den mer effektivt. Få ut det mesta av din diskmaskins rengöringsförmåga genom att fördiska efter behov. Ta bara bort stora matpartiklar och fyll diskmaskinen direkt.

Q.

Hur kan jag bli av med vattenfläckar på min disk?

A.

TrueSteam™-funktionen och vattenavhärdaren i LG-diskmaskiner kan effektivt ta bort vattenfläckar från disk. Dessutom minskar användningen av sköljmedel ytspänningen hos vattendroppar, vilket är utmärkt för att torka disk och förhindra fläckar. Sköljmedel tillsätts automatiskt vid torkning om du lyfter fliken på diskmedelsfacket och fyller det till maximal nivå.

Q.

Vad är det smartaste sättet att fylla min diskmaskin?

A.

Nedre korg: Kastruller och stekpannor som laddas upp och ner, mattallrikar, sopptallrikar, desserttallrikar Mellankorg: Glas, koppar, fat och vinglas Översta korg: Bestick som teskedar, dessertskedar, soppskedar och gafflar När du placerar disk i korgarna är det viktigt att luta dem något så att vattnet kan rinna ordentligt. TIPS: Om en skrymmande kastrull i den nedre korgen blockerar brickan kan du enkelt åtgärda detta med höjdjusteringen av brickan.

Kan jag diska plastbehållare i diskmaskinen?

Q.

Kan jag diska plastbehållare i diskmaskinen?

A.

Ja, men bara om de är gjorda av värmebeständig plast; vanlig plast kan deformeras vid diskning i hög temperatur.

Q.

Vad kan jag göra åt matlukten efter användning?

A.

Vi rekommenderar att du rengör filtret en gång var 1-2 vecka för att ta bort lukter. TIPS: För att sterilisera diskmaskinens insida, häll 200 till 300 ml vitvinsvinäger i en grund skål, placera den i den översta korgen och kör den på automatiskt program.

Q.

Kan denna diskmaskin installeras utanför hemmet?

A.

Denna produkt är endast en inomhusapparat för hemmabruk och kan inte användas för kommersiella ändamål (kaféer etc.), industriella ändamål eller laboratorieändamål. (Den kan inte ens installeras för forskningsändamål i skolornas naturvetenskapslaboratorier och så vidare eftersom syftet är att rengöra kemikalier.) Det är dock möjligt att installera denna produkt för enkel visning och inte för faktisk användning.

Q.

Passar diskmaskinen i mitt kök?

A.

De flesta moderna kök är utformade kring branschstandarden för en 60 cm bred apparat, vilket är precis vad LG:s 60 cm diskmaskiner erbjuder. Denna standardstorlek säkerställer att våra fristående diskmaskiner smälter in sömlöst i din befintliga kökslayout utan problem.

Alla specifikationer

GENERELLA SPECIFIKATIONER

  • Skärmtyp

    LED

  • Installationstyp

    Underbyggd

  • Paneltyp

    Frontmanövrerad

  • Totalt antal kuvert

    14

UTSEENDE

  • Färger

    Prime Silver

  • Statusindikatorer

    Nej

  • Indikator för kvarvarande tid

    Nej

  • Invändigt material

    STS

KORGENS FUNKTIONER

  • Bestickkorgar

    Nej

  • Tredje korg med justerbar höjd

    Ja (Justerbar)

PROGRAM/ALTERNATIV

  • Auto

    Ja

  • Avbryt

    Ja

  • Låsbara kontroller

    Ja

  • Fördröjd start

    Ja

  • Fintvätt

    Ja

  • Ladda ner cykel

    Ja

  • Dual Zone

    Ja

  • Eco

    Ja

  • Energisparfunktion

    Ja

  • Express

    Ja

  • Extra torr

    Ja

  • Halv maskin

    Ja

  • Hårt smutsad

    Nej

  • Hög temp.

    Ja

  • Intensiv

    Ja

  • Rengöring av maskinen

    Maskinrengöring (utan ånga) _3 sekunder-knapp

  • Normal

    Nej

  • Antal alternativ

    7

  • Antal diskprogram

    9

  • Refresh

    Nej

  • Sköljning

    Ja

  • Ångprogram

    Nej

  • Turbo

    Ja

  • 3 i 1

    Nej

  • Dry Plus

    Nej

ENERGI/VATTENPRESTANDA

  • Programtid

    405

  • Tid snabbprogram

    56

  • Klass för bulleremission

    B

  • Ljudnivå (dBA)

    43

  • Tid turboprogram

    78

  • Vattenförbrukning (liter)

    9,5

  • Energieffektivitetsklass

    A

NYCKELFUNKTION

  • Smart Rack+™

    Ja (Övre korgen delvis hopfällbar / Nedre korgen helt hopfällbar)

  • Antibakteriell behandling

    Ja

  • Aqua-Stop

    Ja

  • Automatisk öppning av lucka

    Ja

  • Doseringsfack för diskmedel och spolglans

    Ja

  • DirectDrive Motor™

    Ja

  • Inverter Direct Drive-motor

    Ja

  • Antal spolarmar

    3

  • QuadWash™

    Ja

  • SenseClean disksystem

    Ja

  • Grumlighetssensor (turbiditetssensor)

    Ja

  • TrueSteam™

    Nej

  • Vario disksystem

    Ja

  • Vattenavhärdare

    Ja

MÅTT / VIKT

  • Justerbara ben (mm)

    60

  • Förpackningsmått - BxHxD (mm)

    683 x 840 x 654

  • Packvikt (kg)

    50

  • Produktens mått – BxHxD (mm)

    600 x 815 x 567

  • Produktvikt (kg)

    46

EFFEKT / BETYG

  • Frekvens (Hz)

    50

  • Strömförbrukning (W)

    1 600 - 1 800

  • Strömförsörjning (V)

    220 - 240

SMART TEKONOLOGI

  • NFC (Near Field Communication)

    Nej

  • Proaktiv kundtjänst

    Nej

  • Fjärrkontroll

    Nej

  • Fjärrstyrning

    Ja

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

EFTERLEVNADSINFORMATION

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Det säger andra

