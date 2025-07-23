We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
QuadWash™ inbyggd diskmaskin för 14 kuvert, Energy A-10%
Huvudfunktioner
- Energy A-10%: En diskmaskin som ger dig en mer energieffektiv livsstil.
- QuadWash™: 4 sprayarmar med multiriktade rörelser så att vattnet kommer åt varenda skrymsle i diskmaskinen.
- Med Auto Open Dry öppnas dörren automatiskt så att disken lufttorkas naturligt.
Skinande rent, snabbt klart för middag
Energieffektivitet A-10%
Spara pengar och håll disken fläckfri med en diskmaskin designad för energieffektivitet
QuadWash™
Lämnar ingen smutsig disk efter sig
Auto Open Dry
När cykeln är klar öppnas luckan automatiskt för naturlig torkning
LG ThinQ™
Anslut för en smartare tvätt
Energieffektivitet i toppklass
Specialdesignade LG Inverter DD-motorer kan öka energieffektiviteten med 54 % och är certifierade av klass A enligt EU:s energieffektivitetsstandarder¹⁾.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan skilja sig från den faktiska produkten.
1) Energieffektivitet
-Jämfört med LG-modellen. Baserat på energiförbrukningen för Eco Course mellan LG-modellen DBC335 (klass A) och DBC425 (klass E), enligt LG:s interna test.
Kraftfull och skonsam rengöring
QuadWash™ använder fyra multiriktade spolarmar för att noggrant spraya varje föremål, medan Dual Zone Wash låter dig välja olika trycknivåer för varje korg.
Flexibel design inuti diskmaskinen
EasyRack™ Plus använder tre justerbara ställ, fällbara pinnar och vertikala rörelser för att passa disk av alla storlekar.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan se annorlunda ut än den faktiska produkten.
Håll dig uppkopplad, håll dig skinande ren
Få ett meddelande när din tvättcykel är klar via LG ThinQ™⁴⁾-appen.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan skilja sig från den faktiska produkten.
4) LG ThinQ™
-ThinQ™-funktionerna kan variera beroende på produkt och land. Kontrollera med din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet av tjänster.
- När du ansluter till diskmaskinen för första gången måste den vara i samma Wi-Fi-miljö, och därefter måste diskmaskinen alltid fungera inom den registrerade Wi-Fi-miljön.
Lugn rengöring, tyst utförd
Med LG:s brusreduceringsteknik diskas din disk tyst medan du kopplar av i lugn och ro⁵⁾.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan skilja sig från den faktiska produkten.
5) Låg ljudnivå
- Ljudnivå: 41 dB eller lägre, baserat på LG:s interna testresultat.
- Baserat på interna testresultat (ljudeffektnivå, PWL-mätning) under ECO-läge + Energisparläge + AOD-alternativinställningar (januari 2019).
- Ljudnivåerna mäts som ett genomsnitt över hela diskmaskinscykeln, inklusive fördisk, huvuddisk, sköljning och torksteg.
- Ljudnivåerna kan variera beroende på driftsläget cykel och användningsförhållanden.
Innovativ design
*Produktbilderna och videorna är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Delar och tillbehör
Se information om de delar du får för installation
Tratt
Ljudrem (sida)
Fuktspärrtejp
Sidofästbara skruvar (Φ4,5x12mm)
Installationsfästen
Fästskruvar för fäste (Φ4x12mm)
Nedre lock
Vanliga frågor
Vilken typ av diskmedel ska jag använda till min diskmaskin?
För diskmaskiner bör du använda diskmaskinspecifika diskmedel, inte vanliga diskmedel. Det finns tre typer av sådana diskmedel: pulver, flytande diskmedel och tabletter. Varje diskmedel kan ha olika upplösningshastigheter och rengöringsförmåga beroende på typ av diskmedel och tillverkare, så se till att kontrollera produktinformationen och använd den rekommenderade mängden diskmedel som anges av tillverkaren baserat på mängden diskmedel och smutsgrad.
Behöver jag fördiska disken innan jag använder diskmaskinen?
LG-diskmaskiner använder det kraftfulla vattenflödet från sina QuadWash™ tornado-spolarmar, tillsammans med TrueSteam™, för att rengöra disken noggrant utan behov av fördiskning. En lätt fördisk med bara vatten för att ta bort stora matpartiklar från disken kan dock hjälpa till att rengöra den mer effektivt. Få ut det mesta av din diskmaskins rengöringsförmåga genom att fördiska efter behov. Ta bara bort stora matpartiklar och fyll diskmaskinen direkt.
Hur kan jag bli av med vattenfläckar på min disk?
TrueSteam™-funktionen och vattenavhärdaren i LG-diskmaskiner kan effektivt ta bort vattenfläckar från disk. Dessutom minskar användningen av sköljmedel ytspänningen hos vattendroppar, vilket är utmärkt för att torka disk och förhindra fläckar. Sköljmedel tillsätts automatiskt vid torkning om du lyfter fliken på diskmedelsfacket och fyller det till maximal nivå.
Vad är det smartaste sättet att fylla min diskmaskin?
Nedre korg: Kastruller och stekpannor som laddas upp och ner, mattallrikar, sopptallrikar, desserttallrikar Mellankorg: Glas, koppar, fat och vinglas Översta korg: Bestick som teskedar, dessertskedar, soppskedar och gafflar När du placerar disk i korgarna är det viktigt att luta dem något så att vattnet kan rinna ordentligt. TIPS: Om en skrymmande kastrull i den nedre korgen blockerar brickan kan du enkelt åtgärda detta med höjdjusteringen av brickan.
Kan jag diska plastbehållare i diskmaskinen?
Kan jag diska plastbehållare i diskmaskinen?
Ja, men bara om de är gjorda av värmebeständig plast; vanlig plast kan deformeras vid diskning i hög temperatur.
Vad kan jag göra åt matlukten efter användning?
Vi rekommenderar att du rengör filtret en gång var 1-2 vecka för att ta bort lukter. TIPS: För att sterilisera diskmaskinens insida, häll 200 till 300 ml vitvinsvinäger i en grund skål, placera den i den översta korgen och kör den på automatiskt program.
Kan denna diskmaskin installeras utanför hemmet?
Denna produkt är endast en inomhusapparat för hemmabruk och kan inte användas för kommersiella ändamål (kaféer etc.), industriella ändamål eller laboratorieändamål. (Den kan inte ens installeras för forskningsändamål i skolornas naturvetenskapslaboratorier och så vidare eftersom syftet är att rengöra kemikalier.) Det är dock möjligt att installera denna produkt för enkel visning och inte för faktisk användning.
Passar diskmaskinen i mitt kök?
De flesta moderna kök är utformade kring branschstandarden för en 60 cm bred apparat, vilket är precis vad LG:s 60 cm diskmaskiner erbjuder. Denna standardstorlek säkerställer att våra fristående diskmaskiner smälter in sömlöst i din befintliga kökslayout utan problem.
Alla specifikationer
GENERELLA SPECIFIKATIONER
-
Skärmtyp
LED
-
Installationstyp
Underbyggd
-
Paneltyp
Frontmanövrerad
-
Totalt antal kuvert
14
UTSEENDE
-
Färger
Prime Silver
-
Statusindikatorer
Nej
-
Indikator för kvarvarande tid
Nej
-
Invändigt material
STS
KORGENS FUNKTIONER
-
Bestickkorgar
Nej
-
Tredje korg med justerbar höjd
Ja (Justerbar)
PROGRAM/ALTERNATIV
-
Auto
Ja
-
Avbryt
Ja
-
Låsbara kontroller
Ja
-
Fördröjd start
Ja
-
Fintvätt
Ja
-
Ladda ner cykel
Ja
-
Dual Zone
Ja
-
Eco
Ja
-
Energisparfunktion
Ja
-
Express
Ja
-
Extra torr
Ja
-
Halv maskin
Ja
-
Hårt smutsad
Nej
-
Hög temp.
Ja
-
Intensiv
Ja
-
Rengöring av maskinen
Maskinrengöring (utan ånga) _3 sekunder-knapp
-
Normal
Nej
-
Antal alternativ
7
-
Antal diskprogram
9
-
Refresh
Nej
-
Sköljning
Ja
-
Ångprogram
Nej
-
Turbo
Ja
-
3 i 1
Nej
-
Dry Plus
Nej
ENERGI/VATTENPRESTANDA
-
Programtid
405
-
Tid snabbprogram
56
-
Klass för bulleremission
B
-
Ljudnivå (dBA)
43
-
Tid turboprogram
78
-
Vattenförbrukning (liter)
9,5
-
Energieffektivitetsklass
A
NYCKELFUNKTION
-
Smart Rack+™
Ja (Övre korgen delvis hopfällbar / Nedre korgen helt hopfällbar)
-
Antibakteriell behandling
Ja
-
Aqua-Stop
Ja
-
Automatisk öppning av lucka
Ja
-
Doseringsfack för diskmedel och spolglans
Ja
-
DirectDrive Motor™
Ja
-
Inverter Direct Drive-motor
Ja
-
Antal spolarmar
3
-
QuadWash™
Ja
-
SenseClean disksystem
Ja
-
Grumlighetssensor (turbiditetssensor)
Ja
-
TrueSteam™
Nej
-
Vario disksystem
Ja
-
Vattenavhärdare
Ja
MÅTT / VIKT
-
Justerbara ben (mm)
60
-
Förpackningsmått - BxHxD (mm)
683 x 840 x 654
-
Packvikt (kg)
50
-
Produktens mått – BxHxD (mm)
600 x 815 x 567
-
Produktvikt (kg)
46
EFFEKT / BETYG
-
Frekvens (Hz)
50
-
Strömförbrukning (W)
1 600 - 1 800
-
Strömförsörjning (V)
220 - 240
SMART TEKONOLOGI
-
NFC (Near Field Communication)
Nej
-
Proaktiv kundtjänst
Nej
-
Fjärrkontroll
Nej
-
Fjärrstyrning
Ja
-
Smart Diagnosis
Ja
-
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
EFTERLEVNADSINFORMATION
-
filtillägg:pdf
-
filtillägg:pdf
-
filtillägg:pdf
Det säger andra
