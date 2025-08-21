We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
QuadWash™ diskmaskin för 14 kuvert med TrueSteam™ Energy A-10%
SDU587HH
()
Huvudfunktioner
- Energy A-10%: En diskmaskin som ger dig en mer energieffektiv livsstil.
- QuadWash™: 4 sprayarmar med multiriktade rörelser så att vattnet kommer åt varenda skrymsle i diskmaskinen.
- TrueSteam™: flera ångstrålar som rengör disken, löser upp envis smuts och får glasen att skina.
- Med Auto Open Dry öppnas dörren automatiskt så att disken lufttorkas naturligt.
Skinande rent, snabbt klart för middag
Energieffektivitet i toppklass
Specialdesignade LG Inverter DD-motorer kan öka energieffektiviteten med 54 % och är certifierade av klass A enligt EU:s energieffektivitetsstandarder¹⁾.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan skilja sig från den faktiska produkten.
1) Energieffektivitet
-Jämfört med LG-modellen. Baserat på energiförbrukningen för Eco Course mellan LG-modellen DBC335 (klass A) och DBC425 (klass E), enligt LG:s interna test.
TrueSteam™
Hygienisk glans, färre vattenfläckar
TrueSteam™²⁾ gör din disk riktigt ren, minskar vattenfläckar och desinficerar³⁾ den.
2) TrueSteam™
-Testdatum: 20.1.14
-Testinstitut: TÜV Rheinland
-Testmodell: DFB22M, DFB22M1
-Testförhållanden: Spänning: 220 ± 1 % V, Frekvens 60 ± 1 % Hz, Temperatur 20 ± 2 °C, Luftfuktighet 65 ± 5 %, Vattentemperatur 15 ± 2 °C, Vattentryck 240 ± 20 kPam, Tvättmedel typ B 24 g, Inget sköljmedel, Standardläge.
-Testmetod: För vattenhårdhetsnivåer på 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm och 68 ppm, räkna antalet vattenfläckar beroende på om en vattenavhärdningsanordning används. För 102 ppm, mät antalet vattenfläckar under följande förhållanden: (1) Endast vattenavhärdare, (2) Utan vattenavhärdare, (3) Med vattenavhärdare och sköljning, (4) Med vattenavhärdare med ånga och sköljning, (5) Med vattenavhärdare med ånga, (6) Endast ånga utan vattenavhärdare.
-Testresultat: När varken vattenavhärdare eller ånga användes bildades 123 vattenfläckar. Vid användning av ånga utan vattenavhärdare bildades 19 vattenfläckar (84 % minskning).
-De testade modellerna och DFC287HVS-modellen använder samma vattenavhärdare och samma ånggenereringsteknik.
-Faktiska resultat kan variera beroende på miljön.
3) Desinficerar
[Minskar Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes]
-Testdatum: 21.9.1
-Testinstitut: KTR (Korea Testing & Research Institute)
-Testrapportnummer: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913
-Testmodell: LG 14 Place XD diskmaskin
-Testförhållanden: Diskmaskinen kördes i Eco + Hi-Temp + Steam-läge. Kontaminerat inokulat applicerades på 2 risskålar och 2 soppskålar med en initial koncentration på cirka (1,0*10^8) CFU/ml.
-Testmetod: Teststammar förinkuberades på Tryptic sojaagar vid (35±1) ℃ i 18~24 timmar och justerades till (1,0~9,9*10^8) CFU/ml med steril koksaltlösning. Steriliserade skålar (2 risskålar och 2 soppskålar) inokulerades med 0,2 ml av testlösningen, torkades i 1 timme och placerades i diskmaskinen.
-Testresultat: Under testförhållandena, Escherichia coli, Salmonella typhimurium och Listeria monocytogenes minskade med mer än 99,999 %.
- De testade modellerna och DFC287HVS-modellen använder samma ånggenereringsteknik.
- De faktiska resultaten kan variera beroende på miljön.
Spara tid före handdisk med ångtvätt
TrueSteam™ hjälper till att skölja disk och ta itu med tuff, intorkad mat.
Ånga som når flera hörn
Känn dig trygg i att ingen disk missas med TrueSteam™-tekniken.
Kristallklar disk varje gång
TrueSteam™ lämnar disken skinande ren och minskar vattenfläckar med upp till 84 %.
QuadWash™
Allrounddisk, skinande rent
Fyra Multi-Motion-sprayarmar för att diska första gången, medan Dual Zone Wash låter dig välja olika trycknivåer för varje korg.
EasyRack™Plus
Flexibel design inuti diskmaskinen
EasyRack™Plus använder tre justerbara diskställ, fällbara vikpinnar och vertikal förflyttning för att passa disk i varierande storlek.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan se annorlunda ut än den faktiska produkten.
Frontdisplay
Håll koll på klockan
Hantera enkelt din tid med en dold LED-display som räknar ner den återstående disktiden.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan se annorlunda ut än den faktiska produkten.
LG ThinQ™
Håll dig uppkopplad, för fler och smarta funktioner
Få ett meddelande när din tvättcykel är klar via LG ThinQ™⁴⁾-appen.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan skilja sig från den faktiska produkten.
4) LG ThinQ™
-ThinQ™-funktionerna kan variera beroende på produkt och land. Kontrollera med din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet av tjänster.
- När du ansluter till diskmaskinen för första gången måste den vara i samma Wi-Fi-miljö, och därefter måste diskmaskinen alltid fungera inom den registrerade Wi-Fi-miljön.
Låg ljudnivå
Lugn rengöring, tyst utförd
Med LG:s brusreduceringsteknik diskas din disk tyst medan du kopplar av i lugn och ro⁵⁾.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan skilja sig från den faktiska produkten.
5) Låg ljudnivå
- Ljudnivå: 41 dB eller lägre, baserat på LG:s interna testresultat.
- Baserat på interna testresultat (ljudeffektnivå, PWL-mätning) under ECO-läge + Energisparläge + AOD-alternativinställningar (januari 2019).
- Ljudnivåerna mäts som ett genomsnitt över hela diskmaskinscykeln, inklusive fördisk, huvuddisk, sköljning och torksteg.
- Ljudnivåerna kan variera beroende på driftsläget cykel och användningsförhållanden.
Innovativ design
*Produktbilderna och videorna är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Delar och tillbehör
Se information om de delar du får för installation
Tratt
Ljudrem (sida)
Fuktspärrtejp
Sidofästbara skruvar (Φ4,5x12mm)
Installationsfästen
Fästskruvar för fäste (Φ4x12mm)
Nedre lock
Vanliga frågor
Vilken typ av diskmedel ska jag använda till min diskmaskin?
'För diskmaskiner bör du använda diskmaskinspecifika diskmedel, inte vanliga diskmedel. Det finns tre typer av sådana diskmedel: pulver, flytande diskmedel och tabletter. Varje diskmedel kan ha olika upplösningshastigheter och rengöringsförmåga beroende på typ av diskmedel och tillverkare, så se till att kontrollera produktinformationen och använd den rekommenderade mängden diskmedel som anges av tillverkaren baserat på mängden diskmedel och smutsgrad.
Behöver jag fördiska disken innan jag använder diskmaskinen?
LG-diskmaskiner använder det kraftfulla vattenflödet från sina QuadWash™ tornado-spolarmar, tillsammans med TrueSteam™, för att rengöra disken noggrant utan behov av fördiskning. En lätt fördisk med bara vatten för att ta bort stora matpartiklar från disken kan dock hjälpa till att rengöra den mer effektivt. Få ut det mesta av din diskmaskins rengöringsförmåga genom att fördiska efter behov. Ta bara bort stora matpartiklar och fyll diskmaskinen direkt.
Hur kan jag bli av med vattenfläckar på min disk?
TrueSteam™-funktionen och vattenavhärdaren i LG-diskmaskiner kan effektivt ta bort vattenfläckar från disk. Dessutom minskar användningen av sköljmedel ytspänningen hos vattendroppar, vilket är utmärkt för att torka disk och förhindra fläckar. Sköljmedel tillsätts automatiskt vid torkning om du lyfter fliken på diskmedelsfacket och fyller det till maximal nivå.
Vad är det smartaste sättet att fylla min diskmaskin?
Nedre korg: Kastruller och stekpannor som laddas upp och ner, mattallrikar, sopptallrikar, desserttallrikar
Mellankorg: Glas, koppar, fat och vinglas
Översta korg: Bestick som teskedar, dessertskedar, soppskedar och gafflar
När du placerar disk i korgarna är det viktigt att luta dem något så att vattnet kan rinna ordentligt.
TIPS: Om en skrymmande kastrull i den nedre korgen blockerar brickan kan du enkelt åtgärda detta med höjdjusteringen av brickan.
Kan jag diska plastbehållare i diskmaskinen?
Kan jag diska plastbehållare i diskmaskinen?
Ja, men bara om de är gjorda av värmebeständig plast; vanlig plast kan deformeras vid diskning i hög temperatur.
Vad kan jag göra åt matlukten efter användning?
Vi rekommenderar att du rengör filtret en gång var 1-2 vecka för att ta bort lukter. TIPS: För att sterilisera diskmaskinens insida, häll 200 till 300 ml vitvinsvinäger i en grund skål, placera den i den översta korgen och kör den på automatiskt program.
Kan denna diskmaskin installeras utanför hemmet?
Denna produkt är endast en inomhusapparat för hemmabruk och kan inte användas för kommersiella ändamål (kaféer etc.), industriella ändamål eller laboratorieändamål.
(Den kan inte ens installeras för forskningsändamål i skolornas naturvetenskapslaboratorier och så vidare eftersom syftet är att rengöra kemikalier.)
Det är dock möjligt att installera denna produkt för enkel visning och inte för faktisk användning.
Passar diskmaskinen i mitt kök?
De flesta moderna kök är utformade kring branschstandarden för en <b>60 cm bred</b> apparat, vilket är precis vad LG:s 60 cm diskmaskiner erbjuder. Denna standardstorlek säkerställer att våra fristående diskmaskiner smälter in sömlöst i din befintliga kökslayout utan problem.
Alla specifikationer
GENERELLA SPECIFIKATIONER
Skärmtyp
LED
Installationstyp
Underbyggd
Paneltyp
Toppmanövrerad
Totalt antal kuvert
14
UTSEENDE
Färger
Essence White(Matt)
Statusindikatorer
Nej
Indikator för kvarvarande tid
Nej
Invändigt material
STS
KORGENS FUNKTIONER
Bestickkorgar
Nej
Tredje korg med justerbar höjd
Ja (Justerbar)
PROGRAM/ALTERNATIV
Auto
Ja
Avbryt
Ja
Låsbara kontroller
Ja
Fördröjd start
Ja
Fintvätt
Ja
Ladda ner cykel
Ja
Dual Zone
Ja
Eco
Ja
Energisparfunktion
Ja
Express
Ja
Extra torr
Ja
Halv maskin
Ja
Hårt smutsad
Nej
Hög temp.
Ja
Intensiv
Ja
Rengöring av maskinen
Maskinrengöring (ånga) _3 sekunder-knapp
Normal
Nej
Antal alternativ
8
Antal diskprogram
10
Refresh
Ja
Sköljning
Ja
Ångprogram
Ja
Turbo
Ja
3 i 1
Nej
Dry Plus
Nej
ENERGI/VATTENPRESTANDA
Programtid
405
Tid snabbprogram
56
Klass för bulleremission
B
Ljudnivå (dBA)
43
Tid turboprogram
78
Vattenförbrukning (liter)
9,5
Energieffektivitetsklass
A
NYCKELFUNKTION
Smart Rack+™
Ja (Övre korgen helt hopfällbar / Nedre korgen helt hopfällbar)
Antibakteriell behandling
Ja
Aqua-Stop
Ja
Automatisk öppning av lucka
Ja
Doseringsfack för diskmedel och spolglans
Ja
DirectDrive Motor™
Ja
Inverter Direct Drive-motor
Ja
Antal spolarmar
3
QuadWash™
Ja
SenseClean disksystem
Ja
Grumlighetssensor (turbiditetssensor)
Ja
TrueSteam™
Ja
Vario disksystem
Ja
Vattenavhärdare
Ja
MÅTT / VIKT
Justerbara ben (mm)
60
Förpackningsmått - BxHxD (mm)
683 x 840 x 654
Packvikt (kg)
51
Produktens mått – BxHxD (mm)
600 x 815 x 567
Produktvikt (kg)
47
EFFEKT / BETYG
Frekvens (Hz)
50
Strömförbrukning (W)
1 600 - 1 800
Strömförsörjning (V)
220 - 240
SMART TEKONOLOGI
NFC (Near Field Communication)
Nej
Proaktiv kundtjänst
Nej
Fjärrkontroll
Nej
Fjärrstyrning
Ja
Smart Diagnosis
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
Det säger andra
Våra rekommendationer
