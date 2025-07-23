2) TrueSteam™

-Testdatum: 20.1.14

-Testinstitut: TÜV Rheinland

-Testmodell: DFB22M, DFB22M1

-Testförhållanden: Spänning: 220 ± 1 % V, Frekvens 60 ± 1 % Hz, Temperatur 20 ± 2 °C, Luftfuktighet 65 ± 5 %, Vattentemperatur 15 ± 2 °C, Vattentryck 240 ± 20 kPam, Tvättmedel typ B 24 g, Inget sköljmedel, Standardläge.

-Testmetod: För vattenhårdhetsnivåer på 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm och 68 ppm, räkna antalet vattenfläckar beroende på om en vattenavhärdningsanordning används. För 102 ppm, mät antalet vattenfläckar under följande förhållanden: (1) Endast vattenavhärdare, (2) Utan vattenavhärdare, (3) Med vattenavhärdare och sköljning, (4) Med vattenavhärdare med ånga och sköljning, (5) Med vattenavhärdare med ånga, (6) Endast ånga utan vattenavhärdare.

-Testresultat: När varken vattenavhärdare eller ånga användes bildades 123 vattenfläckar. Vid användning av ånga utan vattenavhärdare bildades 19 vattenfläckar (84 % minskning).

-De testade modellerna och DFC287HVS-modellen använder samma vattenavhärdare och samma ånggenereringsteknik.

-Faktiska resultat kan variera beroende på miljön.

3) Desinficerar

[Minskar Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes]

-Testdatum: 21.9.1

-Testinstitut: KTR (Korea Testing & Research Institute)

-Testrapportnummer: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913

-Testmodell: LG 14 Place XD diskmaskin

-Testförhållanden: Diskmaskinen kördes i Eco + Hi-Temp + Steam-läge. Kontaminerat inokulat applicerades på 2 risskålar och 2 soppskålar med en initial koncentration på cirka (1,0*10^8) CFU/ml.

-Testmetod: Teststammar förinkuberades på Tryptic sojaagar vid (35±1) ℃ i 18~24 timmar och justerades till (1,0~9,9*10^8) CFU/ml med steril koksaltlösning. Steriliserade skålar (2 risskålar och 2 soppskålar) inokulerades med 0,2 ml av testlösningen, torkades i 1 timme och placerades i diskmaskinen.

-Testresultat: Under testförhållandena, Escherichia coli, Salmonella typhimurium och Listeria monocytogenes minskade med mer än 99,999 %.

- De testade modellerna och DFC287HVS-modellen använder samma ånggenereringsteknik.

- De faktiska resultaten kan variera beroende på miljön.