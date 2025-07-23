Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
QuadWash™ inbyggd diskmaskin för 14 kuvert med TrueSteam™ Energy A-10%
EU_SDU587HV_MEZ00721711.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

Funktioner

Galleri

Specifikationer

Recensioner

Köp online

Support

QuadWash™ inbyggd diskmaskin för 14 kuvert med TrueSteam™ Energy A-10%

EU_SDU587HV_MEZ00721711.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

QuadWash™ inbyggd diskmaskin för 14 kuvert med TrueSteam™ Energy A-10%

SDU587HV
  • Frontvy av DUC237HVS
  • Frontvy av öppen DUC237HVS
  • TrueSteam™
  • QuadWash™
  • Auto Open Dry
  • Vy ovanifrån av DUC237HVS
  • Sprayarm och ångmunstycke
  • Öppen frontvy med disk
  • Öppen vy från vänster med disk
  • Sidovy av öppen DUC237HVS – nedre korg
  • Sidovy av öppen DUC237HVS – övre korg
  • Vy från höger av öppen DUC237HVS
  • Sidovy av DUC237HVS
  • Vy bakifrån av DUC237HVS
Frontvy av DUC237HVS
Frontvy av öppen DUC237HVS
TrueSteam™
QuadWash™
Auto Open Dry
Vy ovanifrån av DUC237HVS
Sprayarm och ångmunstycke
Öppen frontvy med disk
Öppen vy från vänster med disk
Sidovy av öppen DUC237HVS – nedre korg
Sidovy av öppen DUC237HVS – övre korg
Vy från höger av öppen DUC237HVS
Sidovy av DUC237HVS
Vy bakifrån av DUC237HVS

Huvudfunktioner

  • Energy A-10%: En diskmaskin som ger dig en mer energieffektiv livsstil.
  • QuadWash™: 4 sprayarmar med multiriktade rörelser så att vattnet kommer åt varenda skrymsle i diskmaskinen.
  • TrueSteam™: flera ångstrålar som rengör disken, löser upp envis smuts och får glasen att skina.
  • Med Auto Open Dry öppnas dörren automatiskt så att disken lufttorkas naturligt.
Mer

Livsstilsbild av en inbyggd diskmaskin installerad i ett kök med trädesign.

Skinande rent, snabbt klart för middag

Energieffektivitet A-10%

Spara pengar och håll disken fläckfri med en diskmaskin designad för energieffektivitet

TrueSteam™

Hygienisk glans, färre vattenfläckar

QuadWash™

Lämnar ingen smutsig disk efter sig

LG ThinQ™ 

Anslut för en smartare tvätt

Energieffektivitet i toppklass

Specialdesignade LG Inverter DD-motorer kan öka energieffektiviteten med 54 % och är certifierade av klass A enligt EU:s energieffektivitetsstandarder¹⁾.

LG inbyggd diskmaskin i ett vitt kök, delvis öppet. A-10%-etiketten anger energieffektivitetsgrad A-10%.

*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan skilja sig från den faktiska produkten.

 

1) Energieffektivitet

-Jämfört med LG-modellen. Baserat på energiförbrukningen för Eco Course mellan LG-modellen DBC335 (klass A) och DBC425 (klass E), enligt LG:s interna test.

TrueSteam™

Hygienisk glans, färre vattenfläckar

TrueSteam™²⁾ gör din disk riktigt ren, minskar vattenfläckar och desinficerar³⁾ den.

Närbild av disk inuti LG diskmaskin med ånga som släpps ut, vilket visar ångtvätt för fläckborttagning och desinficering.

2) TrueSteam™

-Testdatum: 20.1.14

-Testinstitut: TÜV Rheinland

-Testmodell: DFB22M, DFB22M1

-Testförhållanden: Spänning: 220 ± 1 % V, Frekvens 60 ± 1 % Hz, Temperatur 20 ± 2 °C, Luftfuktighet 65 ± 5 %, Vattentemperatur 15 ± 2 °C, Vattentryck 240 ± 20 kPam, Tvättmedel typ B 24 g, Inget sköljmedel, Standardläge.

-Testmetod: För vattenhårdhetsnivåer på 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm och 68 ppm, räkna antalet vattenfläckar beroende på om en vattenavhärdningsanordning används. För 102 ppm, mät antalet vattenfläckar under följande förhållanden: (1) Endast vattenavhärdare, (2) Utan vattenavhärdare, (3) Med vattenavhärdare och sköljning, (4) Med vattenavhärdare med ånga och sköljning, (5) Med vattenavhärdare med ånga, (6) Endast ånga utan vattenavhärdare.

-Testresultat: När varken vattenavhärdare eller ånga användes bildades 123 vattenfläckar. Vid användning av ånga utan vattenavhärdare bildades 19 vattenfläckar (84 % minskning).

-De testade modellerna och DFC287HVS-modellen använder samma vattenavhärdare och samma ånggenereringsteknik.

-Faktiska resultat kan variera beroende på miljön.

 

3) Desinficerar

[Minskar Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes]

-Testdatum: 21.9.1

-Testinstitut: KTR (Korea Testing & Research Institute)

-Testrapportnummer: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913

-Testmodell: LG 14 Place XD diskmaskin

-Testförhållanden: Diskmaskinen kördes i Eco + Hi-Temp + Steam-läge. Kontaminerat inokulat applicerades på 2 risskålar och 2 soppskålar med en initial koncentration på cirka (1,0*10^8) CFU/ml.

-Testmetod: Teststammar förinkuberades på Tryptic sojaagar vid (35±1) ℃ i 18~24 timmar och justerades till (1,0~9,9*10^8) CFU/ml med steril koksaltlösning. Steriliserade skålar (2 risskålar och 2 soppskålar) inokulerades med 0,2 ml av testlösningen, torkades i 1 timme och placerades i diskmaskinen.

-Testresultat: Under testförhållandena, Escherichia coli, Salmonella typhimurium och Listeria monocytogenes minskade med mer än 99,999 %.

- De testade modellerna och DFC287HVS-modellen använder samma ånggenereringsteknik.

- De faktiska resultaten kan variera beroende på miljön.

Spara tid före handdisk med ångtvätt

TrueSteam™ hjälper till att skölja disk och ta itu med tuff, intorkad mat.

Ånga som når flera hörn

Känn dig trygg i att ingen disk missas med TrueSteam™-tekniken.

Kristallklar disk varje gång

TrueSteam™ lämnar disken skinande ren och minskar vattenfläckar med upp till 84 %.

LG inbyggd diskmaskin helt öppen med korgar med smutsig disk. Närbild av en smutsig disk som visar stark rengöringskraft.
Insida av ångfylld LG-diskmaskin. Röda pilar indikerar heltäckande täckning för grundlig, jämn rengöring av all disk.
Ett vinglas med vattenfläckar på ena sidan och kristallklart på den andra, vilket visar skillnaden efter ångdiskning.
En fristående diskmaskin med luckan helt öppen, vilket avslöjar smutsig disk inuti.
Insida av ångfylld diskmaskin med heltäckande täckning för grundlig rengöring.
Ett vinglas med vattenfläckar på ena sidan och klart och prydligt på den andra efter ångdiskning.
En fristående diskmaskin med luckan helt öppen, vilket avslöjar smutsig disk inuti.

Spara tid före handdisk med ångtvätt

TrueSteam™ hjälper till att skölja disk och ta itu med tuff, intorkad mat.

Insida av ångfylld diskmaskin med heltäckande täckning för grundlig rengöring.

Ånga som når flera hörn

Känn dig trygg i att ingen disk missas med TrueSteam™-tekniken.

Ett vinglas med vattenfläckar på ena sidan och klart och prydligt på den andra efter ångdiskning.

Kristallklar disk varje gång

TrueSteam™ lämnar disken skinande ren och minskar vattenfläckar med upp till 84 %.

QuadWash™

Allrounddisk, skinande rent

Fyra Multi-Motion-sprayarmar för att diska första gången, medan Dual Zone Wash låter dig välja olika trycknivåer för varje korg.

Filmklipp av intensiva vattenströmmar från roterande diskmaskinsblad i närbild.

EasyRack™Plus

Flexibel design inuti diskmaskinen

EasyRack™Plus använder tre justerbara diskställ, fällbara vikpinnar och vertikal förflyttning för att passa disk i varierande storlek.

En person höjer diskmaskinens diskställ för att skapa mer utrymme under och förvarar sedan stekpannor på det nedre stället.

Höjdjusterbar tredje hylla

Extra utrymme för viktiga föremål, från långa bestick till små espressokoppar.

Hopfällbar sidogaller

Fyll köksredskapen på ditt sätt, oavsett om det är en kastrull eller en stor skål.

*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan se annorlunda ut än den faktiska produkten.

Frontdisplay

Håll koll på klockan

Hantera enkelt din tid med en dold LED-display som räknar ner den återstående disktiden.

*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan se annorlunda ut än den faktiska produkten.

LG ThinQ™

Håll dig uppkopplad, håll dig skinande ren

Få ett meddelande när din tvättcykel är klar via LG ThinQ™⁴⁾-appen.

En smartphone visar LG ThinQ™ i ett kök tillsammans med 3 appfunktioner: Ladda ner cykler, Aviseringar och Smart Diagnosis.

*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan skilja sig från den faktiska produkten.

 

4) LG ThinQ™

-ThinQ™-funktionerna kan variera beroende på produkt och land. Kontrollera med din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet av tjänster.

- När du ansluter till diskmaskinen för första gången måste den vara i samma Wi-Fi-miljö, och därefter måste diskmaskinen alltid fungera inom den registrerade Wi-Fi-miljön.

Ladda ner fler sätt att rengöra

Med LG ThinQ™ kan du ladda ner nya diskprogram för att få fler rengöringsalternativ. (kastruller och stekpannor, grytor, glas och natttvätt)

Städa på ditt sätt

Du kan anpassa inställningarna för din diskmaskin från din smarta enhet.

Låg ljudnivå

Lugn rengöring, tyst utförd

Med LG:s brusreduceringsteknik diskas din disk tyst medan du kopplar av i lugn och ro⁵⁾.

Man håller ett sovande barn medan en tyst diskmaskin går i bakgrunden

*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan skilja sig från den faktiska produkten.

 

 

5) Låg ljudnivå

- Ljudnivå: 41 dB eller lägre, baserat på LG:s interna testresultat.

- Baserat på interna testresultat (ljudeffektnivå, PWL-mätning) under ECO-läge + Energisparläge + AOD-alternativinställningar (januari 2019).

- Ljudnivåerna mäts som ett genomsnitt över hela diskmaskinscykeln, inklusive fördisk, huvuddisk, sköljning och torksteg.

- Ljudnivåerna kan variera beroende på driftsläget cykel och användningsförhållanden.

Innovativ design

Diskmaskinens insida i rostfritt stål.

Helt i rostfritt stål

Diskmaskinsluckan öppnas automatiskt efter att tvättcykeln är klar för att torka disken naturligt.

Auto Open Dry

*Produktbilderna och videorna är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Lugn rengöring, tyst utförd

Med LG:s brusreduceringsteknik diskas din disk tyst medan du kopplar av i lugn och ro⁵⁾.

Lådorna på köksbordet.

Illustration av tratt

Tratt

Bild på ikon för ljudrem (sida)

Ljudrem (sida)

Illustration av fuktspärrtejp

Fuktspärrtejp

Illustration av sidofästbara skruvar

Sidofästbara skruvar (Φ4,5x12mm)

Illustration av installationsfästen

Installationsfästen

Illustration av fästskruvar för fäste

Fästskruvar för fäste (Φ4x12mm)

Illustration av nedre lock

Nedre lock

What kind of detergent should I use for my dishwasher?

'For dishwashers, you should use dishwasher-specific detergents, not general detergents. There are three types of such detergents: powder, liquid, and tablet. Each detergent may have different dissolving speeds and cleaning capabilities depending on the type of detergent and the manufacturer, so be sure to check the product information and use the recommended amount of detergent listed by the manufacturer based on the loaded amount and dirtiness.

Do I need to pre-wash my dishes before using the dishwasher?

'For dishwashers, you should use dishwasher-specific detergents, not general detergents. There are three types of such detergents: powder, liquid, and tablet. Each detergent may have different dissolving speeds and cleaning capabilities depending on the type of detergent and the manufacturer, so be sure to check the product information and use the recommended amount of detergent listed by the manufacturer based on the loaded amount and dirtiness.

Do I need to pre-wash my dishes before using the dishwasher?

LG dishwashers use the powerful water flow of their QuadWash™ tornado wash blades, along with TrueSteam™, to thoroughly clean your dishes without the need for pre-washing. However, a light pre-wash with just water to remove large food particles from the dishes can help clean them more efficiently. Get the most out of your dishwasher's cleaning capabilities by pre-washing as needed. Just remove large food particles and load your dishwasher right away.

How can I get rid of water spots on my dishes?

The TrueSteam™ feature and water softener in LG dishwashers can effectively remove water spots from dishes. In addition, using a rinse aid reduces the surface tension of water droplets, which is excellent for drying dishes and preventing spots. Rinse aid is added automatically when drying if you lift the flap on the detergent dispenser and fill it to the maximum fill level.

What's the smart way to load my dishwasher?

Bottom basket: Pots and pans loaded upside down, dinner plates, soup plates, dessert plates Middle basket: Glasses, cups, saucers and wine glasses Top basket: Cutlery such as teaspoons, dessert spoons, soup spoons, and forks When placing dishes in the baskets, it's important to tilt them slightly so that the water can flow properly. TIP: If a bulky pot in the bottom basket jams the tray, fix this easily with the tray height adjustment feature.

Can I wash plastic containers in my dishwasher?

Yes, but only if they are made of heat-resistant plastics; regular plastics can become deformed in high-temperature washes.

What can I do about the food odors after use?

We recommend cleaning the filter once every 1-2 weeks to remove odors. TIP: To sterilize the inside of the dishwasher, pour 200 to 300 ml of white vinegar in a shallow bowl, place it in the top basket, and run it on Auto Cycle.

Can this dishwasher be installed outside of the home?

This product is an indoor appliance for home use only, and cannot be used for commercial (cafes, etc.), industrial, or laboratory purposes.

(It cannot be installed even for research purposes at school science labs and so on as the purpose is to clean chemicals.)

However, it is possible to install this product for simple display and not for actual operation.

Will the dishwasher fit in my kitchen?

Most modern kitchens are designed around the industry standard of a 60cm wide appliance, which is exactly what LG’s 60cm dishwashers offer. This standard size ensures that our freestanding dishwashers blend seamlessly into your existing kitchen layout without any hassle.

Skriv ut

Alla specifikationer

GENERELLA SPECIFIKATIONER

  • Skärmtyp

    LED

  • Installationstyp

    Underbyggd

  • Paneltyp

    Toppmanövrerad

  • Totalt antal kuvert

    14

UTSEENDE

  • Färger

    Prime Silver

  • Statusindikatorer

    Nej

  • Indikator för kvarvarande tid

    Nej

  • Invändigt material

    STS

KORGENS FUNKTIONER

  • Bestickkorgar

    Nej

  • Tredje korg med justerbar höjd

    Ja (Justerbar)

PROGRAM/ALTERNATIV

  • Auto

    Ja

  • Avbryt

    Ja

  • Låsbara kontroller

    Ja

  • Fördröjd start

    Ja

  • Fintvätt

    Ja

  • Ladda ner cykel

    Ja

  • Dual Zone

    Ja

  • Eco

    Ja

  • Energisparfunktion

    Ja

  • Express

    Ja

  • Extra torr

    Ja

  • Halv maskin

    Ja

  • Hårt smutsad

    Nej

  • Hög temp.

    Ja

  • Intensiv

    Ja

  • Rengöring av maskinen

    Maskinrengöring (ånga) _3 sekunder-knapp

  • Normal

    Nej

  • Antal alternativ

    8

  • Antal diskprogram

    10

  • Refresh

    Ja

  • Sköljning

    Ja

  • Ångprogram

    Ja

  • Turbo

    Ja

  • 3 i 1

    Nej

  • Dry Plus

    Nej

ENERGI/VATTENPRESTANDA

  • Programtid

    405

  • Tid snabbprogram

    56

  • Klass för bulleremission

    B

  • Ljudnivå (dBA)

    43

  • Tid turboprogram

    78

  • Vattenförbrukning (liter)

    9,5

  • Energieffektivitetsklass

    A

NYCKELFUNKTION

  • Smart Rack+™

    Ja (Övre korgen helt hopfällbar / Nedre korgen helt hopfällbar)

  • Antibakteriell behandling

    Ja

  • Aqua-Stop

    Ja

  • Automatisk öppning av lucka

    Ja

  • Doseringsfack för diskmedel och spolglans

    Ja

  • DirectDrive Motor™

    Ja

  • Inverter Direct Drive-motor

    Ja

  • Antal spolarmar

    3

  • QuadWash™

    Ja

  • SenseClean disksystem

    Ja

  • Grumlighetssensor (turbiditetssensor)

    Ja

  • TrueSteam™

    Ja

  • Vario disksystem

    Ja

  • Vattenavhärdare

    Ja

MÅTT / VIKT

  • Justerbara ben (mm)

    60

  • Förpackningsmått - BxHxD (mm)

    683 x 840 x 654

  • Packvikt (kg)

    51

  • Produktens mått – BxHxD (mm)

    600 x 815 x 567

  • Produktvikt (kg)

    47

EFFEKT / BETYG

  • Frekvens (Hz)

    50

  • Strömförbrukning (W)

    1 600 - 1 800

  • Strömförsörjning (V)

    220 - 240

SMART TEKONOLOGI

  • NFC (Near Field Communication)

    Nej

  • Proaktiv kundtjänst

    Nej

  • Fjärrkontroll

    Nej

  • Fjärrstyrning

    Ja

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Det säger andra

Hitta en butik nära dig

Upplev den här produkten nära dig.

Våra rekommendationer

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Representativt exempel

För ett representativt exempel vid ett kreditköp på 12 000 kronor och 12 månader räntefritt är räntan 0 %, månatlig administrationsavgift 0 kronor och en uppläggningsavgift på 0 kronor tillkommer. Den effektiva räntan blir 0% och totalt att betala 12 000 kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 