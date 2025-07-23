We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
QuadWash™ inbyggd diskmaskin för 14 kuvert med TrueSteam™ Energy A-10%
Huvudfunktioner
- Energy A-10%: En diskmaskin som ger dig en mer energieffektiv livsstil.
- QuadWash™: 4 sprayarmar med multiriktade rörelser så att vattnet kommer åt varenda skrymsle i diskmaskinen.
- TrueSteam™: flera ångstrålar som rengör disken, löser upp envis smuts och får glasen att skina.
- Med Auto Open Dry öppnas dörren automatiskt så att disken lufttorkas naturligt.
Skinande rent, snabbt klart för middag
Energieffektivitet i toppklass
Specialdesignade LG Inverter DD-motorer kan öka energieffektiviteten med 54 % och är certifierade av klass A enligt EU:s energieffektivitetsstandarder¹⁾.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan skilja sig från den faktiska produkten.
1) Energieffektivitet
-Jämfört med LG-modellen. Baserat på energiförbrukningen för Eco Course mellan LG-modellen DBC335 (klass A) och DBC425 (klass E), enligt LG:s interna test.
Hygienisk glans, färre vattenfläckar
TrueSteam™²⁾ gör din disk riktigt ren, minskar vattenfläckar och desinficerar³⁾ den.
2) TrueSteam™
-Testdatum: 20.1.14
-Testinstitut: TÜV Rheinland
-Testmodell: DFB22M, DFB22M1
-Testförhållanden: Spänning: 220 ± 1 % V, Frekvens 60 ± 1 % Hz, Temperatur 20 ± 2 °C, Luftfuktighet 65 ± 5 %, Vattentemperatur 15 ± 2 °C, Vattentryck 240 ± 20 kPam, Tvättmedel typ B 24 g, Inget sköljmedel, Standardläge.
-Testmetod: För vattenhårdhetsnivåer på 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm och 68 ppm, räkna antalet vattenfläckar beroende på om en vattenavhärdningsanordning används. För 102 ppm, mät antalet vattenfläckar under följande förhållanden: (1) Endast vattenavhärdare, (2) Utan vattenavhärdare, (3) Med vattenavhärdare och sköljning, (4) Med vattenavhärdare med ånga och sköljning, (5) Med vattenavhärdare med ånga, (6) Endast ånga utan vattenavhärdare.
-Testresultat: När varken vattenavhärdare eller ånga användes bildades 123 vattenfläckar. Vid användning av ånga utan vattenavhärdare bildades 19 vattenfläckar (84 % minskning).
-De testade modellerna och DFC287HVS-modellen använder samma vattenavhärdare och samma ånggenereringsteknik.
-Faktiska resultat kan variera beroende på miljön.
3) Desinficerar
[Minskar Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes]
-Testdatum: 21.9.1
-Testinstitut: KTR (Korea Testing & Research Institute)
-Testrapportnummer: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913
-Testmodell: LG 14 Place XD diskmaskin
-Testförhållanden: Diskmaskinen kördes i Eco + Hi-Temp + Steam-läge. Kontaminerat inokulat applicerades på 2 risskålar och 2 soppskålar med en initial koncentration på cirka (1,0*10^8) CFU/ml.
-Testmetod: Teststammar förinkuberades på Tryptic sojaagar vid (35±1) ℃ i 18~24 timmar och justerades till (1,0~9,9*10^8) CFU/ml med steril koksaltlösning. Steriliserade skålar (2 risskålar och 2 soppskålar) inokulerades med 0,2 ml av testlösningen, torkades i 1 timme och placerades i diskmaskinen.
-Testresultat: Under testförhållandena, Escherichia coli, Salmonella typhimurium och Listeria monocytogenes minskade med mer än 99,999 %.
- De testade modellerna och DFC287HVS-modellen använder samma ånggenereringsteknik.
- De faktiska resultaten kan variera beroende på miljön.
Allrounddisk, skinande rent
Fyra Multi-Motion-sprayarmar för att diska första gången, medan Dual Zone Wash låter dig välja olika trycknivåer för varje korg.
Flexibel design inuti diskmaskinen
EasyRack™Plus använder tre justerbara diskställ, fällbara vikpinnar och vertikal förflyttning för att passa disk i varierande storlek.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan se annorlunda ut än den faktiska produkten.
Frontdisplay
Håll koll på klockan
Hantera enkelt din tid med en dold LED-display som räknar ner den återstående disktiden.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan se annorlunda ut än den faktiska produkten.
Håll dig uppkopplad, håll dig skinande ren
Få ett meddelande när din tvättcykel är klar via LG ThinQ™⁴⁾-appen.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan skilja sig från den faktiska produkten.
4) LG ThinQ™
-ThinQ™-funktionerna kan variera beroende på produkt och land. Kontrollera med din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet av tjänster.
- När du ansluter till diskmaskinen för första gången måste den vara i samma Wi-Fi-miljö, och därefter måste diskmaskinen alltid fungera inom den registrerade Wi-Fi-miljön.
Lugn rengöring, tyst utförd
Med LG:s brusreduceringsteknik diskas din disk tyst medan du kopplar av i lugn och ro⁵⁾.
*Bilden ovan är endast i illustrativt syfte. Den kan skilja sig från den faktiska produkten.
5) Låg ljudnivå
- Ljudnivå: 41 dB eller lägre, baserat på LG:s interna testresultat.
- Baserat på interna testresultat (ljudeffektnivå, PWL-mätning) under ECO-läge + Energisparläge + AOD-alternativinställningar (januari 2019).
- Ljudnivåerna mäts som ett genomsnitt över hela diskmaskinscykeln, inklusive fördisk, huvuddisk, sköljning och torksteg.
- Ljudnivåerna kan variera beroende på driftsläget cykel och användningsförhållanden.
Innovativ design
*Produktbilderna och videorna är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Lugn rengöring, tyst utförd
Med LG:s brusreduceringsteknik diskas din disk tyst medan du kopplar av i lugn och ro⁵⁾.
Tratt
Ljudrem (sida)
Fuktspärrtejp
Sidofästbara skruvar (Φ4,5x12mm)
Installationsfästen
Fästskruvar för fäste (Φ4x12mm)
Nedre lock
What kind of detergent should I use for my dishwasher?
'For dishwashers, you should use dishwasher-specific detergents, not general detergents. There are three types of such detergents: powder, liquid, and tablet. Each detergent may have different dissolving speeds and cleaning capabilities depending on the type of detergent and the manufacturer, so be sure to check the product information and use the recommended amount of detergent listed by the manufacturer based on the loaded amount and dirtiness.
Do I need to pre-wash my dishes before using the dishwasher?
'For dishwashers, you should use dishwasher-specific detergents, not general detergents. There are three types of such detergents: powder, liquid, and tablet. Each detergent may have different dissolving speeds and cleaning capabilities depending on the type of detergent and the manufacturer, so be sure to check the product information and use the recommended amount of detergent listed by the manufacturer based on the loaded amount and dirtiness.
Do I need to pre-wash my dishes before using the dishwasher?
LG dishwashers use the powerful water flow of their QuadWash™ tornado wash blades, along with TrueSteam™, to thoroughly clean your dishes without the need for pre-washing. However, a light pre-wash with just water to remove large food particles from the dishes can help clean them more efficiently. Get the most out of your dishwasher's cleaning capabilities by pre-washing as needed. Just remove large food particles and load your dishwasher right away.
How can I get rid of water spots on my dishes?
The TrueSteam™ feature and water softener in LG dishwashers can effectively remove water spots from dishes. In addition, using a rinse aid reduces the surface tension of water droplets, which is excellent for drying dishes and preventing spots. Rinse aid is added automatically when drying if you lift the flap on the detergent dispenser and fill it to the maximum fill level.
What's the smart way to load my dishwasher?
Bottom basket: Pots and pans loaded upside down, dinner plates, soup plates, dessert plates Middle basket: Glasses, cups, saucers and wine glasses Top basket: Cutlery such as teaspoons, dessert spoons, soup spoons, and forks When placing dishes in the baskets, it's important to tilt them slightly so that the water can flow properly. TIP: If a bulky pot in the bottom basket jams the tray, fix this easily with the tray height adjustment feature.
Can I wash plastic containers in my dishwasher?
Yes, but only if they are made of heat-resistant plastics; regular plastics can become deformed in high-temperature washes.
What can I do about the food odors after use?
We recommend cleaning the filter once every 1-2 weeks to remove odors. TIP: To sterilize the inside of the dishwasher, pour 200 to 300 ml of white vinegar in a shallow bowl, place it in the top basket, and run it on Auto Cycle.
Can this dishwasher be installed outside of the home?
This product is an indoor appliance for home use only, and cannot be used for commercial (cafes, etc.), industrial, or laboratory purposes.
(It cannot be installed even for research purposes at school science labs and so on as the purpose is to clean chemicals.)
However, it is possible to install this product for simple display and not for actual operation.
Will the dishwasher fit in my kitchen?
Most modern kitchens are designed around the industry standard of a 60cm wide appliance, which is exactly what LG’s 60cm dishwashers offer. This standard size ensures that our freestanding dishwashers blend seamlessly into your existing kitchen layout without any hassle.
Alla specifikationer
GENERELLA SPECIFIKATIONER
-
Skärmtyp
LED
-
Installationstyp
Underbyggd
-
Paneltyp
Toppmanövrerad
-
Totalt antal kuvert
14
UTSEENDE
-
Färger
Prime Silver
-
Statusindikatorer
Nej
-
Indikator för kvarvarande tid
Nej
-
Invändigt material
STS
KORGENS FUNKTIONER
-
Bestickkorgar
Nej
-
Tredje korg med justerbar höjd
Ja (Justerbar)
PROGRAM/ALTERNATIV
-
Auto
Ja
-
Avbryt
Ja
-
Låsbara kontroller
Ja
-
Fördröjd start
Ja
-
Fintvätt
Ja
-
Ladda ner cykel
Ja
-
Dual Zone
Ja
-
Eco
Ja
-
Energisparfunktion
Ja
-
Express
Ja
-
Extra torr
Ja
-
Halv maskin
Ja
-
Hårt smutsad
Nej
-
Hög temp.
Ja
-
Intensiv
Ja
-
Rengöring av maskinen
Maskinrengöring (ånga) _3 sekunder-knapp
-
Normal
Nej
-
Antal alternativ
8
-
Antal diskprogram
10
-
Refresh
Ja
-
Sköljning
Ja
-
Ångprogram
Ja
-
Turbo
Ja
-
3 i 1
Nej
-
Dry Plus
Nej
ENERGI/VATTENPRESTANDA
-
Programtid
405
-
Tid snabbprogram
56
-
Klass för bulleremission
B
-
Ljudnivå (dBA)
43
-
Tid turboprogram
78
-
Vattenförbrukning (liter)
9,5
-
Energieffektivitetsklass
A
NYCKELFUNKTION
-
Smart Rack+™
Ja (Övre korgen helt hopfällbar / Nedre korgen helt hopfällbar)
-
Antibakteriell behandling
Ja
-
Aqua-Stop
Ja
-
Automatisk öppning av lucka
Ja
-
Doseringsfack för diskmedel och spolglans
Ja
-
DirectDrive Motor™
Ja
-
Inverter Direct Drive-motor
Ja
-
Antal spolarmar
3
-
QuadWash™
Ja
-
SenseClean disksystem
Ja
-
Grumlighetssensor (turbiditetssensor)
Ja
-
TrueSteam™
Ja
-
Vario disksystem
Ja
-
Vattenavhärdare
Ja
MÅTT / VIKT
-
Justerbara ben (mm)
60
-
Förpackningsmått - BxHxD (mm)
683 x 840 x 654
-
Packvikt (kg)
51
-
Produktens mått – BxHxD (mm)
600 x 815 x 567
-
Produktvikt (kg)
47
EFFEKT / BETYG
-
Frekvens (Hz)
50
-
Strömförbrukning (W)
1 600 - 1 800
-
Strömförsörjning (V)
220 - 240
SMART TEKONOLOGI
-
NFC (Near Field Communication)
Nej
-
Proaktiv kundtjänst
Nej
-
Fjärrkontroll
Nej
-
Fjärrstyrning
Ja
-
Smart Diagnosis
Ja
-
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
EFTERLEVNADSINFORMATION
-
filtillägg:pdf
-
filtillägg:pdf
-
filtillägg:pdf
Det säger andra
