2.03M 375L Kombinerad kyl/frys(Vit) - Energiklass C, Door Cooling+™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

GBBS524CSW.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
GBBS524CSW.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

2.03M 375L Kombinerad kyl/frys(Vit) - Energiklass C, Door Cooling+™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

GBBS524CSW
Vy framifrån av LG bottenfrys (GBBS726CPY) i mattsvart finish
Vy av LG bottenfrys (GBBS726CPY) ned helt öppen dörr som visar kyl- och frysfack
Vy ovanifrån av LG kyl/frys (GBBS726CPY) med mattsvart kylskåp till vänster och skåpvägg till höger
LG bottenfrys (GBBS726CPY) i vardagsrum med nattvy över stad med överlägg av AI-sparläge-grafik och diagram med energifluktuationer
Till vänster finns kött med texten -3 °C, i mitten finns färsk fisk med texten 0 °C och till höger finns ost med texten 2 °C.
LG bottenfrys (GBBS726CPY) i infälld installation i hög varmt beige vägg med blåa pilar som pekar mot ovansidan och frontytorna
LG kyl/frys (GBBS726CPY) närbild av vinställ med fyra flaskor och en låda med makaroner med hylldesign förstorad i cirkulär bild
Vy framifrån av LG kyl/frys (GBBS726CPY) som visar DoorCooling+™-ventil
Vy ovanifrån av LG kyl/frys (GBBS726CPY)
Lägre vy av LG kyl/frys (GBBS726CPY)
LG kyl/frys (GBBS726CPY) hylla markerad i blått med pilar upp och ner, höger bild visar en vikt hylla med två vattenflaskor
Vy från sidan framifrån av LG bottenfrys (GBBS726CPY) som visar utvändig design
Vy bakifrån av LG bottenfrys (GBBS726CPY) som visar bakpanelen
LG kyl/frys (GBBS726CPY) inbyggd i mörkbrunt skåp med fönster och soffa till vänster och diskho till höger
Mått och installation av LG bottenfrys (GBBS726CPY)

Huvudfunktioner

  • DoorCooling+™ - Snabbare och jämnare kylning överallt
  • Förbättrad energieffektivitet med Smart Inverter Compressor™
  • Bevara maten fräschare längre med LGs NatureFRESH™
  • Fresh Converter+ är en låda i kylskåpet med justerbar temperatur för kött, fisk eller ost.
  • Total No Frost med Multi Air Flow
  • Premium design med helt platta dörrar
Mer
Prime Silver LG bottenfrys (GBBS726CPY) i infälld installation i gråa skåp bredvid marmorbänk med induktionshäll och stort fönster till höger

Snygg design med maximerad fräschör

LG bottenfrys (GBBS726CPY) i infälld installation i höga gråa skåp med blå pilar som pekar mot ovansidan och frontytorna

Premium-design

LG bottenfrys (GBBS726CPY) med mobiltelefon som visar ThinQ-appen framför och lysande ljusblå AI-ikon bredvid kylskåpet

AI-funktioner

Interiörvy av LG bottenfrys (GBBS726CPY) med hyllor med frukt, grönsaker, drycker och snacks med blå luftflödeslinjer från vänster sida

Maximal fräschör

Helt öppen LG bottenfrys (GBBS726CPY) med övre kylfack som visar mat i lådor med blå överlägg och pilar som markerar rymlig interiör

Maximal lagringseffektivitet

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Finns även i olika färger

Essence Black Steel

Prime Silver

White

LG kyl/frys (GBBS726CPY) med höger dörr öppen i 110 grader, som visar ett böjt gångjärn upptill nära inpassat med en intilliggande grå skåpvägg.

Zero Clearance

Utformad för att passa alla kök

Zero Clearance gör att dörrarna kan öppnas vidöppna även nära väggen eller i trånga utrymmen

Vy ovanifrån med delad bild av LG kyl/frys (GBBS726CPY) där vänster sida med texten ”Konventionellt” visar ett gångjärn som slår i väggen och höger sida med texten ”Noll frigång” visar ett gångjärn som öppnas fritt

Vy ovanifrån med delad bild av LG kyl/frys (GBBS726CPY) där vänster sida med texten ”Konventionellt” visar ett gångjärn som slår i väggen och höger sida med texten ”Noll frigång” visar ett gångjärn som öppnas fritt

*För att säkerställa korrekt dörrfunktion krävs en minsta frigång på 4 mm mellan kylskåpets sidor och väggen.

*Om avståndet är mindre än 4 mm kanske dörren inte öppnas helt eller komma i kontakt med väggen, vilket kan påverka produktens prestanda.

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Flata dörrar i en premium-design

Elegant och modern look som passar perfekt

Njut av en premium-design med flata dörrar och rymlig interiör som ger förfinad elegans och praktisk funktionalitet till ditt moderna kök.

LG mattsvart kyl/frys (GBBS726CPY) inbyggd i grått köksskåp med vinkällare till vänster och spishäll med redskap till höger

LG mattsvart kyl/frys (GBBS726CPY) inbyggd i grått köksskåp med vinkällare till vänster och spishäll med redskap till höger

LG bottenfrys (GBBS726CPY) till vänster i ljusgrå skåp med stänkskydd i marmor till höger i mörka skåp bredvid hyllor och kokkärl

LG bottenfrys (GBBS726CPY) till vänster i ljusgrå skåp med stänkskydd i marmor till höger i mörka skåp bredvid hyllor och kokkärl

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

AI-funktioner

Smartare kylning för optimerad energi med LG ThinQ™ 1)

LG bottenfrys (GBBS726CPY) i vardagsrum med nattvy över stad med överlägg av AI-sparläge-grafik och diagram med energifluktuationer

AI-sparläge

Optimerad kylning under tider med låg användning

AI-sparläge2) analyserar dina användningsmönster under en 3-veckorsperiod och känner av när kylskåpsdörren öppnas mindre ofta, vilket minskar energiförbrukningen samtidigt som maten hålls fräsch.1)

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

LG bottenfrys (GBBS726CPY) bredvid ljusgråa skåp i vardagsrum med vy lver en flod med överlägg av kurvan och AI Fresh-ikon

AI Fresh

Proaktiv kylning för frekventa dörröppningar

Minimerar temperaturökningar med datadriven analys vid tider då dörren öppnas oftare, vilket intensifierar kylningen två timmar i förväg baserat på detaljerade användningsmönster.1)

*Om kylrummets temperatur är inställd på 1 °C eller 2 °C aktiveras inte denna funktion.

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

LG bottenfrys (GBBS726CPY) med övre dörr något öppen, med röd våggrafik som visar en öppen dörrikon och varningsikon

Känner av en öppen dörr

Håller maten fräschare med smarta dörrvarningar

Känner av om dörren är öppen1) och ser till att maten förblir fräsch och minimerar energislöseri genom att varna dig om dörren inte är ordentligt stängd.

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Maximal fräschör

Exakt kylning, konsekvent fräschör

LinearCooling™ håller maten fräschare längre genom att minska temperaturfluktuationerna och bevara smak och utseende.

LG kyl/frys (GBBS726CPY) grafik som visar en färsk tomat efter 7 dagar med blå fluktuationskurva och texten ±0,5 °C
LG kyl/frys (GBBS726CPY) grafik som visar en torkande tomat efter 7 dagar med röd fluktuationskurva och texten ±1,0 °C

Konventionell

*Baserat på TÜV Rheinland-testresultat med LG:s interna testmetod som jämförde viktminskningshastigheten för grönsaker mellan modellen med LinearCooling och modellen utan LinearCooling visade modellen med LinearCooling en lägre viktminskningshastighet.

LG bottenfrys (GBBS726CPY) öppen med ljusblått luftflöde från vänster ventil mot dörrkorgar som förvarar frukt, flaskor och behållare

DoorCooling+™

Leverera färskhet snabbare till dörrkorgen

Drycker och mat håller sig fräscha med DoorCooling+™ 3).

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

LG bottenfrys (GBBS726CPY) Fresh Balancer som förvarar sallad, paprika, apelsin och äpplen med pilar upp och ner och Moist Balance Crisper i närbild

FRESHBalancer™

Optimal fuktighet för frukt och grönsaker

FRESH Balancer™ bibehåller fuktigheten i dina frukter och grönsaker med Moist Balance Crisper™, vilket bidrar till att hålla dem fräscha.

*Baserat på internt LG-test (omgivningstemperatur på 25 °C, normal luftfuktighet, frys vid -18 °C, kylskåp vid 4 °C), uppmätt viktförlust av vatten efter 24 timmar.

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

FRESHConverter+™

Matförvaring med flexibla temperaturinställningar

Sluta oroa dig för temperaturen – med FRESHConverter™ 4) kan du enkelt justera inställningarna för att passa olika typer av mat.

      

     

      

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Maximal lagringseffektivitet

Maximal kapacitet och smart organiserad

Maximera lagringseffektiviteten med smarta, eleganta lösningar som håller maten fräschare längre.

LG kyl/frys (GBBS726CPY) interiörvy med frukter på översta hyllan, vinflaskor i mitten och mer frukt på nedre hyllan

LG kyl/frys (GBBS726CPY) interiörvy med frukter på översta hyllan, vinflaskor i mitten och mer frukt på nedre hyllan

*Bilderna och videorna visas endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

LG kyl/frys (GBBS726CPY) närbild av vinställ med fyra flaskor och en låda med makaroner med hylldesign förstorad i cirkulär bild

Vinställ

Smartare och flexiblare användning

En hylla för både flaskor och dagliga nödvändigheter – effektivt organiserad utan att slösa med utrymmet.

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

LG kyl/frys (GBBS726CPY) hylla markerad i blått med pilar upp och ner, höger bild visar en vikt hylla med två vattenflaskor

Utdragbar hylla

Gör plats när du behöver det

Extra utrymme för stora eller höga föremål som ger ökad flexibilitet och underlättar förvaring.

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Flexibel förvaring, nu bättre organiserad

Genomtänkta hyllor och tillbehör hjälper dig att hålla kylskåpet snyggt samtidigt som det anpassar sig efter dina behov.

LG kylskåp (GBBS726CPY) interiörvy med fem hyllor och justerbara höjdnivåer visas med blå pilar som indikerar vertikal rörelse

Justerbar hylla

Maximerad utrymmeseffektivitet med sju justerbara höjdnivåer

LG-bottenfrys (GBBS726CPY) interiör med flyttbar korg med juiceförpackningar och en behållare placerad ovanför Fresh Balancer-lådan

Flyttbar korg

Flexibel användning i kyl eller frys

LG-bottenfrys (GBBS726CPY) interiör med transparent skjutbar minidörrkorg som rymmer sex små såsflaskor

Minidörrkorg

Skjutkorg för små såsflaskor

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Vy framifrån av LG-bottenfrys (GBBS726CPY), mattsvart, i ljust rum med vertikala persienner, med 10 års kompressorgaranti och ikoner för energieffektivitet C nedanför

Vy framifrån av LG-bottenfrys (GBBS726CPY), mattsvart, i ljust rum med vertikala persienner, med 10 års kompressorgaranti och ikoner för energieffektivitet C nedanför

Bättre energieffektivitet

Snygg design med maximerad fräschör

LG Smart Inverter Compressor™ justerar kyleffekten efter behov, vilket minskar energiförbrukningen samtidigt som den fungerar tyst och tillförlitligt. Den har också en 10-årsgaranti.

 

Ansvarsfriskrivning

 

1) LG ThinQ™ 

–För att använda ThinQ-funktioner måste du installera appen ”LG ThinQ” från Google Play Store eller Apple App Store på din mobiltelefon och ansluta till Wi-Fi. LG ThinQ™-appen finns tillgänglig på mobiltelefoner kompatibla med Android 9.0 eller senare och iOS 16.0 eller senare. Telefon- och hem-Wi-Fi-dataanslutning och produktregistrering med LG ThinQ™ krävs.

–LG ThinQ-appens funktioner kan variera beroende på produkt och land.

 

2)AI-sparläge

–AI-sparläget kan justeras i två steg (upp till 1 % för steg 1 och upp till 5 % för steg 2), och besparingsgraden varierar beroende på produktens energiklassning och specifikationer.

–AI-besparingsgraden för varje steg kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.

–De specifika testdetaljerna för besparingsgraden är följande:

1. Testmodell: GBBW322CEV

2. Testförhållanden: Frys vid -18 °C, kylskåp vid 3 °C, ingen belastning

3. Installationsförhållanden: Rumstemperatur vid 25 °C, luftfuktighet vid 55 %

4. Testmetod: 8 timmars öppning, 16 timmar utan öppning. Totalt antal öppningar under öppettiderna: Kylskåp 28 gånger, frys 6 gånger. Energiresultat för varje AI-sparlägessteg under 3 dagar omvandlas till 24-timmars energiförbrukning och jämförs.

5. När AI-sparläget används kan avfrostningscykeln och kompressorhastigheten justeras beroende på omgivningen. Tillämpning av steg 2 kan leda till en ökning av frysens och kylskåpets invändiga temperatur.

6. Testresultaten har verifierats av TÜV Rheinland Inc. med deras angivna testmetod, men de kan variera beroende på den faktiska användningsmiljön.

7. AI-sparläget stöds endast via LG ThinQ-appen och LG ThinQ kan ha vissa begränsningar när det gäller vilka miljöer och användningsmetoder som stöds.

 

3) DoorCooling+™

–Baserat på TÜV Rheinland-testresultat med LG:s interna testmetod som mäter nedkylningshastigheten för en vattenbehållare placerad i den övre korgen från 25°C till 6 °C, visade DoorCooling+™ en 15,1 % högre nedkylningshastighet när den var öppen än när den var stängd. 

–DoorCooling+™ avbryts när dörren öppnas.  

–Resultatet kan variera vid faktisk användning. Endast tillämpliga modeller.

 

4) FRESHConverter™ 

–Temperaturinställningen kan ändras genom att trycka på valknappen. Det finns tre olika lägen: Kött (-3℃), fisk (0℃) och ost (2℃)

–Baserat på LG:s interna testresultat med hjälp av LG:s interna testmetod för mätning av genomsnittliga temperaturfluktuationer i FRESHConverter+™-facket utan belastning och 25℃-inställning. 

–Resultaten kan variera beroende på förändringar i utomhustemperaturen eller inomhustemperaturinställningen.

Vanliga frågor och svar

Q.

Vad ska man tänka på när man köper en kyl/frys?

A.

När du väljer en LG kyl/frys ska du överväga nyckelfaktorer som lagringsutrymme, energieffektivitet och smart kylteknik.

LG:s smarta och snygga lösningar hjälper till att maximera lagringseffektiviteten samtidigt som maten hålls fräsch*.

 

Leta efter innovationer som LinearCooling™ för att hjälpa till att upprätthålla stabilare temperaturer i hela kylskåpet och DoorCooling+™ för att hjälpa till att kyla ner föremål i dörren.

LG:s premium flat door-design och ett urval av moderna färger och ytbehandlingar ger också ditt kök en elegant touch.

 

*Baserat på TÜV Rheinland-testresultat med LG:s interna testmetod som jämförde viktminskningshastigheten för grönsaker mellan modellen med LinearCooling och modellen utan LinearCooling visade modellen med LinearCooling en lägre viktminskningshastighet.

Q.

Hur stor kyl/frys behöver jag?

A.

Rätt kyl/frys-storlek beror på ditt hushåll och dina förvaringsbehov. Som en allmän riktlinje:

 

–Höga kyl/frysar, med en kapacitet på 304–387 l, är idealiska för 1–2 personer.

–Smala modeller med flera dörrar, med 506–530 l, passar familjer med 3–4 personer.

–För större hushåll är modeller med flera dörrar eller i amerikansk stil, med 635–750 l lagringsutrymme, ett bra val.

 

Tänk på hur ofta du handlar, hur mycket färsk jämfört med fryst mat du förvarar och ditt tillgängliga köksutrymme när du väljer lämplig kapacitet.

Q.

Hur ändrar jag temperaturinställningen på min LG kyl/frys?

A.

Använd kontrollpanelen på dörren eller inuti kylskåpet för att ställa in temperaturen för din kyl eller frys. På modeller som stöds kan du också använda LG ThinQ™-appen på din mobiltelefon för att ändra temperaturinställningen på distans. 

Q.

Vad innebär det att en kyl/frys är frostfri?

A.

Frost bildas när vattenånga träffar iskalla kylspolar och kondenseras sedan till vatten som omedelbart fryser. Ett frostfritt kylskåp använder en timer för att regelbundet aktivera på en värmespole runt kylspolen för att smälta isen, vilket automatiskt förhindrar frostbildning.

Sammanfattning

Skriv ut

MÅTT

GBBS524CSW

Viktiga specifikationer

  • KAPACITET - Volym total (L)

    375

  • MÅTT & VIKT - Produktens mått – (B x H x D, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • PRESTANDA - Energiförbrukning (kWh/år)

    175

  • GENERELLA SPECIFIKATIONER - Energiklass

    C

  • PRESTANDA - Typ av kompressor

    Smart Inverter kompressor (BLDC)

  • SMART TEKONOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • MATERIAL & FINISH - Ytskikt (dörr)

    Super White

Alla specifikationer

GENERELLA SPECIFIKATIONER

  • Produkttyp

    B/Frys

  • Energiklass

    C

KAPACITET

  • Volym total (L)

    375

  • Volym frys (L)

    113

  • Volym kylskåp (L)

    225

  • Volym kylfack (L)

    37

KONTROLLSKÄRM

  • Intern LED-skärm

    LED-display

  • Express Freeze

    Ja

MÅTT & VIKT

  • Förpackningsvikt (kg)

    82

  • Produktvikt (kg)

    75

  • Total höjd till inklusive gångjärn eller dörrkåpa (mm)

    2 030

  • Total höjd exklusive gångjärn eller dörrkåpa (mm)

    2 030

  • Djup med dörr (mm)

    674

  • Djup utan dörr (mm)

    608

  • Produktens mått – (B x H x D, mm)

    597 x 2 030 x 674

FUNKTIONER

  • Door Cooling+

    Ja

  • LINEAR Cooling

    Ja

  • InstaView

    Nej

IS & VATTENSYSTEM

  • Ismaskin_manuell

    Normal isbricka

  • Endast vattendispenser

    Nej

  • Automatisk ismaskin

    Nej

MATERIAL & FINISH

  • Dörr (Material)

    PCM

  • Ytskikt (dörr)

    Super White

  • Platt metallplatta Metal Fresh)

    B Metall

  • Handtagstyp

    Horisontell handtag

PRESTANDA

  • Typ av kompressor

    Smart Inverter kompressor (BLDC)

  • Energiförbrukning (kWh/år)

    175

  • Klimatklass

    T

  • Ljudnivå (dB)

    34

  • Ljudnivå (Klass)

    B

KYLDEL

  • Dörrkorg_transparent

    4

  • Belysning kyl

    LED överst

  • Hylla_härdat glas

    3

  • Grönsakslåda

    Ja (2)

  • Flask-/vinställ

    hela

  • Multi-Air Flow

    Ja

  • Vikbar hylla

    Vikbar i ett steg

  • Pure N Fresh

    Nej

  • Grönsakslåda (Fresh Balancer)

    Ja

  • Grönsakslåda (Fresh Zone)

    Nej

SMART TEKONOLOGI

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

EAN-KOD

  • EAN-kod

    8806096627099

FRYSDEL

  • Låda_frys

    3 transparenta

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 