2.03M 466L 70cm Kombinerad kyl/frys(Essence Black Steel ) - Energiklass A, Nature Fresh, Door Cooling+™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

2.03M 466L 70cm Kombinerad kyl/frys(Essence Black Steel ) - Energiklass A, Nature Fresh, Door Cooling+™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

GBBW726AEV
Vy framifrån av 2.03M 466L 70cm Kombinerad kyl/frys(Essence Black Steel ) - Energiklass A, Nature Fresh, Door Cooling+™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi GBBW726AEV
Vy av GBBW726AEV med helt öppen dörr
Noll frigång
Till vänster finns kött med texten -3 °C, i mitten finns färsk fisk med texten 0 °C och till höger finns ost med texten 2 °C.
LG bottenfrys i vardagsrum med nattvy över en stad med överlägg med grafik som visar AI-sparläge och ett diagram med energifluktuationer
LG bottenfrys i infälld installation i hög varmt beige vägg med vita pilar som pekar mot ovansidan och frontytorna
Närbild av LG kyl/frys med ett vinställ med fyra vinflaskor och en låda med macarons med hylldesign förstorad i cirkulär bild
Vy framifrån av DoorCooling+™-ventilation
Vy ovanifrån av GBBW726AEV
Lägre vy av GBBW726AEV
En hylla är markerad i blått med pilar som pekar uppåt och nedåt. På den högra bilden är hyllan vikt för att rymma två vattenflaskor.
Sidovy framifrån av GBBW726AEV
Vy bakifrån av GBBW726AEV
GBBW726AEV-kylskåp inbyggt i mörkbrunt skåp med fönster och soffa till vänster och diskho till höger
Mått och installation av GBBW726AEV
Huvudfunktioner

  • DoorCooling+™ - Snabbare och jämnare kylning överallt
  • Förbättrad energieffektivitet med Smart Inverter Compressor™
  • Bevara maten fräschare längre med LGs NatureFRESH™
  • Fresh Converter+ är en låda i kylskåpet med justerbar temperatur för kött, fisk eller ost.
  • FRESHBalancer™ är en låda med optimal luftfuktighetsnivå för frukt eller grönsaker
  • Premium design med helt platta dörrar
Mer
Mattsvart LG bottenfrys (GBBW726AEV) inbyggd i gråa skåp bredvid marmorbänk med induktionshäll och stort fönster till höger

Passar din livsstil, maximerar fräschören

LG bottenfrys (GBBW726AEV) i infälld installation i höga gråa skåp med blå pilar som pekar mot ovansidan och frontytorna

Sömlös passform

LG bottenfrys (GBBW726AEV) med mobiltelefon som visar ThinQ-appen framför och lysande ljusblå AI-ikon bredvid kylskåpet

AI-funktioner

Interiörvy av LG bottenfrys (GBBW726AEV) med hyllor med frukt, grönsaker, drycker och snacks med blå luftflödeslinjer från vänster sida

Maximal fräschör

Helt öppen LG bottenfrys (GBBW726AEV) med övre kylfack som visar mat i lådor med blå överlägg och pilar som markerar rymlig interiör

Maximal lagringseffektivitet

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

LG kyl/frys (GBBW726AEV) med höger dörr öppen i 110 grader, som visar ett böjt gångjärn upptill nära inpassat med en intilliggande grå skåpvägg.

Noll frigång

Utformad för att passa alla kök

Öppna vidöppet även nära väggen eller i trånga utrymmen med noll frigång

Vy ovanifrån med delad bild av LG kyl/frys (GBBW726AEV) där vänster sida med texten ”Konventionellt” visar ett gångjärn som slår i väggen och höger sida med texten ”Noll frigång” visar ett gångjärn som öppnas fritt

*För att säkerställa korrekt dörrfunktion krävs en minsta frigång på 4 mm mellan kylskåpets sidor och väggen.
*Om avståndet är mindre än 4 mm kanske dörren inte öppnas helt eller kommer i kontakt med väggen, vilket kan påverka produktens prestanda.
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Premium Flat Door

Elegant och modern look för en sömlös passform

Njut av en premium flat door-design och rymlig interiör som ger förfinad elegans och praktisk funktionalitet till ditt moderna kök.

LG mattsvart kyl/frys (GBBW726AEV) inbyggd i grått köksskåp med vinkällare till vänster och spishäll med redskap till höger

LG bottenfrys (GBBW726AEV) till vänster i ljusgrå skåp med stänkskydd i marmor till höger i mörka skåp bredvid hyllor och kokkärl

AI-funktioner

Smartare kylning för optimerad energi med LG ThinQ™ ¹⁾

LG bottenfrys (GBBW726AEV) i vardagsrum med nattvy över stad med överlägg av AI-sparläge-grafik och diagram med energifluktuationer

AI-sparläge

Optimerad kylning under tider med låg användning

AI-sparläge2) analyserar dina användningsmönster under en 3-veckorsperiod och känner av när kylskåpsdörren öppnas mindre ofta, vilket minskar energiförbrukningen samtidigt som maten hålls fräsch.1)

LG bottenfrys (GBBW726AEV) bredvid ljusgråa skåp i vardagsrum med vy över en flod med överlägg av diagram och AI Fresh-ikon

AI Fresh

Proaktiv kylning för frekventa dörröppningar

Minimerar temperaturökningar med datadriven analys vid tider då dörren öppnas oftare, vilket intensifierar kylningen två timmar i förväg baserat på detaljerade användningsmönster.1)

*Om kylrummets temperatur är inställd på 1 °C eller 2 °C aktiveras inte denna funktion.

LG bottenfrys (GBBW726AEV) med övre dörr något öppen, med röd våggrafik som visar en öppen dörrikon och en varningsikon

Upptäckt av liten dörröppning

Behåll fräschören med smarta dörrvarningar

Upptäckt av liten dörröppning¹⁾ ser till att dina matvaror håller sig fräscha och minimerar energislöseri genom att varna dig för felaktiga dörrstängningar.

Maximal fräschör

Exakt kylning, konsekvent fräschör

LinearCooling™ håller maten fräschare längre genom att minska temperaturfluktuationerna och bevara smak och utseende.

LG kyl/frys (GBBW726AEV) med grafik som visar en färsk tomat efter 7 dagar med blå fluktuationskurva och texten ±0,5 °C
LG kyl/frys (GBBW726AEV) med grafik som visar en torkande tomat efter 7 dagar med röd fluktuationskurva och texten ±1,0 °C
LG bottenfrys (GBBW726AEV) öppen med ljusblått luftflöde från vänster ventil mot dörrkorgar som förvarar frukt, flaskor och behållare

DoorCooling+™

Leverera färskhet snabbare till dörrkorgen

Drycker och mat behåller fräschören med den snabbverkande DoorCooling+™ 3).

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

LG bottenfrys (GBBW726AEV) Fresh Balancer som förvarar sallad, paprika, apelsin och äpplen med pilar upp och ner och Moist Balance Crisper i närbild

FRESHBalancer™

Fuktvård för frukt och grönsaker

FRESH Balancer™ bibehåller fuktigheten i dina frukter och grönsaker med Moist Balance Crisper™, vilket bidrar till att hålla dem fräscha.

*Baserat på internt LG-test (omgivningstemperatur på 25 °C, normal luftfuktighet, frys vid -18 °C, kylskåp vid 4 °C), uppmätt viktförlust av vatten efter 24 timmar.
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

FRESHConverter+™

Matförvaring med flexibla temperaturinställningar

Sluta oroa dig för temperaturen – med FRESHConverter™ 4) kan du enkelt justera inställningarna för att passa olika typer av mat.

   

   

    

Maximal lagringseffektivitet

Maximal kapacitet, smart organisering

Maximera lagringseffektiviteten med smarta, snygga lösningar som håller din mat fräsch.

Interiörvy av LG kyl/frys (GBBW726AEV) med frukt på översta hyllan, vinflaskor i mitten och mer frukt på nedre hyllan

*Bilderna och videorna visas endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Närbild av LG kyl/frys (GBBW726AEV) med vinställ med fyra flaskor och en låda med macarons med hylldesign förstorad i cirkulär bild

Vinställ

Använd ditt utrymme klokt, från vin till mer

En hylla för både flaskor och dagliga nödvändigheter – effektivt organiserad utan att slösa med utrymmet.

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Hylla i LG kyl/frys (GBBW726AEV) markerad i blått med pilar upp och ner, höger bild visar en vikt hylla med två vattenflaskor

Infällbar hylla

Gör plats när du behöver det

Extra utrymme för stora eller höga ingredienser som ökar flexibiliteten och förenklar förvaringen.

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Flexibel förvaring, snyggt arrangerad

Genomtänkta hyllor och tillbehör hjälper dig att hålla kylskåpet snyggt samtidigt som det anpassar sig efter dina behov.

Interiörvy av LG kylskåp (GBBW726AEV) med fem hyllor och justerbara höjdnivåer som visas med blå pilar som indikerar vertikal rörelse

Justerbar hylla

Maximerad utrymmeseffektivitet med sju justerbara höjdnivåer

Interiörvy av LG bottenfrys (GBBW726AEV) med flyttbar korg med juiceförpackningar och en behållare placerad ovanför Fresh Balancer-lådan

Flyttbar korg

Flexibel användning i kyl eller frys

Interiörvy av LG bottenfrys (GBBW726AEV) med transparent skjutbar minidörrkorg som rymmer sex små såsflaskor

Minidörrkorg

Skjutkorg för små såsflaskor

LG kyl/frys (GBBW726AEV) där vänster bild visar en stängd filterlåda med ost och deodoriserande ikon nere till vänster, höger bild visar en öppen låda med ost

Min låda

Luktabsorberande kolfilter

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Bättre energieffektivitet

Passar din livsstil, maximerar fräschören

LG Smart Inverter Compressor™ justerar kyleffekten efter behov, vilket minskar energiförbrukningen samtidigt som den fungerar tyst och tillförlitligt. Den har också en 10-årsgaranti.

 

Ansvarsfriskrivning

 

1) LG ThinQ™ 

–För att använda ThinQ-funktioner måste du installera appen ”LG ThinQ” från Google Play Store eller Apple App Store på din mobiltelefon och ansluta till Wi-Fi. LG ThinQ™-appen finns tillgänglig på mobiltelefoner kompatibla med Android 9.0 eller senare och iOS 16.0 eller senare. Telefon- och hem-Wi-Fi-dataanslutning och produktregistrering med LG ThinQ™ krävs.

–LG ThinQ-appens funktioner kan variera beroende på produkt och land.

 

2) AI-sparläge

–AI-sparläget kan justeras i två steg (upp till 1 % för steg 1 och upp till 5 % för steg 2), och besparingsgraden varierar beroende på produktens energiklassning och specifikationer.

–AI-besparingsgraden för varje steg kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.

–De specifika testdetaljerna för besparingsgraden är följande:

1. Testmodell: GBBW322CEV

2. Testförhållanden: Frys vid -18 °C, kylskåp vid 3 °C, ingen belastning

3. Installationsförhållanden: Rumstemperatur vid 25 °C, luftfuktighet vid 55 %

4. Testmetod: 8 timmars öppning, 16 timmar utan öppning. Totalt antal öppningar under öppettiderna: Kylskåp 28 gånger, frys 6 gånger. Energiresultat för varje AI-sparlägessteg under 3 dagar omvandlas till 24-timmars energiförbrukning och jämförs.

5. När AI-sparläget används kan avfrostningscykeln och kompressorhastigheten justeras beroende på omgivningen. Tillämpning av steg 2 kan leda till en ökning av frysens och kylskåpets invändiga temperatur.

6. Testresultaten har verifierats av TÜV Rheinland Inc. med deras angivna testmetod, men de kan variera beroende på den faktiska användningsmiljön.

7. AI-sparläget stöds endast via LG ThinQ-appen och LG ThinQ kan ha vissa begränsningar när det gäller vilka miljöer och användningsmetoder som stöds.

 

3) DoorCooling+™

–Baserat på TÜV Rheinland-testresultat med LG:s interna testmetod som mäter nedkylningshastigheten för en vattenbehållare placerad i den övre korgen från 25°C till 6 °C, visade DoorCooling+™ en 15,1 % högre nedkylningshastighet när den var öppen än när den var stängd.  

–DoorCooling+™ avbryts när dörren öppnas.  

–Resultatet kan variera vid faktisk användning. Endast tillämpliga modeller.

 

4) FRESHConverter™ 

–Temperaturinställningen kan ändras genom att trycka på valknappen. Det finns tre olika lägen: Kött (-3 ℃), fisk (0 ℃) och ost (2 ℃)

–Baserat på LG:s interna testresultat med hjälp av LG:s interna testmetod för mätning av genomsnittliga temperaturfluktuationer i FRESHConverter+™-facket utan belastning och 25-inställning. 

–Resultaten kan variera beroende på förändringar i utomhustemperaturen eller inomhustemperaturinställningen.

Vanliga frågor och svar

Q.

Vad ska man tänka på när man köper en kyl/frys?

A.

När du väljer en LG kyl/frys ska du överväga nyckelfaktorer som lagringsutrymme, energieffektivitet och smart kylteknik.

LG:s smarta och snygga lösningar hjälper till att maximera lagringseffektiviteten samtidigt som maten hålls fräsch*.

 

Leta efter innovationer som LinearCooling™ för att hjälpa till att upprätthålla stabilare temperaturer i hela kylskåpet och DoorCooling+™ för att hjälpa till att kyla ner föremål i dörren.

LG:s premium flat door-design och ett urval av moderna färger och ytbehandlingar ger också ditt kök en elegant touch.

 

*Baserat på TÜV Rheinland-testresultat med LG:s interna testmetod som jämförde viktminskningshastigheten för grönsaker mellan modellen med LinearCooling och modellen utan LinearCooling visade modellen med LinearCooling en lägre viktminskningshastighet.

Q.

Hur stor kyl/frys behöver jag?

A.

Rätt kyl/frys-storlek beror på ditt hushåll och dina förvaringsbehov. Som en allmän riktlinje:

 

–Höga kyl/frysar, med en kapacitet på 304–387 l, är idealiska för 1–2 personer.

–Smala modeller med flera dörrar, med 506–530 l, passar familjer med 3–4 personer.

–För större hushåll är modeller med flera dörrar eller i amerikansk stil, med 635–750 l lagringsutrymme, ett bra val.

 

Tänk på hur ofta du handlar, hur mycket färsk jämfört med fryst mat du förvarar och ditt tillgängliga köksutrymme när du väljer lämplig kapacitet.

Q.

Hur ändrar jag temperaturinställningen på min LG kyl/frys?

A.

Använd kontrollpanelen på dörren eller inuti kylskåpet för att ställa in temperaturen för din kyl eller frys. På modeller som stöds kan du också använda LG ThinQ™-appen på din mobiltelefon för att ändra temperaturinställningen på distans. 

Q.

Vad innebär det att en kyl/frys är frostfri?

A.

Frost bildas när vattenånga träffar iskalla kylspolar och kondenseras sedan till vatten som omedelbart fryser. Ett frostfritt kylskåp använder en timer för att regelbundet aktivera en värmespole runt kylspolen för att smälta isen, vilket automatiskt förhindrar frostbildning.

Viktiga specifikationer

  • KAPACITET - Volym total (L)

    466

  • MÅTT & VIKT - Produktens mått – (B x H x D, mm)

    697 x 2 030 x 704

  • PRESTANDA - Energiförbrukning (kWh/år)

    123

  • GENERELLA SPECIFIKATIONER - Energiklass

    A

  • PRESTANDA - Typ av kompressor

    Smart Inverter kompressor (BLDC)

  • SMART TEKONOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • MATERIAL & FINISH - Ytskikt (dörr)

    Essence Black Steel

Alla specifikationer

GENERELLA SPECIFIKATIONER

  • Produkttyp

    B/Frys

  • Standard/bänkens djup

    Bänkdjup

  • Energiklass

    A

KAPACITET

  • Volym total (L)

    466

  • Volym frys (L)

    140

  • Volym kylskåp (L)

    279

  • Volym kylfack (L)

    47

KONTROLLSKÄRM

  • Intern LED-skärm

    LED-display

  • Express Freeze

    Ja

MÅTT & VIKT

  • Förpackningsvikt (kg)

    121

  • Produktvikt (kg)

    113

  • Total höjd exklusive gångjärn eller dörrkåpa (mm)

    2 030

  • Djup utan dörr (mm)

    639

  • Produktens mått – (B x H x D, mm)

    697 x 2 030 x 704

FUNKTIONER

  • Door Cooling+

    Ja

  • LINEAR Cooling

    Ja

  • InstaView

    Nej

IS & VATTENSYSTEM

  • Ismaskin_manuell

    1 reglage 2 lådor

  • Endast vattendispenser

    Nej

  • Automatisk ismaskin

    Nej

MATERIAL & FINISH

  • Dörr (Material)

    VCM

  • Ytskikt (dörr)

    Essence Black Steel

  • Platt metallplatta Metal Fresh)

    B Metall

  • Handtagstyp

    Handtag (svart dekoration)

PRESTANDA

  • Typ av kompressor

    Smart Inverter kompressor (BLDC)

  • Energiförbrukning (kWh/år)

    123

  • Klimatklass

    SN-T

  • Ljudnivå (dB)

    29

  • Ljudnivå (Klass)

    A

KYLDEL

  • Dörrkorg_transparent

    4

  • Belysning kyl

    LED överst

  • Hylla_härdat glas

    2

  • Grönsakslåda

    Ja (2)

  • Flask-/vinställ

    hela

  • Multi-Air Flow

    Ja

  • Vikbar hylla

    Vikbar i ett steg

  • Pure N Fresh

    Nej

  • Grönsakslåda (Fresh Balancer)

    Ja

  • Grönsakslåda (Fresh Zone)

    Nej

SMART TEKONOLOGI

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

EAN-KOD

  • EAN-kod

    8806096588772

FRYSDEL

  • Låda_frys

    3 transparenta

EFTERLEVNADSINFORMATION

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

