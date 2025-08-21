DUALCOOL DELUXE AI Air Single Split Air Conditioner

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
iF Design Award
LG DUALCOOL, vinnare av iF Design Award 2025
IDEA Award
IDEA Award-finalist 2024
The Red Dot
LG DUALCOOL, Red Dot-vinnaren 2024 i kategorin ”Värme- och luftkonditioneringsteknik”.
Intelligent kylning, perfekt kalibrerad
AI Air
DUAL Vane
Proaktiv energikontroll
All Cleaning
AI Air
Upplev smart kylning med AI
AI Air1) spårar din plats, kontrollerar temperaturen och justerar luftflödet för att säkerställa en bekväm miljö för dig.
Soft Air
En stilla bris, anpassad efter dina behov
Soft Air3) växlar till indirekt luftflöde när din idealtemperatur har uppnåtts så att du håller dig bekväm och inte blir för kall.
DUAL Vane
Optimal luftflödesriktning, komfort vid alla temperaturer
DUAL Vane sprider luftflödet uppåt eller nedåt, längre och snabbare4), för optimal komfort oavsett årstid.
Komfortfuktighetskontroll
Mys med behaglig luftfuktighet
Inte för fuktigt, inte för torrt – luft som känns precis rätt. Komfortfuktighetskontroll6) hjälper till att bibehålla en behaglig luftfuktighetsnivå för din önskade temperatur.
DUAL Inverter HeatPump-kompressor
Energieffektivitet kombinerat med värme
Upplev pålitlig värme med vår energieffektiva Dual Inverter Heat Pump. Koppla av med låg energiförbrukning.
Smart värme, lägre energi
Koppla ihop luftkonditioneringens värmepump med en traditionell värmare för att hålla temperaturen uppe och minska energiförbrukningen.
*TÜV Rheinland har verifierat att LG DUAL Inverter Heat Pump (A13RJH) sparar mer energi än elektriska värmare under de föreslagna testförhållandena.
*Datum/Test: 2021.10 LG:s testkammare för luftkonditionering i hemmamiljö
*Testförhållande: 27,8 ㎡/ 66.7㎥, inomhus-DB (12,0±0,3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%
*Testmodell/-metod:
-A13RJH(LG DUAL Inverter Heat Pump (3500 W, hög fläkthastighet, Inställning 29℃)
-Stående elektriskt värmeelement (3200 W, hög fläkthastighet, maxtemperatur)
-Stående elektrisk infraröd värmare (3000 W, hög fläkthastighet, maxtemperatur)
*Varje prov användes i totalt 8 timmar under testförhållanden, och strömförbrukningen mättes och jämfördes.
*Testresultat: LG DUAL Inverter Heat Pump (A13RJH) sparar upp till 66 % mer energi än en infraröd värmare och 68 % mer energi än ett värmeelement under de föreslagna testförhållandena.
*Prestandaresultatet kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.
AI Heating
Snabb värme med smarta AI Heating
Håll dig varm året runt med AI Heating, som värmer upp ditt utrymme 6 % snabbare för att hålla dig bekväm under alla årstider.
*Datum: 2023.10.
*Testförhållanden: LG:s testkammare för luftkonditionering för hemmiljö, 20,9㎡/50,1㎥, Jetläge, inomhus-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ inställning i kylläge, inomhus-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ inställning i värmeläge
*Testmetod: Mätning av tiden som krävs för att sänka 5℃ (för kylning)/ höja 5℃ (för uppvärmning), från den ursprungliga genomsnittliga rumstemperaturen.
*Testmodell: S3-M12KL2MB (LG:s tidigare plattform – single vane), S3-M121L1C0 (LG:s ny plattform – DUAL Vane)
*Testresultat: LG:s nya plattform (DUAL Vane) är upp till 23 % snabbare i kylläge och 6 % snabbare i värmeläge än LG:s tidigare plattform (single vane) baserat på testförhållanden.
*Prestandaresultatet kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.
Värmeprestanda
Håll dig varm under extrem kyla
Värmer vid 100 % effekt vid -25 °C och värmer till och med vid -35 °C.8)
Låg uppvärmning
Frysfri vinterkomfort hela vintern
Håll ditt utrymme varmt vid 8–15 °C för att undvika frysskador 9) så att du kan lämna utan att oroa dig hela vintern.
All Cleaning
AI Air ger dig sinnesro med total självrengöring
Enkelt underhåll är bara ett knapptryck bort med LG ThinQ12) som når även svåråtkomliga områden.
Auto Clean+
Torkar värmeväxlaren automatiskt efter användning
Auto Clean+13) aktiveras efter användning och blåser luft för att avlägsna fukt. Körs i upp till 20 minuter, justerar volymen för snabbare torkning eller tystare drift.
Freeze Cleaning
Gör svåråtkomliga områden lätta att rengöra
Läget Freeze Cleaning14) gör rengöring av din luftkonditionering enkel. Upptinad is hjälper till att tvätta bort smutsiga föroreningar, vilket minskar skadliga bakterier och ger ett fräschare hem.
Smart Air Care
Ett smartare liv börjar med LG ThinQ™
Styr din luftkonditionering och få de senaste varningarna på den praktiska LG ThinQ™ 17).
Enkel kontroll med röstassistent
Berätta för din AI-högtalare vad du behöver. Säg bara ”Slå på/av” så lyssnar din AI-högtalare, och sedan svarar luftkonditioneringen.
Anslut och styr var du än befinner dig
Med LG ThinQ™ kan du ansluta till din luftkonditionering som aldrig förr. Kör igång den lätt med ett tryck.
Effektivt produktunderhåll
LG ThinQ™ håller koll på din luftkonditionering och hjälper dig att spåra energiförbrukningen och hantera det dagliga underhållet utan problem.
*Bilderna och videorna ovan är iscensatta och skapade i illustrativt syfte för att öka förståelsen. Det kan förekomma variationer beroende på den faktiska produktinstallationsmiljön.
1) AI Air
-AI Air kan styras via fjärrkontroll eller LG ThinQ.
-AI Air finns för både kyl- och värmeläge.
-När AI Air används justeras fläkthastigheten och luftflödesriktningen automatiskt efter situationen, och AI Air stängs av när luftflödesriktningen ändras.
-Innan du använder AI Air rekommenderas det att ta ett foto av utrymmet med LG ThinQ eller ställa in platsen för luftkonditioneringen och personen i rummet.
-När AI Air aktiveras känner radarsensorn av personens plats och aktiverar automatiskt det direkta/indirekta luftflödet.
-Radarsensorns avkänningsavstånd är upp till 5 m, och det kan finnas skillnader i avkänningsavståndet beroende på produktens installations- och användningsmiljö.
2) Människodetekteringssensor
-Den här funktionen kan slås på/av via fjärrkontrollen eller LG ThinQ.
-Människodetekteringssensor körs endast under kyl- och värmeläge.
-Människodetekteringssensorns räckvidd är upp till 5 m. Beroende på användningsförhållandena kan sensorns detekteringsräckvidd förkortas.
-Bedömningstiden för frånvarodetektering kan ställas in från 20 till 120 minuter via LG ThinQ (standard 20 minuter).
3) Soft Air
-I Soft Air-läget är det nedre luftutsläppet stängt och det främre luftutsläppet ger indirekt luftflöde.
-Denna funktion gäller endast i läget Cool/FalI Air.
-När apparaten är i AI Air-läge aktiveras Soft Air-funktionen automatiskt baserat på rumsmiljön.
-För att använda Soft Air-funktionen ensam kan den aktiveras manuellt med fjärrkontrollen eller LG ThinQ.
-Luftflödestemperaturen kan endast ställas in på LG ThinQ när Soft Air-läget används, inte i AI Air-läget.
-När endast Soft Air-läget används är den lägsta rumstemperaturen som kan ställas in 24 °C.
4) DUAL Vane
-Datum 2023.10.
-Testförhållanden: LG:s testkammare för luftkonditionering för hemmiljö, 20,9㎡/50,1㎥, Jetläge, inomhus-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ inställning i kylläge, inomhus-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ inställning i värmeläge
-Testmetod: Mätning av tiden som krävs för att sänka 5℃ (för kylning)/ höja 5℃ (för uppvärmning), från den ursprungliga genomsnittliga rumstemperaturen.
-Testmodell: S3-M12KL2MB (LG:s tidigare plattform – single vane), S3-M121L1C0 (LG:s ny plattform – DUAL Vane)
-Testresultat: LG:s nya plattform (DUAL Vane) är upp till 23 % snabbare i kylläge och 6 % snabbare i värmeläge än LG:s tidigare plattform (single vane) baserat på testförhållanden.
-Prestandaresultatet kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden
5) 22 % längre
-Datum: 2024.12, Mätresultat i LG:s forsknings- och utvecklingscenter för luftkonditionering,
-Testförhållanden: Produktens installationshöjd 2,0 m, luftflöde i fläktläge, lamellvinkel P1.
-Testmetod: Med hjälp av en luftflödesmätprob gjordes mätningar med 0,2 m intervall från 0,1 m till 1,7 m i höjd. Det maximala luftflödets räckvidd bestämdes genom att mäta luftflödeshastigheten i 180 sekunder vid varje punkt, varvid luftflödet antogs ha uppnåtts om hastigheten översteg 0,25 m/s under mer än 50 % av tiden.
-Testmodell: S3-Q24121D0 (LG:s nya plattform – DUAL Vane)
-Testresultat: Under de föreslagna testförhållandena bekräftades det att det maximala luftflödets räckvidd var över 22 m.
-Luftflödets räckvidd för LG:s tidigare plattform med single vane (S3-W18KL33A) är upp till 18 m.
-Prestandaresultatet kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.
6) Komfortfuktighetskontroll
-Luftflödet ändras automatiskt baserat på driftsmiljön.
-Den här funktionen kan användas via fjärrkontrollen eller LG ThinQ.
-Denna funktion kan endast ställa in önskad temperatur (fuktigheten styrs automatiskt).
7) Strömspartimer+
-Strömspartimer+ justerar automatiskt temperaturen genom att analysera dina användningsmönster när du kör i strömsparläge.
-För att använda funktionen Strömspartimer+ måste du konfigurera den för första gången via LG ThinQ.
-Strömspartimer+ kan endast användas i kylläge.
-Luftflödesstyrkan ställs in automatiskt genom analys av användningsmönster och kan justeras via LG ThinQ.
-Det inställda temperaturintervallet för Strömspartimer+ är 22–28°C.
8) Uppvärmningsprestanda
-Testdatum: 2025.04
-Testinstitution: LG testlaboratorium för luftkonditionering
-Testmodell: S3-W09121CA (9k-modell), S3-W12121CA(12k-modell)
-Testförhållanden: Inomhus-DB 20,0 °C (WB 15,0 °C), utomhus-DB -25 °C, inställd temperatur 29 °C, vindhastighet hög (F5), värmelägesdrift
-Testmetod: Produkten användes under de föreslagna testförhållandena och dess genomsnittliga prestanda mättes i 35 minuter i ett stabilt tillstånd.
-Testresultat:
[Utomhus i -25 °C] Värmeklassad kapacitet 3 200 W jämfört med 3 781 W (över 100 %, 9k-modell) Värmeprestanda bekräftad.
Värmeklassad kapacitet 4 000 W jämfört med 4 122 W (över 100 %, 12k-modell) Uppvärmningsprestanda bekräftad.
-Värmekapaciteten kan minska när utomhustemperaturen sjunker.
-Resultaten baseras på LG Laboratory-testning och kan variera beroende på installations- och driftsförhållanden.
9) Låg värme
-Denna funktion är endast tillgänglig i värmeläge.
-Vid drift i läget Låg värme visar produkten ”LH”.
-I läget Låg värme kan den inställda temperaturen justeras inom intervallet 8~15 °C via ThinQ eller fjärrkontrollen, och luftflödet fixeras vid hög hastighet.
-När du arbetar i läget Låg värme inaktiveras funktionen om du ändrar läge eller luftflöde.
-Läget Låg värme kan styras via fjärrkontrollen eller LG ThinQ.
10) AI kW Manager
-Funktionen ”AI kW Manager” är tillgänglig i alla driftlägen, inklusive kylning, avfuktning, viloläge och även jetläge, förutom värmeläge.
-Under den inställda perioden övervakas den ackumulerade elektriciteten och prestandabegränsning (elförbrukning) utförs under återstående period.
-Om den ackumulerade elektriciteten ökar på grund av att den dagliga användningstiden överskrids, beräknas den återstående elektriciteten om för varje dag som produkten använder.
-Denna funktion kan endast användas via LG ThinQ.
-Om den ackumulerade elektriciteten inom den inställda perioden överstiger målmängden, avbryts funktionen och ändras till allmänt driftsläge med en LG ThinQ-avisering.
11) Öppet fönster-identifiering
-Den ursprungliga inställningen är avstängd när produkten skickas. Denna funktion kan endast konfigureras via LG ThinQ.
-”Öppet fönster-identifiering” är endast tillgängligt i kylnings- och värmeläge.
-Denna funktion fungerar genom att detektera plötsliga förändringar i rumstemperaturen inom en kort tidsperiod (när en ökning på 1,5 ℃ eller en minskning på 2,5 ℃ detekteras inom 5 minuter).
-Standarddrifttiden för energibesparingsläge är 10 minuter och kan ställas in på upp till 60 minuter via LG ThinQ.
12) All Cleaning
-All Cleaning fungerar endast via LG ThinQ.
-När funktionen All Cleaning används kommer generering av kondensvatten, Freeze Cleaning och Auto Clean+ att fungera sekventiellt.
-Modeller med UV-funktion kommer att ha UV-lysdioden aktiverad under All Cleaning-läget.
-Funktionen kan avaktiveras genom att stoppa driften eller ändra lägen/inställningar med fjärrkontrollen.
-Drifttiden för funktionen All Cleaning kan variera beroende på miljö- och användningsförhållanden.
13) Auto Clean+
-Auto Clean+ startar automatiskt torkfunktionen efter att kylningen är avslutad, vilket indikeras av kvarvarande rester på produkten.
-Auto Clean+ kan köras i fläktläge i upp till 20 minuter automatiskt, beroende på tidigare kylningsmönster, för att hjälpa till att avlägsna fukt från värmeväxlaren.
-Torkningsförhållandena inomhus kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet i inomhusluften.
-Du kan välja luftflödesstyrkan via LG ThinQ för att justera luftflödet och torktiden.
-Auto Clean+ aktiveras vid leverans av produkten och kan användas utan ytterligare inställningar.
14) Freeze Cleaning
-TÜV Rheinland Korea bekräftar att förångarens frysrengöringsläge i LG:s luftkonditioneringsapparater har bakteriereducerande prestanda baserat på testresultaten under de föreslagna testförhållandena. Rapportnr. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
-Detta testresultat erhöll en testrapport om Pseudomonas aeruginosa och en reduktionsgrad på 99,0 % från ett internationellt erkänt laboratorium, vilket kan variera beroende på den faktiska miljön.
-Testinstitution: TÜV Rheinland
-Testperiod: 2023. 04–05
-Testmodell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
-Testbakterier: Upp till 99,0 % minskning av ”Pseudomonas aeruginosa” bekräftad
-Denna funktion kan endast användas via ThinQ.
-Beroende på miljön kan drifttiden i Freeze Cleaning-läget vara upp till 65 minuter.
15) Plasmaster™ Ionizer++
-TÜV Rheinland har verifierat att Plasmaster™ Ionizer++ tar bort upp till 99,9 % av vidhäftande bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli och Pseudomonas aeruginosa) i ett testrum med 30㎥. Den testade modellen var SW09BAJWAN. Testet mätte inte effektiviteten i borttagningen av bakterier i luftkonditioneringen, och effektiviteten i borttagningen av bakterier kan skilja sig från faktiska användningsförhållanden.
-Intertek har verifierat att Plasmaster™ Ionizer++ tar bort upp till 99,9 % av vidhäftande bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli och Pseudomonas aeruginosa) i ett testrum med 30㎥. Den testade modellen var SW09BAJWAN. Testet mätte inte effektiviteten i borttagningen av bakterier i luftkonditioneringen, och effektiviteten i borttagningen av bakterier kan skilja sig från faktiska användningsförhållanden.
16) Allergifilter
-Det BAF-verifierade allergifiltret tar bort allergiframkallande ämnen, såsom dammkvalster, som svävar i luften.
[BAF-certifiering]
-Certifieringsmyndighet: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
-Certifieringskategori: För minskad exponering för kvalsterallergen i damm
-Utlösare: Svamp, kvalster i damm, mögel
-Licensnr.: 397 Giltig till och med: 31 december 2025
17) LG ThinQ
-LG SmartThinQ heter nu LG ThinQ.
-Smarta funktioner och röstassistentprodukten kan variera beroende på land och modell. Kontrollera med din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet av tjänster.
-Google och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC.
-Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper och rörelsemärken är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
-Röstaktiverad smart högtalare ingår inte.
Vanliga frågor och svar
Q.
Vilken är en lämplig temperaturinställning för min luftkonditionering?
A.
När du slår på luftkonditioneringen för första gången, ställ in den på en låg temperatur och använd en stark vindinställning för att snabbt sänka temperaturen i rummet. När ditt rum har svalnat tillräckligt är 25 ℃ den optimala temperaturen för att hålla huset svalt och spara energi.
DUAL Inverter Compressor™-tekniken ger 40 %1) snabbare nedkylning och sparar upp till 70 %2) mer energi än modeller utan Inverter.
1) Verifierad av TÜV: LG:s inverterluftkonditionering (US-Q242K*) kyler upp till 40 % snabbare än LG:s luftkonditionering utan inverter (TS-H2465DAO).
*Starttemperatur (Utomhus 35℃, Inomhus 33℃), Inställningstemperatur (26℃).
2) Verifierad av TÜV: LG:s inverterluftkonditionering (US-Q242K*) sparar upp till 70 % mer energi än LG:s luftkonditionering utan inverter (TS-H2465DAO).
*Starttemperatur (Utomhus 35℃, Inomhus 33℃), Inställningstemperatur (26℃), Testtid (8 timmar).
Q.
Vad är skillnaden mellan en luftkonditionering med en inverter och en utan?
A.
En luftkonditionering med inverter är mer effektiva i drift än en luftkonditionering utan.
En luftkonditionering utan inverter har kompressorer som arbetar med samma hastighet oavsett inomhustemperatur, stängs av när önskad temperatur uppnås och slås på igen när temperaturen stiger.
En luftkonditionering med inverter fungerar genom att justera kompressorhastigheten snabbare vid högre temperaturer och långsammare vid lägre temperaturer, vilket innebär att de sparar mer energi än luftkonditionering utan inverter och möjliggör snabbare kylning och tystare drift.
Q.
Hur rengör och underhåller jag min luftkonditionering?
A.
För ren vind och stark prestanda behöver filtret rengöras varannan vecka. Tvätta pre-filter med ljummet vatten eller använd ett neutralt rengöringsmedel för mer envis smuts. Efter tvätt med vatten, torka pre-filter i skuggan, borta från direkt solljus. Rengör ett valfritt filter (ultrafint dammfilter, Fine Dust Filter, allergifilter etc.) med en dammsugare eller en mjuk borste, men rengör inte med vatten. Du kan använda funktionen Auto Clean+1) för bekvämare luftkonditioneringshantering som automatiskt torkar luftkonditioneringens interiör när du stänger av den2).
1) Första konfigureringen av Auto Clean+ kräver ThinQ-appen eller fjärrkontroll. Kontrollera manualen som medföljer produkten för mer information.
2) När produkten stängs av ställer den automatiskt in en lämplig torktid baserat på driftsförhållandena. Torktiden kan vara upp till 30 minuter och kan variera beroende på produkt. Funktionen är avstängd vid leverans från fabriken. Funktionen kan ändras utan föregående meddelande. Kontrollera manualen som medföljer produkten för mer information.
Q.
Hur kan jag minska elförbrukningen när jag använder luftkonditioneringen?
A.
Du kan spara energi genom att välja lämpliga temperaturer vid kylning och uppvärmning och genom att regelbundet rengöra filtren för att minska onödigt energislöseri. Det rekommenderas att ställa in luftkonditioneringen på 25 ℃ för kylning och 21 ℃ för uppvärmning. Dessutom hjälper kW Manager-funktionen i luftkonditionering från LG till att använda önskad mängd energi. För att använda kW Manager-funktionen krävs en anslutning till ThinQ, och den är endast tillgänglig på modeller som stöder den här funktionen. Se manualen som medföljer produkten för mer information.
Q.
Hur installerar jag luftkonditioneringen?
A.
Bland de olika typerna av luftkonditioneringsapparater måste en professionell ingenjör installera luftkonditionering av delad typ eftersom installationsprocessen kräver borrning genom väggar för att ansluta utomhus- och inomhusenheter samt elarbete.
Q.
Kan LG:s luftkonditionering ge både värme och kyla?
A.
Luftkonditionering från LG har både kyl- och värmefunktioner, så de kan användas året runt. Luftkonditionering från LG använder värmepumpsteknik för att ge effektiv uppvärmning.
Q.
Hur tyst är luftkonditioneringen?
A.
Tack vare LG:s DUAL Inverter Compressor™-teknik är inverterluftkonditionering i allmänhet tyst. Modeller utrustade med LG:s DUAL Inverter Compressor™-teknik optimerar driftsbuller för att upprätthålla en tyst miljö. Bullernivåerna kan variera beroende på varje modell, så det är lämpligt att kontrollera bullerspecifikationerna för varje modell innan köp. I allmänhet är luftkonditionering med inverter tystare än luftkonditionering utan inverter.
Q.
Vad är fördelarna med DUAL Vane?
A.
DUAL Vane ger dig optimal komfort oavsett årstid och sprider luftflödet både uppåt och nedåt, vilket når längre och snabbare. Med biomimetisk teknik erbjuder de 6-nivås vinkeljusterbara DUAL Vane-lamellerna skräddarsydd luftflödeskontroll nära till hands.
Starkt luftflöde kan riktas från både de främre och nedre lamellerna. DUAL Vane-lamellerna kan skicka sval luft uppåt för upp till 23 % snabbare kylning utan drag och rikta varm luft nedåt för upp till 6 % snabbare uppvärmning, vilket undviker direkt varmluft.
*Datum 2023.10.
*Testförhållanden: LG:s testkammare för luftkonditionering för hemmiljö, 20,9㎡/50,1㎥, Jetläge, inomhus-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ inställning i kylläge, inomhus-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ inställning i värmeläge
*Testmetod: Mätning av tiden som krävs för att sänka 5℃ (för kylning)/ höja 5℃ (för uppvärmning), från den ursprungliga genomsnittliga rumstemperaturen.
*Testmodell: S3-M12KL2MB (LG:s tidigare plattform – single vane), S3-M121L1C0 (LG:s ny plattform – DUAL Vane)
*Testresultat: LG:s nya plattform (DUAL Vane) är upp till 23 % snabbare i kylläge och 6 % snabbare i värmeläge än LG:s tidigare plattform (single vane) baserat på testförhållanden.
*Prestandaresultatet kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.
Alla specifikationer
GENERELLT
Kylkapacitet nominell/min(W)
2 500 / 900
Kylkapacitet max (W)
4 000
Kyleffektförbrukning nominell/min (W)
475 / 200
Värmekapacitet max (W)
5 700
Värmekapacitet nominell/min(W)
3 200 / 900
Värmeförbrukning nominell effekt/min(W)
610 / 190
HVAC Typ
H/P
Inomhusenhet Dimension_WxHxD (mm)
895x307x235
Inomhusenhetens vikt (kg)
12,3
Utomhusenhet Dimension_WxHxD mm
870x650x330
Utomhusenhet Vikt (kg)
43,8
Produkttyp
Väggmonterad
Product Typ II
Inverter
Nominell ingångsspänning (V, Hz)
220 ~ 240, 50
Kylmedelstyp
R32
Ljudeffekt (kylning) SH / H / M / L / SL (dB (A))
47 / 40 / 35 / 27 / 19
Ljudeffekt (Värme) SH / H / M / L / SL (dB (A))
48 / 40 / 35 / 27 / 0
LUFTRENING
Luftrenande display
N/A
Ionizer
Ja
PM 1.0-sensor
N/A
EAN-KOD
EAN-kod
8806096544440
TILLMÖTESGÅENDE
Lanseringsmånad (ÅÅÅÅ-MM)
2025-08
Tillverkare (Importör)
LG Electronics
Namn på produktmodell
S3-W09121CA
Produkttyp och modellnamn
Wall Mounted & NH09SP
BEKVÄMLIGHET
Automatisk omstart
Ja
Fläktläge
Ja
Filtrerlarm
N/A
Tvingad omkopplare
Ja
Detektering av människokropp
Ja
Låg ljudnivå
Ja
På/av-funktion (24 timmar)
Ja
Fjärrkontroll
Ja
Bokning
Ja
Smart diagnostik
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Komfortabel sömn för tropisk natt
N/A
KYLNING
Comfort Air
Ja
4-vägs
Upp-Ner/Vänster-Höger
Styrning luftflödesriktning (vänster och höger)
Ja
Styrning luftflödesriktning (upp och ned)
Ja (6 steg)
AI Air
Ja
Fläktens hastighet
6 Steg
Kraftfull kylning
Ja
Power Mode
Ja
Mjuk luft
Ja
AVFUKTNING
Avfuktning
Ja
Bekväm fuktighetskontroll
Ja
Fuktighetssensor
Ja
DESIGN
Färg (kropp)
Vit
Färg (utblås)
Svart
Visa
88 gömd
ENERGIBESPARING
Active Energy Control
Ja
AI kW Manager
Ja
Energiklass kyla
A+++
Energidisplay
Ja
Energiklass
A+++
Övervakning av energiförbrukning
Ja
Energibesparing (kylning)
N/A
Energiklass värme
A++
ICA (I Control Ampere)
N/A
Radar Sensor
Ja
Detektering av fönsteröppning
Ja (endast ThinQ)
FILTER
Fint dammfilter
N/A
Förfilter
Ja
Extremt fint dammfilter
N/A
UPPVÄRMNING
Låg uppvärmning
Ja
Kraft, Uppvärmning
Ja
HYGIEN
Automatisk rengöring
Ja
Auto Clean+
Ja
Rengöring av värmeväxlare
Ja
UTOMHUS ENHET
Modellnamn för utomhusenhet
S3UW09121CA
FUNKTIONEN RAC B2B
PI485-modul
Ja
Torrkontakt
Ja
Trådbunden fjärrkontroll
Ja
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
