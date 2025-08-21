DUALCOOL DELUXE AI Air Single Split Air Conditioner

*Bilderna och videorna ovan är iscensatta och skapade i illustrativt syfte för att öka förståelsen. Det kan förekomma variationer beroende på den faktiska produktinstallationsmiljön.

1) AI Air

-AI Air kan styras via fjärrkontroll eller LG ThinQ.

-AI Air finns för både kyl- och värmeläge.

-När AI Air används justeras fläkthastigheten och luftflödesriktningen automatiskt efter situationen, och AI Air stängs av när luftflödesriktningen ändras.

-Innan du använder AI Air rekommenderas det att ta ett foto av utrymmet med LG ThinQ eller ställa in platsen för luftkonditioneringen och personen i rummet.

-När AI Air aktiveras känner radarsensorn av personens plats och aktiverar automatiskt det direkta/indirekta luftflödet.

-Radarsensorns avkänningsavstånd är upp till 5 m, och det kan finnas skillnader i avkänningsavståndet beroende på produktens installations- och användningsmiljö.

2) Människodetekteringssensor

-Den här funktionen kan slås på/av via fjärrkontrollen eller LG ThinQ.

-Människodetekteringssensor körs endast under kyl- och värmeläge.

-Människodetekteringssensorns räckvidd är upp till 5 m. Beroende på användningsförhållandena kan sensorns detekteringsräckvidd förkortas.

-Bedömningstiden för frånvarodetektering kan ställas in från 20 till 120 minuter via LG ThinQ (standard 20 minuter).

3) Soft Air

-I Soft Air-läget är det nedre luftutsläppet stängt och det främre luftutsläppet ger indirekt luftflöde.

-Denna funktion gäller endast i läget Cool/FalI Air.

-När apparaten är i AI Air-läge aktiveras Soft Air-funktionen automatiskt baserat på rumsmiljön.

-För att använda Soft Air-funktionen ensam kan den aktiveras manuellt med fjärrkontrollen eller LG ThinQ.

-Luftflödestemperaturen kan endast ställas in på LG ThinQ när Soft Air-läget används, inte i AI Air-läget.

-När endast Soft Air-läget används är den lägsta rumstemperaturen som kan ställas in 24 °C.

4) DUAL Vane

-Testförhållanden: LG:s testkammare för luftkonditionering för hemmiljö, 20,9㎡/50,1㎥, Jetläge, inomhus-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ inställning i kylläge, inomhus-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ inställning i värmeläge

-Testmetod: Mätning av tiden som krävs för att sänka 5℃ (för kylning)/ höja 5℃ (för uppvärmning), från den ursprungliga genomsnittliga rumstemperaturen.

-Testmodell: S3-M12KL2MB (LG:s tidigare plattform – single vane), S3-M121L1C0 (LG:s ny plattform – DUAL Vane)

-Testresultat: LG:s nya plattform (DUAL Vane) är upp till 23 % snabbare i kylläge och 6 % snabbare i värmeläge än LG:s tidigare plattform (single vane) baserat på testförhållanden.

-Prestandaresultatet kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden

5) 22 % längre

-Datum: 2024.12, Mätresultat i LG:s forsknings- och utvecklingscenter för luftkonditionering,

-Testförhållanden: Produktens installationshöjd 2,0 m, luftflöde i fläktläge, lamellvinkel P1.

-Testmetod: Med hjälp av en luftflödesmätprob gjordes mätningar med 0,2 m intervall från 0,1 m till 1,7 m i höjd. Det maximala luftflödets räckvidd bestämdes genom att mäta luftflödeshastigheten i 180 sekunder vid varje punkt, varvid luftflödet antogs ha uppnåtts om hastigheten översteg 0,25 m/s under mer än 50 % av tiden.

-Testmodell: S3-Q24121D0 (LG:s nya plattform – DUAL Vane)

-Testresultat: Under de föreslagna testförhållandena bekräftades det att det maximala luftflödets räckvidd var över 22 m.

-Luftflödets räckvidd för LG:s tidigare plattform med single vane (S3-W18KL33A) är upp till 18 m.

-Prestandaresultatet kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.

6) Komfortfuktighetskontroll

-Luftflödet ändras automatiskt baserat på driftsmiljön.

-Den här funktionen kan användas via fjärrkontrollen eller LG ThinQ.

-Denna funktion kan endast ställa in önskad temperatur (fuktigheten styrs automatiskt).

7) Strömspartimer+

-Strömspartimer+ justerar automatiskt temperaturen genom att analysera dina användningsmönster när du kör i strömsparläge.

-För att använda funktionen Strömspartimer+ måste du konfigurera den för första gången via LG ThinQ.

-Strömspartimer+ kan endast användas i kylläge.

-Luftflödesstyrkan ställs in automatiskt genom analys av användningsmönster och kan justeras via LG ThinQ.

-Det inställda temperaturintervallet för Strömspartimer+ är 22–28°C.

8) Uppvärmningsprestanda

-Testdatum: 2025.04

-Testinstitution: LG testlaboratorium för luftkonditionering

-Testmodell: S3-W09121CA (9k-modell), S3-W12121CA(12k-modell)

-Testförhållanden: Inomhus-DB 20,0 °C (WB 15,0 °C), utomhus-DB -25 °C, inställd temperatur 29 °C, vindhastighet hög (F5), värmelägesdrift

-Testmetod: Produkten användes under de föreslagna testförhållandena och dess genomsnittliga prestanda mättes i 35 minuter i ett stabilt tillstånd.

-Testresultat:

[Utomhus i -25 °C] Värmeklassad kapacitet 3 200 W jämfört med 3 781 W (över 100 %, 9k-modell) Värmeprestanda bekräftad.

Värmeklassad kapacitet 4 000 W jämfört med 4 122 W (över 100 %, 12k-modell) Uppvärmningsprestanda bekräftad.

-Värmekapaciteten kan minska när utomhustemperaturen sjunker.

-Resultaten baseras på LG Laboratory-testning och kan variera beroende på installations- och driftsförhållanden.

9) Låg värme

-Denna funktion är endast tillgänglig i värmeläge.

-Vid drift i läget Låg värme visar produkten ”LH”.

-I läget Låg värme kan den inställda temperaturen justeras inom intervallet 8~15 °C via ThinQ eller fjärrkontrollen, och luftflödet fixeras vid hög hastighet.

-När du arbetar i läget Låg värme inaktiveras funktionen om du ändrar läge eller luftflöde.

-Läget Låg värme kan styras via fjärrkontrollen eller LG ThinQ.

10) AI kW Manager

-Funktionen ”AI kW Manager” är tillgänglig i alla driftlägen, inklusive kylning, avfuktning, viloläge och även jetläge, förutom värmeläge.

-Under den inställda perioden övervakas den ackumulerade elektriciteten och prestandabegränsning (elförbrukning) utförs under återstående period.

-Om den ackumulerade elektriciteten ökar på grund av att den dagliga användningstiden överskrids, beräknas den återstående elektriciteten om för varje dag som produkten använder.

-Denna funktion kan endast användas via LG ThinQ.

-Om den ackumulerade elektriciteten inom den inställda perioden överstiger målmängden, avbryts funktionen och ändras till allmänt driftsläge med en LG ThinQ-avisering.

11) Öppet fönster-identifiering

-Den ursprungliga inställningen är avstängd när produkten skickas. Denna funktion kan endast konfigureras via LG ThinQ.

-”Öppet fönster-identifiering” är endast tillgängligt i kylnings- och värmeläge.

-Denna funktion fungerar genom att detektera plötsliga förändringar i rumstemperaturen inom en kort tidsperiod (när en ökning på 1,5 ℃ eller en minskning på 2,5 ℃ detekteras inom 5 minuter).

-Standarddrifttiden för energibesparingsläge är 10 minuter och kan ställas in på upp till 60 minuter via LG ThinQ.

12) All Cleaning

-All Cleaning fungerar endast via LG ThinQ.

-När funktionen All Cleaning används kommer generering av kondensvatten, Freeze Cleaning och Auto Clean+ att fungera sekventiellt.

-Modeller med UV-funktion kommer att ha UV-lysdioden aktiverad under All Cleaning-läget.

-Funktionen kan avaktiveras genom att stoppa driften eller ändra lägen/inställningar med fjärrkontrollen.

-Drifttiden för funktionen All Cleaning kan variera beroende på miljö- och användningsförhållanden.

13) Auto Clean+

-Auto Clean+ startar automatiskt torkfunktionen efter att kylningen är avslutad, vilket indikeras av kvarvarande rester på produkten.

-Auto Clean+ kan köras i fläktläge i upp till 20 minuter automatiskt, beroende på tidigare kylningsmönster, för att hjälpa till att avlägsna fukt från värmeväxlaren.

-Torkningsförhållandena inomhus kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet i inomhusluften.

-Du kan välja luftflödesstyrkan via LG ThinQ för att justera luftflödet och torktiden.

-Auto Clean+ aktiveras vid leverans av produkten och kan användas utan ytterligare inställningar.

14) Freeze Cleaning

-TÜV Rheinland Korea bekräftar att förångarens frysrengöringsläge i LG:s luftkonditioneringsapparater har bakteriereducerande prestanda baserat på testresultaten under de föreslagna testförhållandena. Rapportnr. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

-Detta testresultat erhöll en testrapport om Pseudomonas aeruginosa och en reduktionsgrad på 99,0 % från ett internationellt erkänt laboratorium, vilket kan variera beroende på den faktiska miljön.

-Testinstitution: TÜV Rheinland

-Testperiod: 2023. 04–05

-Testmodell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Testbakterier: Upp till 99,0 % minskning av ”Pseudomonas aeruginosa” bekräftad

-Denna funktion kan endast användas via ThinQ.

-Beroende på miljön kan drifttiden i Freeze Cleaning-läget vara upp till 65 minuter.

15) Plasmaster™ Ionizer++

-TÜV Rheinland har verifierat att Plasmaster™ Ionizer++ tar bort upp till 99,9 % av vidhäftande bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli och Pseudomonas aeruginosa) i ett testrum med 30㎥. Den testade modellen var SW09BAJWAN. Testet mätte inte effektiviteten i borttagningen av bakterier i luftkonditioneringen, och effektiviteten i borttagningen av bakterier kan skilja sig från faktiska användningsförhållanden.

-Intertek har verifierat att Plasmaster™ Ionizer++ tar bort upp till 99,9 % av vidhäftande bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli och Pseudomonas aeruginosa) i ett testrum med 30㎥. Den testade modellen var SW09BAJWAN. Testet mätte inte effektiviteten i borttagningen av bakterier i luftkonditioneringen, och effektiviteten i borttagningen av bakterier kan skilja sig från faktiska användningsförhållanden.

16) Allergifilter

-Det BAF-verifierade allergifiltret tar bort allergiframkallande ämnen, såsom dammkvalster, som svävar i luften.

[BAF-certifiering]

-Certifieringsmyndighet: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

-Certifieringskategori: För minskad exponering för kvalsterallergen i damm

-Utlösare: Svamp, kvalster i damm, mögel

-Licensnr.: 397 Giltig till och med: 31 december 2025

17) LG ThinQ

-LG SmartThinQ heter nu LG ThinQ.

-Smarta funktioner och röstassistentprodukten kan variera beroende på land och modell. Kontrollera med din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet av tjänster.

-Google och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC.

-Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper och rörelsemärken är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

-Röstaktiverad smart högtalare ingår inte.