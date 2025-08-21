Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
DUALCOOL DELUXE AI Air Single Split Air Conditioner
S3-W09121CA.EC6GEEU Label Energy.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

DUALCOOL DELUXE AI Air Single Split Air Conditioner

S3-W09121CA.EC6GEEU Label Energy.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

DUALCOOL DELUXE AI Air Single Split Air Conditioner

NH09SP
Front view of the LG 9000 BTU DUALCOOL AI Air Single Split Air Conditioner NH12SP2
Front view of an LG air conditioner with the lower vane open
Illustration of LG AI Air technology in a living room with a wall-mounted air conditioner. The system adjusts airflow by sensing room temperature and user location. The accompanying text reads: 'AI Air with radar sensor: AI Air senses room temperature and adjusts airflow based on your location for comfort.'
LG Dual Vane air conditioner shown in a living room. Cool air flows upward on the left, warm air downward on the right. The accompanying text reads: 'DUAL Vane spreads airflow up or down, further and faster, for ideal comfort in any season.'
LG air conditioner with Proactive Energy Control feature. A smartphone shows an energy graph with a red alert, managing cooling and limits. Text: 'Proactive energy control. Smart control helps manage cooling and sets energy limits.'
Image showcasing LG air conditioner's All Cleaning feature. The visual highlights the internal cleaning process, with a close-up showing dirt and germs being removed. The text reads: 'All Cleaning. Maintenance is simple with LG ThinQ, even for hard-to-reach areas.'
LG air conditioner for extreme cold, showing warm airflow in a living room and an outdoor unit in snowy conditions. Text reads: 'Stay warm through extreme cold. Designed for extreme cold, it can heat at 100% power at -25℃ and stays warm at -35℃ to ensure comfort.
Image showing LG air conditioner dimensions and installation guidelines. Dimensions: 89.5cm width, 23.5cm depth, and 30.7cm height. Installation: Requires 10cm clearance on both sides, 12cm above.
Modern living room with LG air conditioner on the wall
LG ai air conditioner with open vane displaying 18℃
Left low-angle front view of LG ai air conditioner
Left low-angle front view of LG ai air conditioner with open lower vane
Close-up side view of LG ai air conditioner highlighting its vent details
Angled top-front view of LG ai air conditioner with its top panel and grille visible
Front view of the LG 9000 BTU DUALCOOL AI Air Single Split Air Conditioner NH12SP2
Front view of an LG air conditioner with the lower vane open
Illustration of LG AI Air technology in a living room with a wall-mounted air conditioner. The system adjusts airflow by sensing room temperature and user location. The accompanying text reads: 'AI Air with radar sensor: AI Air senses room temperature and adjusts airflow based on your location for comfort.'
LG Dual Vane air conditioner shown in a living room. Cool air flows upward on the left, warm air downward on the right. The accompanying text reads: 'DUAL Vane spreads airflow up or down, further and faster, for ideal comfort in any season.'
LG air conditioner with Proactive Energy Control feature. A smartphone shows an energy graph with a red alert, managing cooling and limits. Text: 'Proactive energy control. Smart control helps manage cooling and sets energy limits.'
Image showcasing LG air conditioner's All Cleaning feature. The visual highlights the internal cleaning process, with a close-up showing dirt and germs being removed. The text reads: 'All Cleaning. Maintenance is simple with LG ThinQ, even for hard-to-reach areas.'
LG air conditioner for extreme cold, showing warm airflow in a living room and an outdoor unit in snowy conditions. Text reads: 'Stay warm through extreme cold. Designed for extreme cold, it can heat at 100% power at -25℃ and stays warm at -35℃ to ensure comfort.
Image showing LG air conditioner dimensions and installation guidelines. Dimensions: 89.5cm width, 23.5cm depth, and 30.7cm height. Installation: Requires 10cm clearance on both sides, 12cm above.
Modern living room with LG air conditioner on the wall
LG ai air conditioner with open vane displaying 18℃
Left low-angle front view of LG ai air conditioner
Left low-angle front view of LG ai air conditioner with open lower vane
Close-up side view of LG ai air conditioner highlighting its vent details
Angled top-front view of LG ai air conditioner with its top panel and grille visible

Huvudfunktioner

  • AI Air with radar sensor
  • Soft Air
  • DUAL Vane
  • All Cleaning mode
Mer
iF Design Award 2025-logotyp som representerar ett designpris.

iF Design Award

LG DUALCOOL, vinnare av iF Design Award 2025 

IDEA-logotyp med texten ”Finalist 2024”, vilket representerar ett designpris.

IDEA Award

IDEA Award-finalist 2024

Logotyp för Red Dot-vinnare 2024, vilket står för enastående design.

The Red Dot

LG DUALCOOL, Red Dot-vinnaren 2024 i kategorin ”Värme- och luftkonditioneringsteknik”.

Logotyp för Red Dot-vinnare 2024, vilket står för enastående design. DUAL Vane Proaktiv energikontrollAll Cleaning
Väggmonterad luftkonditionering från LG med en videopanorering för att framhäva den eleganta designen och 18 °C ​​temperaturdisplay.

Intelligent kylning, perfekt kalibrerad

Animering av luftkonditionering från LG som demonstrerar AI Air-funktionen som justerar luftflödet för användarkomfort.

AI Air

Animering av luftkonditionering från LG som visar DUAL Vane-funktionalitet för exakt luftflödeskontroll.

DUAL Vane

Animering som visar kW Manager-funktionen för luftkonditionering från LG på en smartphone för energiförbrukningskontroll.

Proaktiv energikontroll

Visualisering av All Cleaning-teknik i en luftkonditionering, som visar en självrengörande process med blått luftflöde.

All Cleaning

AI Air

Upplev smart kylning med AI

AI Air1) spårar din plats, kontrollerar temperaturen och justerar luftflödet för att säkerställa en bekväm miljö för dig.

LG:s luftkonditionering med AI Air känner av rumstemperaturen och din plats och justerar luftflödet för att hålla temperaturen.

Soft Air

En stilla bris, anpassad efter dina behov

Soft Air3) växlar till indirekt luftflöde när din idealtemperatur har uppnåtts så att du håller dig bekväm och inte blir för kall.

DUAL Vane

Optimal luftflödesriktning, komfort vid alla temperaturer

DUAL Vane sprider luftflödet uppåt eller nedåt, längre och snabbare4), för optimal komfort oavsett årstid.

Luftkonditionering från LG med DUAL Vane-teknik som riktar luftflödet för förbättrad kyl- och värmeeffektivitet.

Längre luftflödesströmmar

Kall luft når dig även från andra sidan rummet tack vare en räckvidd på 22 meter, 22 % längre5) än våra tidigare modeller.

Snabbare kylning

DUAL Vane skickar sval luft uppåt för att kyla 23 % snabbare4) utan att det känns som luftdrag.

Komfortfuktighetskontroll

Mys med behaglig luftfuktighet

Inte för fuktigt, inte för torrt – luft som känns precis rätt. Komfortfuktighetskontroll6) hjälper till att bibehålla en behaglig luftfuktighetsnivå för din önskade temperatur.

LG:s luftkonditionering med komfortfuktighetskontroll som justerar luftflödet, arbetar kraftigt vid 80 % luftfuktighet och avtar vid 60 %.

Människor sover fridfullt med LG:s luftkonditionering med Strömspartimer+ för anpassad svalka under natten.

Strömspartimer+

Anpassat strömsparläge baserat på ditt schema

Strömspartimer+7) lär sig dina temperatur- och luftflödespreferenser för ett skräddarsytt sömnläge och garanterar lugna nätter anpassade för dig.

DUAL Inverter HeatPump-kompressor

Energieffektivitet kombinerat med värme

Upplev pålitlig värme med vår energieffektiva Dual Inverter Heat Pump. Koppla av med låg energiförbrukning.

Varm luft strömmar från den väggmonterade värmepumpen medan en familj samlas i ett vardagsrum och njuter av tiden tillsammans

Smart värme, lägre energi

Koppla ihop luftkonditioneringens värmepump med en traditionell värmare för att hålla temperaturen uppe och minska energiförbrukningen.

*TÜV Rheinland har verifierat att LG DUAL Inverter Heat Pump (A13RJH) sparar mer energi än elektriska värmare under de föreslagna testförhållandena.

*Datum/Test: 2021.10 LG:s testkammare för luftkonditionering i hemmamiljö

*Testförhållande: 27,8 ㎡/ 66.7㎥, inomhus-DB (12,0±0,3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%

*Testmodell/-metod:

 -A13RJH(LG DUAL Inverter Heat Pump (3500 W, hög fläkthastighet, Inställning 29℃)

 -Stående elektriskt värmeelement (3200 W, hög fläkthastighet, maxtemperatur)

 -Stående elektrisk infraröd värmare (3000 W, hög fläkthastighet, maxtemperatur)

*Varje prov användes i totalt 8 timmar under testförhållanden, och strömförbrukningen mättes och jämfördes.

*Testresultat: LG DUAL Inverter Heat Pump (A13RJH) sparar upp till 66 % mer energi än en infraröd värmare och 68 % mer energi än ett värmeelement under de föreslagna testförhållandena. 

*Prestandaresultatet kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden. 

AI Heating

Snabb värme med smarta AI Heating

Håll dig varm året runt med AI Heating, som värmer upp ditt utrymme 6 % snabbare för att hålla dig bekväm under alla årstider.

En kvinna njuter av AI Heating från en luftkonditionering från LG, som ger ett anpassat varmt luftflöde för komfort.

En kvinna njuter av AI Heating från en luftkonditionering från LG, som ger ett anpassat varmt luftflöde för komfort.

*Datum: 2023.10.

*Testförhållanden: LG:s testkammare för luftkonditionering för hemmiljö, 20,9㎡/50,1㎥, Jetläge, inomhus-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ inställning i kylläge, inomhus-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ inställning i värmeläge

*Testmetod: Mätning av tiden som krävs för att sänka 5℃ (för kylning)/ höja 5℃ (för uppvärmning), från den ursprungliga genomsnittliga rumstemperaturen.

*Testmodell: S3-M12KL2MB (LG:s tidigare plattform – single vane), S3-M121L1C0 (LG:s ny plattform – DUAL Vane)

*Testresultat: LG:s nya plattform (DUAL Vane) är upp till 23 % snabbare i kylläge och 6 % snabbare i värmeläge än LG:s tidigare plattform (single vane) baserat på testförhållanden.

*Prestandaresultatet kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.

Värmeprestanda

Håll dig varm under extrem kyla

Värmer vid 100 % effekt vid -25 °C och värmer till och med vid -35 °C.8)

LG luftkonditionering för extremt kalla klimat, med en utomhusenhet i snö och varmt luftflöde som fyller ett mysigt vardagsrum.

Låg uppvärmning

Frysfri vinterkomfort hela vintern

Håll ditt utrymme varmt vid 8–15 °C för att undvika frysskador 9) så att du kan lämna utan att oroa dig hela vintern.

All Cleaning

AI Air ger dig sinnesro med total självrengöring

Enkelt underhåll är bara ett knapptryck bort med LG ThinQ12) som når även svåråtkomliga områden.

LG:s luftkonditionering med All Cleaning-funktion rengör och torkar interiören före långtidsförvaring under kalla årstider.

Auto Clean+

Torkar värmeväxlaren automatiskt efter användning

Auto Clean+13) aktiveras efter användning och blåser luft för att avlägsna fukt. Körs i upp till 20 minuter, justerar volymen för snabbare torkning eller tystare drift.

Freeze Cleaning

Gör svåråtkomliga områden lätta att rengöra

Läget Freeze Cleaning14) gör rengöring av din luftkonditionering enkel. Upptinad is hjälper till att tvätta bort smutsiga föroreningar, vilket minskar skadliga bakterier och ger ett fräschare hem.

Smart Air Care

Ett smartare liv börjar med LG ThinQ™

Styr din luftkonditionering och få de senaste varningarna på den praktiska LG ThinQ™ 17).

Enkel kontroll med röstassistent

Berätta för din AI-högtalare vad du behöver. Säg bara ”Slå på/av” så lyssnar din AI-högtalare, och sedan svarar luftkonditioneringen.

Anslut och styr var du än befinner dig

Med LG ThinQ™ kan du ansluta till din luftkonditionering som aldrig förr. Kör igång den lätt med ett tryck.

Effektivt produktunderhåll

LG ThinQ™ håller koll på din luftkonditionering och hjälper dig att spåra energiförbrukningen och hantera det dagliga underhållet utan problem.

ikon för röststyrning
ikon för fjärrkontroll
ikon för produktunderhåll
Man i hemmakontor med luftkonditionering från LG ansluten till en AI-högtalare för röststyrning.
Två män använder LG ThinQ-appen på en smartphone för att styra luftkonditionering och justera temperatur och luftfuktighet.
Kvinna använder LG ThinQ-appen med kW Manager för att övervaka energiförbrukning och visa förbrukningsdiagram på sin telefon.
Man i hemmakontor med luftkonditionering från LG ansluten till en AI-högtalare för röststyrning.

Enkel kontroll med röstassistent

Berätta för din AI-högtalare vad du behöver. Säg bara ”Slå på/av” så lyssnar din AI-högtalare, och sedan svarar luftkonditioneringen.

Två män använder LG ThinQ-appen på en smartphone för att styra luftkonditionering och justera temperatur och luftfuktighet.

Anslut och styr var du än befinner dig

Med LG ThinQ™ kan du ansluta till din luftkonditionering som aldrig förr. Kör igång den lätt med ett tryck.

Kvinna använder LG ThinQ-appen med kW Manager för att övervaka energiförbrukning och visa förbrukningsdiagram på sin telefon.

Effektivt produktunderhåll

LG ThinQ™ håller koll på din luftkonditionering och hjälper dig att spåra energiförbrukningen och hantera det dagliga underhållet utan problem.

*Bilderna och videorna ovan är iscensatta och skapade i illustrativt syfte för att öka förståelsen. Det kan förekomma variationer beroende på den faktiska produktinstallationsmiljön.

1) AI Air

 -AI Air kan styras via fjärrkontroll eller LG ThinQ.

 -AI Air finns för både kyl- och värmeläge.

 -När AI Air används justeras fläkthastigheten och luftflödesriktningen automatiskt efter situationen, och AI Air stängs av när luftflödesriktningen ändras.

 -Innan du använder AI Air rekommenderas det att ta ett foto av utrymmet med LG ThinQ eller ställa in platsen för luftkonditioneringen och personen i rummet.

 -När AI Air aktiveras känner radarsensorn av personens plats och aktiverar automatiskt det direkta/indirekta luftflödet.

 -Radarsensorns avkänningsavstånd är upp till 5 m, och det kan finnas skillnader i avkänningsavståndet beroende på produktens installations- och användningsmiljö.

2) Människodetekteringssensor

 -Den här funktionen kan slås på/av via fjärrkontrollen eller LG ThinQ.

 -Människodetekteringssensor körs endast under kyl- och värmeläge.

 -Människodetekteringssensorns räckvidd är upp till 5 m. Beroende på användningsförhållandena kan sensorns detekteringsräckvidd förkortas.

 -Bedömningstiden för frånvarodetektering kan ställas in från 20 till 120 minuter via LG ThinQ (standard 20 minuter).

 

3) Soft Air

 -I Soft Air-läget är det nedre luftutsläppet stängt och det främre luftutsläppet ger indirekt luftflöde.

 -Denna funktion gäller endast i läget Cool/FalI Air.

 -När apparaten är i AI Air-läge aktiveras Soft Air-funktionen automatiskt baserat på rumsmiljön.

 -För att använda Soft Air-funktionen ensam kan den aktiveras manuellt med fjärrkontrollen eller LG ThinQ.

 -Luftflödestemperaturen kan endast ställas in på LG ThinQ när Soft Air-läget används, inte i AI Air-läget.

 -När endast Soft Air-läget används är den lägsta rumstemperaturen som kan ställas in 24 °C.

 

 

4) DUAL Vane

 -Datum 2023.10.

 -Testförhållanden: LG:s testkammare för luftkonditionering för hemmiljö, 20,9㎡/50,1㎥, Jetläge, inomhus-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ inställning i kylläge, inomhus-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ inställning i värmeläge

 -Testmetod: Mätning av tiden som krävs för att sänka 5℃ (för kylning)/ höja 5℃ (för uppvärmning), från den ursprungliga genomsnittliga rumstemperaturen.

 -Testmodell: S3-M12KL2MB (LG:s tidigare plattform – single vane), S3-M121L1C0 (LG:s ny plattform – DUAL Vane)

 -Testresultat: LG:s nya plattform (DUAL Vane) är upp till 23 % snabbare i kylläge och 6 % snabbare i värmeläge än LG:s tidigare plattform (single vane) baserat på testförhållanden.

 -Prestandaresultatet kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden

 

 

5) 22 % längre

 -Datum: 2024.12, Mätresultat i LG:s forsknings- och utvecklingscenter för luftkonditionering,

 -Testförhållanden: Produktens installationshöjd 2,0 m, luftflöde i fläktläge, lamellvinkel P1.

 -Testmetod: Med hjälp av en luftflödesmätprob gjordes mätningar med 0,2 m intervall från 0,1 m till 1,7 m i höjd. Det maximala luftflödets räckvidd bestämdes genom att mäta luftflödeshastigheten i 180 sekunder vid varje punkt, varvid luftflödet antogs ha uppnåtts om hastigheten översteg 0,25 m/s under mer än 50 % av tiden.

 -Testmodell: S3-Q24121D0 (LG:s nya plattform – DUAL Vane)

 -Testresultat: Under de föreslagna testförhållandena bekräftades det att det maximala luftflödets räckvidd var över 22 m.

 -Luftflödets räckvidd för LG:s tidigare plattform med single vane (S3-W18KL33A) är upp till 18 m.

 -Prestandaresultatet kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.

 

 

6) Komfortfuktighetskontroll

 -Luftflödet ändras automatiskt baserat på driftsmiljön.

 -Den här funktionen kan användas via fjärrkontrollen eller LG ThinQ.

 -Denna funktion kan endast ställa in önskad temperatur (fuktigheten styrs automatiskt).

 

 

7) Strömspartimer+

 -Strömspartimer+ justerar automatiskt temperaturen genom att analysera dina användningsmönster när du kör i strömsparläge.

 -För att använda funktionen Strömspartimer+ måste du konfigurera den för första gången via LG ThinQ.

 -Strömspartimer+ kan endast användas i kylläge.

 -Luftflödesstyrkan ställs in automatiskt genom analys av användningsmönster och kan justeras via LG ThinQ.

 -Det inställda temperaturintervallet för Strömspartimer+ är 22–28°C.

 

8) Uppvärmningsprestanda

-Testdatum: 2025.04

-Testinstitution: LG testlaboratorium för luftkonditionering

-Testmodell: S3-W09121CA (9k-modell), S3-W12121CA(12k-modell)

-Testförhållanden: Inomhus-DB 20,0 °C (WB 15,0 °C), utomhus-DB -25 °C, inställd temperatur 29 °C, vindhastighet hög (F5), värmelägesdrift

-Testmetod: Produkten användes under de föreslagna testförhållandena och dess genomsnittliga prestanda mättes i 35 minuter i ett stabilt tillstånd.

-Testresultat: 

 [Utomhus i -25 °C] Värmeklassad kapacitet 3 200 W jämfört med 3 781 W (över 100 %, 9k-modell) Värmeprestanda bekräftad. 

 Värmeklassad kapacitet 4 000 W jämfört med 4 122 W (över 100 %, 12k-modell) Uppvärmningsprestanda bekräftad.

-Värmekapaciteten kan minska när utomhustemperaturen sjunker.

-Resultaten baseras på LG Laboratory-testning och kan variera beroende på installations- och driftsförhållanden.

 

 

9) Låg värme

-Denna funktion är endast tillgänglig i värmeläge.

-Vid drift i läget Låg värme visar produkten ”LH”.

-I läget Låg värme kan den inställda temperaturen justeras inom intervallet 8~15 °C via ThinQ eller fjärrkontrollen, och luftflödet fixeras vid hög hastighet.

-När du arbetar i läget Låg värme inaktiveras funktionen om du ändrar läge eller luftflöde.

-Läget Låg värme kan styras via fjärrkontrollen eller LG ThinQ.

 

 

10) AI kW Manager

 -Funktionen ”AI kW Manager” är tillgänglig i alla driftlägen, inklusive kylning, avfuktning, viloläge och även jetläge, förutom värmeläge.

 -Under den inställda perioden övervakas den ackumulerade elektriciteten och prestandabegränsning (elförbrukning) utförs under återstående period.

 -Om den ackumulerade elektriciteten ökar på grund av att den dagliga användningstiden överskrids, beräknas den återstående elektriciteten om för varje dag som produkten använder. 

 -Denna funktion kan endast användas via LG ThinQ.

 -Om den ackumulerade elektriciteten inom den inställda perioden överstiger målmängden, avbryts funktionen och ändras till allmänt driftsläge med en LG ThinQ-avisering.

 

 

11) Öppet fönster-identifiering

 -Den ursprungliga inställningen är avstängd när produkten skickas. Denna funktion kan endast konfigureras via LG ThinQ.

 -”Öppet fönster-identifiering” är endast tillgängligt i kylnings- och värmeläge.

 -Denna funktion fungerar genom att detektera plötsliga förändringar i rumstemperaturen inom en kort tidsperiod (när en ökning på 1,5 ℃ eller en minskning på 2,5 ℃ detekteras inom 5 minuter).

 -Standarddrifttiden för energibesparingsläge är 10 minuter och kan ställas in på upp till 60 minuter via LG ThinQ.

 

 

12) All Cleaning

 -All Cleaning fungerar endast via LG ThinQ.

 -När funktionen All Cleaning används kommer generering av kondensvatten, Freeze Cleaning och Auto Clean+ att fungera sekventiellt.

 -Modeller med UV-funktion kommer att ha UV-lysdioden aktiverad under All Cleaning-läget.

 -Funktionen kan avaktiveras genom att stoppa driften eller ändra lägen/inställningar med fjärrkontrollen.

 -Drifttiden för funktionen All Cleaning kan variera beroende på miljö- och användningsförhållanden.

 

 

13) Auto Clean+

 -Auto Clean+ startar automatiskt torkfunktionen efter att kylningen är avslutad, vilket indikeras av kvarvarande rester på produkten.

 -Auto Clean+ kan köras i fläktläge i upp till 20 minuter automatiskt, beroende på tidigare kylningsmönster, för att hjälpa till att avlägsna fukt från värmeväxlaren.

 -Torkningsförhållandena inomhus kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet i inomhusluften.

 -Du kan välja luftflödesstyrkan via LG ThinQ för att justera luftflödet och torktiden.

 -Auto Clean+ aktiveras vid leverans av produkten och kan användas utan ytterligare inställningar.

 

14) Freeze Cleaning

 -TÜV Rheinland Korea bekräftar att förångarens frysrengöringsläge i LG:s luftkonditioneringsapparater har bakteriereducerande prestanda baserat på testresultaten under de föreslagna testförhållandena. Rapportnr. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

 -Detta testresultat erhöll en testrapport om Pseudomonas aeruginosa och en reduktionsgrad på 99,0 % från ett internationellt erkänt laboratorium, vilket kan variera beroende på den faktiska miljön.

 -Testinstitution: TÜV Rheinland

 -Testperiod: 2023. 04–05

 -Testmodell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

 -Testbakterier: Upp till 99,0 % minskning av ”Pseudomonas aeruginosa” bekräftad

 -Denna funktion kan endast användas via ThinQ. 

 -Beroende på miljön kan drifttiden i Freeze Cleaning-läget vara upp till 65 minuter.

 

 

15) Plasmaster™ Ionizer++

 -TÜV Rheinland har verifierat att Plasmaster™ Ionizer++ tar bort upp till 99,9 % av vidhäftande bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli och Pseudomonas aeruginosa) i ett testrum med 30㎥. Den testade modellen var SW09BAJWAN. Testet mätte inte effektiviteten i borttagningen av bakterier i luftkonditioneringen, och effektiviteten i borttagningen av bakterier kan skilja sig från faktiska användningsförhållanden. 

 -Intertek har verifierat att Plasmaster™ Ionizer++ tar bort upp till 99,9 % av vidhäftande bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli och Pseudomonas aeruginosa) i ett testrum med 30㎥. Den testade modellen var SW09BAJWAN. Testet mätte inte effektiviteten i borttagningen av bakterier i luftkonditioneringen, och effektiviteten i borttagningen av bakterier kan skilja sig från faktiska användningsförhållanden.

 

 

16) Allergifilter

 -Det BAF-verifierade allergifiltret tar bort allergiframkallande ämnen, såsom dammkvalster, som svävar i luften.

 [BAF-certifiering]

 -Certifieringsmyndighet: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK) 

 -Certifieringskategori: För minskad exponering för kvalsterallergen i damm 

 -Utlösare: Svamp, kvalster i damm, mögel 

 -Licensnr.: 397 Giltig till och med: 31 december 2025

 

17) LG ThinQ

 -LG SmartThinQ heter nu LG ThinQ.

 -Smarta funktioner och röstassistentprodukten kan variera beroende på land och modell. Kontrollera med din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet av tjänster.

 -Google och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC.

 -Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper och rörelsemärken är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

 -Röstaktiverad smart högtalare ingår inte.

Vanliga frågor och svar

Q.

Vilken är en lämplig temperaturinställning för min luftkonditionering?

A.

När du slår på luftkonditioneringen för första gången, ställ in den på en låg temperatur och använd en stark vindinställning för att snabbt sänka temperaturen i rummet. När ditt rum har svalnat tillräckligt är 25 ℃ den optimala temperaturen för att hålla huset svalt och spara energi.

DUAL Inverter Compressor™-tekniken ger 40 %1) snabbare nedkylning och sparar upp till 70 %2) mer energi än modeller utan Inverter.

1) Verifierad av TÜV: LG:s inverterluftkonditionering (US-Q242K*) kyler upp till 40 % snabbare än LG:s luftkonditionering utan inverter (TS-H2465DAO). 

*Starttemperatur (Utomhus 35℃, Inomhus 33℃), Inställningstemperatur (26℃).

2) Verifierad av TÜV: LG:s inverterluftkonditionering (US-Q242K*) sparar upp till 70 % mer energi än LG:s luftkonditionering utan inverter (TS-H2465DAO). 

*Starttemperatur (Utomhus 35℃, Inomhus 33℃), Inställningstemperatur (26℃), Testtid (8 timmar).

Q.

Vad är skillnaden mellan en luftkonditionering med en inverter och en utan?

A.

En luftkonditionering med inverter är mer effektiva i drift än en luftkonditionering utan. 

En luftkonditionering utan inverter har kompressorer som arbetar med samma hastighet oavsett inomhustemperatur, stängs av när önskad temperatur uppnås och slås på igen när temperaturen stiger. 

En luftkonditionering med inverter fungerar genom att justera kompressorhastigheten snabbare vid högre temperaturer och långsammare vid lägre temperaturer, vilket innebär att de sparar mer energi än luftkonditionering utan inverter och möjliggör snabbare kylning och tystare drift.

Q.

Hur rengör och underhåller jag min luftkonditionering?

A.

För ren vind och stark prestanda behöver filtret rengöras varannan vecka. Tvätta pre-filter med ljummet vatten eller använd ett neutralt rengöringsmedel för mer envis smuts. Efter tvätt med vatten, torka pre-filter i skuggan, borta från direkt solljus. Rengör ett valfritt filter (ultrafint dammfilter, Fine Dust Filter, allergifilter etc.) med en dammsugare eller en mjuk borste, men rengör inte med vatten. Du kan använda funktionen Auto Clean+1) för bekvämare luftkonditioneringshantering som automatiskt torkar luftkonditioneringens interiör när du stänger av den2).

 

1) Första konfigureringen av Auto Clean+ kräver ThinQ-appen eller fjärrkontroll. Kontrollera manualen som medföljer produkten för mer information.

2) När produkten stängs av ställer den automatiskt in en lämplig torktid baserat på driftsförhållandena. Torktiden kan vara upp till 30 minuter och kan variera beroende på produkt. Funktionen är avstängd vid leverans från fabriken. Funktionen kan ändras utan föregående meddelande. Kontrollera manualen som medföljer produkten för mer information.

Q.

Hur kan jag minska elförbrukningen när jag använder luftkonditioneringen?

A.

Du kan spara energi genom att välja lämpliga temperaturer vid kylning och uppvärmning och genom att regelbundet rengöra filtren för att minska onödigt energislöseri. Det rekommenderas att ställa in luftkonditioneringen på 25 ℃ för kylning och 21 ℃ för uppvärmning. Dessutom hjälper kW Manager-funktionen i luftkonditionering från LG till att använda önskad mängd energi. För att använda kW Manager-funktionen krävs en anslutning till ThinQ, och den är endast tillgänglig på modeller som stöder den här funktionen. Se manualen som medföljer produkten för mer information.

Q.

Hur installerar jag luftkonditioneringen?

A.

Bland de olika typerna av luftkonditioneringsapparater måste en professionell ingenjör installera luftkonditionering av delad typ eftersom installationsprocessen kräver borrning genom väggar för att ansluta utomhus- och inomhusenheter samt elarbete.

Q.

Kan LG:s luftkonditionering ge både värme och kyla?

A.

Luftkonditionering från LG har både kyl- och värmefunktioner, så de kan användas året runt. Luftkonditionering från LG använder värmepumpsteknik för att ge effektiv uppvärmning.

Q.

Hur tyst är luftkonditioneringen?

A.

Tack vare LG:s DUAL Inverter Compressor™-teknik är inverterluftkonditionering i allmänhet tyst. Modeller utrustade med LG:s DUAL Inverter Compressor™-teknik optimerar driftsbuller för att upprätthålla en tyst miljö. Bullernivåerna kan variera beroende på varje modell, så det är lämpligt att kontrollera bullerspecifikationerna för varje modell innan köp. I allmänhet är luftkonditionering med inverter tystare än luftkonditionering utan inverter.

Q.

Vad är fördelarna med DUAL Vane?

A.

DUAL Vane ger dig optimal komfort oavsett årstid och sprider luftflödet både uppåt och nedåt, vilket når längre och snabbare. Med biomimetisk teknik erbjuder de 6-nivås vinkeljusterbara DUAL Vane-lamellerna skräddarsydd luftflödeskontroll nära till hands. 

Starkt luftflöde kan riktas från både de främre och nedre lamellerna. DUAL Vane-lamellerna kan skicka sval luft uppåt för upp till 23 % snabbare kylning utan drag och rikta varm luft nedåt för upp till 6 % snabbare uppvärmning, vilket undviker direkt varmluft.

 

*Datum 2023.10.

*Testförhållanden: LG:s testkammare för luftkonditionering för hemmiljö, 20,9㎡/50,1㎥, Jetläge, inomhus-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ inställning i kylläge, inomhus-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ inställning i värmeläge

*Testmetod: Mätning av tiden som krävs för att sänka 5℃ (för kylning)/ höja 5℃ (för uppvärmning), från den ursprungliga genomsnittliga rumstemperaturen.

*Testmodell: S3-M12KL2MB (LG:s tidigare plattform – single vane), S3-M121L1C0 (LG:s ny plattform – DUAL Vane) 

*Testresultat: LG:s nya plattform (DUAL Vane) är upp till 23 % snabbare i kylläge och 6 % snabbare i värmeläge än LG:s tidigare plattform (single vane) baserat på testförhållanden.

*Prestandaresultatet kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.

Skriv ut

Alla specifikationer

GENERELLT

  • Kylkapacitet nominell/min(W)

    2 500 / 900

  • Kylkapacitet max (W)

    4 000

  • Kyleffektförbrukning nominell/min (W)

    475 / 200

  • Värmekapacitet max (W)

    5 700

  • Värmekapacitet nominell/min(W)

    3 200 / 900

  • Värmeförbrukning nominell effekt/min(W)

    610 / 190

  • HVAC Typ

    H/P

  • Inomhusenhet Dimension_WxHxD (mm)

    895x307x235

  • Inomhusenhetens vikt (kg)

    12,3

  • Utomhusenhet Dimension_WxHxD mm

    870x650x330

  • Utomhusenhet Vikt (kg)

    43,8

  • Produkttyp

    Väggmonterad

  • Product Typ II

    Inverter

  • Nominell ingångsspänning (V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Kylmedelstyp

    R32

  • Ljudeffekt (kylning) SH / H / M / L / SL (dB (A))

    47 / 40 / 35 / 27 / 19

  • Ljudeffekt (Värme) SH / H / M / L / SL (dB (A))

    48 / 40 / 35 / 27 / 0

LUFTRENING

  • Luftrenande display

    N/A

  • Ionizer

    Ja

  • PM 1.0-sensor

    N/A

EAN-KOD

  • EAN-kod

    8806096544440

TILLMÖTESGÅENDE

  • Lanseringsmånad (ÅÅÅÅ-MM)

    2025-08

  • Tillverkare (Importör)

    LG Electronics

  • Namn på produktmodell

    S3-W09121CA

  • Produkttyp och modellnamn

    Wall Mounted & NH09SP

BEKVÄMLIGHET

  • Automatisk omstart

    Ja

  • Fläktläge

    Ja

  • Filtrerlarm

    N/A

  • Tvingad omkopplare

    Ja

  • Detektering av människokropp

    Ja

  • Låg ljudnivå

    Ja

  • På/av-funktion (24 timmar)

    Ja

  • Fjärrkontroll

    Ja

  • Bokning

    Ja

  • Smart diagnostik

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • Komfortabel sömn för tropisk natt

    N/A

KYLNING

  • Comfort Air

    Ja

  • 4-vägs

    Upp-Ner/Vänster-Höger

  • Styrning luftflödesriktning (vänster och höger)

    Ja

  • Styrning luftflödesriktning (upp och ned)

    Ja (6 steg)

  • AI Air

    Ja

  • Fläktens hastighet

    6 Steg

  • Kraftfull kylning

    Ja

  • Power Mode

    Ja

  • Mjuk luft

    Ja

AVFUKTNING

  • Avfuktning

    Ja

  • Bekväm fuktighetskontroll

    Ja

  • Fuktighetssensor

    Ja

DESIGN

  • Färg (kropp)

    Vit

  • Färg (utblås)

    Svart

  • Visa

    88 gömd

ENERGIBESPARING

  • Active Energy Control

    Ja

  • AI kW Manager

    Ja

  • Energiklass kyla

    A+++

  • Energidisplay

    Ja

  • Energiklass

    A+++

  • Övervakning av energiförbrukning

    Ja

  • Energibesparing (kylning)

    N/A

  • Energiklass värme

    A++

  • ICA (I Control Ampere)

    N/A

  • Radar Sensor

    Ja

  • Detektering av fönsteröppning

    Ja (endast ThinQ)

FILTER

  • Fint dammfilter

    N/A

  • Förfilter

    Ja

  • Extremt fint dammfilter

    N/A

UPPVÄRMNING

  • Låg uppvärmning

    Ja

  • Kraft, Uppvärmning

    Ja

HYGIEN

  • Automatisk rengöring

    Ja

  • Auto Clean+

    Ja

  • Rengöring av värmeväxlare

    Ja

UTOMHUS ENHET

  • Modellnamn för utomhusenhet

    S3UW09121CA

FUNKTIONEN RAC B2B

  • PI485-modul

    Ja

  • Torrkontakt

    Ja

  • Trådbunden fjärrkontroll

    Ja

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Det säger andra

Våra rekommendationer

Hitta en butik nära dig

Upplev den här produkten nära dig.
Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Representativt exempel

För ett representativt exempel vid ett kreditköp på 12 000 kronor och 12 månader räntefritt är räntan 0 %, månatlig administrationsavgift 0 kronor och en uppläggningsavgift på 0 kronor tillkommer. Den effektiva räntan blir 0% och totalt att betala 12 000 kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 