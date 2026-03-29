Köket nyskapat
med LG AI Core-Tech
Kärnan i LG AI-köksapparater
Konstruerade för att fungera effektivt, reagera intuitivt och förenkla vardagskontrollen.
AI to the Core,
optimal fräschör
AI Core-Tech koordinerar kylningen runt din rutin och hjälper till att bevara fräschören med naturlig precision.
AI-inverterare
Byggd för stabilitet,
fininställd av AI
LG AI-inverterkompressorn drivs av intelligent mönsteranalys och finjusterar motorhastigheten för stabil och effektiv kylning, vilket ger exakt kontroll och varaktig tillförlitlighet.
AI Fresh
Fräschör i rätt tid, redo i förväg
Genom att analysera tre veckors användning sänks temperaturen med 1 °C två timmar före den bästa tidpunkten och håller maten färsk när det betyder mest1).
Hållbarhet
Tillförlitlig prestanda byggd för att hålla
Med hållbar teknik och smart diagnostik är LG:s AI Inverterkompressor utformad för att minska driftstopp och underhåll.
ThinQ™3)
Fullständig åtkomst i dina händer
Lär sig varje mönster för att möjliggöra en verkligt intelligent köksupplevelse.
Finjusterar temperatur och energi för enkel skötsel.
Lyssnar och svarar i realtid för en sömlös livsstil.
Upplev AI Core-Tech
Vanliga frågor och svar
Q.
Vad är LG AI Core-Tech?
A.
LG AI Core-Tech integrerar artificiell intelligens med nyckeltekniker som motorer och kompressorer. Den möjliggör intelligent kontroll av apparater och optimerar prestanda, energieffektivitet och användarpersonalisering.
Q.
Vilka är fördelarna med att använda en LG AI-apparat?
A.
LG AI-apparater erbjuder smartare drift, förbättrade energibesparingar och personaliserad prestanda. De förenklar vardagliga uppgifter genom att lära sig dina vanor och automatisera viktiga funktioner för att i slutändan förbättra din livsstil.
Q.
Är LG AI-kylskåp energieffektiva?
A.
Ja, LG ThinQ™-kylskåp är designade för energieffektivitet. De har funktioner som energisparlägen och avancerade kylsystem som upprätthåller konsekventa temperaturer, vilket bidrar till att minska energiförbrukningen.
Ansvarsfriskrivning
1) AI Fresh
-”Smart Fresh Air” har bytt namn till ”AI Fresh”. Det är endast en namnändring och påverkar inte produktens funktionalitet.
-För att använda funktionen ”AI Fresh” måste produkten anslutas till ”LG ThinQ”-appen.
LG ThinQ™-appen är tillgänglig på kompatibla Android- och iOS-mobiltelefoner. Telefon- och hem-Wi-Fi-dataanslutning och produktregistrering med LG ThinQ™ krävs. Besök lg.com/au/lg-thinq för funktioner, systemkompatibilitet och servicetillgänglighet, vilket kan variera beroende på land och modell.
2) AI-sparläge
-AI-sparläget kan justeras i två steg (upp till 4,5 % för steg 1 och upp till 20 % för steg 2), och besparingsgraden varierar beroende på produktens energiklassning och specifikationer.
–AI-besparingsgraden för varje steg kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.
–De specifika testdetaljerna för besparingsgraden är följande:
1. Testmodell: M876AAA582
2. Testförhållanden: Frys vid -18 °C, kylskåp vid 3 °C, ingen belastning
3. Installationsförhållanden: Rumstemperatur vid 25 °C, luftfuktighet vid 55 %
4. Testmetod: 8 timmars öppning, 16 timmar utan öppning. Totalt antal öppningar under öppettiderna: Kylskåp 28 gånger, frys 6 gånger. Energiresultat för varje AI-sparlägessteg under 3 dagar omvandlas till 24-timmars energiförbrukning och jämförs.
5. När AI-sparläget används kan avfrostningscykeln och kompressorhastigheten justeras beroende på omgivningen. Tillämpning av steg 2 kan leda till en ökning av frysens och kylskåpets invändiga temperatur.
6. Testresultaten har verifierats av TÜV Rheinland Inc. med deras angivna testmetod, men de kan variera beroende på den faktiska användningsmiljön.
7. AI-sparläget stöds endast via LG ThinQ-appen och LG ThinQ kan ha vissa begränsningar när det gäller vilka miljöer och användningsmetoder som stöds.
-Videon är endast avsedd för illustrationsändamål. Tillgängligheten för produkter med AI-sparläge kan variera beroende på land.
3) ThinQ™
-EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)
-När energisparläget Lv.2 används
