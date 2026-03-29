AI-driven tvätt

Möt LG AI Core-Tech
i tvättmaskin och torktumlare

LG omdefinierade AI som "Affectionate Intelligence", vilket belyser dess engagemang för att utveckla empatisk och omtänksam AI som levererar exceptionella kundupplevelser.

LG-kylskåpet, tvättmaskinen, luftkonditioneringen och diskmaskinen är centrerade med subtil belysning. Längst ner visas texten ”AI to the Core” med den tvådimensionella LG AI-symbolen.

LG-kylskåpet, tvättmaskinen, luftkonditioneringen och diskmaskinen är centrerade med subtil belysning. Längst ner visas texten ”AI to the Core” med den tvådimensionella LG AI-symbolen.

Det beprövade arvet från LG:s expertis förkroppsligas i LG Core-Tech, hjärtat av LG:s hushållsapparater, som har drivit innovation sedan 1998. Core-Tech är grundat i banbrytande teknik i viktiga komponenter i LG-apparater och utvecklas kontinuerligt genom oavbruten forskning och utveckling. LG H&A drivs av Core-Tech och driver teknik som berikar liv och gör världen till en bättre plats för alla.

 

AI-tekniken har nu slagits samman med Core-Tech och utvecklats till AI Core-Tech. Denna fusion möjliggör intelligent kontroll av viktiga komponenter, förbättrar energieffektiviteten, säkerställer noggranna prestanda och levererar personliga lösningar anpassade efter varje kunds behov.

Milstolpar inom AI Core-Tech
för tvättmaskiner

Den totala längden på spolarna i Inverter DD-motorn täcker 40 resor till månen, vilket är en återspegling av otaliga experiment som ledde till Spiral Core. Genom att förena avancerad hårdvara med AI-teknik framträder AI DD™ som den revolutionerande AI Core-Tech för tvättmaskiner.

AI DD™

AI DD™ kombinerar djupinlärningsteknik med 6 Motion Direct Drive för att analysera tygtyper och optimera tvättprogram. Detta avancerade system genererar sex unika trumrörelser som ger anpassad vård för tyger, förbättrar tvätteffektiviteten och minimerar skador.

*AI-avkänning aktiveras när tvättmängden är under 3 kg. 

*AI-avkänning aktiveras inte när Steam-alternativet väljs. 

*AI Wash ska endast användas med liknande tygtyper [alla tyger upptäcks inte] och lämpligt tvättmedel. 

*Den faktiska produkten kan skilja sig från den visade bilden.

Energieffektivitet

Spara mer med energiklass A-55 %/A-40 %/A-30 %* med precisionsstyrd Inverterteknologi.

Hållbarhet

Förenklad design med färre** delar, uppbackad av en 10-årsgaranti för bättre hållbarhet.***

Låg buller- och vibrationsnivå

Lågt buller med en direkt motoranslutning, samtidigt som vibrationerna minskas med integrerade komponenter.

*55 %/40 %/30 % lägre i energieffektivitetsindex jämfört med det lägsta tröskelvärdet för energieffektivitetsklass A enligt EU-förordning 2019/2014. Energiklass A-55 % representerar den högsta effektivitetsmärkningen i vår nya AI-tvättmaskin. Finns på utvalda modeller.

**Förenklad jämfört med motorer separerade av remmar och remskivor.

***10-årsgarantin gäller endast Direct Drive-motorn.

AI DUAL Inverter™

 

Med AI detekterar den vikt och fuktnivåer med ännu större precision för att utföra torkning vid en anpassad tid och temperatur, och erbjuder en 10-årsgaranti.*

*10 års garanti på kompressor/motor – denna reservdelsgaranti gäller endast för kompressor/motor, arbetskostnad debiteras. 

AI Dry™

Optimera torkningen genom att justera för tygtyp och tvättmängd för effektiv energi- och tidsbesparing.*

Energieffektivitet

Energi sparas med AI DUAL Inverter™, Inverter-motorn och optimal programmeringsalgoritm.**

Snabb torkning

AI DUAL Inverter™ komprimerar köldmediet för att minimera värmeförlust, vilket påskyndar torkningstiderna.***

*Testad av Intertek i juli 2024. Jämfört med bomullsprogrammet visade AI Dry™-programmet en minskning på 32,1 % av torkningstiden och en minskning på 9,1 % av energiförbrukningen med en blandad tvättmängd med 3 kg mjuka tyger (blandade skjortor, blusar, funktionella t-shirts, chiffongkjolar, polyshorts etc.)(RH90X75V3N). Beroende på klädernas typ och tjocklek och miljön kan tiden eller energiförbrukningen öka och resultaten kan variera.

*AI-avkänning aktiveras när tvättmängden är under 5 kg. AI Dry™ ska endast användas med liknande tygtyper [alla tyger upptäcks inte].

**26 %/15 % lägre i energieffektivitetsindex jämfört med det lägsta tröskelvärdet för energieffektivitetsklass A+++ enligt definitionen i EU-förordning 392/2012. När den är inställd på Eco-program. Energiklass A+++-26 % representerar den högsta effektivitetsklassen i vår nya AI-torktumlare. Finns på utvalda modeller.

***Testad av Intertek i juli 2024. TurboDry-program med 5 kg tvätt (blandad skjorta, 100 % poly-t-shirt, 100 % bomulls-t-shirt) med 33 % ursprunglig fuktighet vid en temperatur på 23 ℃. Tiden kan variera beroende på kläder och miljö.

***Beroende på klädernas tjocklek, vikt och egenskaper kan det hända att tvätten inte torkas helt.

Upplev AI Core-Tech

Vanliga frågor och svar

Q.

Vad gör AI DD™-tekniken i LG:s tvättmaskiner?

A.

LG:s AI DD™-maskiner använder smart teknik för individuell analys av tvättens vikt och tygtyp. Resultatet? Din maskins automatiska optimering av tvättrörelserna hjälper till att skydda tyger och ser till att dina värdefulla kläder ser så bra ut som möjligt längre. Med 6 Motion-teknik som använder AI ger tvättmaskinen en effektiv tvätt med färre* rörliga delar, utformade för längre hållbarhet och större energibesparingar.

 

*Förenklad jämfört med motorer separerade av remmar och remskivor.

Q.

Hur fungerar AI Wash-programmet?

A.

Generellt sett bör du läsa skötseletiketten på dina kläder och välja matchande tvättprogram på din maskin. LG-tvättmaskiner med AI DD™*-funktion väger sedan automatiskt tvätten och detekterar mjukhet för att fastställa ett optimalt tvättmönster och justera tvättrörelserna under tvätten därefter. Om du länkar din LG-tvättmaskin och torktumlare kan de samarbeta för att säkerställa att matchande program väljs på torktumlaren utan att du behöver oroa dig för att vrida på ratten.

 

*AI-avkänning aktiveras när tvättmängden är under 3 kg. 

*AI-avkänning aktiveras inte när Steam-alternativet väljs. 

*AI Wash ska endast användas med liknande tygtyper [alla tyger upptäcks inte] och lämpligt tvättmedel. 

 

Q.

Vad är AI Dry™-programmet?

A.

AI Dry™*-programmet är ett program som torkar kläder till optimalt skick enligt dess egenskaper. Det här programmet känner av tvättens vikt, material och fuktighet och ställer automatiskt in den lämpligaste temperaturen och torkningstiden. 

 

*AI-avkänning aktiveras när tvättmängden är under 5 kg. *AI Dry™ ska endast användas med liknande tygtyper [alla tyger upptäcks inte].

 

