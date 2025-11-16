We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX7 27 tum 240 Hz OLED QHD-spelskärm |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), Bländningspanel
27GX704A-B
()
Skärm
27-tums QHD (2560 x 1440) OLED
DisplayHDR True Black 400/DCI-P3 98,5 %**
Glare-panel
Hastighet
Uppdateringsfrekvens på 240 Hz
Svarstid på 0,03 ms (GtG)
QHD@240 Hz från HDMI 2.1
Teknik
NVIDIA® G-SYNC®-Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Skärmens ljusstyrka jämförs med den tidigare modellen, LG UltraGear 27GR95QE.
** DCI-P3 typiskt 98,5 %, minimum 90 %.
OLED med MLA+
Ljusstyrka för
strålande spel
Den strålande OLED-skärmen tar färger till en ny nivå av livfullhet. Med en standardljusstyrka på 275 nits och en maximal ljusstyrka på 1300 nits håller skärmen dina bilder ljusa och levande så att du aldrig spelar i mörkret.
Ljusstark OLED-panel med MLA+
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Micro Lens Array+
OLED:s evolution
Vår UltraGear™ OLED har Micro Lens Array+-teknik, vilket ger 37,5 % högre ljusstyrka (SDR) jämfört med MLA.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
DisplayHDR True Black 400/DCI-P3 98,5 %
En explosion av färger
VESA DisplayHDR True Black 400 gör att varje scen, oavsett om den är ljus eller mörk, kommer till liv med sina realistiska detaljer med ett kontrastförhållande på 1,5M. Fördjupa dig i spelet med den mer levande världen skapad av DCI-P3 98,5 % (Typ).
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*TrueBlack 400 är på 10 % genomsnittlig bildnivå, och 1,5 m:1 är kontrastförhållandet vid 25 % genomsnittlig bildnivå.
Low Blue Light
Kraftfullt skydd
från blått ljus
Upplev gaming fritt med reducerat skadligt blått ljus. LG WOLED
använder avancerad teknik som minskar blått ljus medan
det bevarar levande och verklighetstrogna färger certifierade av UL för Low Blue Light
Platinum, vilket möjliggör intensiva spelfärger för en bekvämare tittarupplevelse.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*LG OLED-paneler har certifierats som flimmerfria och fria från obehaglig bländning och med Low Blue Light av UL.
*Certifikatnummer: Flimmerfri skärm (OLED) - A196009, fri från obehaglig bländning - V563481 (förhållanden för UGR mindre än 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Ovanstående funktion kan variera beroende på användarens datormiljö eller förhållanden.
Snabb inställning för en ljusare OLED
[Alternativ 1] Stäng av läget Smart energibesparing.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Strömförbrukningen kan öka när ovanstående alternativ väljs.
*Inbränning på skärmen kan förekomma i ljusare läge.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Otrolig hastighet,
OLED med 240 Hz uppdateringsfrekvens
En snabb uppdateringsfrekvens på 240Hz gör att spelare kan se nästa bildruta snabbt och gör att bilden visas smidigt. Spelarna kan reagera snabbt på motståndare och enkelt sikta rätt.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Extremt snabb
svarstid på 0,03 ms
En svarstid (GtG) på 0,03 ms minskar reverse ghosting och hjälper objekt i spelet att återges tydligt så att du kan njuta av ett spel med smidiga rörelser och grafik som flyter nästan overkligt bra.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Med stöd för en uppdateringsfrekvens på upp till 240 Hz. Ett grafikkort med stöd för HDMI 2.1 och HDMI 2.1-kabeln (som ingår i paketet) krävs för att detta ska fungera.
*Grafikkortet säljs separat.
Teknik fokuserad på en flytande spelupplevelse
Teknik fokuserad på en flytande spelupplevelse.
NVIDIA® G-SYNC®-Compatible
27GX704A är en NVIDIA-testad och officiellt validerad som en G-SYNC®-Compatible bildskärm som ger dig en bra spelupplevelse med avsevärt minskad tearing eller hack.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Med FreeSync™ Premium-teknik kan spelare uppleva sömlösa, flytande rörelser i högupplösta och snabba spel. Det minskar tearing och hack.
VESA certified AdaptiveSync
Med VESA AdaptiveSync Display-certifiering, inriktad på spel med avsevärt högre uppdateringsfrekvenser och låg latens. Njut av mjukare, tearing-fri spelbild och flimmerfri videouppspelning.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
Design som sätter spelaren i centrum
Förbättra din spelupplevelse med en attraktiv design och en 4-sidig praktiskt taget kantlös design. Den justerbara basen stöder skärmens rotation, lutning, höjd och vridning för att hjälpa dig att spela mer bekvämt.
Design som sätter spelaren i centrum.
*Headset säljs separat.
Användargränssnitt för spel
Prisbelönt användargränssnitt för spel
Spelare kan använda On-Screen Display och OnScreen Control för att enkelt anpassa inställningarna, från att justera grundläggande bildskärmsalternativ till att ställa in en användardefinierad knapp.
*För att ladda ner den senaste versionen av OnScreen Control, besök LG.COM.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
OLED Care
Skydda din skärm med OLED Care
OLED Care hjälper till att förhindra efterbilder och inbränning som kan inträffa när bilden ändras efter att en statisk högkontrastbild visats under en längre tid.
*Funktionen är enbart tillgänglig som en fjärrkontroll som ingår i paketet.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync hjälper spelare att fånga kritiska ögonblick i realtid, minska input-lagg och reagera snabbt på sina motståndare.
Black Stabilizer
Svart stabilisator hjälper spelare att undvika krypskyttar som gömmer sig på de mörkaste platserna och snabbt fly situationen när mynningsflamman syns.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Korshår-funktionen är inte tillgänglig när FPS-räknaren är aktiverad.
*FPS-räknaren kan visa ett värde som överskrider skärmens maximala uppdateringsfrekvens.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Programvaran och kalibreringssensorn ingår INTE i paketet. Besök LG.COM för att ladda ned den senaste programvaran från LG Calibration Studio.
*Begränsad garanti. Regler och villkor kan variera beroende på land.
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
26.5
Display - Upplösning
2560 x 1440
Display - Paneltyp
OLED
Display - Bildförhållande
16:9
Display - Färgomfång (typ)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
1300cd/m² (@HDR 1.5% APL)/800cd/m² (@HDR 10% APL)
Display - Krökning
-
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
240
Display - Svarstid
0.03ms (GTG)
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
26.5
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
OLED
Ytbehandling
Glare
Svarstid
0.03ms (GTG)
Upplösning
2560 x 1440
Pixelavstånd [mm]
0.2292mm×0.2292mm
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Betraktningsvinkel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
1300cd/m² (@HDR 1.5% APL)/800cd/m² (@HDR 10% APL)
Kontrastförhållande (typ)
1500000:1
Färgomfång (typ)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Krökning
-
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
240
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
1040cd/m² (@HDR 1.5% APL)/640cd/m² (@HDR 10% APL)
Kontrastförhållande (Min.)
1200000:1
Färgbit
10bit
Storlek [cm]
67.3
ANSLUTNING
Ljudingång
-
D-Sub
-
Inbyggd KVM
-
DVI-D
-
Komponent (upplösning)
-
Komposit (upplösning)
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4 (DSC)
D-Sub (Max. upplösning vid Hz)
-
DVI (Max upplösning vid Hz)
-
Thunderbolt
-
USB-C
-
Hörlursutgång
3-polig (endast ljud)
LAN (RJ-45)
-
Linje ut
-
Mikrofoningång
-
SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)
-
S-Video
-
Thunderbolt (dataöverföring)
-
Thunderbolt (max. upplösning vid Hz)
-
Thunderbolt (strömförsörjning)
-
USB nedströmsport
JA(2ea/ver3.0)
USB uppströms port
JA(1ea/ver3.0)
USB-C (dataöverföring)
-
USB-C (Max. upplösning vid Hz)
-
USB-C (strömförsörjning)
-
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Automatisk ljusstyrka
-
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
PIP
-
PBP
-
Säker mot flimmer
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Kalibrering av HW
Klar för hårdvarukalibrering
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
Svart stabilisator
Hårkors
JA
Andra (funktioner)
-
Läsarläge
JA
FPS-räknare
JA
VRR
JA
Superupplösning+
-
Dolby Vision™
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Mini-LED-teknik
-
Nano IPS™-teknik
-
Avancerad True Wide Pol.
-
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
-
Överklockning
-
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
RGB LED-belysning
-
Kamera
-
Mikrofon
-
HDR-effekt
JA
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering
Gränslös design
4-sidig praktiskt taget kantfri design
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
OneClick-stativ
JA
LJUD
Dolby Atmos
-
Maxx ljud
-
Fyllig bas
-
Högtalare
-
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
TBD (Slim Stand)
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
TBD (Slim Stand)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
TBD (Slim Stand)
Vikt vid leverans [kg]
TBD (Slim Stand)
Vikt med stativ [kg]
TBD (Slim Stand)
Vikt utan stativ [kg]
TBD (Slim Stand)
KRAFT
Strömförbrukning (Max.)
TBD
Strömförbrukning (Energy Star)
TBD
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Effektförbrukning (typ.)
-
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
DC-utgång
TBD
TILLBEHÖR
Adapter
JA
Kalibreringsrapport (papper)
-
Displayport
JA
DVI-D
-
DVI-D (färg/längd)
-
D-Sub
-
HDMI
JA (ver 2.1)
HDMI (Färg/Längd)
Svart / 1.8m
Övrigt (tillbehör)
Stativkabelhållare
Nätkabel
JA
Fjärrkontroll
-
Thunderbolt
-
USB A till B
JA
USB-C
-
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
JA
LG UltraGear™ kontrollcenter
-
LG UltraGear™ Studio
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
STANDARD
UL (cUL)
TBD
CE
TBD
RoHS
TBD
KC (för Rep. Korea)
TBD
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
