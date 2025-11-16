About Cookies on This Site

LG UltraGear™ GX7 27 tum 240 Hz OLED QHD-spelskärm |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), Bländningspanel
Produktinformationsblad

LG UltraGear™ GX7 27 tum 240 Hz OLED QHD-spelskärm |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), Bländningspanel

Produktinformationsblad

LG UltraGear™ GX7 27 tum 240 Hz OLED QHD-spelskärm |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), Bländningspanel

vy framifrån med specifikationer
Huvudfunktioner

  • 27-tums QHD (2 560 x 1 440) OLED-skärm
  • DisplayHDR True black 400
  • Glare-panel
  • OLED med en uppdateringsfrekvens på 240 Hz
  • 0,03 ms (GtG)
  • Kontrastförhållande på 1,5 M:1
Mer
UltraGear™ OLED-spelskärm.

UltraGear™ OLED-spelskärm.

Skärm

27-tums QHD (2560 x 1440) OLED

DisplayHDR True Black 400/DCI-P3 98,5 %**

Glare-panel

Hastighet

Uppdateringsfrekvens på 240 Hz

Svarstid på 0,03 ms (GtG)

QHD@240 Hz från HDMI 2.1

Teknik

NVIDIA® G-SYNC®-Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Skärmens ljusstyrka jämförs med den tidigare modellen, LG UltraGear 27GR95QE.

** DCI-P3 typiskt 98,5 %, minimum 90 %.

Tryckankare-skärm

Tryckankare-skärm

OLED med MLA+

Ljusstyrka för
strålande spel

Den strålande OLED-skärmen tar färger till en ny nivå av livfullhet. Med en standardljusstyrka på 275 nits och en maximal ljusstyrka på 1300 nits håller skärmen dina bilder ljusa och levande så att du aldrig spelar i mörkret.

Ljusstark OLED-panel med MLA+

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Micro Lens Array+

OLED:s evolution

Vår UltraGear™ OLED har Micro Lens Array+-teknik, vilket ger 37,5 % högre ljusstyrka (SDR) jämfört med MLA.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

DisplayHDR True Black 400/DCI-P3 98,5 %

En explosion av färger

VESA DisplayHDR True Black 400 gör att varje scen, oavsett om den är ljus eller mörk, kommer till liv med sina realistiska detaljer med ett kontrastförhållande på 1,5M. Fördjupa dig i spelet med den mer levande världen skapad av DCI-P3 98,5 % (Typ).

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*TrueBlack 400 är på 10 % genomsnittlig bildnivå, och 1,5 m:1 är kontrastförhållandet vid 25 % genomsnittlig bildnivå.

Low Blue Light

Kraftfullt skydd
från blått ljus

Upplev gaming fritt med reducerat skadligt blått ljus. LG WOLED

använder avancerad teknik som minskar blått ljus medan

det bevarar levande och verklighetstrogna färger certifierade av UL för Low Blue Light

Platinum, vilket möjliggör intensiva spelfärger för en bekvämare tittarupplevelse.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*LG OLED-paneler har certifierats som flimmerfria och fria från obehaglig bländning och med Low Blue Light av UL.

*Certifikatnummer: Flimmerfri skärm (OLED) - A196009, fri från obehaglig bländning - V563481 (förhållanden för UGR mindre än 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Ovanstående funktion kan variera beroende på användarens datormiljö eller förhållanden.

Snabb inställning för en ljusare OLED

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Strömförbrukningen kan öka när ovanstående alternativ väljs.

*Inbränning på skärmen kan förekomma i ljusare läge.

OLED-skärm @ 240 Hz, 0,03 ms (GtG).

OLED-skärm @ 240 Hz, 0,03 ms (GtG)

Blixtsnabb OLED

LG:s nya UltraGear™-skärm levererar den ultrasnabba 240 Hz uppdateringsfrekvensen med 0,03 ms (GtG) svarstid på OLED-skärmen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Otrolig hastighet,
OLED med 240 Hz uppdateringsfrekvens

En snabb uppdateringsfrekvens på 240Hz gör att spelare kan se nästa bildruta snabbt och gör att bilden visas smidigt. Spelarna kan reagera snabbt på motståndare och enkelt sikta rätt.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Extremt snabb
svarstid på 0,03 ms

En svarstid (GtG) på 0,03 ms minskar reverse ghosting och hjälper objekt i spelet att återges tydligt så att du kan njuta av ett spel med smidiga rörelser och grafik som flyter nästan overkligt bra.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

QHD-OLED@240 Hz från HDMI 2.1.

QHD-OLED@240 Hz från HDMI 2.1.

Stärk din spelprestanda med en OLED-skärm

27GX704A är kapabel till upp till 240 Hz uppdateringsfrekvens från HDMI 2.1. Det betyder att spelare till fullo kan njuta av QHD-upplösning och 240 Hz antingen via DisplayPort eller HDMI.

*Med stöd för en uppdateringsfrekvens på upp till 240 Hz. Ett grafikkort med stöd för HDMI 2.1 och HDMI 2.1-kabeln (som ingår i paketet) krävs för att detta ska fungera.

*Grafikkortet säljs separat.

Teknik fokuserad på en flytande spelupplevelse

Teknik fokuserad på en flytande spelupplevelse.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.

*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.

Design som sätter spelaren i centrum

Förbättra din spelupplevelse med en attraktiv design och en 4-sidig praktiskt taget kantlös design. Den justerbara basen stöder skärmens rotation, lutning, höjd och vridning för att hjälpa dig att spela mer bekvämt.

Design som sätter spelaren i centrum.

Snurrbar skärm.

Svängningsfunktion

Skärm med justerbar lutning/höjd.

Lutning/höjd

Skärm med justerbar vridning.

Vridning

ultragear-gaming-27gx704a-2025-feature-13-2-4-borderless-desi

Kantlös design

4-polig hörlursutgång

Koppla in dig för en uppslukande ljudupplevelse

Njut av dina spel samtidigt som du har röstchatt genom att enkelt ansluta med 4-polig hörlursutgång. Dessutom kan du känna dig ännu mer uppslukad med virtuellt 3D-ljud med DTS Headphone :X.

*Headset säljs separat.

Användargränssnitt för spel

Prisbelönt användargränssnitt för spel

Spelare kan använda On-Screen Display och OnScreen Control för att enkelt anpassa inställningarna, från att justera grundläggande bildskärmsalternativ till att ställa in en användardefinierad knapp.

*För att ladda ner den senaste versionen av OnScreen Control, besök LG.COM.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

OLED Care

Skydda din skärm med OLED Care

OLED Care hjälper till att förhindra efterbilder och inbränning som kan inträffa när bilden ändras efter att en statisk högkontrastbild visats under en längre tid.

*Funktionen är enbart tillgänglig som en fjärrkontroll som ingår i paketet.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync hjälper spelare att fånga kritiska ögonblick i realtid, minska input-lagg och reagera snabbt på sina motståndare.

Black Stabilizer

Svart stabilisator hjälper spelare att undvika krypskyttar som gömmer sig på de mörkaste platserna och snabbt fly situationen när mynningsflamman syns.

Korshår

Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen.

FPS-räknare

FPS-räknaren låter dig se hur snabbt allt laddar. Varje bildruta räknas, oavsett om du redigerar, spelar spel eller tittar på film, och med FPS-räknaren får du data i realtid.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Korshår-funktionen är inte tillgänglig när FPS-räknaren är aktiverad.

*FPS-räknaren kan visa ett värde som överskrider skärmens maximala uppdateringsfrekvens.

LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Uppdaterade och korrekta färger

Optimera färgprestandan genom att använda hårdvarukalibrering via LG Calibration Studio och få ut mesta möjliga av LG QHD OLED-skärmens breda färgspektrum och konsekventa återgivning.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen. 

*Programvaran och kalibreringssensorn ingår INTE i paketet. Besök LG.COM för att ladda ned den senaste programvaran från LG Calibration Studio.

2 ÅRS INBRÄNNINGSGARANTI för UltraGear OLED-spelskärm.

2 ÅRS INBRÄNNINGSGARANTI
för UltraGear OLED-spelskärm

*Begränsad garanti. Regler och villkor kan variera beroende på land.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    26.5

  • Display - Upplösning

    2560 x 1440

  • Display - Paneltyp

    OLED

  • Display - Bildförhållande

    16:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    1300cd/m² (@HDR 1.5% APL)/800cd/m² (@HDR 10% APL)

  • Display - Krökning

    -

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    240

  • Display - Svarstid

    0.03ms (GTG)

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraGear

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    26.5

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    OLED

  • Ytbehandling

    Glare

  • Svarstid

    0.03ms (GTG)

  • Upplösning

    2560 x 1440

  • Pixelavstånd [mm]

    0.2292mm×0.2292mm

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Betraktningsvinkel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    1300cd/m² (@HDR 1.5% APL)/800cd/m² (@HDR 10% APL)

  • Kontrastförhållande (typ)

    1500000:1

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Krökning

    -

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    240

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    1040cd/m² (@HDR 1.5% APL)/640cd/m² (@HDR 10% APL)

  • Kontrastförhållande (Min.)

    1200000:1

  • Färgbit

    10bit

  • Storlek [cm]

    67.3

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    -

  • D-Sub

    -

  • Inbyggd KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • Komponent (upplösning)

    -

  • Komposit (upplösning)

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4 (DSC)

  • D-Sub (Max. upplösning vid Hz)

    -

  • DVI (Max upplösning vid Hz)

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Hörlursutgång

    3-polig (endast ljud)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Linje ut

    -

  • Mikrofoningång

    -

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    -

  • S-Video

    -

  • Thunderbolt (dataöverföring)

    -

  • Thunderbolt (max. upplösning vid Hz)

    -

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    -

  • USB nedströmsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB uppströms port

    JA(1ea/ver3.0)

  • USB-C (dataöverföring)

    -

  • USB-C (Max. upplösning vid Hz)

    -

  • USB-C (strömförsörjning)

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Automatisk ljusstyrka

    -

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • Säker mot flimmer

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Kalibrering av HW

    Klar för hårdvarukalibrering

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    Svart stabilisator

  • Hårkors

    JA

  • Andra (funktioner)

    -

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    JA

  • VRR

    JA

  • Superupplösning+

    -

  • Dolby Vision™

    -

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Mini-LED-teknik

    -

  • Nano IPS™-teknik

    -

  • Avancerad True Wide Pol.

    -

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    -

  • Överklockning

    -

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

  • RGB LED-belysning

    -

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

  • HDR-effekt

    JA

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering

  • Gränslös design

    4-sidig praktiskt taget kantfri design

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick-stativ

    JA

LJUD

  • Dolby Atmos

    -

  • Maxx ljud

    -

  • Fyllig bas

    -

  • Högtalare

    -

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    TBD (Slim Stand)

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    TBD (Slim Stand)

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    TBD (Slim Stand)

  • Vikt vid leverans [kg]

    TBD (Slim Stand)

  • Vikt med stativ [kg]

    TBD (Slim Stand)

  • Vikt utan stativ [kg]

    TBD (Slim Stand)

KRAFT

  • Strömförbrukning (Max.)

    TBD

  • Strömförbrukning (Energy Star)

    TBD

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Effektförbrukning (typ.)

    -

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömadapter

  • DC-utgång

    TBD

TILLBEHÖR

  • Adapter

    JA

  • Kalibreringsrapport (papper)

    -

  • Displayport

    JA

  • DVI-D

    -

  • DVI-D (färg/längd)

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA (ver 2.1)

  • HDMI (Färg/Längd)

    Svart / 1.8m

  • Övrigt (tillbehör)

    Stativkabelhållare

  • Nätkabel

    JA

  • Fjärrkontroll

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A till B

    JA

  • USB-C

    -

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

  • LG UltraGear™ kontrollcenter

    -

  • LG UltraGear™ Studio

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

STANDARD

  • UL (cUL)

    TBD

  • CE

    TBD

  • RoHS

    TBD

  • KC (för Rep. Korea)

    TBD

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

