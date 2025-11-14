About Cookies on This Site

LG 40" UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K med Thunderbolt™ 5
40U990A EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 40" UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K med Thunderbolt™ 5

40U990A EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 40" UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K med Thunderbolt™ 5

40U990A-W
-15 degree side view
+15 degree side view
Rear side view
Rear side view with screen tilted upward
Side view
Top view
Rear view
Rear side view
Rear view with stand disassembled
Ports
5k2k display
Lifestyle image
Lifestyle image
-15 degree side view
+15 degree side view
Rear side view
Rear side view with screen tilted upward
Side view
Top view
Rear view
Rear side view
Rear view with stand disassembled
Ports
5k2k display
Lifestyle image
Huvudfunktioner

Huvudfunktioner

  • Nano IPS Black
  • 5K2K 5 120 x 2 160
  • DisplayHDR True Black 600
  • Thunderbolt™ 5
Mer
SkärmKompatibilitetAnvändbarhet

Prisbelönt excellens

A full-size screen image with designing program showing vibrant colours.

Digital Trends Award-logotyp

Digitala trender 2025

Readers’ Choices bästa skärmsortiment för spelare och de som kräver prestanda av hög kvalitet

LG UltraFine Monitor logo.

Världens första Thunderbolt™5 5K2K-skärm*Konstruerad för precision

UltraFine™ stands on a desk along with keyboard and a pad. A video-creating program is on the screen.

UltraFine™ stands on a desk along with keyboard and a pad. A video-creating program is on the screen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products

5 different images with text implying UltraFine's key features

5K2K-skärm.Skarpare, bredare, tydligare.

5K2K Nano IPS1) Black-skärmen (5 120 x 2 160) erbjuder 33 % fler pixlar2) än standard 4K UHD (3 840 x 2 160), vilket ger en bredare duk för att visa mer innehåll och minska behovet av att växla mellan program. Dess höga upplösning ger knivskarpa bilder och exakta detaljer, vilket gör den lämplig för professionell videoredigering, grafisk design och allt visuellt arbete där noggrannhet är avgörande. Med den intensiva klarheten kan du se även de fina detaljerna utan konstant zoomning eller panorering.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

1) Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED.

2) Det totala antalet pixlar beräknades genom att multiplicera de horisontella och vertikala upplösningarna, vilket resulterade i 8,29 miljoner pixlar för 4K UHD och 11,05 miljoner pixlar för 5K2K.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Nano IPS* Black

Nano IPS Black-tekniken styr ljuset för att ge djupare svärta för filmisk klarhet.

DCI-P3 99%

Exakt och livfull färgrymd perfekt för naturlig videoredigering och fotoretuschering.

VESA DisplayHDR™ 600

Certifierad enligt VESA DisplayHDR™ 600-standarder, förbättrar ljusstyrka och färgnoggrannhet för mer verklighetstrogna bilder.

2000:1-kontrast

Ett högt kontrastförhållande fördjupar skuggor och förfinar ljuspunkter, även i varierande ljusförhållanden.

*Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED.

Front view of UltraFine monitor with a girl's image in it showing how color is shown accurately on it.

Front view of UltraFine monitor with a girl's image in it showing how color is shown accurately on it.

Varje färgnyans, fullt utnyttjad

VESA DisplayHDR™ 600 erbjuder ljusstarka höjdpunkter, djupa skuggor och exakt färgåtergivning för proffskreatörer. Det förbättrar texturer, element och naturligt samspel mellan ljus och skugga.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska upplevelsen.

Hela det spektrum av färger du föreställde dig 

99 % (typ.) av DCI-P3-färgrymden ger en 25 % bredare färgrymd än sRGB och täcker nästan alla färger som används i tryckt, digitalt och sändningsinnehåll. Från intensiva till subtila nyanser, exakt färgåtergivning, vilket möjliggör en realistisk video- och bildutmatning.

A full-size screen image with designing program showing vibrant colours.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ljusstyrka: 450 nits (Typ.). Färgrymd: DCI-P3 99 % (Typ.)

*Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED.

An image of a zebra's head from one side shows how 2000:1 contrast ratio can express deeper black colour than 1000:1 ratio.

Kontrast 2000:1

An image of a zebra's head from one side shows how 2000:1 contrast ratio can express deeper black colour than 1000:1 ratio.

Kontrast 1000:1

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED.

2000:1 ger djupare svärta och fylliga skuggor

Eftersom kontrastförhållandet påverkar exakt färgåtergivning förbättrar Nano IPS Black kontrastförhållandet från standard IPS 1000:1 till 2000:1 vilket ger livfulla färger och skarpare detaljer i föremål, skuggor och bakgrunder. Upplev djupare svärta och fylligare skuggor som förblir konsekventa i färguttryck på skärmen från kant till kant, och en ökad känsla av realism som förmedlar dina visuella resultat på ett naturligt sätt.

Skydda dina ögon,bevara varje detalj

Skärmen är verifierad med TÜV Rheinland 5-Star Eye Comfort-klassning: nya Eye Comfort 3.0, som uppfyller höga standarder för ögonkomfort. Den har hög uppdateringsfrekvens, exakt färgåtergivning och inbyggd teknik för svagt blått ljus som kombinerar RGB-hårdvara och programvarujusteringar för att minska skadliga utsläpp utan att kompromissa med färg.

*TÜV Rheinland certifierings-ID (Eye Comfort): 1111298743

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen.

Världens första Thunderbolt™ 5 5K2K-skärm*

Thunderbolt™ 5 möjliggör produktion av kommersiella utdata som dokumentärvideo, filmer och speltitlar på en enastående 5K2K-skärm. Den erbjuder även dubbelt så snabba dataöverföringar till anslutna enheter jämfört med Thunderbolt™ 4 och möjliggör laddning av din bärbara dator (upp till 96 W) via en enda kabel, vilket säkerställer stabilitet, skalbarhet och säkerhet.

2x Faster* Transfer

2x snabbare* överföring

(Upp till 80 Gbps)

96W Power Delivery

96 W strömförsörjning

5K2K Display

5K2K-skärm

A UltraFine monitor is placed with program screen on it beside a smaller monitor, a PC and a storage, connected with cables showing its multi-connectivity.

**https://www.thunderbolttechnology.net/products*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.*För att det ska fungera korrekt måste Thunderbolt 5-kabeln som ingår i paketet ansluta Thunderbolt 5-porten till skärmen.*För att få tillgång till alla funktioner, inklusive 96 W-laddning och 5 120 x 2 160 med 120 Hz-utgång måste din enhet stödja Thunderbolt 5 eller DisplayPort 2.1.*DP-, HDMI-, USB-C-, och Thunderbolt-kablar ingår i paketet.

 

※ Obs! ※

1. Windows: Displayen kanske inte fungerar korrekt beroende på Intel-processorn och Windows OS-versionen.

*Minimikrav: Intel 12:e generationen eller senare, Windows 11 eller senare.

2. Displayen kanske inte fungerar korrekt på icke-Apple Silicon-enheter beroende på macOS-version.

*Minimikrav: macOS Sequoia (version 15) eller senare.

Den produktiva arbetsstationen

Thunderbolt™ 5 och DisplayPort stöder 5K2K-kedjekoppling för en strömlinjeformad konfiguration. Du kan ansluta två skärmar och en bärbar dator för ökad produktivitet.

Two UltraFine monitors are placed side by side, connecting to one another with a laptop. The workstation shows how seemlessly the whole devices are connected.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*DP x1-, HDMI x1-, USB-C x1-, strömkabel x1- och Thunderbolt x1-kablar ingår i paketet.

Close-up image of UltraFine monitor's ports to show the various cable connectivity it has.

Close-up image of UltraFine monitor's ports to show the various cable connectivity it has.

Flera inställningar med flera portar

Anslut bärbara dator, kamera, surfplatta eller externa lagringsenheter via mångsidiga portar, inkl. Thunderbolt™ 5, HDMI 2.1 och USB-C. Få jämn och stabil prestanda utan extra adaptrar eller splitters.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

A UltraFine monitor is placed in a virtual space with soundwaves coming from the bottom part of the monitor moving forward. On the screen a woman in a red-space-suit is facing forward.

Känn varje slag och scen

Dyk in i ditt innehåll och låt handlingen omsluta dig. Dubbla inbyggda 10 W-högtalare med fyllig bas och AMD FreeSync™-teknik ger varje scen ett djupare ljud och jämnare bilder.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

AMD FreeSync Premium

Med FreeSync Premium-teknik hjälper den till att uppnå sömlösa, flytande rörelser när du mixar ljud samtidigt som du granskar snabba spel eller högupplösta filmer genom att minska tearing och hack.

Växla snabbt för skapande

LG Switch-appen optimerar din skärm för både arbete och nöje. Anpassa enkelt din önskade bildkvalitet och ljusstyrka med en personlig bildguide. Dessutom kan du dela upp skärmen i 11 alternativ och snabbt starta din videosamtalsplattform, vilket gör det ännu bekvämare.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen på LG.com

Ren och elegant design

En praktiskt taget kantlös 3-sidig med ren L-stativ kombinerat med med en helt justerbar bas med svängnings-, lutnings- och höjdjusteringar. Den är utformad för att spara skrivbordsutrymme, vilket ger dig ett effektivt arbetsflöde och kan också hjälpa dig att hålla dig fokuserad längre medan du redigerar videoklipp och retuscherar foton. 

Virtually Borderless Design

Kantlös design

Swivel

Svängningsfunktion

±20°

Tilt

Lutning

（-5°〜20°）

Height

Höjd

（130mm）

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Skriv ut

Alla specifikationer

MÅTT/VIKTER

  • Vikt utan stativ [kg]

    9.2 kg

  • Vikt med stativ [kg]

    14.1 kg

  • Vikt vid leverans [kg]

    17.8 kg

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    947.7 * 419.8 * 106.3 mm

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    947.7 * 614.3 * 260 mm

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    1206 * 534 * 201 mm

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraWide

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [cm]

    100.859cm

  • Storlek [tum]

    39.7

  • Upplösning

    5120 x 2160

  • Paneltyp

    IPS Black

  • Bildförhållande

    21:9

  • Pixelavstånd [mm]

    0.1815 x 0.1815 mm

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Färgdjup (antal färger)

    1.06B

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    360 cd/m²

  • Kontrastförhållande (Min.)

    1400:1

  • Kontrastförhållande (typ)

    2000:1

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    120

  • Krökning

    2500R

FUNKTIONER

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™600

  • Färgsvaghet

    JA

  • VRR

    JA

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • HDR 10

    JA

  • PBP

    JA (2PBP)

  • PIP

    JA

  • Nano IPS™-teknik

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • Kalibrering av HW

    Klar för hårdvarukalibrering

  • Automatisk ljusstyrka

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • Superupplösning+

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

SW-TILLÄMPNING

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

ANSLUTNING

  • USB-C

    JA (1 Upp / 4 Ner)

  • Inbyggd KVM

    JA

  • LAN (RJ-45)

    JA

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    2.1 (UHBR 13.5)

  • Thunderbolt

    JA(In 1ea / Out 1ea)

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    96W

  • Daisy Chain

    JA(UHD/120Hz)

  • USB uppströms port

    JA(via Thunderbolt & USB-C 10Gbps)

  • USB nedströmsport

    USB-C *4EA(15W*1EA, 4.5W*3EA) 10Gbps USB-A *2EA 10Gbps

  • Hörlursutgång

    4-pole (Mic + Sound)

LJUD

  • Högtalare

    10W x 2

  • Fyllig bas

    JA

KRAFT

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Inbyggd ström

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 1,2 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

MEKANISK

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Vridning

TILLBEHÖR

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Thunderbolt

    JA(In 1ea / Out 1ea)

  • USB-C

    JA (1Upp / 4Ner)

  • Displayport

    JA(1ea)

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

