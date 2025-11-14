LG 40" UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K med Thunderbolt™ 5

**https://www.thunderbolttechnology.net/products*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.*För att det ska fungera korrekt måste Thunderbolt 5-kabeln som ingår i paketet ansluta Thunderbolt 5-porten till skärmen.*För att få tillgång till alla funktioner, inklusive 96 W-laddning och 5 120 x 2 160 med 120 Hz-utgång måste din enhet stödja Thunderbolt 5 eller DisplayPort 2.1.*DP-, HDMI-, USB-C-, och Thunderbolt-kablar ingår i paketet.
※ Obs! ※
1. Windows: Displayen kanske inte fungerar korrekt beroende på Intel-processorn och Windows OS-versionen.
*Minimikrav: Intel 12:e generationen eller senare, Windows 11 eller senare.
2. Displayen kanske inte fungerar korrekt på icke-Apple Silicon-enheter beroende på macOS-version.
*Minimikrav: macOS Sequoia (version 15) eller senare.