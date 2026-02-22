About Cookies on This Site

LG 40" UltraFine™ WUHD 5K2K Nano IPS-skärm med Thunderbolt™ 5 och USB Type-C®

40WT95UF EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
40WT95UF EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 40" UltraFine™ WUHD 5K2K Nano IPS-skärm med Thunderbolt™ 5 och USB Type-C®

40WT95UF-W
framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
Bakifrånvy
Bakifrånvy med skärmen lutad uppåt
Sidovy
Vy uppifrån
Bakifrån
Bakifrånvy
Bakifrån med stativet demonterat
Bakifrån med stativet demonterat
framifrån
framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
Bakifrånvy
Bakifrånvy med skärmen lutad uppåt
Sidovy
Vy uppifrån
Bakifrån
Bakifrånvy
Bakifrån med stativet demonterat
Bakifrån med stativet demonterat
framifrån

Huvudfunktioner

  • DCI-P3 99% with Nano IPS Black
  • 5K2K 5120x2160
  • DisplayHDR True Black 600
  • Thunderbolt™ 5
  • Läsarläge och flimmerskydd
  • Daisy Chain
Mer
LG UltraFine-skärmens logotyp.
LG UltraFine-skärm på ett skrivbord som visar färgglada datavisualiseringar och ett kodgränssnitt i en modern kontorsmiljö.

Världens första Thunderbolt™5 5K2K-skärm*
Konstruerad för precision

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Display

39,7” 5K2K (5120x2160) vid 120Hz

Nano-IPS svart (2500R)

HDR 600 / DCI-P3 99 % (typ.)

Användbarhet

Thunderbolt 5 (96W)

2x HDMI och DisplayPort

LG Switch-appen

Komfort och förtroende

Ergonomiskt stativ

Flimmerskyddat och läsläge

TUV 5-stjärnig ögonkomfort

EPEAT och Energy Star

5 olika bilder med text som antyder UltraFines viktigaste funktioner

Prestanda | Se 5K kanvasen. Bemästra detaljerna.

5K2K-skärm.
Skarpare och bredare syn.

5K2K Nano IPS1) svarta skärmen (5120x2160) erbjuder 33 % fler pixlar2) än vanlig 4K UHD (3840x2160), vilket ger en bredare yta för att visa mer innehåll och minskar behovet av att växla mellan program. Dess höga upplösning ger knivskarpa bilder och precisa detaljer, vilket gör den lämplig för professionell videoredigering, grafisk design och allt visuellt arbete där noggrannhet är avgörande. Den livfulla skärpan gör att du kan upptäcka även de fina detaljerna utan konstant zoomning eller panorering.

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningsupplevelsen.

1) Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED.

2) Det totala antalet pixlar beräknades genom att multiplicera de horisontella och vertikala upplösningarna, vilket resulterade i 11,05 miljoner pixlar för 5K2K.

Professionell uppvisning.
Professionell prestation.

För dataanalytiker, utvecklare och IT-proffs som hanterar komplexa dashboards, kod och finansiell data, ger 40-tums 5K2K-skärmen den skärpa och det breda skärmutrymme du behöver för att arbeta med fokus och effektivitet.

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

Nano IPS™-skärm

Nanoteknik styr ljuset för att leverera djupare svärta för filmisk skärpa, medan uppdateringsfrekvensen på 120 Hz säkerställer ultrasmidiga rörelser.

DCI-P3
99%

Noggrann och livfull färgskala, perfekt för videoredigering och färggradering.

VESA-skärm HDR™ 600

Certifierad enligt VESA DisplayHDR™ 600-standarder förbättrar den ljusstyrka och färgnoggrannhet för att leverera mer verklighetstrogna bilder som är verklighetstrogna.

2.000:1
Kontrast

Ett högt kontrastförhållande fördjupar skuggor och förfinar högdagrar, även i varierande ljusförhållanden.

120Hz uppdateringsfrekvens

Smidiga visuella element för exakta arbetsflöden

Upplev jämnare skärmrörelser med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Perfekt för professionella uppgifter som dataskrollning, dokumentgranskning och innehållsskapande. Den förbättrade flytförmågan stöder precist arbete och hjälper till att bibehålla fokus under intensiva arbetsflöden.

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

VESA-certifierad skärm HDR™ 600

Varje detalj, förverkligad

VESA Display HDR™ 600 erbjuder ljusa högdagrar, djupa skuggor och korrekt färgåtergivning som fångar varje detalj, vilket gör den lämplig för yrkesverksamma som behöver pålitlig HDR-prestanda i sitt kreativa arbete. Den förbättrar texturer, element och det naturliga samspelet mellan ljus och skugga, vilket ger en naturlig visuell upplevelse.

*Bilderna är simulerade för att förbättra funktionsförståelsen. De kan skilja sig från faktisk användning.

Fånga varje nyans från livfull till subtil

99 % DCI-P3 ger ett 25 % bredare färgomfång än sRGB, vilket täcker nästan alla färger som används i tryckt, digitalt och sändningsinnehåll. Från livfulla till subtila nyanser eliminerar korrekt färgåtergivning behovet av separat skärm.

En skärmbild i full storlek med ett designprogram som visar livfulla färger.

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Ljusstyrka: 450 nits (typ.), Färgskala: DCI-P3 99 % (typ.)

*Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED-lampa.

En bild av en zebras huvud från ena sidan visar hur ett kontrastförhållande på 2000:1 kan uttrycka djupare svart färg än ett kontrastförhållande på 1000:1.

Kontrast 2000:1

Ein Bild des Kopfes eines Zebras von einer Seite zeigt, wie das Kontrastverhältnis von 2000:1 tiefere schwarze Farben als das Verhältnis von 1000:1 ausdrücken kann.

Kontrast 1000:1

2000:1 djupare svart och fylliga skuggor

Eftersom kontrastförhållandet påverkar korrekt färgåtergivning förbättrar Nano IPS Black kontrastförhållandet från standard-IPS 1000:1 till 2000:1 – vilket ger livfulla färger och skarpare detaljer i objekt, skuggor och bakgrunder. Upplev djupare svarta och fylligare skuggor som bibehåller ett konsekvent färguttryck på skärmen från kant till kant, och en ökad känsla av realism som förmedlar dina visuella resultat naturligt.

*Bilderna är simulerade för att förbättra funktionsförståelsen. De kan skilja sig från faktisk användning.

*Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED-lampa.

Visuell komfort

Live Color Svagt blått ljus

Skydda dina ögon, bevara varje detalj

Skydda dina ögon utan att offra färg. LG:s Live Color Low Blue Light, certifierad av TÜV Rheinland, minskar exponeringen för blått ljus för långvariga yrkesverksamma samtidigt som den bevarar livfulla färger genom avancerad RGB-hårdvara och -programvara.

*TÜV Rheinland-certifierings-ID (Eye Comfort): 1111298743

*Bilderna simuleras för att förbättra funktionsförståelsen

Läsarläge

Läsarläget justerar färgtemperatur och luminans vilket hjälper till att minska ögontrötthet och ger ögonkomfort när du läser dokument på en skärm.

Flimmerskydd

Flicker Safe minskar osynligt flimmer på skärmen, vilket hjälper till att minska ögonansträngning.

Adaptiv ljusstyrka

Justerar automatiskt skärmens ljusstyrka baserat på omgivande ljus med hjälp av en inbyggd sensor, vilket kan bidra till att minska ögonbelastning och förbättra ögonkomforten. Den här funktionen bidrar till att skapa en mer bekväm och fokuserad arbetsmiljö hela dagen lång.

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

Kompatibilitet | En anslutning för effektivt arbetsflöde.

Världens första Thunderbolt™ 5
5K2K-skärm**

Thunderbolt™ 5 möjliggör produktion av kommersiella resultat som finansiella dashboards, kontrollrumsgrafik och innehåll i företagsklass på en enastående 5K2K-skärm. Den erbjuder också dataöverföringar som är dubbelt så snabba till anslutna enheter jämfört med Thunderbolt™ 4 och gör det möjligt att ladda din bärbara dator (upp till 96 W) via en enda kabel, vilket säkerställer stabilitet, skalbarhet och säkerhet.

2x snabbare överföring

2x snabbare överföring

Upp till 80 Gbps

Strömförsörjning

Strömförsörjning

Upp till 96 W

5K2K-skärm

5K2K-skärm

Upp till 5K2K

En UltraFine-skärm placeras med programskärm bredvid en mindre skärm, en dator och ett lagringsutrymme, anslutna med kablar som visar dess multianslutningsmöjligheter.

**https://www.thunderbolttechnology.net/products

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningsupplevelsen.

*För att fungera korrekt krävs Thunderbolt 5-kabeln som ingår i detta paket för att ansluta Thunderbolt 5-porten till skärmen.

*För att få tillgång till alla funktioner, inklusive 96 W laddning och 5120 × 2160 @120 Hz-utgång, rekommenderas att din enhet stöder Thunderbolt 5 eller DisplayPort 2.1.

*DP-, HDMI-, USB-C- och Thunderbolt-kablar ingår i paketet.

※ Obs ※

1. Windows: Skärmen kanske inte fungerar korrekt beroende på Intel-processorn och Windows OS-versionen.

*Minimikrav: Intel 12:e generationen eller senare, Windows 11 eller senare.

2. macOS: Skärmen kanske inte fungerar korrekt på enheter som inte är från Apple Silicon beroende på macOS-versionen.

*Minimikrav: macOS Sequoia (version 15) eller senare.

Obegränsade inställningar med flera portar

Anslut din bärbara dator, kamera, surfplatta eller externa lagringsenheter via mångsidiga portar, inklusive Thunderbolt™ 5, HDMI 2.1 samt USB-C och USB-A. Få smidig och stabil prestanda utan extra adaptrar eller splitters.

Detaljerad vy av en bildskärms baksida och undersida som visar flera portar, inklusive USB-C, Thunderbolt 5, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 och USB-A.

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

Daisy Chain

Effektivisera arbetsflödet, öka produktiviteten

Thunderbolt™ 5-portar stöder seriekoppling för effektiv installation. Skicka ut video, överför resurser och anslut flera enheter – allt via en enda port. Säg adjö till trassliga kablar och håll din arbetsyta ren och redo.

LG UltraFine-skärmar anslutna till en bärbar dator via Thunderbolt 5-portar, och visar aktieanalys, 3D-grafik och verktyg för programvaruutveckling för multitasking-arbetsflöden.

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen. *DisplayPort x1, HDMI x1, USB-C x1, nätkabel x1 och Thunderbolt x1-kablar ingår i paketet.

Rörfri arbetsstation

Den integrerade dockningsstationen låter dig ansluta ström, data, video och kringutrustning direkt till skärmen via en enda hubb. Inbyggd KVM möjliggör kontroll av två datorer med ett tangentbord och en mus – perfekt för IT-proffs och affärsanvändare som vill minska röran och öka produktiviteten.

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

Användbarhet | Utöka ditt kreativa utrymme.

10W x2 fyllig bas + Freesync

Uppgradera din professionella arbetsplats

Dyk ner i ditt innehåll och låt handlingen omge dig. Dubbla inbyggda 10W-högtalare med fyllig bas ger ett klart och uppslukande ljud, perfekt för samtal, möten och videoinnehåll utan behov av externa högtalare.

En UltraFine-monitor placeras i ett virtuellt utrymme där ljudvågor som kommer från skärmens nedre del rör sig framåt. På skärmen är en kvinna i röd rymddräkt vänd framåt.

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

AMD FreeSync Premium

Med FreeSync Premium-teknik uppnås sömlös, flytande rörelse vid mixning av ljud, snabba spel eller högupplösta filmer, genom att minska skärmrivning och hackning.

Effektivisera ditt arbetsflöde. Maximera effektiviteten.

LG Switch-appen hjälper dig att optimera din skärm för en effektiv arbetsmiljö. Du kan dela upp skärmen i sex områden, hantera scheman och enkelt starta en videosamtalplattform med hjälp av en mappad snabbtangent.

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningsupplevelsen.

*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com

Trasselfri, smal design

En 3-sidig ramlös skärm med ett smalt stativ som sömlöst anpassar sig efter dina behov – luta, höj och pivotera för personlig komfort. Genom att anpassa sig till ditt arbetsflöde hjälper den dig att hålla dig bekväm och fokuserad under långa, intensiva projekt.

Kantlös design

Kantlös design

Snurra

Snurra

(-20° ~ 20°)

Luta

Luta

(-5° ~ 20°)

Höjd

Höjd

(130 mm)

*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

Bättre liv för alla

Bättre liv för alla

40WT95UF uppfyller flera standarder som Energy Star och EPEAT.

  • ENERGY STAR-logotypen.

    ENERGY STAR-certifierad

  • EPEAT®-logotypen.

    EPEAT®-registrerad

*För mer information om dessa certifieringar, besök ENERGY STAR och EPEATs webbplats.

Skriv ut

Alla specifikationer

INFORMATION

  • År

    2025

DISPLAY

  • Upplösning

    5120x2160

  • Paneltyp

    IPS Black

  • Bildförhållande

    21:9

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 99%

FUNKTIONER

  • VESA DisplayHDR™

    JA

  • PBP

    2 PBP

  • PIP

    2 PIP

  • Kamera

    (Logitech magnetisk webbkamerafäste redo)

  • Säker mot flimmer

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • AMD FreeSync™

    AMD FreeSync Premium

  • Smart energibesparing

    JA

ANSLUTNING

  • Inbyggd KVM

    JA

  • DP-version

    1x DP 2.1

  • Daisy Chain

    JA

  • USB nedströmsport

    2 x USB-A 3.2 Gen2 nedströms

LJUD

  • Högtalare

    2x10W

MEKANISK

  • Väggmonterbar [mm]

    100x100

TILLBEHÖR

  • HDMI

    2x HDMI 2.1

  • USB-C

    1 x USB-C upp (endast data)
    4 x USB-C ner (1 för 15W, 3 för 4,5W)

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

