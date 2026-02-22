We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 40" UltraFine™ WUHD 5K2K Nano IPS-skärm med Thunderbolt™ 5 och USB Type-C®
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Display
39,7” 5K2K (5120x2160) vid 120Hz
Nano-IPS svart (2500R)
HDR 600 / DCI-P3 99 % (typ.)
Användbarhet
Thunderbolt 5 (96W)
2x HDMI och DisplayPort
LG Switch-appen
Komfort och förtroende
Ergonomiskt stativ
Flimmerskyddat och läsläge
TUV 5-stjärnig ögonkomfort
EPEAT och Energy Star
Prestanda | Se 5K kanvasen. Bemästra detaljerna.
5K2K-skärm.
Skarpare och bredare syn.
5K2K Nano IPS1) svarta skärmen (5120x2160) erbjuder 33 % fler pixlar2) än vanlig 4K UHD (3840x2160), vilket ger en bredare yta för att visa mer innehåll och minskar behovet av att växla mellan program. Dess höga upplösning ger knivskarpa bilder och precisa detaljer, vilket gör den lämplig för professionell videoredigering, grafisk design och allt visuellt arbete där noggrannhet är avgörande. Den livfulla skärpan gör att du kan upptäcka även de fina detaljerna utan konstant zoomning eller panorering.
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningsupplevelsen.
1) Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED.
2) Det totala antalet pixlar beräknades genom att multiplicera de horisontella och vertikala upplösningarna, vilket resulterade i 11,05 miljoner pixlar för 5K2K.
Professionell uppvisning.
Professionell prestation.
För dataanalytiker, utvecklare och IT-proffs som hanterar komplexa dashboards, kod och finansiell data, ger 40-tums 5K2K-skärmen den skärpa och det breda skärmutrymme du behöver för att arbeta med fokus och effektivitet.
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.
120Hz uppdateringsfrekvens
Smidiga visuella element för exakta arbetsflöden
Upplev jämnare skärmrörelser med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Perfekt för professionella uppgifter som dataskrollning, dokumentgranskning och innehållsskapande. Den förbättrade flytförmågan stöder precist arbete och hjälper till att bibehålla fokus under intensiva arbetsflöden.
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.
VESA-certifierad skärm HDR™ 600
Varje detalj, förverkligad
VESA Display HDR™ 600 erbjuder ljusa högdagrar, djupa skuggor och korrekt färgåtergivning som fångar varje detalj, vilket gör den lämplig för yrkesverksamma som behöver pålitlig HDR-prestanda i sitt kreativa arbete. Den förbättrar texturer, element och det naturliga samspelet mellan ljus och skugga, vilket ger en naturlig visuell upplevelse.
*Bilderna är simulerade för att förbättra funktionsförståelsen. De kan skilja sig från faktisk användning.
Fånga varje nyans från livfull till subtil
99 % DCI-P3 ger ett 25 % bredare färgomfång än sRGB, vilket täcker nästan alla färger som används i tryckt, digitalt och sändningsinnehåll. Från livfulla till subtila nyanser eliminerar korrekt färgåtergivning behovet av separat skärm.
En skärmbild i full storlek med ett designprogram som visar livfulla färger.
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Ljusstyrka: 450 nits (typ.), Färgskala: DCI-P3 99 % (typ.)
*Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED-lampa.
Kontrast 2000:1
Kontrast 1000:1
2000:1 djupare svart och fylliga skuggor
Eftersom kontrastförhållandet påverkar korrekt färgåtergivning förbättrar Nano IPS Black kontrastförhållandet från standard-IPS 1000:1 till 2000:1 – vilket ger livfulla färger och skarpare detaljer i objekt, skuggor och bakgrunder. Upplev djupare svarta och fylligare skuggor som bibehåller ett konsekvent färguttryck på skärmen från kant till kant, och en ökad känsla av realism som förmedlar dina visuella resultat naturligt.
*Bilderna är simulerade för att förbättra funktionsförståelsen. De kan skilja sig från faktisk användning.
*Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED-lampa.
Visuell komfort
Live Color Svagt blått ljus
Skydda dina ögon, bevara varje detalj
Skydda dina ögon utan att offra färg. LG:s Live Color Low Blue Light, certifierad av TÜV Rheinland, minskar exponeringen för blått ljus för långvariga yrkesverksamma samtidigt som den bevarar livfulla färger genom avancerad RGB-hårdvara och -programvara.
*TÜV Rheinland-certifierings-ID (Eye Comfort): 1111298743
*Bilderna simuleras för att förbättra funktionsförståelsen
Adaptiv ljusstyrka
Justerar automatiskt skärmens ljusstyrka baserat på omgivande ljus med hjälp av en inbyggd sensor, vilket kan bidra till att minska ögonbelastning och förbättra ögonkomforten. Den här funktionen bidrar till att skapa en mer bekväm och fokuserad arbetsmiljö hela dagen lång.
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.
Kompatibilitet | En anslutning för effektivt arbetsflöde.
Världens första Thunderbolt™ 5
5K2K-skärm**
Thunderbolt™ 5 möjliggör produktion av kommersiella resultat som finansiella dashboards, kontrollrumsgrafik och innehåll i företagsklass på en enastående 5K2K-skärm. Den erbjuder också dataöverföringar som är dubbelt så snabba till anslutna enheter jämfört med Thunderbolt™ 4 och gör det möjligt att ladda din bärbara dator (upp till 96 W) via en enda kabel, vilket säkerställer stabilitet, skalbarhet och säkerhet.
En UltraFine-skärm placeras med programskärm bredvid en mindre skärm, en dator och ett lagringsutrymme, anslutna med kablar som visar dess multianslutningsmöjligheter.
**https://www.thunderbolttechnology.net/products
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningsupplevelsen.
*För att fungera korrekt krävs Thunderbolt 5-kabeln som ingår i detta paket för att ansluta Thunderbolt 5-porten till skärmen.
*För att få tillgång till alla funktioner, inklusive 96 W laddning och 5120 × 2160 @120 Hz-utgång, rekommenderas att din enhet stöder Thunderbolt 5 eller DisplayPort 2.1.
*DP-, HDMI-, USB-C- och Thunderbolt-kablar ingår i paketet.
※ Obs ※
1. Windows: Skärmen kanske inte fungerar korrekt beroende på Intel-processorn och Windows OS-versionen.
*Minimikrav: Intel 12:e generationen eller senare, Windows 11 eller senare.
2. macOS: Skärmen kanske inte fungerar korrekt på enheter som inte är från Apple Silicon beroende på macOS-versionen.
*Minimikrav: macOS Sequoia (version 15) eller senare.
Obegränsade inställningar med flera portar
Anslut din bärbara dator, kamera, surfplatta eller externa lagringsenheter via mångsidiga portar, inklusive Thunderbolt™ 5, HDMI 2.1 samt USB-C och USB-A. Få smidig och stabil prestanda utan extra adaptrar eller splitters.
Detaljerad vy av en bildskärms baksida och undersida som visar flera portar, inklusive USB-C, Thunderbolt 5, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 och USB-A.
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.
Daisy Chain
Effektivisera arbetsflödet, öka produktiviteten
Thunderbolt™ 5-portar stöder seriekoppling för effektiv installation. Skicka ut video, överför resurser och anslut flera enheter – allt via en enda port. Säg adjö till trassliga kablar och håll din arbetsyta ren och redo.
LG UltraFine-skärmar anslutna till en bärbar dator via Thunderbolt 5-portar, och visar aktieanalys, 3D-grafik och verktyg för programvaruutveckling för multitasking-arbetsflöden.
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen. *DisplayPort x1, HDMI x1, USB-C x1, nätkabel x1 och Thunderbolt x1-kablar ingår i paketet.
Rörfri arbetsstation
Den integrerade dockningsstationen låter dig ansluta ström, data, video och kringutrustning direkt till skärmen via en enda hubb. Inbyggd KVM möjliggör kontroll av två datorer med ett tangentbord och en mus – perfekt för IT-proffs och affärsanvändare som vill minska röran och öka produktiviteten.
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.
Användbarhet | Utöka ditt kreativa utrymme.
10W x2 fyllig bas + Freesync
Uppgradera din professionella arbetsplats
Dyk ner i ditt innehåll och låt handlingen omge dig. Dubbla inbyggda 10W-högtalare med fyllig bas ger ett klart och uppslukande ljud, perfekt för samtal, möten och videoinnehåll utan behov av externa högtalare.
En UltraFine-monitor placeras i ett virtuellt utrymme där ljudvågor som kommer från skärmens nedre del rör sig framåt. På skärmen är en kvinna i röd rymddräkt vänd framåt.
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.
AMD FreeSync Premium
Med FreeSync Premium-teknik uppnås sömlös, flytande rörelse vid mixning av ljud, snabba spel eller högupplösta filmer, genom att minska skärmrivning och hackning.
Effektivisera ditt arbetsflöde. Maximera effektiviteten.
LG Switch-appen hjälper dig att optimera din skärm för en effektiv arbetsmiljö. Du kan dela upp skärmen i sex områden, hantera scheman och enkelt starta en videosamtalplattform med hjälp av en mappad snabbtangent.
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningsupplevelsen.
*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com
Trasselfri, smal design
En 3-sidig ramlös skärm med ett smalt stativ som sömlöst anpassar sig efter dina behov – luta, höj och pivotera för personlig komfort. Genom att anpassa sig till ditt arbetsflöde hjälper den dig att hålla dig bekväm och fokuserad under långa, intensiva projekt.
*Bilderna har simulerats för att förbättra funktionsförståelsen och kan skilja sig från den faktiska användningen.
Bättre liv för alla
40WT95UF uppfyller flera standarder som Energy Star och EPEAT.
*För mer information om dessa certifieringar, besök ENERGY STAR och EPEATs webbplats.
Alla specifikationer
INFORMATION
År
2025
DISPLAY
Upplösning
5120x2160
Paneltyp
IPS Black
Bildförhållande
21:9
Färgomfång (typ)
DCI-P3 99%
FUNKTIONER
VESA DisplayHDR™
JA
PBP
2 PBP
PIP
2 PIP
Kamera
(Logitech magnetisk webbkamerafäste redo)
Säker mot flimmer
JA
Läsarläge
JA
AMD FreeSync™
AMD FreeSync Premium
Smart energibesparing
JA
ANSLUTNING
Inbyggd KVM
JA
DP-version
1x DP 2.1
Daisy Chain
JA
USB nedströmsport
2 x USB-A 3.2 Gen2 nedströms
LJUD
Högtalare
2x10W
MEKANISK
Väggmonterbar [mm]
100x100
TILLBEHÖR
HDMI
2x HDMI 2.1
USB-C
1 x USB-C upp (endast data)
4 x USB-C ner (1 för 15W, 3 för 4,5W)
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
Det säger andra
Våra rekommendationer
Produkt-registrering
Du får snabbare support om du registrerar din produkt.
Produkt-support
Hitta handbok, felsökning och garanti för din LG-produkt.
Beställnings-support
Spåra din beställning och läs vanliga frågor om beställningar.
Reparations-begäran
Gör bekvämt reparationsbegäran online.
LiveChatt
Chatta med LG:s produktexperter för shoppinghjälp, rabatter och erbjudanden i realtid
Chatta med LG service support med den mest populära meddelandetjänsten
Skicka e-post till oss
Skicka e-post till LG service support
Ring oss
Tala direkt med våra supportrepresentanter.
REKOMMENDERADE PRODUKTER