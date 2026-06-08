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LG 39" UltraGear™ evo GX9 | Världens första 39-tums 5K2K OLED-spelskärm
39GX950B-B
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Huvudfunktioner
- 39-tums 5K2K (5120x2160) OLED-skärm, 143 PPI
- 4:e generationens Tandem OLED, ljusstyrka på 1 500 nit (topp)
- VESADisplayHDR™ True Black 500 med DCI-P3 99,5 % (typ)
- Dual-Mode (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz), 0,03ms (GtG) svarstid
- DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
- AI Sound & AI Scene Optimization
Prisbelönt excellens
De 10 bästa PC-skärmarna på CES 2026
Den bästa spelskärmen på CES 2026.
*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats till domarna. CTA verifierade inte riktigheten av någon inlämning eller av några påståenden och testade inte produkten som fick priset.
*Baserat på publicerade specifikationer för spelskärmar från och med mars 2026 är LG 39GX950B den första spelskärmen med en 39-tums 5K2K OLED-skärm (5120x2160).
**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Baserat på publicerade specifikationer för spelskärmar från och med mars 2026 är LG 39GX950B den första spelskärmen som stöder AI-uppskalning till 5K2K-upplösning.
**39GX950B erbjuder en maximal ljusstyrka på 1500 nits, mätt under interna testförhållanden. Faktisk ljusstyrka kan variera beroende på användningsmiljö.
***39GX950B stöder Dual-Mode med uppdateringsfrekvenser på 165Hz vid 5K2K och 330Hz vid WFHD.
Upptäck en ny nivå av inlevelse med den 39-tums 5K2K-skärmen (5120×2160). Utformad i ett 21:9 UltraWide-format med en 1500R böjd skärm som erbjuder cirka 33 % fler pixlar än en 32-tums 4K-skärm, fyller den ditt synfält för att skapa en mer uppslukande tittarupplevelse. Högdensitetsupplösningen på 5K2K ger skarpa detaljer och visuellt djup, vilket håller varje scen skarp, fokuserad och djupt engagerande i en mängd olika spel.
*Baserat på publicerade specifikationer för spelskärmar från och med mars 2026 är LG 39GX950B den första spelskärmen med en 39-tums 5K2K OLED-skärm (5120x2160).
**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Världens första 5K2K AI-uppskalning.
Ingen GPU-uppgradering krävs.*
UltraGear evo™:s inbyggda processor driver 5K2K AI-uppskalning, vilket intelligent uppgraderar innehållet till 5K2K-upplösning från alla enheter. Utan ytterligare GPU- eller hårdvaruuppgraderingar kan den intelligent skala upp innehåll för att leverera skarpare detaljer och förbättrad upplösning.**
med AI-uppskalning
utan AI-uppskalning
*Baserat på publicerade specifikationer för spelskärmar från och med mars 2026 är LG 39GX950B den första spelskärmen som stöder AI-uppskalning till 5K2K-upplösning.
**Uppskalningsprestanda kan variera beroende på ingångskällans kvalitet. Ingen GPU-uppgradering krävs för AI-uppskalningsfunktionalitet. En kompatibel extern enhet (PC/GPU/konsol) krävs för spel.
***Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Fjärde generationens Tandem OLED.
Ultrahög ljusstyrka på 1 500 nit.*
LG 39GX950B drivs av 4:e generationens Tandem OLED och levererar ljusare bilder – vilket ger upp till 1 500 nits maximal ljusstyrka för synbart tydligare spelupplevelse, vilket hjälper dig att se bilder på skärmen med precision även i ljusa miljöer.
*39GX950B erbjuder en maximal ljusstyrka på 1 500 nits, uppmätt under interna testförhållanden (@HDR, 1,5 % APL). Faktisk ljusstyrka kan variera beroende på användningsmiljö.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Trippelperfekta bilder verifierade av UL,
även i starkt ljus
*Bland OLED-spelskärmar. Bilderna är simulerade och endast avsedda för illustrativt syfte.
**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Ljusstarka högdagrar ochtydliga detaljer i mörkret
Upplev större djup med VESA DisplayHDR™ True Black 500, med bättre kontrast för att avslöja ljusa högdagrar och tydliga detaljer i mörker i spel. Ljusa, effektfulla effekter ser mer levande och tydligt definierade ut, medan mörka scener bibehåller textur och klarhet utan att förlora detaljer. Med DCI-P3 99,5 % (typ) färgrymd visar skärmen färger med realistiska detaljer som ligger så nära den ursprungliga avsikten som möjligt.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Hög 143 PPI ger klarhet för både spel och produktivitet
Med 143 PPI (Pixels Per Inch) ger den en exakt spelupplevelse och bättre produktivitet. Under spelets gång visas texter i spelet, användargränssnitt och fina detaljer tydligt och väldefinierat, vilket gör HUD (Head-Up Display), menyer och information på skärmen enklare att läsa. Det förbättrar även tydligheten för textbaserade uppgifter såsom dokumentredigering, webbsurfning eller programmering.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Maximera produktiviteten med en utökad
5K2K UltraWide-duk
UltraGear är inte bara för spel – dess expansiva 5K2K-upplösning med 143 PPI levererar skarpa, detaljerade bilder som är perfekta för både kreatörer och multitasking. Medan en typisk 16:9-konfiguration med dubbla eller tre skärmar kan leda till glapp i visningen på grund av ramar mellan skärmarna, kan du hantera hela ditt arbetsflöde på en enda skärm med ett 21:9 bildförhållande. Oavsett om du retuscherar foton, redigerar videor eller söker efter referenser, förblir allt synligt.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Optimerade uppdateringsfrekvenser för varje genre med Dual-Mode
Matcha din speltyp sömlöst med den perfekta uppdateringsfrekvensen med hjälp av VESA Certified Dual-Mode – växla enkelt från 165Hz vid 5K2K för AAA-titlar såsom RPG-titlar och äventyr, till 330Hz vid WFHD för snabba spel som FPS och racing.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
0,03ms (GtG). Snabb svarstid för gameplay.
Svarstiden på 0,03 ms (GtG) är utformad för att minska spökbilder, vilket hjälper till att upprätthålla tydligare skärmövergångar för smidigare och mer responsivt gameplay.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Jämna bilder för maximal inlevelse
Minimera tearing och fördröjningar med NVIDIA® G-SYNC® Compatible och AMD FreeSync™ Premium Pro-teknik. Upplev avsevärt minskad tearing och lagg för jämna bilder med minimerad rörelseoskärpa och spökbilder.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Senaste anslutningarna för din kraftfulla, framtidssäkrade spelstation
LG UltraGear evo AI 39GX950B har det senaste utbudet av portar, inklusive DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) och HDMI 2.1, för sömlös anslutning till ett brett utbud av spelenheter och ger dig den ultimata spelstationen. LG UltraGear evo AI är utrustad med DisplayPort 2.1 (UHBR 20) för den höga överföringshastigheten som krävs för högupplösta spel med hög bildfrekvens renderade på högpresterande GPU:er – vilket ger rena bilder och smidig spelupplevelse. USB Type-C stöder skärmutgång, dataöverföring och upp till 90W enhetsladdning samtidigt via en enda kabel. HDMI 2.1 ger stabila anslutningar med konsoler och andra enheter.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
AI Sound för tydligare, mer uppslukande spel
AI Sound separerar intelligent enskilda ljud och anpassar sig till gameplay för en mer uppslukande ljudbild för en virtuell ljudupplevelse med 7.1.2 kanaler. Genom 7W×2 inbyggda stereohögtalare eller hörlurar förblir rösterna tydliga även vid intensiva eldstrider, medan signaler som närmande fotsteg förblir lätta att upptäcka under spel.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
AI Scene Optimization för optimala visningsinställningar
AI Scene Optimization känner igen vad som visas på skärmen och justerar automatiskt viktiga bildinställningar såsom färgtemperatur, färgförstärkning och skärpa för att matcha varje innehållstyp – inklusive lägen för Office, Animation, Movie, Game och Sports.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Skydda din skärm med OLED Care
OLED Care-funktioner utformade för att minska risken för bildretention och inbränning som kan uppstå när statiska bilder med hög kontrast visas under längre perioder.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Baserat på det enskilda inköpspriset under garantin som finns tillgänglig på LG.com.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Alla specifikationer
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
1035 x 296 x 549
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
921.4 x 605.4 x 322.8mm (UP) 921.4 x 495.4 x 322.8mm (Down)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
921.4 x 405.0 x 118.7mm
Vikt vid leverans [kg]
16.2kg
Vikt med stativ [kg]
10.7kg
Vikt utan stativ [kg]
6.8kg
DISPLAY
Storlek [tum]
38.86
Bildförhållande
21:9
Paneltyp
OLED
Svarstid
0.03ms (GtG)
Upplösning
5120 x 2160
Pixelavstånd [mm]
0.1776 mm x 0.1776mm
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Betraktningsvinkel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
1850000:1
Krökning
1500R
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
165
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
300cd/m²
Kontrastförhållande (Min.)
1480000:1
Storlek [cm]
98.7
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
PIP
JA
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Kalibrering av HW
HW Calibration Ready
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
JA
VRR
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
RGB LED-belysning
Unity Hexagon Lighting 2.0
HDR-effekt
JA
ANSLUTNING
HDMI
JA (2 st)
DisplayPort
JA (1 st)
DP-version
2.1
USB-C
Ja (1Up)
Hörlursutgång
4-polig (ljud+mikrofon)
USB nedströmsport
JA (2 st/ver 3.2 Gen 2)
USB uppströms port
JA (via USB-C)
USB-C (dataöverföring)
JA
USB-C (strömförsörjning)
90W
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
Y26
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering
Väggmonterbar [mm]
100 x 100
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
JA
TILLBEHÖR
Displayport
JA
HDMI
JA (ver 2.1)
USB-C
JA
KRAFT
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
LJUD
Högtalare
7W x 2
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
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