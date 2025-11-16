We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G4 27" 144Hz (overclock) FHD IPS Gaming Monitor | 27G411A with NVIDIA G-SYNC® compatible, SRGB 99% (Typ.)
Huvudfunktioner
- 27-tums FHD IPS-skärm (1920 x 1080)
- 144 Hz (överklockning, ursprunglig 120 Hz) uppdateringsfrekvens/ 1 ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible/AMD FreeSync™
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Känn stridens hetta med intensiva färger
Vår skärm stöder HDR 10 och erbjuder 99 % sRGB-täckning för ett brett färgspektrum som möjliggör högkvalitativ färgåtergivning med sin IPS-skärm för en uppslukande spelupplevelse. Det gör det möjligt för spelare att uppleva dramatiska slagfält på det sätt som avses av spelutvecklarna.
Space combat game scene showcasing vivid colors with HDR, sRGB 99%, and IPS display on the LG UltraGear monitor.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Den här produkten stöder en uppdateringsfrekvens på 120Hz och upp till 144 Hz i överklockningsläge när den ansluts via DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 stöder upp till 144 Hz.)
*Uppdateringsfrekvens och svarstid kan variera beroende på miljö, t.ex. innehåll eller datorprestanda (CPU/GPU). Kabel och grafikkort kompatibelt med DP 1.4 krävs (grafikkort säljs separat).
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*1ms Motion Blur Reduction orsakar sänkt luminans, och följande funktioner kan inte användas när det är aktiverat: AMD FreeSync™ Premium/DAS (Dynamic Action Sync)
* Flimmer kan förekomma under 1 ms MBR-drift.
Certifierad med allmänt antagen teknik
Den här skärmen är driven av AMD FreeSync™ och NVIDIA-validerad G-SYNC®-kompatibilitet och säkerställer en tearing-fri, superjämn bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.
Split-screen view of a pilot in a fast-paced game, showing smoother and clearer visuals.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
LG Switch-appen
Smartare kontroll och sömlös växling med LG Switch
Med LG Switch-appen kan skärmen lätt optimeras för både spel och vardagsbruk. Enkel hantering av bildskärmsinställningarna – justera bildkvalitet och ljusstyrka efter dina önskemål och tillämpa inställningarna direkt med en snabbtangent. Med appen kan du också dela upp skärmen i 11 layouter och starta din videosamtalsplattform med ett klick för en ännu bekvämare konfiguration.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Denna video är endast avsedd för illustrativa ändamål och kanske inte återspeglar de faktiska produktspecifikationerna för 27G411A.
*LG Switch kräver programvara och manuell nedladdning från LG.com för korrekt användning.
Praktiskt taget kantlös design och slimmad stativbas
Superslimmad design. Nästan flytande
Få mer skärm och mindre distraktion med den superslimmade ramen och den minimala slimmade stativbasen för en praktiskt taget gränslös design. Stativet i flytande stil förbättrar den rena, viktlösa estetiken, medan den sömlösa skärmkänslan ger en uppslukande visuell upplevelse – perfekt för dubbla inställningar eller minimalistiska arbetsytor.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Lutning (-5–20°), kan väggmonteras (100 x 100).
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
27
Display - Upplösning
1920 x 1080
Display - Paneltyp
IPS
Display - Bildförhållande
16:9
Display - Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
144 (O/C)
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Tilt
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
27
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
IPS
Upplösning
1920 x 1080
Pixelavstånd [mm]
0.3114 x 0.3114 mm
Färgdjup (antal färger)
16.7M
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
1500:1
Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Färgomfång (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
144 (O/C)
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
220cd/m²
Kontrastförhållande (Min.)
1050:1
Storlek [cm]
68.5
ANSLUTNING
HDMI
JA(1ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
Hörlursutgång
3-polig (endast ljud)
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
JA
VRR
JA
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
JA
Överklockning
JA
Användardefinierad nyckel
JA
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Tilt
Väggmonterbar [mm]
100 x 100
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
690 x 141 X 430mm
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
611.5 x 452.4 x 220mm
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
611.5 x 357.8 X 38.5mm
Vikt vid leverans [kg]
5.3kg
Vikt med stativ [kg]
3.8kg
Vikt utan stativ [kg]
2.9kg
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
HDMI
JA(1ea)
EFTERLEVNADSINFORMATION
