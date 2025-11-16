We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX8 32" OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
Prisbelönt excellens
Digital Trends 2025
Readers’ Choices bästa skärmsortiment för spelare och de som kräver prestanda av hög kvalitet
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Djupare svärta, realistiska färger
VESA DisplayHDR™ True Black 400 ger djupa och konsekvent svärta som förblir oförändrad i olika miljöer. Med en DCI-P3 98.5 %-färgrymd (Typ.) och Delta E≤2-färgnoggrannhet visas färger med realistiska detaljer, precis som ursprungligen tänkt.
Kraftfullt skydd från blått ljus
Upplev gaming fritt med reducerat skadligt blått ljus. LG WOLED använder avancerad teknik som minskar nivåerna av blått ljus samtidigt som de bevarar levande och verklighetstrogna färger certifierade av UL för Low Blue Light Platinum, med levande spelfärger för en mer bekväm tittarupplevelse.
*LG OLED-paneler har certifierats som flimmerfria och fria från obehaglig bländning och med Low Blue Light av UL.
*Certifikatnummer: Flimmerfri skärm (OLED) – A196009, fri från obehaglig bländning – V563481 (förhållanden för UGR mindre än 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051.
*Ovanstående funktion kan variera beroende på användarens datormiljö eller förhållanden.
Överväldigande hastighet, dyk in i spelet
Den ultrasnabba svarstiden på 0.03 ms (GtG),
minskar reverse ghosting och ger snabb svarstid,
låter dig njuta av helt ny spelprestanda.
*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”0.03 ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).
Dual-Mode med valbara alternativ
växlar mellan 330 Hz och 165 Hz
Med VESA Certified Dual-Mode kan du växla sömlöst mellan UHD 165 Hz för grafikrika spel och FHD 330 Hz för snabb action. Njut av Dual-Mode med valbara alternativ och välj enkelt din favoritskärmstorlek bland två uppdateringsfrekvenser (165 Hz, 330 Hz) via On-Screen Display. Dessutom kan du enkelt växla mellan en fysisk snabbtangent eller ett kortkommando via LG Switch, vilket optimerar spel i alla genrer.
*Prestandan för ”Dual-Mode” kan variera beroende på speltyp, datorgrafikspecifikationer och konfigurationer.
Smidiga rörelser,
oändligt spel
Minimera tearing och lagg med AMD FreeSync™ Premium Pro-teknik och NVIDIA-testad, officiellt validerad G-SYNC®-kompatibilitet på en 4K-spelskärm. Upplev avsevärt minskad tearing och hack för smidiga, kristallklara spel.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
Smartare styrning, sömlös växling med LG Switch
Med LG Switch-appen är det lätt att optimera skärmen för både spel och vardagsbruk. Hantera dina bildskärmsinställningar enkelt – justera bildkvalitet och ljusstyrka efter dina önskemål,
och tillämpa sedan dina inställningar direkt med en snabbtangent. Appen låter dig också växla mellan 330 Hz och 165 Hz med Dual-Mode, dela upp skärmen i 11 layouter,
och starta din videosamtalsplattform med ett klick för en ännu bekvämare konfiguration.
Kompakt och smidig
Upplev vår hexagonbelysning och en praktiskt taget kantlös 4-sidig ren design med en helt justerbar bas med svängning, lutning, höjd och vridning. Ett stökfritt L-stativ och bred svängningsjustering är utformade för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt.
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
31.5
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
OLED
Upplösning
3840 x 2160
Pixelavstånd [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
1500000:1
Färgomfång (typ)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Krökning
-
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
165
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Kontrastförhållande (Min.)
1200000:1
Storlek [cm]
79.9
ANSLUTNING
Ljudingång
-
D-Sub
-
Inbyggd KVM
-
DVI-D
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4 (DSC)
Thunderbolt
-
USB-C
-
Hörlursutgång
3-pole
LAN (RJ-45)
-
Linje ut
-
Mikrofoningång
-
SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)
-
Thunderbolt (strömförsörjning)
-
USB nedströmsport
JA(2ea/ver3.0)
USB uppströms port
JA(1ea/ver3.0)
USB-C (strömförsörjning)
-
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Automatisk ljusstyrka
-
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
PIP
-
PBP
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Kalibrering av HW
HW-kalibrering klar
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
JA
VRR
JA
Superupplösning+
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Mini-LED-teknik
-
Nano IPS™-teknik
-
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
-
Överklockning
-
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Väggmonterbar [mm]
100 x 100
LJUD
Maxx ljud
-
Fyllig bas
-
Högtalare
-
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
973x183x544
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (UP) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (DOWN)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
714.1x411.8x65.0
Vikt vid leverans [kg]
13.2㎏
Vikt med stativ [kg]
9.1㎏
Vikt utan stativ [kg]
4.9㎏
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömförsörjning (adapter)
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(2ea)
Fjärrkontroll
-
Thunderbolt
-
USB A till B
-
USB-C
-
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
JA
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
EFTERLEVNADSINFORMATION
