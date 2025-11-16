About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG UltraGear™ GX8 32" OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
32GX850A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG UltraGear™ GX8 32" OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel

32GX850A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG UltraGear™ GX8 32" OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel

32GX850A-B
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel

Huvudfunktioner

  • 32-tums 4K UHD OLED (3 840 x 2 160)
  • Svarstid på 0.03ms (GtG)
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400
  • Dual-Mode (UHD 165 Hz-FHD 330 Hz)
  • AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Praktiskt taget kantlös design
Mer

Prisbelönt excellens

Digital Trends Award-logotyp

Digital Trends 2025

Readers’ Choices bästa skärmsortiment för spelare och de som kräver prestanda av hög kvalitet

LG UltraGear™ GX8-logotyp.

LG UltraGear™ GX8-logotyp.


32-tums OLED 4K-spelskärm med Dual-Mode

Vy framifrån av UltraGear™ OLED 32GX850A spelskärm.

Vy framifrån av UltraGear™ OLED 32GX850A spelskärm.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Funktionsöversikt över en spelskärm som lyfter fram: 32-tums OLED 4K, OLED med MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 0,03 ms GtG, Glare-panel.

Funktionsöversikt över en spelskärm som lyfter fram: 32-tums OLED 4K, OLED med MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 0,03 ms GtG, Glare-panel.

Skärm

Skärm

En dramatisk scen från ett fantasy-spel med en krigare i mantel som står framför en snöig bergskedja med texten ”32-tums OLED 4K” i det högra nedre hörnet.

En dramatisk scen från ett fantasy-spel med en krigare i mantel som står framför en snöig bergskedja med texten ”32-tums OLED 4K” i det högra nedre hörnet.

Ditt slagfält, behärskat
på 32-tums OLED 4K

Med sin fantastiska 32-tums OLED 4K-skärm (3 840 x 2 160) kan UltraGear™ GX8 förbättra visuell klarhet och detaljrikedom. OLED 4K bidrar till skarpare bilder och ger en mer engagerande upplevelse.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Planetbilder ser ljusare och tydligare ut på LG OLED-skärmar.

OLED med MLA+

Den fantastiska OLED-skärmen har Micro Lens Array+-teknik (MLA+) för bättre ljusstyrka och prestanda genom optimerad ljuseffektivitet och minskad ljusförlust. Det ger ljusa och levande bilder med upp till 37,5 % högre ljusstyrka (SDR) jämfört med våra tidigare MLA-modeller.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Djupare svärta, realistiska färger

VESA DisplayHDR™ True Black 400 ger djupa och konsekvent svärta som förblir oförändrad i olika miljöer. Med en DCI-P3 98.5 %-färgrymd (Typ.) och Delta E≤2-färgnoggrannhet visas färger med realistiska detaljer, precis som ursprungligen tänkt.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Kraftfullt skydd från blått ljus

Upplev gaming fritt med reducerat skadligt blått ljus. LG WOLED använder avancerad teknik som minskar nivåerna av blått ljus samtidigt som de bevarar levande och verklighetstrogna färger certifierade av UL för Low Blue Light Platinum, med levande spelfärger för en mer bekväm tittarupplevelse.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*LG OLED-paneler har certifierats som flimmerfria och fria från obehaglig bländning och med Low Blue Light av UL.

*Certifikatnummer: Flimmerfri skärm (OLED) – A196009, fri från obehaglig bländning – V563481 (förhållanden för UGR mindre än 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051.

*Ovanstående funktion kan variera beroende på användarens datormiljö eller förhållanden. 

hastighet

hastighet

En skärm som visar ett motorcykellopp i höghastighet på neonbelysta stadsgator och lyfter fram smidig rörelse med en uppdateringsfrekvens på 165 Hz.

Smidiga spelrörelser med en uppdateringsfrekvens på 165 Hz

För att få en uppdateringsfrekvens på 165 Hz för flytande,

kristallklar grafik med minimal rörelseoskärpa.

Dyk in i mer uppslukande spel med varje bildruta.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Överväldigande hastighet, dyk in i spelet

Den ultrasnabba svarstiden på 0.03 ms (GtG), 

minskar reverse ghosting och ger snabb svarstid, 

låter dig njuta av helt ny spelprestanda.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”0.03 ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).

Dual-Mode med valbara alternativ
växlar mellan 330 Hz och 165 Hz

Med VESA Certified Dual-Mode kan du växla sömlöst mellan UHD 165 Hz för grafikrika spel och FHD 330 Hz för snabb action. Njut av Dual-Mode med valbara alternativ och välj enkelt din favoritskärmstorlek bland två uppdateringsfrekvenser (165 Hz, 330 Hz) via On-Screen Display. Dessutom kan du enkelt växla mellan en fysisk snabbtangent eller ett kortkommando via LG Switch, vilket optimerar spel i alla genrer.

Riddare och racerbil som visar 165Hz WQHD och 330Hz WFHD.

Riddare och racerbil som visar 165Hz WQHD och 330Hz WFHD.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*Prestandan för ”Dual-Mode” kan variera beroende på speltyp, datorgrafikspecifikationer och konfigurationer.

Teknik

Teknik

Smidiga rörelser,
oändligt spel

Minimera tearing och lagg med AMD FreeSync™ Premium Pro-teknik och NVIDIA-testad, officiellt validerad G-SYNC®-kompatibilitet på en 4K-spelskärm. Upplev avsevärt minskad tearing och hack för smidiga, kristallklara spel.

En scen i ett racingspel visar en ljusgrön sportbil som leder på ett spår, med flera bilar bakom under AMD FreeSync™ Premium Pro-funktionen.

En scen i ett racingspel visar en ljusgrön sportbil som leder på ett spår, med flera bilar bakom under AMD FreeSync™ Premium Pro-funktionen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.

*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.

Korshår

Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.

FPS-räknare

FPS-räknaren låter dig se hur snabbt allt laddar. Varje bildruta räknas, oavsett om du redigerar, spelar spel eller tittar på film, och med FPS-räknaren får du data i realtid.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Smartare styrning, sömlös växling med LG Switch

Med LG Switch-appen är det lätt att optimera skärmen för både spel och vardagsbruk. Hantera dina bildskärmsinställningar enkelt – justera bildkvalitet och ljusstyrka efter dina önskemål,

och tillämpa sedan dina inställningar direkt med en snabbtangent. Appen låter dig också växla mellan 330 Hz och 165 Hz med Dual-Mode, dela upp skärmen i 11 layouter,

och starta din videosamtalsplattform med ett klick för en ännu bekvämare konfiguration. 

Kort funktionsvideo som demonstrerar LG UltraGears LG Switch-funktion och visar sömlös växling av ingångskälla och förbättrad användarkontroll för en optimerad spelupplevelse i 2025 års UltraGear™-skärmsortiment.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Kompakt och smidig

Upplev vår hexagonbelysning och en praktiskt taget kantlös 4-sidig ren design med en helt justerbar bas med svängning, lutning, höjd och vridning. Ett stökfritt L-stativ och bred svängningsjustering är utformade för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt. 

Vy framifrån och bakifrån av spelskärmen UltraGear™ 32GX850A som visar en futuristisk racingscen på skärmen.

Vy framifrån och bakifrån av spelskärmen UltraGear™ 32GX850A som visar en futuristisk racingscen på skärmen.

Ikoner för lutning, höjd, vridning, svängning och väggmontering.

Ikoner för lutning, höjd, vridning, svängning och väggmontering.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Skriv ut

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraGear

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    31.5

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    OLED

  • Upplösning

    3840 x 2160

  • Pixelavstånd [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Kontrastförhållande (typ)

    1500000:1

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Krökning

    -

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    165

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Kontrastförhållande (Min.)

    1200000:1

  • Storlek [cm]

    79.9

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    -

  • D-Sub

    -

  • Inbyggd KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4 (DSC)

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Hörlursutgång

    3-pole

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Linje ut

    -

  • Mikrofoningång

    -

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    -

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    -

  • USB nedströmsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB uppströms port

    JA(1ea/ver3.0)

  • USB-C (strömförsörjning)

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Automatisk ljusstyrka

    -

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Kalibrering av HW

    HW-kalibrering klar

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    JA

  • VRR

    JA

  • Superupplösning+

    -

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Mini-LED-teknik

    -

  • Nano IPS™-teknik

    -

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    -

  • Överklockning

    -

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100

LJUD

  • Maxx ljud

    -

  • Fyllig bas

    -

  • Högtalare

    -

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    973x183x544

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (UP) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (DOWN)

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Vikt vid leverans [kg]

    13.2㎏

  • Vikt med stativ [kg]

    9.1㎏

  • Vikt utan stativ [kg]

    4.9㎏

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömförsörjning (adapter)

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjärrkontroll

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A till B

    -

  • USB-C

    -

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Det säger andra

Våra rekommendationer

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 