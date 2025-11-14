About Cookies on This Site

LG 37" 4K UHD 165 Hz böjd spelskärm
Produktinformationsblad

LG 37" 4K UHD 165 Hz böjd spelskärm

Produktinformationsblad

LG 37" 4K UHD 165 Hz böjd spelskärm

37G800A-B
Front view of 37” LG UltraGear™ Gaming Monitor, 4K UHD Display, 165Hz, 1ms (GtG), DCI-P3 95%, Black - 37G800A-B
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Huvudfunktioner

  • 37-tums 4K UHD (2560x1440)-skärm
  • DCI-P3 95 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 600
  • en uppdateringsfrekvens på 165 Hz
  • 1 ms (GtG) svarstid
  • VESA Certified AdaptiveSync/AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Praktiskt taget kantlös design med en helt justerbar bas
Mer
Vy framifrån av UltraGear™ 37g800a-spelskärmen.



37-tums 4K UHD 165 Hz
Böjd spelskärm

Vy framifrån av LG UltraGear™ 37G800A-spelskärmen på dess sexsidiga bas placerad i en futuristisk, neonbelyst korridor. Skärmen visar intensiva lila och röda virvlar med UltraGear-loggan i mitten.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Funktionshöjdpunkter på LG UltraGear™ 37G800A-spelskärmen. Högst upp till vänster visas bildskärmen med texten ”37-tums 4K UHD 3840 x 2160”. Högst upp till höger visas en böjd skärm märkt ”1000R-kurvatur”. Nedre raden lyfter fram viktiga specifikationer med bilder: ”165 Hz” uppdateringsfrekvens med en racingscen, ”1ms (GtG)” svarstid med en rymdfarkostbild och ”HDMI 2.1” tillsammans med HDMI-kablar.
Ordet ”SKÄRM” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Tydlighet som håller dig i kontroll, på en 37-tums skärm

UltraGear™ har en expansiv 37-tums 4K UHD-skärm (3440 x 1440) och erbjuder en bredare duk som kan hjälpa till att förbättra visuell klarhet och detaljrikedom. Den höga pixeltätheten bidrar till skarpare bilder och extra skärmutrymme för en mer engagerande upplevelse för dem som uppskattar både storlek och upplösning.

Vy framifrån av LG UltraGear™ 37G800A-skärmen som visar en futuristisk sci-fi-stridsscen. Överläggstext som lyfter fram upplösningen och formatet: ”37-tums 16:9 4K UHD 3840 x 2160”.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Sidovy av en skärm med en bågskyttekaraktär på skärmen.

Uppslukande spel med 1000R-kurvatur

1000R-kurvaturen skapar en tittarupplevelse som känns bekvämare och mer uppslukande. Den här milda kurvaturen hjälper till att minska visuell förvrängning inom ditt synfält. 

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Fördjupa dig i sanna färger, vinn spelet

Vår spelskärm stöder ett brett färgspektrum med 95 % DCI-P3-täckning, med naturtrogna färger för återgivning med VESA DisplayHDR™ 600 för en realistisk spelupplevelse.

Futuristiska bepansrade krigare som kämpar med energivapen i en neonupplyst stad.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Ovanstående funktion kan variera beroende på verkliga användningsförhållanden som användaren använder.

Smidiga spelrörelser

För att få en uppdateringsfrekvens på 165 Hz för flytande, kristallklar grafik med minimal rörelseoskärpa. Dyk in i mer uppslukande spel med varje bildruta.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Överväldigande hastighet, dyk in i spelet

Med ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 1 ms reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av en helt ny spelprestanda.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”1 ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).

Ordet ”TEKNIK” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Certifierad med allmänt antagen teknik

Den här skärmen, driven av AMD FreeSync™ Premium Pro och VESA AdaptiveSync™-certifiering, säkerställer en tearing-fri, supersmidig bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.

Jämförelse av flytande spelbild – den vänstra bilden har tearing, och den högra bilden är felfri.

Logotyper för NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync och AMD FreeSync Premium Pro.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.

*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.

Hårkors

Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Kompakt och smidig

Upplev vår praktiskt taget kantlösa design med en helt justerbar bas med svängning, lutning och höjd. Ett rent L-stativ och bred svängningsjustering är utformat för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt. Dessutom ger USB Type-C™ (PD 65 W), inbyggda dubbla 5 W-högtalare och DTS Headphone:X praktisk anslutbarhet och uppslukande ljud för användbarhet.

Ikon för justerbar svängning.

Svängningsfunktion

 -30° ~ 30°

Ikon för justerbar lutning.

Lutning

-9° ~ 13°

Ikon för justerbar höjd.

Höjd

110mm

Väggmonteringsikon.

Väggmontering

100x100

Vy framifrån och bakifrån av UltraGear™ 37G800A-spelskärmen som visar en futuristisk racingscen på skärmen.
USB Type-C-ikon.

USB Type-C™ (PD 65 W) x 1

HDMI-ikon.

HDMI™ 2.1 x 2

DisplayPort-ikon.

DisplayPort 1.4 x 1

med DSC

Högtalarikon.

5 W-högtalare x 2, DTS Headphone:X

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Skriv ut

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraGear

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    36.5

  • Storlek [cm]

    92.7

  • Upplösning

    3840 x 2160

  • Paneltyp

    VA

  • Bildförhållande

    16:9

  • Pixelavstånd [mm]

    0.21042 x 0.21042mm

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 90%

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 95%

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Kontrastförhållande (Min.)

    3000:1

  • Kontrastförhållande (typ)

    4000:1

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    165

  • Krökning

    1000R

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • Färgsvaghet

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Hårkors

    JA

  • FPS-räknare

    JA

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

ANSLUTNING

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA (1ea)

  • DP-version

    1.4

  • USB-C

    JA(1ea)

  • USB-C (strömförsörjning)

    65W

  • USB uppströms port

    JA(1ea/USB-C)

  • USB nedströmsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • Hörlursutgång

    4-polig (ljud+mikrofon)

LJUD

  • Högtalare

    5W x 2

KRAFT

  • Typ av

    Extern strömadapter

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Vridning

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

MÅTT/VIKTER

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    815,6 x 642,3 x 286,3 mm (UPP) / 815,6 x 532,3 x 286,3 mm (NER)

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    815.6 x 490.3 x 158.6mm

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    980 x 600 x 282mm

  • Vikt med stativ [kg]

    13.75kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    9.6kg

  • Vikt vid leverans [kg]

    18.25kg

TILLBEHÖR

  • HDMI

    JA(2ea)

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Displayport

    JA (1ea)

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

