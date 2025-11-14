LG 37" 4K UHD 165 Hz böjd spelskärm

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Tydlighet som håller dig i kontroll, på en 37-tums skärm
UltraGear™ har en expansiv 37-tums 4K UHD-skärm (3440 x 1440) och erbjuder en bredare duk som kan hjälpa till att förbättra visuell klarhet och detaljrikedom. Den höga pixeltätheten bidrar till skarpare bilder och extra skärmutrymme för en mer engagerande upplevelse för dem som uppskattar både storlek och upplösning.
Vy framifrån av LG UltraGear™ 37G800A-skärmen som visar en futuristisk sci-fi-stridsscen. Överläggstext som lyfter fram upplösningen och formatet: ”37-tums 16:9 4K UHD 3840 x 2160”.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Fördjupa dig i sanna färger, vinn spelet
Vår spelskärm stöder ett brett färgspektrum med 95 % DCI-P3-täckning, med naturtrogna färger för återgivning med VESA DisplayHDR™ 600 för en realistisk spelupplevelse.
Futuristiska bepansrade krigare som kämpar med energivapen i en neonupplyst stad.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Ovanstående funktion kan variera beroende på verkliga användningsförhållanden som användaren använder.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Överväldigande hastighet, dyk in i spelet
Med ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 1 ms reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av en helt ny spelprestanda.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”1 ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).
Certifierad med allmänt antagen teknik
Den här skärmen, driven av AMD FreeSync™ Premium Pro och VESA AdaptiveSync™-certifiering, säkerställer en tearing-fri, supersmidig bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.
Jämförelse av flytande spelbild – den vänstra bilden har tearing, och den högra bilden är felfri.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Kompakt och smidig
Upplev vår praktiskt taget kantlösa design med en helt justerbar bas med svängning, lutning och höjd. Ett rent L-stativ och bred svängningsjustering är utformat för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt. Dessutom ger USB Type-C™ (PD 65 W), inbyggda dubbla 5 W-högtalare och DTS Headphone:X praktisk anslutbarhet och uppslukande ljud för användbarhet.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
36.5
Storlek [cm]
92.7
Upplösning
3840 x 2160
Paneltyp
VA
Bildförhållande
16:9
Pixelavstånd [mm]
0.21042 x 0.21042mm
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 90%
Färgomfång (typ)
DCI-P3 95%
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Kontrastförhållande (Min.)
3000:1
Kontrastförhållande (typ)
4000:1
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
165
Krökning
1000R
FUNKTIONER
HDR 10
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Färgkalibrerad i fabrik
JA
Läsarläge
JA
Färgsvaghet
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
JA
Stabilisator för svart
JA
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Hårkors
JA
FPS-räknare
JA
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
Smart energibesparing
JA
ANSLUTNING
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA (1ea)
DP-version
1.4
USB-C
JA(1ea)
USB-C (strömförsörjning)
65W
USB uppströms port
JA(1ea/USB-C)
USB nedströmsport
JA(2ea/ver3.0)
Hörlursutgång
4-polig (ljud+mikrofon)
LJUD
Högtalare
5W x 2
KRAFT
Typ av
Extern strömadapter
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Vridning
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
MÅTT/VIKTER
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
815,6 x 642,3 x 286,3 mm (UPP) / 815,6 x 532,3 x 286,3 mm (NER)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
815.6 x 490.3 x 158.6mm
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
980 x 600 x 282mm
Vikt med stativ [kg]
13.75kg
Vikt utan stativ [kg]
9.6kg
Vikt vid leverans [kg]
18.25kg
TILLBEHÖR
HDMI
JA(2ea)
USB-C
JA(1ea)
Displayport
JA (1ea)
EFTERLEVNADSINFORMATION
