LG 29" UltraWide 21:9 WFHD (2560 x 1080) IPS-skärm
29U511A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 29" UltraWide 21:9 WFHD (2560 x 1080) IPS-skärm

29U511A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 29" UltraWide 21:9 WFHD (2560 x 1080) IPS-skärm

29U511A-B
Vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
Vänster sidovy
Höger sidovy
Vy ovanifrån
Vy bakifrån
Vy bakifrån till vänster
Vy bakifrån till höger
Närbild bakifrån
Vy av bakre portar
Vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
Vänster sidovy
Höger sidovy
Vy ovanifrån
Vy bakifrån
Vy bakifrån till vänster
Vy bakifrån till höger
Närbild bakifrån
Vy av bakre portar

Huvudfunktioner

  • 29-tums 21:9 WFHD (2 560 x 1 080) IPS-skärm
  • 3-sidig praktiskt taget kantlös design
  • sRGB 99 % (Typ.), färgkalibrerad i fabrik
  • 250 nits (typ.) Ljusstyrka/HDR 10
  • 100 Hz uppdateringsfrekvens, 1 ms MBR
Mer
Fantastiska bilderBekväma funktioner Den ultimata spelupplevelsen Förbättrad komfort
LG UltraWide Monitor-logotyp.

34-tums 21:9 WFHD (2560 x 1080) IPS-skärm

LG ultrabred skärm på ett vitt skrivbord på ett modernt kontor som visar flera datakontrollpaneler och diagram för produktivitet och flerprogramskörning.
Ultrabred 29-tums LG-skärm som illustrerar skillnaden mellan bredd–höjd-förhållande 21:9 och 16:9, med flera applikationer som visas sida vid sida för flerprogramskörning.

29-tums WFHD
IPS™-skärm

med ramlös skärm

En futuristisk motorcyklist som kör genom ett neonbelyst stadslandskap med en markerad sektion som visar en tydligare och skarpare vy för att visa rörelseklarhet.

Klar och smidig med 100 Hz uppdateringsfrekvens

Sidovy av en bildskärm som illustrerar lutningsjustering med överlappande konturer som visar dess ergonomiska rörelseområde.

Ren och prydlig med ett elegant stativ

Nattvy av en upplyst modern bro och skyskrapor med intensiv belysning som reflekteras i vattnet för att demonstrera hög kontrast och färgdetaljer.

HDR 10: Detaljerad kontrast

21:9 UltraWide™ Full HD-skärm

Se mer, gör mer

UltraWide™ Full HD-skärmen (2 560 x 1 080) ger mer horisontellt skärmutrymme än en FHD-standardskärm (1 920 x 1 080). Den praktiskt taget ramlösa designen ger en oavbruten, bredare vy. Det möjliggör effektivare flerprogramskörning utan att växla mellan fönster.

Ultrabred 29-tums LG-skärm som illustrerar skillnaden mellan bredd–höjd-förhållande 21:9 och 16:9, med flera applikationer som visas sida vid sida för flerprogramskörning.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

VESA DisplayHDR 400

Klarhet som håller dig fokuserad

Stöder VESA DisplayHDR™ 400 för bättre ljusstyrka, kontrast och tydligare detaljer i HDR-innehåll.

IPS™-skärm

LG IPS™-skärmen har en enastående färgnoggrannhet med en bred betraktningsvinkel.

HDR 10

HDR 10 (high dynamic range) stödjer specifika färg- och ljusnivåer.

sRGB 99 % (Typ.)

Med 99 % täckning av DCI-P3-spektrumet är den en utmärkt lösning för exakt färgvisning.

Färgkalibrerad

Säkerställer exakt och konsekvent färgåtergivning.

LG ultrabred skärm som visar ett intensivt nattlandskap med en upplyst bro och reflektion som visas i ett programgränssnitt för fotoredigering som framhäver färg- och kontrastverktyg.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

LG Switch-appen

Byt snabbt

Du kan enkelt dela hela skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller till och med starta en videosamtalsplattform med en mappad snabbtangent. Den stöder även PBP- och PIP-lägen för effektiv flerprogramskörning över flera ingångskällor.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Ladda ner den senaste LG Switch-appen genom att söka i supportmenyn på LG.com.

1ms MBR

Klar rörelse med 1ms MBR

1 ms MBR minskar rörelseoskärpa och spökbilder och ger mjukare spel och tydligare bilder i snabba scener.

Futuristiska motorcyklister kör på en neonbelyst stadsgata, med rörelseoskärpa i bakgrunden och en markerad sektion som visar skarpa, tydliga bilder för att demonstrera 1 ms Motion Blur Reduction (MBR, reducering av rörelseoskärpa).

Futuristiska motorcyklister kör på en neonbelyst stadsgata, med rörelseoskärpa i bakgrunden och en markerad sektion som visar skarpa, tydliga bilder för att demonstrera 1 ms Motion Blur Reduction (MBR, reducering av rörelseoskärpa).

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*1ms Motion Blur Reduction orsakar sänkt luminans, och följande funktioner kan inte användas när det är aktiverat: AMD FreeSync™

*Flimmer kan förekomma under 1 ms MBR-drift.

5 ms (GtG)

Konsekvent hastighet

Få en svarstid på 5 ms (GtG), vilket minimerar ghosting för tydliga, flytande bilder. Behåll kontrollen i varje spel med pålitlig hastighet och mjuka rörelser.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

Byggd för komfort, utformad för produktivitet

Läsarläge

Justerar färgtemperatur och ljusstyrka för att minska ögontrötthet när man tittar på dokument under längre perioder.

Flimmersäker

Flimmersäker minskar osynligt flimmer på skärmen och skapar en behagligare arbetsmiljö för din ögon.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Ovanstående funktion kan variera beroende på verkliga användningsförhållanden som användaren använder.

Elegant stativ med en slimmad bas

Ren och prydlig med ett elegant stativ

Ett elegant L-format stativ utformat för ergonomisk komfort med lutningsjustering som också är kompatibelt med 100 x 100 VESA-väggmontering för flexibel installation och effektiv användning av arbetsytan.

Toppvy och vinklad vy av en bildskärmskonfiguration på ett rent skrivbord, med en kaffekopp, trådlöst tangentbord, mus och ett elegant stativ med låg profil som säkerställer stabilitet och sparar utrymme.
Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    29

  • Display - Upplösning

    2560 x 1080

  • Display - Paneltyp

    IPS

  • Display - Bildförhållande

    21:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    100

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Tilt

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraWide

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    29

  • Bildförhållande

    21:9

  • Paneltyp

    IPS

  • Upplösning

    2560 x 1080

  • Pixelavstånd [mm]

    0.2626 x 0.2628 mm

  • Färgdjup (antal färger)

    16.7M

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Kontrastförhållande (typ)

    1000:1

  • Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Färgomfång (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    100

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Kontrastförhållande (Min.)

    700:1

  • Storlek [cm]

    73cm

  • Krökning

    -

SW-TILLÄMPNING

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    -

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

ANSLUTNING

  • HDMI

    JA(1ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • Hörlursutgång

    3-polig (endast ljud)

  • D-Sub

    -

  • DVI-D

    -

  • Thunderbolt

    -

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    -

  • USB-C

    -

  • USB-C (strömförsörjning)

    -

  • Daisy Chain

    -

  • USB uppströms port

    -

  • USB nedströmsport

    -

  • Inbyggd KVM

    -

  • LAN (RJ-45)

    -

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    -

  • Ljudingång

    -

  • Mikrofoningång

    -

  • Linje ut

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • Superupplösning+

    JA

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    -

  • Mini-LED-teknik

    -

  • Nano IPS™-teknik

    -

  • Färgkalibrerad i fabrik

    -

  • Kalibrering av HW

    -

  • Automatisk ljusstyrka

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • AMD FreeSync™

    -

  • VRR

    -

  • FPS-räknare

    -

  • Överklockning

    -

  • Användardefinierad nyckel

    -

  • PBP

    -

  • PIP

    -

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Tilt

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    781 x 391 x 132

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    688.5 x 408.7 x 220 mm

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    688.5 x 313.4 x 76.9 mm

  • Vikt vid leverans [kg]

    6.6 kg

  • Vikt med stativ [kg]

    5.1 kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    4.0 kg

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömförsörjning (adapter)

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(1ea)

  • D-Sub

    -

  • DVI-D

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • USB A till B

    -

  • Fjärrkontroll

    -

LJUD

  • Maxx ljud

    -

  • Högtalare

    -

  • Fyllig bas

    -

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

