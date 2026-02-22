LG CineBeam S Mini Ultra Short Throw 4K-projektor med Dolby Atmos

LG CineBeam S Mini Ultra Short Throw 4K-projektor med Dolby Atmos

PU615U
Vy framifrån av LG CineBeam S Mini Ultra Short Throw 4K-projektor med Dolby Atmos PU615U
Vy bakifrån
Vy underifrån
vy bakifrån
Vy ovanifrån
20-vinkel -45 graders vy bakifrån
Introducing our best
Ultra Short Throw
Full-scale theater viewing
See the full cotor
rich colors powered
Deep black
4K UHD 100'' screen
500 ANSI Lumens
Compact size
Vy framifrån av LG CineBeam S Mini Ultra Short Throw 4K-projektor med Dolby Atmos PU615U
Vy bakifrån
Vy underifrån
vy bakifrån
Vy ovanifrån
20-vinkel -45 graders vy bakifrån
Introducing our best
Ultra Short Throw
Full-scale theater viewing
See the full cotor
rich colors powered
Deep black
4K UHD 100'' screen
500 ANSI Lumens
Compact size

Huvudfunktioner

  • Ultra Short Throw
  • 4K UHD-upplösning
  • DCI-P3 154 % (totalt), 3-kanalers RGB Laser
  • Kontrastförhållande på 450 000:1
  • Max. skärmstorlek på 100 tum
  • 500 ANSI Lumen-ljusstyrka
Mer
En ökenbild projiceras av LG CineBeam.

En ökenbild projiceras av LG CineBeam.

*Denna Ultra Short Throw-projektor kräver ett avstånd på 8,1 cm till 39,3 cm, mycket kortare än standardprojektorer.

*Denna projektor har inget inbyggt batteri. Anslutning av strömkabel eller externt batteri krävs för drift.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

PCMag award logo

PCMag - Editors' Choice*

Den bästa UST-miniprojektorn med portabilitet, solid 4K-bildkvalitet och en elegant, minimalistisk design

AVS Forum Best of CES 2025-utmärkelselogga

AVSForum Best of CES 2025

Utsedd till ”Best of CES 2025” av AVSForum 2025

*Återgivet med tillstånd. © 2026 Ziff Davis, LLC. Alla rättigheter förbehållna.

Vi presenterar vår bästa UST 4K miniprojektor hittills

Förvandla din vägg till en 100-tums 4K-bio med Ultra Short Throw-projektion. Njut av en bioupplevelse på nästa nivå utan att behöva extra utrymme eller krångel.

Six different LG CineBeam projectors and their projection images displayed together.

Six different LG CineBeam projectors and their projection images displayed together.

Vi presenterar vår bästa mini UST 4K-projektor hittills

Förvandla din vägg till en 4K 100-tums bio med Ultra Short Throw-projektion. Njut av en bioupplevelse på nästa nivå utan behov av extra utrymme eller krångel.

LG CineBeam S 4K miniprojektor med ultrakort projektionsavstånd som visar upp kompakt design och projicerad bildkvalitet i hemmiljöer.

LG CineBeam projecting a galaxy image onto a wall.

*Denna video innehåller redigerade segment från sponsrat innehåll skapat av influencers, i samarbete med LG CineBeam S, och innehåller AI-genererade scener som har lagts till för att hjälpa tittarna att förstå produkten.

Ultra Short Throw, bortom rumsliga gränser

CineBeam S har Ultra Short Throw som projicerar panoramabilder på exceptionellt kort avstånd. Förvandla ditt utrymme med en fantastisk 100-tums bioskärm.

LG CineBeam projicerar en galaxbild på en vägg.

LG CineBeam projecting a galaxy image onto a wall.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*Den kan projicera en 40-tumsskärm på ett avstånd av 8,1 cm och en 100-tumsskärm på ett avstånd av 39,3 cm.

*Om det finns hinder som hörn eller ojämna ytor kanske den här funktionen inte fungerar korrekt.

Fullskalig biovisning i hemmet förstärkt av en 100-tums 4K-skärm

Dess 4K UHD-upplösning ger skarpa detaljer och verklighetstrogen klarhet, även på en stor 100-tums skärm. Njut av livfulla färger och djup kontrast med en DCI-P3 154 %-färgskala och ett kontrastförhållande på 450 000:1 för en uppslukande tittarupplevelse.

4K UHD

3840 x 2160 upplösning

DCI-P3 154%

(totalt) färgskala

RGB Laser

Ljuskälla

450 000:1

Kontrastförhållande

Tre personer klädda i gröna, gula och blå kläder.

4K UHD 2160p

Tre personer klädda i gröna, gula och blå kläder.

FHD 1080p

*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.

*Screen size may vary based on projection distance.

*It can project a 40-inch screen from a distance of 8.1cm and a 100-inch screen from a distance of 39.3cm.

*If there are obstacles such as corners or uneven surfaces, this feature may not work properly.

*The above figures are based on ‘Brightest mode’ and may vary depending on your environment.

*The figures of color gamut measured values from internal testing and may vary depending on your environment.

Se hela färgspektrumet

Med en bred färgskala på 154 % DCI-P3 (totalt) ger CineBeam S en exakt och livfull färgåtergivning.

*Ovanstående siffror baseras på ”Ljusaste läge” och kan variera beroende på din miljö.

*Siffrorna för uppmätta färgskalevärden kommer från interna tester och kan variera beroende på din miljö.

*RGB Laser erbjuder en separat ljuskälla för rött, grönt och blått.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Fylliga färger som drivs av trippellaser

RGB Laser ger fylliga färger och hög ljusstyrka för mer uppslukande tittarupplevelse.

*Ovanstående siffror baseras på ”Ljusaste läge” och kan variera beroende på din miljö.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Djup svärta för fylligare detaljer

Vårt kontrastförhållande på 450 000:1 lyfter fram tydliga detaljer och djup svärta, vilket förbättrar livfullheten i varje scen.

*Ovanstående siffror baseras på ”Ljusaste läge” och kan variera beroende på din miljö.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Upp till en 100-tums skärm på ett kort avstånd

Njut av en stor 100-tums skärm på kort avstånd från väggen. Ultra Short Throw-objektivet kan projicera en mängd olika skärmstorlekar – från 40 tum till en filmisk 100-tumsskärm – även i de trångaste utrymmena.

LG CineBeam projicerar en bild med molniga berg

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*Om det finns hinder som hörn eller ojämna ytor kanske den här funktionen inte fungerar korrekt.

*Den kan projicera en 40-tumsskärm på ett avstånd av 8,1 cm och en 100-tumsskärm på ett avstånd av 39,3 cm.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Minimal, men ändå mäktig

Denna kompakta och lätta projektor är fullpackad med kraftfull prestanda. Den minimala designen gör den enkel att flytta och den smälter sömlöst in i alla utrymmen.

LG CineBeam-projektor som tas isär och sätts ihop igen.

LG CineBeam projecting a galaxy image onto a wall.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Blå ljudvågsgrafik kommer ut ur LG CineBeam-projektorn

Blå ljudvågsgrafik kommer ut ur LG CineBeam-projektorn

Njut av rumsligt stereoljud med Dolby Atmos

Ljudlandskap vaknar till liv. Inbyggda stereohögtalare med Dolby Atmos ger ett klart rumsligt ljud.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*Dolby, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

LG TV visar webOS-skärmen

LG TV visar webOS-skärmen

webOS: Öppna en värld full av innehåll

Med webOS kan du utforska en värld full av innehåll med inbyggda streamingtjänster som Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube och Apple TV.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Internetanslutning och prenumeration på relaterade tjänster krävs. Separata tjänster kan kräva betalning för en prenumeration, och det tillhandahålls inte (köp separat).

*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.

Spegla direkt från dina enheter

Dela innehåll från din smarta enhet till projektorn med AirPlay 2** (för Apple-enheter) eller Skärmdelning*** (för Android-enheter). Anslut direkt och njut av en sömlös tittarupplevelse på en större skärm med bara några få tryckningar. 

Partybild speglad från en mobiltelefon till en LG CineBeam-projektor

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

**Din Apple-enhet måste vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som projektorn. 

**Denna LG CineBeam har stöd för AirPlay 2 och kräver iOS 12.3 eller senare eller macOS 10.14.5 eller senare.

**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder och regioner.

***Skärmdelning: stöds på Android eller Windows 10 och senare. Beroende på Wi-Fi-miljön och firmwareversionen hos anslutna externa enheter kanske dessa funktioner inte fungerar korrekt.

*Bluetooth: stöds på BT 5.0 och senare.

Enkel skärminställning för alla väggar

Inget krångel. Med smarta funktioner som anpassar sig till ditt utrymme säkerställer CineBeam S en snabb och enkel installation varje gång.

Automatisk skärmjustering

Skärminställningen är snabbare och enklare än någonsin. CineBeam S justerar automatiskt fokus och keystone.

Skärmskalning/förskjutning

Justera enkelt skärmstorlek och position så att det passar din vägg.

Väggfärgjustering

Välj mellan 8 olika färgförinställningar för att matcha färgen på väggen för den mest optimerade skärminställningen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Om det finns hinder som hörn eller ojämna ytor kanske den automatiska skärmjusteringen inte fungerar korrekt.

*Den kan projicera en 40-tumsskärm på ett avstånd av 8,1 cm och en 100-tumsskärm på ett avstånd av 39,3 cm.

*Om avståndet från skärmen är över 39,3 cm eller placeringen är över 5 grader kanske den här funktionen inte fungerar korrekt.

*För bästa projektionsresultat, placera projektorn med LG-logotypen vänd mot användaren.

*Ultra Short Throw-projektorer är känsligare för väggarnas planhet. Även små ojämnheter på projektionsytan kan orsaka synliga förvrängningar eller veck i bilden.

*För projektorer med Ultra Short Throw, använd en fast bildskärm för optimal bildkvalitet, eftersom icke-fixerade eller hängande skärmar kan svänga med luftflödet och påverka prestandan.

*För att säkerställa optimal visning, kontrollera väggens planhet med ett vattenpass eller projicera en 40-tums bild på en liten skum- eller pärlskiva.

*Håll sensorområdet rent från fingeravtryck eller damm för optimal prestanda.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Den stöder en 4K 30 Hz genom att ansluta den externa enheten med en USB Type-C-port och stöder inte HDR.

*Denna projektor har en strömkabel. HDMI-port och USB Type-C-portar ingår inte.

Altt-i-ett-fjärrkontroll för sömlös kontroll 

Styr din projektor enkelt med fjärrkontrollen. Den här kompakta och minimala fjärrkontrollen är utformad för att matcha CineBeam S och ger smidig och intuitiv kontroll.

*Fjärrkontrollen kan styras via LG ThinQ-appen efter produktregistrering.

*Stödda tjänster eller knappar på fjärrkontrollen kan variera beroende på land.

LG-projektionskalkylator

Passar den mitt utrymme?

Använd LG:s projektionskalkylator för att säkerställa att projektorn fungerar i ditt utrymme.

Beräkna nu!
Skriv ut

Alla specifikationer

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 