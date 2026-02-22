LG CineBeam S Mini Ultra Short Throw 4K-projektor med Dolby Atmos
*Denna Ultra Short Throw-projektor kräver ett avstånd på 8,1 cm till 39,3 cm, mycket kortare än standardprojektorer.
*Denna projektor har inget inbyggt batteri. Anslutning av strömkabel eller externt batteri krävs för drift.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
PCMag - Editors' Choice*
Den bästa UST-miniprojektorn med portabilitet, solid 4K-bildkvalitet och en elegant, minimalistisk design
AVSForum Best of CES 2025
Utsedd till ”Best of CES 2025” av AVSForum 2025
*Återgivet med tillstånd. © 2026 Ziff Davis, LLC. Alla rättigheter förbehållna.
Vi presenterar vår bästa UST 4K miniprojektor hittills
Förvandla din vägg till en 100-tums 4K-bio med Ultra Short Throw-projektion. Njut av en bioupplevelse på nästa nivå utan att behöva extra utrymme eller krångel.
*Denna video innehåller redigerade segment från sponsrat innehåll skapat av influencers, i samarbete med LG CineBeam S, och innehåller AI-genererade scener som har lagts till för att hjälpa tittarna att förstå produkten.
Ultra Short Throw, bortom rumsliga gränser
CineBeam S har Ultra Short Throw som projicerar panoramabilder på exceptionellt kort avstånd. Förvandla ditt utrymme med en fantastisk 100-tums bioskärm.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Den kan projicera en 40-tumsskärm på ett avstånd av 8,1 cm och en 100-tumsskärm på ett avstånd av 39,3 cm.
*Om det finns hinder som hörn eller ojämna ytor kanske den här funktionen inte fungerar korrekt.
Fullskalig biovisning i hemmet förstärkt av en 100-tums 4K-skärm
Dess 4K UHD-upplösning ger skarpa detaljer och verklighetstrogen klarhet, även på en stor 100-tums skärm. Njut av livfulla färger och djup kontrast med en DCI-P3 154 %-färgskala och ett kontrastförhållande på 450 000:1 för en uppslukande tittarupplevelse.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.
*Screen size may vary based on projection distance.
*It can project a 40-inch screen from a distance of 8.1cm and a 100-inch screen from a distance of 39.3cm.
*If there are obstacles such as corners or uneven surfaces, this feature may not work properly.
*The above figures are based on ‘Brightest mode’ and may vary depending on your environment.
*The figures of color gamut measured values from internal testing and may vary depending on your environment.
Se hela färgspektrumet
Med en bred färgskala på 154 % DCI-P3 (totalt) ger CineBeam S en exakt och livfull färgåtergivning.
*Ovanstående siffror baseras på ”Ljusaste läge” och kan variera beroende på din miljö.
*Siffrorna för uppmätta färgskalevärden kommer från interna tester och kan variera beroende på din miljö.
*RGB Laser erbjuder en separat ljuskälla för rött, grönt och blått.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Fylliga färger som drivs av trippellaser
RGB Laser ger fylliga färger och hög ljusstyrka för mer uppslukande tittarupplevelse.
*Ovanstående siffror baseras på ”Ljusaste läge” och kan variera beroende på din miljö.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Djup svärta för fylligare detaljer
Vårt kontrastförhållande på 450 000:1 lyfter fram tydliga detaljer och djup svärta, vilket förbättrar livfullheten i varje scen.
*Ovanstående siffror baseras på ”Ljusaste läge” och kan variera beroende på din miljö.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Upp till en 100-tums skärm på ett kort avstånd
Njut av en stor 100-tums skärm på kort avstånd från väggen. Ultra Short Throw-objektivet kan projicera en mängd olika skärmstorlekar – från 40 tum till en filmisk 100-tumsskärm – även i de trångaste utrymmena.
LG CineBeam projicerar en bild med molniga berg
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Om det finns hinder som hörn eller ojämna ytor kanske den här funktionen inte fungerar korrekt.
*Den kan projicera en 40-tumsskärm på ett avstånd av 8,1 cm och en 100-tumsskärm på ett avstånd av 39,3 cm.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Minimal, men ändå mäktig
Denna kompakta och lätta projektor är fullpackad med kraftfull prestanda. Den minimala designen gör den enkel att flytta och den smälter sömlöst in i alla utrymmen.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Dolby, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Internetanslutning och prenumeration på relaterade tjänster krävs. Separata tjänster kan kräva betalning för en prenumeration, och det tillhandahålls inte (köp separat).
*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.
Spegla direkt från dina enheter
Dela innehåll från din smarta enhet till projektorn med AirPlay 2** (för Apple-enheter) eller Skärmdelning*** (för Android-enheter). Anslut direkt och njut av en sömlös tittarupplevelse på en större skärm med bara några få tryckningar.
Partybild speglad från en mobiltelefon till en LG CineBeam-projektor
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
**Din Apple-enhet måste vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som projektorn.
**Denna LG CineBeam har stöd för AirPlay 2 och kräver iOS 12.3 eller senare eller macOS 10.14.5 eller senare.
**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder och regioner.
***Skärmdelning: stöds på Android eller Windows 10 och senare. Beroende på Wi-Fi-miljön och firmwareversionen hos anslutna externa enheter kanske dessa funktioner inte fungerar korrekt.
*Bluetooth: stöds på BT 5.0 och senare.
Enkel skärminställning för alla väggar
Inget krångel. Med smarta funktioner som anpassar sig till ditt utrymme säkerställer CineBeam S en snabb och enkel installation varje gång.
Automatisk skärmjustering
Skärminställningen är snabbare och enklare än någonsin. CineBeam S justerar automatiskt fokus och keystone.
Skärmskalning/förskjutning
Justera enkelt skärmstorlek och position så att det passar din vägg.
Väggfärgjustering
Välj mellan 8 olika färgförinställningar för att matcha färgen på väggen för den mest optimerade skärminställningen.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Om det finns hinder som hörn eller ojämna ytor kanske den automatiska skärmjusteringen inte fungerar korrekt.
*Den kan projicera en 40-tumsskärm på ett avstånd av 8,1 cm och en 100-tumsskärm på ett avstånd av 39,3 cm.
*Om avståndet från skärmen är över 39,3 cm eller placeringen är över 5 grader kanske den här funktionen inte fungerar korrekt.
*För bästa projektionsresultat, placera projektorn med LG-logotypen vänd mot användaren.
*Ultra Short Throw-projektorer är känsligare för väggarnas planhet. Även små ojämnheter på projektionsytan kan orsaka synliga förvrängningar eller veck i bilden.
*För projektorer med Ultra Short Throw, använd en fast bildskärm för optimal bildkvalitet, eftersom icke-fixerade eller hängande skärmar kan svänga med luftflödet och påverka prestandan.
*För att säkerställa optimal visning, kontrollera väggens planhet med ett vattenpass eller projicera en 40-tums bild på en liten skum- eller pärlskiva.
*Håll sensorområdet rent från fingeravtryck eller damm för optimal prestanda.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Den stöder en 4K 30 Hz genom att ansluta den externa enheten med en USB Type-C-port och stöder inte HDR.
*Denna projektor har en strömkabel. HDMI-port och USB Type-C-portar ingår inte.
Altt-i-ett-fjärrkontroll för sömlös kontroll
Styr din projektor enkelt med fjärrkontrollen. Den här kompakta och minimala fjärrkontrollen är utformad för att matcha CineBeam S och ger smidig och intuitiv kontroll.
*Fjärrkontrollen kan styras via LG ThinQ-appen efter produktregistrering.
*Stödda tjänster eller knappar på fjärrkontrollen kan variera beroende på land.
LG-projektionskalkylator
Passar den mitt utrymme?
Använd LG:s projektionskalkylator för att säkerställa att projektorn fungerar i ditt utrymme.
Alla specifikationer
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
